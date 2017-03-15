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Çardak yapmak isteyenler için Türkiye'de bir firmadan ilham verici modeller

Özlem K. Özlem K.
PROJECT WAS DELETED! Gürsoy Kerestecilik BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
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Geniş bir bahçeniz ya da yaşadığınız sitenin ortak bir bahçesi varsa şanslı kesimdensiniz! Çünkü açık alanda zaman geçirirken hem güneşten hem de yağmurdan korunmak için güzel bir çardak yaptıracak bir alana sahipsiniz demek. Yaşam alanlarını açık havaya taşımanın ve günleri mümkün olduğunca açık alanlarda geçirmenin ne kadar keyifli olduğunu bilmeyen yoktur. Açık hava insana iç mekanlarda yakalayamadığı bir enerji ve huzur verir. 

Yalnızca bahar ve yaz mevsimlerinde değil, havaların aşırı soğuk olmadığı tüm mevsimlerde zamanımızı dışarıda geçirmeyi seven bir halkız ancak hem güneşin yakıcı sıcağından hem de zaman zaman yağmurdan korunmak için üstü kapatılmış açık hava mekanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için şemsiye ve branda gibi nispeten basit çözümlerin yanı sıra, daha doğal ve daha rustik bir görünüm için tercih edilebilecek sistemlerden bir tanesi de çardaklar. 

Bugünkü sayfamızda, kameriye adıyla da bilinen, ülkemizde yaygın bir biçimde hatalı olarak kamelya ismiyle anılan çardaklardan bir derleme yaptık. Ülkemizden bir bahçe ürünleri firmasının tasarlayıp imal ettiği, farklı beğenilere ve farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok güzel çardak örneğini bu derlememizde görebilirsiniz.

homify Dergi sayfalarımızda gölgeleme sistemleri ile ilgili onlarca derlememiz yer alıyor, yapmanız gereken tek şey üst menüde yer alan Arama kutucuğuna anahtar kelimeleri girmek. 

Kare biçminde, üç banklı bir çardak

homify BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta kare formunda, üç tarafında bank olan şık ve modern bir çardak görüyoruz. Dört köşeli bi çardağın bir kenarı giriş için ayrılmış, br diğer kenarı ise duvara denk gelecek şekilde yerleştirildiği için çapraz ahşap yerine düz, kapalı bir yüzey tercih edilmiş. Üst kısımda, gölgelik olarak yine çapraz atkılı ahşap panel var.

Altıngen biçminde, üç girişli, üç banklı bir model

homify BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta gördüğümüz bu model ise altıgen formunda ve üç adet giriş kapısı bulunuyor. Çatısının tepesinde havalandırma boşluğu var.Oldukça geniş olan bu modelin üç tarafında bankı bulunuyor.

Altıngen biçminde, tek girişli, beş banklı bir model

homify BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Bu model ise bir öncekinden farklı olarak tek kenardan giriş sağlıyor ve beş kenarında da bank var. Çatısı ise kızıl şingılla (shingle) kaplı.

Her türlü açık hava ortamına uygunlar

homify BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Firma çardakları farklı türden ağaçlar kullanarak üretiliyor, çoğunlukla ise emprenye edilmiş ithal çam ağaç kullanıyor. Bu nedenle çardaklar her türlü hava koşuluna karşın son derece dayanıklı. Ağaçlar çürüme ve böceklenmeye karşı emprenye edildiğini için uzun ömürlüler. Üstelik bu çardaklar bir bakım sürecine ihtiyaç duymuyor.

Keskin hatlara sahip, çağdaş modeller de mevcut

homify BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Eğimli çatılı, klasik çardak modelleri dışında tasarmlar da mevcut. Keskin hatalara sahip, düz çatılı çağdaş modeller cam gibi malzemelerle kombine edilerek de üretiliyor.

Piknik masalı setler

homify BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Çardaklar yalnızca banklı modellerden oluşmuyor, ortak alanlar ya da ticari işletmeler için piknik masalı modeller de tasarlanıp üretiliyor. 

Plastik branda ile kapatmak mümkün

homify BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
homify

homify
homify
homify

Arzu ettiğiniz bir modeli açılıp kapanır plastik branda ile komple çevirip iç alanı tamamen kuru tutabilir hatta açık hava ısıtma cihazları yardımıyla bu alanı ısıtabilirsiniz de. 

Bu çardakları beğendiyseniz, çardakları üreten firma ile direkt bağlantı kurabilir, ihtiyacınız olan tüm bilgilere birinci elden ulaşabilirsiniz.

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