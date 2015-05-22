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Eski pastaneye yeni makyaj

Aydin Sanli Aydin Sanli
The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects İskandinav Oturma Odası
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Bugün homify'da sizlerle paylaşacağımız yapı harabe bir pasta fırınından bir eve dönüştürüldü. Aslında tek bir yapıya değil, fırın ve fırıncının yandaki evine bakacağız. İkisi de tamirat gerektirecek kadar harabe haldelerdi ve NRAP Architects işe koyuldu. Tahtalarla kapatılmış fırın son dönemde çamaşırhane olarak işlev görmüş, ve harabe durumdaki ev de uzun yıllardır kiraya verilerek değerlendirilmiş. Bu durum karşısında uzmanların marjinal ve yaratıcı bir yaklaşım benimsemesi gerekiyordu. Aşağıdaki resimlerde göreceğiniz gibi işin zorluğu mimarları yıldırmadı. Merak ediyorsanız, turumuza başlayalım. 

Önce: Caddeden görünüm

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Endüstriyel Evler
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Binaların eski hali hiç de cezbedici değil. Yoldan geçenler bu binaların ev mi iş yeri mi olduğunu anlamkta bile zorluk çekiyorlardı. Fırın yaşam alanına dönüşecek bir yapıdan çok bir garaja benziyordu. İki binanın bulunduğu yer bir dizi dükkanın arka tarafı. Dükkanların park alanları da binaya baktığı için mahremiyet dönüşüm projesinin önceliklerinden biri oldu. 

Sonra: Tam bir dönüşüm

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects İskandinav Evler
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Fırın ve fırıncının evi birleştirildi. Bu son görünüm az önceki fotoğraftakinden bir hayli farklı değil mi? Siyah metal merdiven boşluğuyla kontrast oluşturan beyaz tuğla duvar daha önce eksik olan mahremiyeti sağlamış. İki binayaı bir araya getiren uzantı modern görünüşüyle içeride bizi ne beklediğinin habercisi gibi duruyor. 

Dış mekanın yakından görünümü

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Modern Evler
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Dönüşüm inanılmaz! Beyaz dış cephe katlanabilir cam pencereyle döşenmiş. Önündeki araba parkı için kullanılabilecek alana ise beyaz çakıl dökülmüş. Daha önceki resmiyle kıyaslandığında mekanın akıl almaz bir dönüşüm geçirdiği aşikar. Tüm dış cephe temiz, stil sahibi ve çağdaş görünüyor. Elbette bunda NRAP Architects'in payı büyük. 

Dingin bir yaşam alanı

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects İskandinav Oturma Odası
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Beyaz duvarlar, yüksek tavanlar ve tavan pencereleri oturma odasının aydınlık ve parlak aynı zamanda da dingin bir mekan olmasını sağlamış. Oda ne fazla eşyaya boğulmuş, ne de bomboş bir oda olarak bırakılmış. Bu da dinginlik duygusuna hizmet etmiş. Odada dikkat çeken mobilyalara gelirsek… Origami tarzlı avize, iki katmanlı orta sehpa ve iki parçalı televizyon koltuğu göz dolduruyor. 

Zevk sahibi tasarım

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects Modern Oturma Odası
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Açık gri renkli şık kanepe ışıktan maksimum faydalanması için özellikle tavan pencerelerinin altına konmuş. Odanın en baskın rengi beyaz olsa da farklı renk ve dokulardaki mobilyalara odaya canlılık ve sıcaklık katmış. Mor tonlu halı ve yeşil renkli kırlentler odaya davetkar bir hava vermiş.

Endüstriyel zarafet

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Sıvasız tuğla duvar, gri karo zemin ve bembeyaz duvarlar hole endüstriyel bir esinti katmış. Bu trende ilave olarak ham ahşaptan yapılan banklar tuğla duvarın yanına iliştirilmiş. Modern ya da minimalist evlerde endüstriyel undurlar görmek pek de alışılmadık bir şey değil zira bu tarzlar burada da görüldüğü gibi birbirleriyle son derece iyi bir uyum sağlıyor. 

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Açık planlı yaşam alanı

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects İskandinav Yemek Odası
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Açık planlı mutfak yemek alanı oturma odasından daha minimalist bir anlayışla döşenmiş. Minimalist anlayış korunurken, beyaza boyanan çatı kirişleri, bir yandan binanın orijinal halini hatırlatırken öte yandan binayı 21. yüzyıla taşıyan bir unsur olmuş. Tavan pencereleri ve bahçeye açılan geniş cam kapı bembeyaz mekanın daha da aydınlık olmasını sağlıyor. 

Renk katkısı

The Nook Converted Bakery, NRAP Architects NRAP Architects İskandinav Mutfak
NRAP Architects

The Nook Converted Bakery

NRAP Architects
NRAP Architects
NRAP Architects

Bembeyaz bir mutfak çok steril görünebilirdi. Bunun için olacak, mimarlar mutfak tezgahıyla dolapların arasını yeşile boyarken, mutfağa sarı bar sandalyeleri eklemeyi de ihmal etmemişler. 

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