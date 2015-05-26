Cam merdivenler

Yükseklere ulaşmanın yolu merdivenden geçer. Belki de estetik bir merdivenle ulaşılan yükseklikler insana yorgunluk vermez. Yıllarca metal ve ferforje işlerinde ustalaşıp, 2000 yılından itibaren yönünü sadece merdiven imalatına çeviren Visal Merdiven, birbirinden estetik merdivenler üretiyor. Firma müşteri memnuniyetine verdiği önemle her türlü danışmanlık, tasarım ve projelendirme uygulamalarında hizmet veriyor. Firma yetkilileri yaptıkları işi yarı mamul ferforje motif imalatı veya demirci usulü diye adlandırılan merdiven altı merdiven imalatı değil, bu motiflerle neticeye, son kullanıcıya ulaşacak uygulamalar yapmak olarak tanımlıyor.

Bugün homify'da firmanın uzmanlığını yansıtan farklı cam merdiven modellerine yakından bakacağız. Hepsi de saygın kurumlar ve seçkin insanların konutlarında bulunan merdivenlere sanat eseri gözüyle bakmak yanlış olmaz.