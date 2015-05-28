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Krem rengi banyolar

Aydin Sanli Aydin Sanli
Escape Homes Exclusive , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Modern Banyo
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Banyo dekorasyonu son yıllarda gelişen bir kavram. Daha önceleri banyoların dekorasyonuna bir salon ya da bir mutfak kadar önem verilmiyordu. Ancak bugünlerde banyoların hem kendi içinde hem de evin tümüyle konsept bütünlüğü içinde olmasına özen gösteriliyor. Banyolarda renk uyumu da önem verilen konular arasında. Banyolarda ya birbirine zıt renklerin kontrastından yararlanılarak, ya da aynı rengin farklı tonlarının uyumu kullanılarak bir konsept yaratılıyor. 

Bugün homify'da nötr ve doğal bir renk olan krem renginin hakim olduğu banyolardan bir seçki hazırladık. Krem kahverenginin beyazla karıştırılmış hali olarak düşünülebilir. Karışım oranına göre farklı renkler alabilen bu ara ton, pek çok mekanda olduğu gibi banyo için de uygun bir renge dönüşüyor. Az sonra göreceğiniz banyoların tamamı yerli tasarımcıların hünerli ellerinden çıkma. Lafı uzatmayalım turumuza başlayalım. 

Krem tonlarıyla bezeli banyo

Novo Maison Bodrum, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Banyo
ARTHUR&amp;MILLER

Novo Maison Bodrum

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Bodrum'da emlak satışıyla ilgilenen Arthur&Miller firması yapıların ihtiyacı olan tüm servileri de veriyor. Firmanın portföyündeki evlerden birine ait bu banyo krem renginin çeşitli tonlarının çok başarılı bir şekilde bir uygulaması. Yerler ve duvarlar kremin farklı lekelerini içinde barındıran karolarla kaplanmış. Karşı duvar ise diğer duvarlardan farklı olarak daha küçük karolarla döşenerek banyoya hareket kazandırılmış. Krem hakimiyeti, vitrifiye ürünleri ve lavabo dolabında kullanılan parlak lake beyazla kırılmış ve hoş bir uyum yakalanmış. Duvardaki tablolar ise banyolarda sıkça görmeye alışık olmadığımız biçimde mekana sanatsal bir hava katmış. 

Kremden kahveye

​Türkiye gençlik ve spor bakanlığı homify Modern Banyo
homify

​Türkiye gençlik ve spor bakanlığı

homify
homify
homify

Resimde gördüğünüz açık koyu orta lekeleri içinde barındıran banyo Nuevo Tasarım imzası taşıyor. Başarılı firma zeminlerde beyazı tercih ettiği banyoda duvarlarda iki farklı krem tonu kullanmış. Bu açık ve orta lekelere ilave olarak lavabo tezgahında kahverengi ahşabı kullanarak kompozisyonu tamamlayan firma ortama yeşil bir bitkiyle renk katmayı seçmiş. Bu seçim çok da başarılı olmuş. Tel bir çiçeğin canlı yeşili kremin nötr etkisini canlandırmış. Lavabo teknesinde ise klasik beyaz kullanılmış. Bu seçim kapı kasaları ve zeminle uyum sağlamış. 

Mermer dokuda krem

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Girişte de belirttiğimiz gibi krem renk ara bir renk olduğu pek çok farklı tonunu elde etmek mümkün. Resimdeki banyoda baştan aşağı mermer kullanılmış. Açık krem rengi tondaki mermer estetik dokusuyla banyoya asil bir hava katmış. Banyoya hakim olan mermer dokudaki krem tonla, lavabo dolap kapakları ve vitrifiye ürünlerle dengelenmiş. Suyla temas etmeyen duvarlarda ise beyaz üstüne renkli çizgiler kullanılmış. Bu da banyoya renkli bir dokunuşta bulunmuş. Banyoda Paker Mimarlık imzası bulunuyor. 

Koyu rengi dengeleyen krem

BM HOUSE, BWorks BWorks Modern Banyo
BWorks

BM HOUSE

BWorks
BWorks
BWorks

BWorks krem rengi koyu renkli banyoyu dengelemek için kullanmış. Koyu renkli zemin ve duvarları tamamlaması için lavabo tezgahı ve lavabonun gerisindeki duvarda farklı bir dokuya sahip krem rengi malzeme kullanılmış. Krem renk çekmece kapaklarında ve raflarda kahverengi renkle harmanlanmış. 

Açık renk hakimiyeti

Escape Homes Exclusive , Kıbrıs Developments Kıbrıs Developments Modern Banyo
Kıbrıs Developments

Escape Homes Exclusive

Kıbrıs Developments
Kıbrıs Developments
Kıbrıs Developments

Kıbrıs Developments imzası taşıyan banyo hem aydınlık hem de açık renklerle daha da ferahlatılmış. Yer ve duvar karolarında kremin farklı tonlarının kullanıldığı banyonun her duvarı farklı dokuda döşenmiş. Böylece duşakabinin içinde iki farklı duvar dokusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. 

Daha fazla banyo fikri için şu yazıya da göz atabilirsiniz:

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Bodrum'a yakışan lüks
Bu krem rengi banyolardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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