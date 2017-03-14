Küçük evlere tam uyacak 15 küçük mutfak

Mutfak, yalnızca yemek hazırlamak için değildir, sevdiklerinizle de vakit geçirdiğiniz sık kullanılan yaşam alanlarından biridir. Daha konforlu ve kullanışlı bir mutfak dizaynı için, alan en verimli şekilde kullanılmalıdır. Birçok mutfak eşyası, alet ve ıvır zıvırın depolanması için döşeme zemini alanından tasarruf ederek çözüm üretmek gerekir. Bu yazımızda küçük mutfaklar için ilham verebilecek 15 şahane mutfak modeli derledik, bu mutfaklardan hangisi size hitap ediyor?
Mutfak tezgah alanı eğer küçükse, ihtiyaç dahilinde mutfak işleri için kullanılabilecek bir tezgah, ihtiyaç olmadığında yemek alanı için dizayn edebileceğiniz bir masa işlevi görecektir.
Çok amaçlı kulanım olanakları sunan küçük mutfak adaları, ekstra tezgah alanı kullanımı sağlar ve ihtiyaca göre bar tabureleri ile hızlı atıştırmalık bir yemek alanına dönüşebilir.
Evin diğer alanları ile uyumlu, kontrast oluşturan mutfak alanında nötr renkler ve şık ışıklandırma unsurlarına önem verilmiş. Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları ile bölgesel ışıklandırma yoğunluklarını estetik amaçlı dizayn edebilirsiniz.
Duvar ve tavan zeminlerinden farksız, adeta o odanın bir parçası olan küçük bir mutfak. Eğimli tavandan oluşacak kasvetli ve karanlık havayı yok eden yekpare beyaz renk zeminlerde kullanılmış.
Köşe ve kenarlarda eviye ve mutfak gereçlerinin depolanması fikri küçük tezgahlar için uygundur. Mutfak tezgahı alanını daha verimli kullanmak için köşe tezgah ve duvar dekorlarını işlevsel amaçlı değerlendirebilirsiniz.
Görsel açıdan bir karmaşa olmasını önlemek istiyorsanız, uyum ve ahenk sağlayan açık renk tonlarını kullanarak daha ferah ve geniş izlenimi verebilirsiniz.
Döşeme zemini alanından yer kazanmak için duvar dekorlarını depolama amaçlı değerlendirebilir, daha fazla depolama alanı için tavana kadar duvar dolaplarını dizayn ettirebilirsiniz.
Döşeme zemini kaplaması, bölücü duvar kullanmanıza gerek kalmaksızın oturma alanı ile mutfağınızı ayırabilir, böylelikle duvarsız daha ferah ve geniş kullanım alanları sağlayabilirsiniz.
Köşe ve kenarlar için depolama amaçlı duvar rafları ya da dolap sistemleri tavana kadar uzatılarak akılcı dizayn ediliyor.
Hem kokunun dağılmasını önlemek hem de ev düzenini pratik bir hareketle sağlamak istiyorsanız, örnek gizli mutfak modeli ilginizi çekebilir.
Kontrast renklerin göz alıcı uyumuyla köşe ve kenarların akılcı değerlendirildiği bir mutfak. Daha dinamik bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız kontrast renk ve dokuları kullanabilirsiniz.
Mutfak alanını diğer alanlardan izole etmek için tek duvar da çözüm sağlayabilir, tüm etrafını duvar ve kapılarla örtmeye gerek yok.
Duvar kenarına sabitlenen küçük mutfak alanı atıştırmalık bir yemek alanı için ideal değerlendiriliyor. Mutfak tezgahı ve dolaplarda ise kontrast renklerin uyumu göz alıcı bir sonuç çıkarıyor.
Şeffaf modern sandalyeler mutfak akışı ve görüş açısını bölmüyor, mutfak adası tezgahı uzatılarak kullanışlı bir yemek alanı dizayn ediliyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Gerektiğinde mutfak tezgahı ile yemek masası alanını bir arada dizayn edebilir, masa ve tezgahı birleştirerek döşeme zemini alanından tasarruf edebilirsiniz.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Mutfakta kullanılmayan köşeler için 6 harika çözüm' yazımız da ilginizi çekebilir.