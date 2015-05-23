Antakya'dan bir ömürlük aile evi

Dış görünüşe aldanmamak gerektiğine dair o klişe laf, birçok başka klişe gibi doğrudur aslında. Zarfa değil mazrufa bakmak gerektiğine dair o atasözünde olduğu gibi, bir evin dışına bakarak peşin hükümler vermek yerine, biraz sabırlı olup evin iç mekânını da görmek gerekiyor. Bugün size tanıtacağımız villa bunun en güzel örneklerinden biri. Hatay merkezli Deça Mimarlık tarafından projelendirilen bu villa, ilk bakışta modern görünümüyle dikkat çekmesine rağmen, iç mekân tasarımında çok daha klasik ve bir o kadar da göz alıcı bir tasarım anlayışının başat rol oynadığını göreceğiz. Hazırsanız bir şıklık ve zarafet örneği olan bu villada küçük bir tura çıkalım.
Bu ilgi çekici villa daha ilk bakışta sıradışı bir yapı olarak dikkat çekiyor. Zira Türkiye'yi esir almış olan çirkin beton yığını villaların aksine, bu binanın dış cephesinde, ona çok daha Avrupai bir görünüm veren ahşap malzeme kullanımı görüyoruz. Ahşap paneller burada sadece bir dekoratif unsuru olmaktan çıkıp dış cephenin ana kaplama malzemesi haline gelmiş.
Hafif çapraz bir açıdan çekilmiş bu fotoğrafta ahşap kaplamanın evi nasıl değiştirdiğini ve sıcak iklimin ortasında bir dağ evi havası estirdiğini daha açık biçimde görmek mümkün. Bu dağ evi görünümü, ön bahçedeki ağaçlarla hoş bir uyum sağlarken; evin gerek birinci kat balkonu, gerekse de en üst katta camla kapatılmış olan teras kısmı davetkâr bir görünüm arz ediyor.
Evin içine girdiğimizde ise dış cephenin aksine ahşapın ağırlıkta olduğu bir dağ evinden çok klasik bir dekorasyon anlayışının çok özel tasarım ürünü dekoratif objelerle dengelendiği bir mekân görüyoruz. Oldukça geniş olan villanın ana salonunda avizeyle başlayan kişiye özel tasarım anlayışı, klasik ayaklı koltuk ve sehpa ile güçlenirken, evin genelinde belirgin bir seçkinlik ve buna eşlik eden bir rahatlık hissi görülüyor.
İnce uzun bir yapısı olan salon iki bölüm halinde düzenlenmiş. TV ünitesinin merkez alandığı giriş kısmının yanısıra, daha geniş gruplar için arka bölümde daha çok ışık alan ve daha rahat görünen ikinci bir oturma alanı bulunuyor. Evin klasik ve avangart çizgilerini buradaki varaklı mobilyalarda daha açık biçimde görmek mümkün.
Tekrar salonun giriş kısmına dönecek olursak, evin içinde belirli bir akışkanlık sağlayan uzun, ahşap zeminli bir koridorun salona açıldığını görüyoruz. Tabii bu görseldeki en dikkat çekici unsurlardan biri de kişiye özel olarak tasarlanan ve futüristik dizaynıyla bu klasik evde hoş bir kontrast oluşturan TV ünitesi.
Bu güzel mutfağa damgasını vuran unsur ise mekâna hem şık, hem de nostaljik bir hava katan zarif yer karoları oluyor. Orta ada ile çok geniş kullanım alanı olan bir tezgâha sahipolan mutfak klasik beyaz rengi, estetik yer karoları ve her şeyin düşünüldüğü kullanışlı tasarımıyla adeta göz alıyor.
Bir villanın en önemli parçalarından biri de elbette merdivendir ve bu evde merdivenin tek başına bir sanat eseri şıklığı taşıdığını rahatça görebiliyoruz. Özellikle de bu açıdan.
Evin dışındaki merdivenin de aynı şekilde özel bir ışıklandırma sistemiyle donatılarak ışıltılı bir görünüme kavuşturulduğunu ve dış cephe duvar ve zeminindeki taşlarla uyum sağladığını görebiliyoruz.
Villanın genelinde hissettiğinmiz o avangart tasarım anlayışının hafifletilmiş ve eğlenceli hale getirilmiş bir versiyonunu çocuk odasında da görmek mümkün. Son derece geniş ve ferah görünen oda evin oturma odasının çekmiş bir hali gibi görünürken, ekstra canlı renk ilaveleriyle oyuncul bir mekân haline getirilmiş.
Evin üst katında bulunan yatak odasında, mekânın tamaında gördüğümüz beyaz avizelerden biri dikkat çekerken, burada estetik kadar rahatlığın da dikkate alındığını görebiliyoruz. Sağ planda kalan duvar kağıdı ise tasarımcının imzasını hissettiğimiz o özel ilavelerden biri.
Bu güzel villadaki turumuzu en üst katta bulunan ve bir çeşit okuma, dinlenme ve hobi odası şeklinde düzenlenmiş olan, bu ferah ve davetkâr odayla sonlandıralım istedik. Yalnızca çalışmak ve dinlenmek için değil, manzara eşliğinde konuk ağırlamak için de bire bir.
Bu evi beğendiyseniz, Hatay'da bulunan bir başka villaya bu yazıdan göz atabilirsiniz.