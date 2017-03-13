Bu evler hem ucuz hem çok güzel: 9 süper örnek

Görüp görebileceğiniz en küçük evlerden biri olduğu için iç mekan darlığı hissediliyor. Yine de en iyi şekilde tasarlanmış diyebiliriz. Merdivenle erişilen yatak, dar bir koridorla ulaşılan koltuk, akıllıca tasarlanmış mutfak gibi pek çok ilginç özelliği var.