Krem rengi banyolar

Banyo dekorasyonu son yıllarda gelişen bir kavram. Daha önceleri banyoların dekorasyonuna bir salon ya da bir mutfak kadar önem verilmiyordu. Ancak bugünlerde banyoların hem kendi içinde hem de evin tümüyle konsept bütünlüğü içinde olmasına özen gösteriliyor. Banyolarda renk uyumu da önem verilen konular arasında. Banyolarda ya birbirine zıt renklerin kontrastından yararlanılarak, ya da aynı rengin farklı tonlarının uyumu kullanılarak bir konsept yaratılıyor.
Bugün homify'da nötr ve doğal bir renk olan krem renginin hakim olduğu banyolardan bir seçki hazırladık. Krem kahverenginin beyazla karıştırılmış hali olarak düşünülebilir. Karışım oranına göre farklı renkler alabilen bu ara ton, pek çok mekanda olduğu gibi banyo için de uygun bir renge dönüşüyor. Az sonra göreceğiniz banyoların tamamı yerli tasarımcıların hünerli ellerinden çıkma. Lafı uzatmayalım turumuza başlayalım.
Bodrum'da emlak satışıyla ilgilenen Arthur&Miller firması yapıların ihtiyacı olan tüm servileri de veriyor. Firmanın portföyündeki evlerden birine ait bu banyo krem renginin çeşitli tonlarının çok başarılı bir şekilde bir uygulaması. Yerler ve duvarlar kremin farklı lekelerini içinde barındıran karolarla kaplanmış. Karşı duvar ise diğer duvarlardan farklı olarak daha küçük karolarla döşenerek banyoya hareket kazandırılmış. Krem hakimiyeti, vitrifiye ürünleri ve lavabo dolabında kullanılan parlak lake beyazla kırılmış ve hoş bir uyum yakalanmış. Duvardaki tablolar ise banyolarda sıkça görmeye alışık olmadığımız biçimde mekana sanatsal bir hava katmış.
Resimde gördüğünüz açık koyu orta lekeleri içinde barındıran banyo Nuevo Tasarım imzası taşıyor. Başarılı firma zeminlerde beyazı tercih ettiği banyoda duvarlarda iki farklı krem tonu kullanmış. Bu açık ve orta lekelere ilave olarak lavabo tezgahında kahverengi ahşabı kullanarak kompozisyonu tamamlayan firma ortama yeşil bir bitkiyle renk katmayı seçmiş. Bu seçim çok da başarılı olmuş. Tel bir çiçeğin canlı yeşili kremin nötr etkisini canlandırmış. Lavabo teknesinde ise klasik beyaz kullanılmış. Bu seçim kapı kasaları ve zeminle uyum sağlamış.
Girişte de belirttiğimiz gibi krem renk ara bir renk olduğu pek çok farklı tonunu elde etmek mümkün. Resimdeki banyoda baştan aşağı mermer kullanılmış. Açık krem rengi tondaki mermer estetik dokusuyla banyoya asil bir hava katmış. Banyoya hakim olan mermer dokudaki krem tonla, lavabo dolap kapakları ve vitrifiye ürünlerle dengelenmiş. Suyla temas etmeyen duvarlarda ise beyaz üstüne renkli çizgiler kullanılmış. Bu da banyoya renkli bir dokunuşta bulunmuş. Banyoda Paker Mimarlık imzası bulunuyor.
BWorks krem rengi koyu renkli banyoyu dengelemek için kullanmış. Koyu renkli zemin ve duvarları tamamlaması için lavabo tezgahı ve lavabonun gerisindeki duvarda farklı bir dokuya sahip krem rengi malzeme kullanılmış. Krem renk çekmece kapaklarında ve raflarda kahverengi renkle harmanlanmış.
Kıbrıs Developments imzası taşıyan banyo hem aydınlık hem de açık renklerle daha da ferahlatılmış. Yer ve duvar karolarında kremin farklı tonlarının kullanıldığı banyonun her duvarı farklı dokuda döşenmiş. Böylece duşakabinin içinde iki farklı duvar dokusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz.
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