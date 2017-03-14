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Küçük evlere tam uyacak 15 küçük mutfak

Meral Eser Meral Eser
Cocina Magdalena, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal Modern Mutfak
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Mutfak, yalnızca yemek hazırlamak için değildir, sevdiklerinizle de vakit geçirdiğiniz sık kullanılan yaşam alanlarından biridir. Daha konforlu ve kullanışlı bir mutfak dizaynı için, alan en verimli şekilde kullanılmalıdır. Birçok mutfak eşyası, alet ve ıvır zıvırın depolanması için döşeme zemini alanından tasarruf ederek çözüm üretmek gerekir. Bu yazımızda küçük mutfaklar için ilham verebilecek 15 şahane mutfak modeli derledik, bu mutfaklardan hangisi size hitap ediyor?

1. T şeklinde çok amaçlı tezgah

Beach House, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Eklektik Mutfak
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

Mutfak tezgah alanı eğer küçükse, ihtiyaç dahilinde mutfak işleri için kullanılabilecek bir tezgah, ihtiyaç olmadığında yemek alanı için dizayn edebileceğiniz bir masa işlevi görecektir.

2. Mutfak adası ile çözümler

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop Endüstriyel Mutfak
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

Çok amaçlı kulanım olanakları sunan küçük mutfak adaları, ekstra tezgah alanı kullanımı sağlar ve ihtiyaca göre bar tabureleri ile hızlı atıştırmalık bir yemek alanına dönüşebilir.

3. Nötr renklerle ışıl ışıl mutfak

Ferdinand Duval, Laure van Gaver Laure van Gaver Modern Mutfak Gri
Laure van Gaver

Laure van Gaver
Laure van Gaver
Laure van Gaver

Evin diğer alanları ile uyumlu, kontrast oluşturan mutfak alanında nötr renkler ve şık ışıklandırma unsurlarına önem verilmiş. Doğru ve ölçülü aydınlatma unsurları ile bölgesel ışıklandırma yoğunluklarını estetik amaçlı dizayn edebilirsiniz.

4. Bulunduğu yaşam alanına göre uyarlayın

Kitchenette homify Modern Mutfak
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

Duvar ve tavan zeminlerinden farksız, adeta o odanın bir parçası olan küçük bir mutfak. Eğimli tavandan oluşacak kasvetli ve karanlık havayı yok eden yekpare beyaz renk zeminlerde kullanılmış.

5. Köşeleri değerlendirin

2 pièces - 20m2 - Paris 14e, Sandrine Carré Sandrine Carré Yemek OdasıMasalar
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

Köşe ve kenarlarda eviye ve mutfak gereçlerinin depolanması fikri küçük tezgahlar için uygundur. Mutfak tezgahı alanını daha verimli kullanmak için köşe tezgah ve duvar dekorlarını işlevsel amaçlı değerlendirebilirsiniz.

6. Ferahlık ve parlaklık

Rénovation d'un studio "neuf", Design By Solène Utard Design By Solène Utard MutfakMutfak Tezgâhları
Design By Solène Utard

Design By Solène Utard
Design By Solène Utard
Design By Solène Utard

Görsel açıdan bir karmaşa olmasını önlemek istiyorsanız, uyum ve ahenk sağlayan açık renk tonlarını kullanarak daha ferah ve geniş izlenimi verebilirsiniz.

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7. Duvara monte dolaplar

DUHESME, Géraldine Laferté Géraldine Laferté İskandinav Mutfak
Géraldine Laferté

Géraldine Laferté
Géraldine Laferté
Géraldine Laferté

Döşeme zemini alanından yer kazanmak için duvar dekorlarını depolama amaçlı değerlendirebilir, daha fazla depolama alanı için tavana kadar duvar dolaplarını dizayn ettirebilirsiniz.

8. Mutfak alanını duvarsız zemin farkı ile ayırmak

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Döşeme zemini kaplaması, bölücü duvar kullanmanıza gerek kalmaksızın oturma alanı ile mutfağınızı ayırabilir, böylelikle duvarsız daha ferah ve geniş kullanım alanları sağlayabilirsiniz.

9. Tavana kadar duvar dolapları

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Modern Mutfak
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Köşe ve kenarlar için depolama amaçlı duvar rafları ya da dolap sistemleri tavana kadar uzatılarak akılcı dizayn ediliyor.

10. Gizli mutfak

interior, VANONCINI PIETRO & C SNC VANONCINI PIETRO & C SNC MutfakMasa & Oturma Grupları
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC

VANONCINI PIETRO & C SNC
VANONCINI PIETRO &amp; C SNC
VANONCINI PIETRO & C SNC

Hem kokunun dağılmasını önlemek hem de ev düzenini pratik bir hareketle sağlamak istiyorsanız, örnek gizli mutfak modeli ilginizi çekebilir.

11. Akılcı çözümlerle kenar ve köşelerin kullanımı

Sunnynook Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design Modern Mutfak
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

Kontrast renklerin göz alıcı uyumuyla köşe ve kenarların akılcı değerlendirildiği bir mutfak. Daha dinamik bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız kontrast renk ve dokuları kullanabilirsiniz.

12. İzole mutfak alanı

Cocina Magdalena, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal Modern Mutfak
Diseño Distrito Federal

Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal

Mutfak alanını diğer alanlardan izole etmek için tek duvar da çözüm sağlayabilir, tüm etrafını duvar ve kapılarla örtmeye gerek yok.

13. Küçük ölçeklerle mutfak adası çözümleri

Woodlands Grove, PARKdesigned Architects PARKdesigned Architects Modern Mutfak
PARKdesigned Architects

Woodlands Grove

PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects
PARKdesigned Architects

Duvar kenarına sabitlenen küçük mutfak alanı atıştırmalık bir yemek alanı için ideal değerlendiriliyor. Mutfak tezgahı ve dolaplarda ise kontrast renklerin uyumu göz alıcı bir sonuç çıkarıyor.

14. Mutfak adası ve şeffaf sandalyelerin akılcı kullanımı

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México Ankastre mutfaklar Masif Ahşap Beyaz
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

Şeffaf modern sandalyeler mutfak akışı ve görüş açısını bölmüyor, mutfak adası tezgahı uzatılarak kullanışlı bir yemek alanı dizayn ediliyor. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

15. Alanları verimli kullanmak

강아지와 함께하는 전원주택 [경기 용인 남동], 한글주택(주) 한글주택(주) Modern Mutfak
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

Gerektiğinde mutfak tezgahı ile yemek masası alanını bir arada dizayn edebilir, masa ve tezgahı birleştirerek döşeme zemini alanından tasarruf edebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Mutfakta kullanılmayan köşeler için 6 harika çözüm' yazımız da ilginizi çekebilir.

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