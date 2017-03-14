Organize bir mutfak için 9 şaşırtıcı depolama fikri

Mutfağınızı iyi organize edip akıllıca düzenlemek için birkaç yenilikçi fikirle işlevsel hale getirebilirsiniz. Ancak nereden başlayacağınıza karar veremiyorsanız sizin hazırladığımız önerilere göz atabilirsiniz. Çekmecelerden kiler vazifesi gören dolaplara dek herkesin mutfağına uygun bir saklama çözümü vardır. Bu nedenle örnek fotoğraflar eşliğinde önerileri okuyun ve size uygun depolama biçimine karar verin.
Büyük evlerde görmüş olduğumuz şarap mahzenleri her ne kadar çekici olsa da fazla lükstür. Ancak yine de kendi şişelerimiz için uygun bir alan yaratabiliriz. Resimdeki eğimli raflık ile tezgahı şişelerle doldurmanız gerekmez ve görsel olarak hoş bir görüntü sunabilirsiniz.
Mutfak çekmecelerinin ne kadar hızlı bir şekilde büyük bir karmaşa haline gelebileceğini fark ettiniz mi? Özel ve kullanışlı bölümler ile her şeyi ayrı tutmaya devam edersiniz ve asla bir çay kaşığı için vakit harcamanıza gerek kalmaz.
Mutfakta her daim lazım olan ancak asla belirli bir yeri olmayan malzemeleriniz için boş bir duvar alanı açmak yerine dolaplar arası boşluklara raf ekleyin. Resimdeki gibi tavana dek uzan dar bir raflık bile olabilir bu. Sonra yemek kitapları, dekoratif çay setleri gibi ürünleri rahatça sergileyebilirsiniz.
Tavan hizasına dek yükselen kutu raflar tamamen boşa harcanan alanın avantajından yararlanarak tüm depolama potansiyelinizi gerçekleştirmek ve güçlendirmek için mükemmel bir yoldur. Resimdeki sıra dışı kontrplak kurulumu az bütçe ile depolama sorununu halledebileceğinizi kanıtlıyor.
Daha fazla depolama alanı yaratmak için duvar rafları iyi sonuç verse de ihtiyacınıza göre oradan oraya götürebileceğiniz bir dolap çok daha pratik olurdu. Resimdeki tekerlekli dolap bu hayalimizi gerçekleştirmiş.
Genellikle üzerinde pek düşünülmese de tepsiler çok fazla yer işgal eder. Ancak asmak için de pek uygun bir ürün değildir. O halde ne yapmalı? Örnek resimdeki gibi mutfak dolabına bir tepsilik yapmak çok pratik olmaz mı? Üstelik dikey yerleştirdiği için çok az alan kaplıyor.
Cam kadehleri muhafaza edilmesi en zor parçalardan biridir. Zira ince bir yapıları vardır ve kolayca kırılabilirler. Bu tür kadehlerin dolap içerisinde kırılmasını önlemek için ters çevirip asabileceğiniz asılı raylar çok kullanışlıdır.
Bu tür dolap tüm mutfak sıkıntılarınız için mükemmel bir çözüm sunar. Ayrıca çift kapaklı olması sayesinde daha çok malzeme depolarsınız. Kapakları kapadığınızda ise kimse arkasında bir kiler olduğunu anlamaz.
Bir dolap kapağı ardına gizlenmiş derin çekmeceler şaşırtı depolama çözümlerden birisi. Genellikle insanlar standart bir dolap modelini tercih eder ancak çekmecelerin sağladığı pratiklik sıradan dolapta yok.
Resimdeki antrasit renkli mutfak dolapları çok kullanışlı olup mutfak depolaması için son derece kullanışlıdır. Görüldüğü üzere iki parçadan oluşan dolap ekipmanı istenildiği takdirde ayrı ayrı da kullanılabilir.
Özellikle köşe hizasına gelen alt dolaplar pek kullanışlı değildir. Zira elimizin uzanması zordur. Oysa gittikçe popülerleşen raylı düzenekler sayesinde bu tür atıl boşluklar da en iyi şekilde değerlendirilir.
Mutfak adalarının sağladıkları ekstra çalışma alanı açısından harika oldukları bir sır değil, ancak aynı anda depolama alanı olarak kullandığınızda çok daha işlevsel hale gelir. Her iki yanında dolaplar bulunan bu ada, çoğu standart mutfağa göre daha donanımlı bir malzemedir.
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