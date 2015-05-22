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Gömme kitaplıkla yerden kazanın

Aydin Sanli Aydin Sanli
GG HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Modern Odalar
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Türkiye'de çok fazla evde kitaplık görmeye alışık değiliz. Gelişmiş dünya ülkeleriyle kıyaslandığından kitap okuma oranımız ve ülke genelindeki kitap satış rakamları çok düşük. Hatta bu konuda eskiden espriler yapılırdı. İnsanlar gösteriş için okumadıkları bir sürü kitabı alıp, evin baş köşesindeki kitaplıklarına yerleştirir, böylece kültürlü görünmeye çalışır diye bir anlayış vardı. Kimileri için durum hala aynı olabilir ama bunun için kitap okuma alışkanlığı olanların hakkını yemememiz lazım. Kitap okuma alışkanlığı olan insanların evlerinin en önemli mobilyalarından biri de kitaplıklardır. Kitaplıklar hem işlevsel olup, çok fazla kitabı alırsa, hem de az yer kaplarsa kitapseverlerin çok mutlu olacağı kesin. Bunun evin kolon ve kirişleriyle oluşmuş boşluklara gömme dolap yaptırmak çok mantıklı bir çözüm. 

Bugün homify'da tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkan gömme kitaplıkları ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. 

Şatafatlı bir kitaplık

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Resimde gördüğünüz kitaplık Kerim Çarmıklı imzası taşıyor. Kitaplık başarılı iç mimarın projesini gerçekleştirdiği Çubuklu'daki bir villaya ait çalışma odasında bulunuyor. Koyu renk masif ahşaptan yapılan kitaplık duvarı komple kaplıyor ve çok sayıda kitap alabiliyor. Tavana uzanan farbalarda bulunan spotlarla aydınlanan kitaplık oldukça şatafatlı bir görünüme sahip. Odanın diğer bileşenleri de kitaplıkla uyumlu renklerde seçilmiş. Böyle bir odada kitap okumanın keyfine paha biçilemez diye düşünüyorum. 

Merdiven ayrıntısı

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu duvardan duvara uzanan kitaplık Paker Mimarlık imzası taşıyor. Beyaz lake mdfden imal edilen kitaplığın üst raflarına erişmek için merdiven ayrıntısı da unutulmamış. Kitaplık gibi odadaki diğer mobilya ve aksesuarlarda beyaz renk tercih edilerek konsept bütünlüğü sağlanmış. Kitaplığın asimetrik rafları modern bir etki uyandırıyor. Geniş ve yüksek bölmeler her boyutta kitabı alabilecek nitelikte. 

Klasik ve şık

homify Çalışma OdasıDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Resimdeki kitaplık da Paker Mimarlık imzası taşıyor. İstanbul Sarıyer'de bulunan firmanın müşterilerinin kitapseverler olduğu çok açık zira firmanın aşağı yukarı tüm evlerinde kitaplığa rastlamak mümkün. Bu kitaplık da firmanın tasarladığı klasik esintilerin hakim olduğu bir evde bulunuyor. Gerek çizgileri gerekse de tercih edilen bej renkle klasik bir ağırlığa sahip olan kitaplık evin kolonlarından oluşan atıl alana yerleştirilmiş. 

Modern bir kitaplık

GG HOUSE, Esra Kazmirci Mimarlik Esra Kazmirci Mimarlik Modern Odalar
Esra Kazmirci Mimarlik

GG HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Kitaplıklarda klasik dışına çıkmak çoğu zaman rafların şeklini değiştirip simetrilerini bozarak gerçekleşiyor. homify'ın başarılı uzmanlarından Esra Kazmirci de bu kitaplıkta karo raflara yer vererek modern bir çizgi yakalamış. Ayrıca alışılmışın dışına çıkarak renk olarak da siyahı tercih etmiş. Siyah kitaplık mekandaki diğer siyah aksesuarlarla bir bütünlük yaratmış. 

Asimetrik

A.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

A.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar'a ait bu tasarımda üç farklı renkte beş parça kitaplık bir araya getirilerek, renk açısından asimetrik bir kompozisyon oluşturulmuş. 

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