Krem rengi banyolar

Banyo dekorasyonu son yıllarda gelişen bir kavram. Daha önceleri banyoların dekorasyonuna bir salon ya da bir mutfak kadar önem verilmiyordu. Ancak bugünlerde banyoların hem kendi içinde hem de evin tümüyle konsept bütünlüğü içinde olmasına özen gösteriliyor. Banyolarda renk uyumu da önem verilen konular arasında. Banyolarda ya birbirine zıt renklerin kontrastından yararlanılarak, ya da aynı rengin farklı tonlarının uyumu kullanılarak bir konsept yaratılıyor.

Bugün homify'da nötr ve doğal bir renk olan krem renginin hakim olduğu banyolardan bir seçki hazırladık. Krem kahverenginin beyazla karıştırılmış hali olarak düşünülebilir. Karışım oranına göre farklı renkler alabilen bu ara ton, pek çok mekanda olduğu gibi banyo için de uygun bir renge dönüşüyor. Az sonra göreceğiniz banyoların tamamı yerli tasarımcıların hünerli ellerinden çıkma. Lafı uzatmayalım turumuza başlayalım.