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Bu evler hem ucuz hem çok güzel: 9 süper örnek

nihal e. nihal e.
homify Modern Evler
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Bugünkü yazıda maliyeti diğer evlere göre daha düşük 9 ev projesi tanıtacağız. Bu evlerden bazıları kullanılan malzemeden ötürü daha ekonomik. Bazılarının özelliği ise küçük bir alana sahip olması.

​1- Yuvarlak veranda

Taras drewniany. Realizacja w Suchej., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

İlk örneğimiz iki katlı küçük bir konut projesi. Koyu renkli büyük çatısıyla kontrast oluşturan dış cephe rengi güzel bir uyum yakalamış. Ek olarak yuvarlak hatlı ahşap güverte açık alanda vakit geçirmek için iyi düşünülmüş.

​2- Sevimli ahşap ev

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

İkinci örneğimiz ülkemizde inşa edilmiş sevimli bir ahşap ev örneği. Ahşap dayanıklı ve ucuz malzeme olduğundan ötürü hala ev yapımında kullanılmaya devam ediyor.

​İç mekan

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

Ahşap ev sınırlı bir alana sahip olduğu için odalar içe içe planlamış. Tercih edilen mobilyalar da genellikle ahşaptan yapılma. Resimde evin oturma odasıyla makyaj masasını yan yana görüyoruz.

​3- Modüler bir yapı

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Sırada betonarme modern bir ev projesi var. Tek katlı evin oturma odasına bakan pencereleri hayli büyük. Evin resimde gördüğümüz bölümüne sonradan eklemlenmiş bir veranda mevcut.

​Salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Toplam 75 metrekarelik bir alana sahip evin içi ferah ve aydınlık görünüyor. Eşya seçimi ise evin kendisi gibi mütevazi ve aynı zamanda modern bir dekorasyona sahip.

​4- Yaratıcı tasarım

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Bir diğer ahşap ev örneği standart yapılardan oldukça farklı ve yaratıcı. Dikine kullanılan ahşap malzeme ve büyük pencereler dışında sıra dışı çatı tasarımı dikkat çekici.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​Kompakt yaşam

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Ahşap yapı çok büyük bir alana sahip olmadığı için mevcut boşluk en şekilde değerlendirilmeye çalışılmış. Merdivenle erişilen küçük asma kat gibi kullanışlı düzenlemeler yapılmış.

​5- Kutu gibi

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

En farklı ev modellerinden biri de resimde görmüş olduğunuz mobil konut. Hayli küçük görünen ev tekerlekler sayesinde hareket ettirilebiliyor.

​Küçük yaşam alanı

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Görüp görebileceğiniz en küçük evlerden biri olduğu için iç mekan darlığı hissediliyor. Yine de en iyi şekilde tasarlanmış diyebiliriz. Merdivenle erişilen yatak, dar bir koridorla ulaşılan koltuk, akıllıca tasarlanmış mutfak gibi pek çok ilginç özelliği var.

​6- Tatil evi

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Evler
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Sırada tatillerde konaklamak için hazırlanmış küçük bir pansiyon örneği var. Bu pansiyonun ilginç özelliği artık kullanılmayan eski bir depo elden geçirilerek sevimli bir tatil evine dönüştürülmüş.

​Ferah iç mekan

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Oturma Odası
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Her ne kadar dışarıdan küçük görülse de iç mekan oldukça ferah ve geniş. İki adet yatakla bir yemek masasının bulunduğu mekanda bu açıdan görülmese de banyo ve mutfak da yer alıyor.

​7- Doğa içinde

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bu örnek konum olarak diğer evlerden daha güzel bir yerde. Zira şahane bir doğa manzarası var. Evin yapı malzemelerine baktığımız zaman taş, ahşap, bambu ve cam gibi doğal malzemeler tercih edildiğini görüyoruz.

​Yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odasından anlaşılacağı üzere iç mekanda da doğal malzeme hakimiyeti devam ediyor. Hasır sepetler, ahşap merdiven, bambu yatak başı, duvar nişleri ilgi çeken unsurlardan bazıları.

​8- Kerpiçten ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Eğer tercihiniz doğa dostu bir evden yanaysa saman balyaları ve kerpiçten yapılma evler tam olarak aradığınız şey. Üstelik çok ucuza mal oluyor.

​9- Prefabrik ev

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Prefabrik ev
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Son örneğimiz dış cephesinde ahşap kullanılan bir prefabrik ev. Dayanıklılığı ile öne çıkan prefabik konutlar aynı zamanda çok kısa sürede inşa edilirler.

​Banyo

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Modern Evler
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Prefabrik evin banyosunu gördüğümüz resimde modern bir evde bulunması gereken tüm ekipman mevcut görünüyor. Şeffaf bir camla ayrılan duş, klozet ve ahşap çekmeceli lavabosuyla çok şık.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Ekonomik yollardan bahçe yenilemesi için 18 pratik fikir' başlığına göz atabilirsiniz.

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