Organize bir mutfak için 9 şaşırtıcı depolama fikri

Genellikle üzerinde pek düşünülmese de tepsiler çok fazla yer işgal eder. Ancak asmak için de pek uygun bir ürün değildir. O halde ne yapmalı? Örnek resimdeki gibi mutfak dolabına bir tepsilik yapmak çok pratik olmaz mı? Üstelik dikey yerleştirdiği için çok az alan kaplıyor.