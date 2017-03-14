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Uygun bütçeli bir ev inşa etmenin 10 aşaması

Özlem K. Özlem K.
homify Minimalist Oturma Odası
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Bir ev inşa etmenin oldukça karmaşık ve masraflı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Normal şartlarda bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak işleri halletmenin başka yolları da var! Bir evi tasarlamanın, inşa etmenin ve içini dekore etmenin çok daha ucuz yolları da var! Basit, küçük bir sezonluk evi, eğer becerilerinize güveniyorsanız ve bolca da vaktiniz varsa, kendiniz de tasarlayıp inşa ettirebilirsiniz. Bu elbette herkesin yapabileceği bir iş değil, ancak sanıldığı gibi imkansız bir iş hiç değil! Elinizden iş geliyorsa, araştırmaya, öğrenmeye meraklıysanız, bol bol vaktiniz varsa, aksilikler karşısında moralinizi bozup hemen işten vazgeçen türden bir insan değilseniz, kendi evinizi oldukça ekonomik bir şekilde araya taşeron inşaat firmalarını sokmadan inşa edebilirsiniz… Tabi ki bazı aşamaları takip ederek. Bugünkü yazımızda bu aşamaların neler olduğunu inceledik. Bu işin kolay olacağını iddia etmiyoruz ancak bu aşamaları takip ederek gönlünüzdeki sevimli eve sahip olabilirsiniz.

1) Ne tür bir ev istediğinize karar verin

homify Minimalist Evler
homify

homify
homify
homify

İlk iş inşa etmeyi planladığınız evin stiline kara vermek olmalı. Modern stillerden biri mi, geleneksel bir stil mi tercih ettiğinize karar verir tasarım aşamasına geçebilirsiniz.

2) Ne büyüklükte olmalı?

homify Modern Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Bu kakarı verirken arsanın boyutunu, resmi inşaat iznini, ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmalı, yalnızca evin boyutunu değil, odaların dağılımını ve pencere boyutlarını da planlamalısınız.

3) İnşaatın yapılacağı arsayı etüt edin

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Arazinin konumu, eğimi, jeolojik yapısı, bitki örtüsü gibi türlü unsurları da göz önünde bulundurmalısınız. Kot farkı var mı, düz bir alan nasıl oluşturulur, yapı arsaya hangi yönde oturtulacak, hepsi planlanmalı. 

4) Temel işleri ve kaba inşaattan sonra eğleceli kısımlara geçilebilir

homify Akdeniz Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Temel işleri ve üzerine kaba inşaat bittikten sonra eğleceli kısımlara geçilebilir, iç mimari çalışmaları gibi! Bu kısım yapının bir eve dönüşmeye başladığı kısım fakat aynı zamanda masrafların da hızla artacağı kısım. Tüm projenizi bütçenizi göz önünde bulundurarak yapmalısınız.

5) İç duvarlar nasıl olmalı?

homify Minimalist Duvar & Zemin
homify

homify
homify
homify

Hem uygun maliyetli hem de işlemesi kolay iç mekan duvarları için epoksi cilalı brüt beton yüzeyleri düşünebilirsiniz. Brüt beton yüzeyler mekanlara karakter katma konusunda da uzman!

6) Küvet mi, duş mu?

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Basit bir soru gibi görünüyor değil mi? Oysa dönülmez bir karar. Banyonuzda sade bir duş mu, yoksa arada sırada içini doldurup keyif yapabileceğiniz bir küveti mi tercih ediyorsunuz, bunun kararını vermeli, banyo çalışmasını ona göre yaptırmalısınız.

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7) Tüm alanlar değerlendirmelisiniz

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Evinizin tasarımını yaparken tüm alanları değerlendirmeli, ölü alan olarak tabir edilen kullanışsız yerlere müsade etmemelisiniz. İlk tasarım aşamasında gözünüzden kaçabilecek ölü alanları daha sonra değerlendirebilirsiniz.

8) Uyumlu bir renk paleti kullanın

homify Minimalist Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Renk konusunda aşırıya kaçmamakta ve sade bir renk yelpazesinde karar kılmakta fayda var. Badana, zemin ve duvar seramikleri, banyo ve mutfak dolapları mümkün mertebe sade ve tek renkli olmalı, böylece yanılma payı en aza indirgenmiş olur.

9) Mutfağı göz ardı etmeyin

homify Rustik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Amatör çalışmalarda en çok yapılan hata mutfapğa ayrılan küçücük alan oluyor. Oysa bir işinin uzmanı bir profesyonelin elinden çıkan ev tasarımında mutfağın evin kalbi olduğunu ve oldukça geni tutulduğunu göreceksiniz. Saatlerimizin geçtiği bu alan çok iyi projelendirilmeli. 

10) İçeriyi mobilya ile doldurmayın

homify Minimalist Mutfak
homify

homify
homify
homify

'Türk evlerinin dekorasyonundan en çok yapılan 10 hata' başlıklı yazımızda da değindiğimiz üzere, evin içini çok sayıda ve/veya hantal mobilyalar ile doldurmayın, onun yerine sadenin şıklığından yararlanın.

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