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Organize bir mutfak için 9 şaşırtıcı depolama fikri

nihal e. nihal e.
Classic, yet Contemporary, Rencraft Rencraft Klasik Mutfak
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Mutfağınızı iyi organize edip akıllıca düzenlemek için birkaç yenilikçi fikirle işlevsel hale getirebilirsiniz. Ancak nereden başlayacağınıza karar veremiyorsanız sizin hazırladığımız önerilere göz atabilirsiniz. Çekmecelerden kiler vazifesi gören dolaplara dek herkesin mutfağına uygun bir saklama çözümü vardır. Bu nedenle örnek fotoğraflar eşliğinde önerileri okuyun ve size uygun depolama biçimine karar verin.

​1. Eğimli raflık

Bright and Modern Kitchen - Merrill Ave, STUDIO Z STUDIO Z İskandinav Mutfak
STUDIO Z

STUDIO Z
STUDIO Z
STUDIO Z

Büyük evlerde görmüş olduğumuz şarap mahzenleri her ne kadar çekici olsa da fazla lükstür. Ancak yine de kendi şişelerimiz için uygun bir alan yaratabiliriz. Resimdeki eğimli raflık ile tezgahı şişelerle doldurmanız gerekmez ve görsel olarak hoş bir görüntü sunabilirsiniz.

​2. Çekmeceyi bölmek

Classic, yet Contemporary Rencraft Klasik Mutfak kitchen,kitchen drawers,cutlery drawer,bespoke storage,handmade kitchen,painted kitchen,designer kitchen,cutlery insert
Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

Mutfak çekmecelerinin ne kadar hızlı bir şekilde büyük bir karmaşa haline gelebileceğini fark ettiniz mi? Özel ve kullanışlı bölümler ile her şeyi ayrı tutmaya devam edersiniz ve asla bir çay kaşığı için vakit harcamanıza gerek kalmaz.

​3. Ara raflık

Storage Collective Works Modern Oturma Odası
Collective Works

Storage

Collective Works
Collective Works
Collective Works

Mutfakta her daim lazım olan ancak asla belirli bir yeri olmayan malzemeleriniz için boş bir duvar alanı açmak yerine dolaplar arası boşluklara raf ekleyin. Resimdeki gibi tavana dek uzan dar bir raflık bile olabilir bu. Sonra yemek kitapları, dekoratif çay setleri gibi ürünleri rahatça sergileyebilirsiniz.

​4. Sıra dışı depolama fikirleri

Storage homify Eklektik Yatak Odası
homify

Storage

homify
homify
homify

Tavan hizasına dek yükselen kutu raflar tamamen boşa harcanan alanın avantajından yararlanarak tüm depolama potansiyelinizi gerçekleştirmek ve güçlendirmek için mükemmel bir yoldur. Resimdeki sıra dışı kontrplak kurulumu az bütçe ile depolama sorununu halledebileceğinizi kanıtlıyor.

​5. Tekerlekli dolap

Cafe Storage Building With Frames Modern Yemek Odası Ahşap
Building With Frames

Cafe Storage

Building With Frames
Building With Frames
Building With Frames

Daha fazla depolama alanı yaratmak için duvar rafları iyi sonuç verse de ihtiyacınıza göre oradan oraya götürebileceğiniz bir dolap çok daha pratik olurdu. Resimdeki tekerlekli dolap bu hayalimizi gerçekleştirmiş.

​6. Tepsiler için boşluk

Innovative Kitchen Storage Solutions NAKED Kitchens Klasik Mutfak
NAKED Kitchens

Innovative Kitchen Storage Solutions

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

Genellikle üzerinde pek düşünülmese de tepsiler çok fazla yer işgal eder. Ancak asmak için de pek uygun bir ürün değildir. O halde ne yapmalı? Örnek resimdeki gibi mutfak dolabına bir tepsilik yapmak çok pratik olmaz mı? Üstelik dikey yerleştirdiği için çok az alan kaplıyor.

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​7. Kadehler için ray

Sensational storage solutions Jane Cheel Furniture ltd Modern Mutfak
Jane Cheel Furniture ltd

Sensational storage solutions

Jane Cheel Furniture ltd
Jane Cheel Furniture ltd
Jane Cheel Furniture ltd

Cam kadehleri muhafaza edilmesi en zor parçalardan biridir. Zira ince bir yapıları vardır ve kolayca kırılabilirler. Bu tür kadehlerin dolap içerisinde kırılmasını önlemek için ters çevirip asabileceğiniz asılı raylar çok kullanışlıdır.

​8. Gizli kiler

Classic, yet Contemporary Rencraft Klasik Mutfak kitchen,kitchen pantry,kitchen larder,painted kitchen,kitchen cabinet,bespoke kitchen,designer kitchen,storage
Rencraft

Classic, yet Contemporary

Rencraft
Rencraft
Rencraft

Bu tür dolap tüm mutfak sıkıntılarınız için mükemmel bir çözüm sunar. Ayrıca çift kapaklı olması sayesinde daha çok malzeme depolarsınız. Kapakları kapadığınızda ise kimse arkasında bir kiler olduğunu anlamaz.

​9. Derin çekmeceler

Storage cabinet with internal drawers Pamela Kilcoyne - Homify Modern Yatak Odası
Pamela Kilcoyne – Homify

Storage cabinet with internal drawers

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

Bir dolap kapağı ardına gizlenmiş derin çekmeceler şaşırtı depolama çözümlerden birisi. Genellikle insanlar standart bir dolap modelini tercih eder ancak çekmecelerin sağladığı pratiklik sıradan dolapta yok.

​10. Dolap üstüne dolap

Graphite Grey Bespoke Dresser Unit, with Real Walnut Top homify Klasik Mutfak Ahşap Gri dresser,storage,grey,bespoke,walnut,classic,georgian panes,decorative
homify

Graphite Grey Bespoke Dresser Unit, with Real Walnut Top

homify
homify
homify

Resimdeki antrasit renkli mutfak dolapları çok kullanışlı olup mutfak depolaması için son derece kullanışlıdır. Görüldüğü üzere iki parçadan oluşan dolap ekipmanı istenildiği takdirde ayrı ayrı da kullanılabilir.

​11. Raylı dolap

Corner space storage ideas to easily reach everything Kitchencraft Modern Mutfak
Kitchencraft

Corner space storage ideas to easily reach everything

Kitchencraft
Kitchencraft
Kitchencraft

Özellikle köşe hizasına gelen alt dolaplar pek kullanışlı değildir. Zira elimizin uzanması zordur. Oysa gittikçe popülerleşen raylı düzenekler sayesinde bu tür atıl boşluklar da en iyi şekilde değerlendirilir.

​12. Bir ada ve çok daha fazlası

All space is used for storage, these cupboards are used for cookery books Kitchencraft Modern Mutfak
Kitchencraft

All space is used for storage, these cupboards are used for cookery books

Kitchencraft
Kitchencraft
Kitchencraft

Mutfak adalarının sağladıkları ekstra çalışma alanı açısından harika oldukları bir sır değil, ancak aynı anda depolama alanı olarak kullandığınızda çok daha işlevsel hale gelir. Her iki yanında dolaplar bulunan bu ada, çoğu standart mutfağa göre daha donanımlı bir malzemedir.

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