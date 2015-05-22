Eski pastaneye yeni makyaj

Sıvasız tuğla duvar, gri karo zemin ve bembeyaz duvarlar hole endüstriyel bir esinti katmış. Bu trende ilave olarak ham ahşaptan yapılan banklar tuğla duvarın yanına iliştirilmiş. Modern ya da minimalist evlerde endüstriyel undurlar görmek pek de alışılmadık bir şey değil zira bu tarzlar burada da görüldüğü gibi birbirleriyle son derece iyi bir uyum sağlıyor.