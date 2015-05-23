Antakya'dan bir ömürlük aile evi

Bu güzel villadaki turumuzu en üst katta bulunan ve bir çeşit okuma, dinlenme ve hobi odası şeklinde düzenlenmiş olan, bu ferah ve davetkâr odayla sonlandıralım istedik. Yalnızca çalışmak ve dinlenmek için değil, manzara eşliğinde konuk ağırlamak için de bire bir.

Bu evi beğendiyseniz, Hatay'da bulunan bir başka villaya bu yazıdan göz atabilirsiniz.