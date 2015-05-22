Gömme kitaplıkla yerden kazanın

Türkiye'de çok fazla evde kitaplık görmeye alışık değiliz. Gelişmiş dünya ülkeleriyle kıyaslandığından kitap okuma oranımız ve ülke genelindeki kitap satış rakamları çok düşük. Hatta bu konuda eskiden espriler yapılırdı. İnsanlar gösteriş için okumadıkları bir sürü kitabı alıp, evin baş köşesindeki kitaplıklarına yerleştirir, böylece kültürlü görünmeye çalışır diye bir anlayış vardı. Kimileri için durum hala aynı olabilir ama bunun için kitap okuma alışkanlığı olanların hakkını yemememiz lazım. Kitap okuma alışkanlığı olan insanların evlerinin en önemli mobilyalarından biri de kitaplıklardır. Kitaplıklar hem işlevsel olup, çok fazla kitabı alırsa, hem de az yer kaplarsa kitapseverlerin çok mutlu olacağı kesin. Bunun evin kolon ve kirişleriyle oluşmuş boşluklara gömme dolap yaptırmak çok mantıklı bir çözüm.

Bugün homify'da tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkan gömme kitaplıkları ele alacağız. Hazırsanız başlayalım.