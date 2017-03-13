Bu evler hem ucuz hem çok güzel: 9 süper örnek

Bugünkü yazıda maliyeti diğer evlere göre daha düşük 9 ev projesi tanıtacağız. Bu evlerden bazıları kullanılan malzemeden ötürü daha ekonomik. Bazılarının özelliği ise küçük bir alana sahip olması.
İlk örneğimiz iki katlı küçük bir konut projesi. Koyu renkli büyük çatısıyla kontrast oluşturan dış cephe rengi güzel bir uyum yakalamış. Ek olarak yuvarlak hatlı ahşap güverte açık alanda vakit geçirmek için iyi düşünülmüş.
İkinci örneğimiz ülkemizde inşa edilmiş sevimli bir ahşap ev örneği. Ahşap dayanıklı ve ucuz malzeme olduğundan ötürü hala ev yapımında kullanılmaya devam ediyor.
Ahşap ev sınırlı bir alana sahip olduğu için odalar içe içe planlamış. Tercih edilen mobilyalar da genellikle ahşaptan yapılma. Resimde evin oturma odasıyla makyaj masasını yan yana görüyoruz.
Sırada betonarme modern bir ev projesi var. Tek katlı evin oturma odasına bakan pencereleri hayli büyük. Evin resimde gördüğümüz bölümüne sonradan eklemlenmiş bir veranda mevcut.
Toplam 75 metrekarelik bir alana sahip evin içi ferah ve aydınlık görünüyor. Eşya seçimi ise evin kendisi gibi mütevazi ve aynı zamanda modern bir dekorasyona sahip.
Bir diğer ahşap ev örneği standart yapılardan oldukça farklı ve yaratıcı. Dikine kullanılan ahşap malzeme ve büyük pencereler dışında sıra dışı çatı tasarımı dikkat çekici.
Ahşap yapı çok büyük bir alana sahip olmadığı için mevcut boşluk en şekilde değerlendirilmeye çalışılmış. Merdivenle erişilen küçük asma kat gibi kullanışlı düzenlemeler yapılmış.
En farklı ev modellerinden biri de resimde görmüş olduğunuz mobil konut. Hayli küçük görünen ev tekerlekler sayesinde hareket ettirilebiliyor.
Görüp görebileceğiniz en küçük evlerden biri olduğu için iç mekan darlığı hissediliyor. Yine de en iyi şekilde tasarlanmış diyebiliriz. Merdivenle erişilen yatak, dar bir koridorla ulaşılan koltuk, akıllıca tasarlanmış mutfak gibi pek çok ilginç özelliği var.
Sırada tatillerde konaklamak için hazırlanmış küçük bir pansiyon örneği var. Bu pansiyonun ilginç özelliği artık kullanılmayan eski bir depo elden geçirilerek sevimli bir tatil evine dönüştürülmüş.
Her ne kadar dışarıdan küçük görülse de iç mekan oldukça ferah ve geniş. İki adet yatakla bir yemek masasının bulunduğu mekanda bu açıdan görülmese de banyo ve mutfak da yer alıyor.
Bu örnek konum olarak diğer evlerden daha güzel bir yerde. Zira şahane bir doğa manzarası var. Evin yapı malzemelerine baktığımız zaman taş, ahşap, bambu ve cam gibi doğal malzemeler tercih edildiğini görüyoruz.
Yatak odasından anlaşılacağı üzere iç mekanda da doğal malzeme hakimiyeti devam ediyor. Hasır sepetler, ahşap merdiven, bambu yatak başı, duvar nişleri ilgi çeken unsurlardan bazıları.
Eğer tercihiniz doğa dostu bir evden yanaysa saman balyaları ve kerpiçten yapılma evler tam olarak aradığınız şey. Üstelik çok ucuza mal oluyor.
Son örneğimiz dış cephesinde ahşap kullanılan bir prefabrik ev. Dayanıklılığı ile öne çıkan prefabik konutlar aynı zamanda çok kısa sürede inşa edilirler.
Prefabrik evin banyosunu gördüğümüz resimde modern bir evde bulunması gereken tüm ekipman mevcut görünüyor. Şeffaf bir camla ayrılan duş, klozet ve ahşap çekmeceli lavabosuyla çok şık.
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