Cam merdivenler

Yükseklere ulaşmanın yolu merdivenden geçer. Belki de estetik bir merdivenle ulaşılan yükseklikler insana yorgunluk vermez. Yıllarca metal ve ferforje işlerinde ustalaşıp, 2000 yılından itibaren yönünü sadece merdiven imalatına çeviren Visal Merdiven, birbirinden estetik merdivenler üretiyor. Firma müşteri memnuniyetine verdiği önemle her türlü danışmanlık, tasarım ve projelendirme uygulamalarında hizmet veriyor. Firma yetkilileri yaptıkları işi
yarı mamul ferforje motif imalatı veya demirci usulü diye adlandırılan merdiven altı merdiven imalatı değil, bu motiflerle neticeye, son kullanıcıya ulaşacak uygulamalar yapmak olarak tanımlıyor.
Bugün homify'da firmanın uzmanlığını yansıtan farklı cam merdiven modellerine yakından bakacağız. Hepsi de saygın kurumlar ve seçkin insanların konutlarında bulunan merdivenlere sanat eseri gözüyle bakmak yanlış olmaz.
Firmanın bu çalışması Osmanlı Kuyumculuk merkez binasında bulunuyor. Krom nikel trabzanlar ve iskelet üzerine kurulu merdivende açık yeşil renkli opak cam kullanılmış. Merdivenin basamaklarında kaymayı önleyici stoperler bulunuyor. Merdiven köşeli ve tek bir sahanlık ve iki kademeden oluşuyor.
Firmanın Tümosan şirketi için yaptığı merdiven asma katla zemin katı birleştiriyor. Yarım daire şekilli merdivenin trabzanları için krom nikel alaşımlı malzeme kullanılırken, korkuluklar için şeffaf plastik tercih edilmiş. Basamaklar için ise bir önceki merdiven modelindekinin bir ton açığı olmak üzere opak cam kullanılmış.
Visal Merdiven'in Yüzer Orman Ürünleri şirketinin mağazası için tasarladığı bu merdiven bir harika. Sprila formdaki merdivenin basamaklarında gece mavisi şeffaf cam, trabzanlarında krom nikel malzeme ve korkuluklarında şeffaf cam kullanılmış.
Resimde firmanın Aydın Tekstil için yaptığı bir yılan gibi kıvrılan merdiveni görüyorsunuz. Basamaklarında açık yeşil opak cam kullanılan merdivenin trabzan ve korkulukları korm nikel malzemeden yapılmış.
Yukarıda gördüğümüz merdiveni altından görüyoruz. Bu resimde cam merdivenlerin hiç de basit yapılmadığını, altında ciddi statik ve mukavemet hesapları olduğunu anlıyoruz. Tüm merdiven gördüğünüz çelik iskeletin üstüne oturuyor.
Resimde gördüğünüz merdiven Kemerburgaz Üniversitesi'nde bulunuyor. Yarım daire şeklindeki merdivenin basamaklarında kullanılan opak cam, son derece başarılı aydınlatma sayesinde çok estetik görünüyor. Merdivenin trabzanlarında krom nikel, korkuluklarında ise şeffaf cam kullanılmış. Işıklandırma merdivene farklı bir boyut kazandırmış.
Firmanın Boğaz'da bulunan başarılı bir iş adamına ait yalıda yaptığı merdiveni görüyorsunuz. Yalının ikinci katından bahçeye düz bir şekilde inen merdivenin basamaklarında yeşil şeffa cam kullanılırken, trabzan ve korkuluklar krom nikel malzemeden yapılmış.
Favoriniz cam değil, ahşap merdivenler ise bu yazı tam size göre: