Çardak yapmak isteyenler için Türkiye'de bir firmadan ilham verici modeller

Geniş bir bahçeniz ya da yaşadığınız sitenin ortak bir bahçesi varsa şanslı kesimdensiniz! Çünkü açık alanda zaman geçirirken hem güneşten hem de yağmurdan korunmak için güzel bir çardak yaptıracak bir alana sahipsiniz demek. Yaşam alanlarını açık havaya taşımanın ve günleri mümkün olduğunca açık alanlarda geçirmenin ne kadar keyifli olduğunu bilmeyen yoktur. Açık hava insana iç mekanlarda yakalayamadığı bir enerji ve huzur verir.

Yalnızca bahar ve yaz mevsimlerinde değil, havaların aşırı soğuk olmadığı tüm mevsimlerde zamanımızı dışarıda geçirmeyi seven bir halkız ancak hem güneşin yakıcı sıcağından hem de zaman zaman yağmurdan korunmak için üstü kapatılmış açık hava mekanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için şemsiye ve branda gibi nispeten basit çözümlerin yanı sıra, daha doğal ve daha rustik bir görünüm için tercih edilebilecek sistemlerden bir tanesi de çardaklar.

Bugünkü sayfamızda, kameriye adıyla da bilinen, ülkemizde yaygın bir biçimde hatalı olarak kamelya ismiyle anılan çardaklardan bir derleme yaptık. Ülkemizden bir bahçe ürünleri firmasının tasarlayıp imal ettiği, farklı beğenilere ve farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok güzel çardak örneğini bu derlememizde görebilirsiniz.

homify Dergi sayfalarımızda gölgeleme sistemleri ile ilgili onlarca derlememiz yer alıyor, yapmanız gereken tek şey üst menüde yer alan Arama kutucuğuna anahtar kelimeleri girmek.