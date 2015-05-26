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Cam merdivenler

Aydin Sanli Aydin Sanli
Ülker Yalı - İstanbul, Visal Merdiven Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
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Yükseklere ulaşmanın yolu merdivenden geçer. Belki de estetik bir merdivenle ulaşılan yükseklikler insana yorgunluk vermez. Yıllarca metal ve ferforje işlerinde ustalaşıp, 2000 yılından itibaren yönünü sadece merdiven imalatına çeviren Visal Merdiven, birbirinden estetik merdivenler üretiyor. Firma müşteri memnuniyetine verdiği önemle her türlü danışmanlık, tasarım ve projelendirme uygulamalarında hizmet veriyor. Firma yetkilileri yaptıkları işi yarı mamul ferforje motif imalatı veya demirci usulü diye adlandırılan merdiven altı merdiven imalatı değil, bu motiflerle neticeye, son kullanıcıya ulaşacak uygulamalar yapmak olarak tanımlıyor. 

Bugün homify'da firmanın uzmanlığını yansıtan farklı cam merdiven modellerine yakından bakacağız. Hepsi de saygın kurumlar ve seçkin insanların konutlarında bulunan merdivenlere sanat eseri gözüyle bakmak yanlış olmaz. 

Opak cam merdiven

Osmanlı Kuyumculuk - İstanbul Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Visal Merdiven

Osmanlı Kuyumculuk – İstanbul

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

Firmanın bu çalışması Osmanlı Kuyumculuk merkez binasında bulunuyor. Krom nikel trabzanlar ve iskelet üzerine kurulu merdivende açık yeşil renkli opak cam kullanılmış. Merdivenin basamaklarında kaymayı önleyici stoperler bulunuyor. Merdiven köşeli ve tek bir sahanlık ve iki kademeden oluşuyor. 

Yarım daire merdiven

Tümosan - Konya Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Visal Merdiven

Tümosan – Konya

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

Firmanın Tümosan şirketi için yaptığı merdiven asma katla zemin katı birleştiriyor. Yarım daire şekilli merdivenin trabzanları için krom nikel alaşımlı malzeme kullanılırken, korkuluklar için şeffaf plastik tercih edilmiş. Basamaklar için ise bir önceki merdiven modelindekinin bir ton açığı olmak üzere opak cam kullanılmış. 

Dairesel merdiven

Yüzer Orman Ürn. - İstanbul Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Visal Merdiven

Yüzer Orman Ürn. – İstanbul

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

Visal Merdiven'in Yüzer Orman Ürünleri şirketinin mağazası için tasarladığı bu merdiven bir harika. Sprila formdaki merdivenin basamaklarında gece mavisi şeffaf cam, trabzanlarında krom nikel malzeme ve korkuluklarında şeffaf  cam kullanılmış. 

Kavisli merdiven

Aydın Tekstil - İstanbul Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Visal Merdiven

Aydın Tekstil – İstanbul

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

Resimde firmanın Aydın Tekstil için yaptığı bir yılan gibi kıvrılan merdiveni görüyorsunuz. Basamaklarında açık yeşil opak cam kullanılan merdivenin trabzan ve korkulukları korm nikel malzemeden yapılmış.

Ters açı

Aydın Tekstil - İstanbul Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Visal Merdiven

Aydın Tekstil – İstanbul

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

Yukarıda gördüğümüz merdiveni altından görüyoruz. Bu resimde cam merdivenlerin hiç de basit yapılmadığını, altında ciddi statik ve mukavemet hesapları olduğunu anlıyoruz. Tüm merdiven gördüğünüz çelik iskeletin üstüne oturuyor.

Göz alıcı aydınlatma

Kemerburgaz Üniversitesi - İstanbul Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Visal Merdiven

Kemerburgaz Üniversitesi – İstanbul

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

Resimde gördüğünüz merdiven Kemerburgaz Üniversitesi'nde bulunuyor. Yarım daire şeklindeki merdivenin basamaklarında kullanılan opak cam, son derece başarılı aydınlatma sayesinde çok estetik görünüyor. Merdivenin trabzanlarında krom nikel, korkuluklarında ise şeffaf cam kullanılmış. Işıklandırma merdivene farklı bir boyut kazandırmış. 

Boğaz'a inen merdiven.

Ülker Yalı - İstanbul Visal Merdiven Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler
Visal Merdiven

Ülker Yalı – İstanbul

Visal Merdiven
Visal Merdiven
Visal Merdiven

Firmanın Boğaz'da bulunan başarılı bir iş adamına ait yalıda yaptığı merdiveni görüyorsunuz. Yalının ikinci katından bahçeye düz bir şekilde inen merdivenin basamaklarında yeşil şeffa cam kullanılırken, trabzan ve korkuluklar krom nikel malzemeden yapılmış.

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Bu cam merdivenlerden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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