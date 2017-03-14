Uygun bütçeli bir ev inşa etmenin 10 aşaması

Bir ev inşa etmenin oldukça karmaşık ve masraflı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Normal şartlarda bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak işleri halletmenin başka yolları da var! Bir evi tasarlamanın, inşa etmenin ve içini dekore etmenin çok daha ucuz yolları da var! Basit, küçük bir sezonluk evi, eğer becerilerinize güveniyorsanız ve bolca da vaktiniz varsa, kendiniz de tasarlayıp inşa ettirebilirsiniz. Bu elbette herkesin yapabileceği bir iş değil, ancak sanıldığı gibi imkansız bir iş hiç değil! Elinizden iş geliyorsa, araştırmaya, öğrenmeye meraklıysanız, bol bol vaktiniz varsa, aksilikler karşısında moralinizi bozup hemen işten vazgeçen türden bir insan değilseniz, kendi evinizi oldukça ekonomik bir şekilde araya taşeron inşaat firmalarını sokmadan inşa edebilirsiniz… Tabi ki bazı aşamaları takip ederek. Bugünkü yazımızda bu aşamaların neler olduğunu inceledik. Bu işin kolay olacağını iddia etmiyoruz ancak bu aşamaları takip ederek gönlünüzdeki sevimli eve sahip olabilirsiniz.