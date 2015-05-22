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İstanbul'da kültürlerin buluşması

Aydin Sanli Aydin Sanli
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Bugün homify'da sizi öyle bir eve götüreceğiz ki, bu evde Osmanlı kültüründen Uzak doğu kültürüne, Batı kültüründen, Afrika kültürüne pek çok kültürden unsur başarılı bir şekilde bir araya getirilmiş. Bu hayranlık uyandıran çalışmanın altında kimin imzası var? Tabii ki Hakan Helvacıoğlu'nun… Projelerinde klasikle moderni ustaca bir araya getirmesine alışık olduğumuz Helvacıoğlu bu sefer farklı dünya kültürlerini buluşturmuş. İstanbul Kıraç'da bulunan lüks sitedeki evi görmek için sabırsızlandığınızı biliyoruz. O yüzden lafı uzatmadan bir an önce gezimize geçiyoruz. 

Dış cephe

homify Klasik Evler
homify

homify
homify
homify

İstanbul Kıraç'da bulunan sitenin lüks ve geniş villaların iç mimarileri alanlarında Türkiye'nin en iyi isimlerinden olan sekiz farklı iç mimara bırakılmış. Onlar da yaratıcılıklarını konuşturarak farklı evler meydana getirmişler. 

Eski İstanbul kokusu

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Burası evin oturma odası. Gerçi evler o kadar geniş ki, hangi odaya oturma odası, hangi odaya salon deneceğini şaşırmış durumdayız. Bu oda ne odası olursa olsun kesin olan bir şey var ki içinde buram buram eski İstanbul kokuyor. Oda Atlas kumaşla kaplı varaklı tekli koltuklardan duvarları kaplayan orijinal eski İstanbul resimlerine, antika abajurlardan el dokuması halıya kadar bir Osmanlı köşklerinin karşılama odalarını andırıyor. 

Kültürleri birleştiren salon

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bu salonda birbirinden farklı kültürler öyle uyum içinde yaşıyor ki, insan dünyada neden savaşlar yaşandığını düşünmeden edemiyor. Çağla yeşili kapitone koltukta görülen retro Batı etkisi, padişah tahtını andıran tekli koltuğun Osmanlı esintileriyle uyum içinde. Turumuzun ilerleyen bölümlerinde bu salonda bulunan farklı kültürlere ait unsurları daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ama şimdi dikkatinizi odanın adeta baş rolünü üstlenen avizeye çekmek istiyoruz. Antika avize muhteşem görünüyor. Salonun perdelerinden söz etmeden geçersek de ayıp etmiş oluruz. Mavi ve hardal rengini harmanlayan perdeler saray perdelerini andırıyor. 

Buda büstü

homify Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
homify

homify
homify
homify

Salonun az önceki fotoğrafta göremediğiniz bölümünde altın varaklı bir buda büstü bulunuyor. Güney Asya'ya gitmişken duvardaki Çin porselenlerine dikkat çekmeyi de unutmayalım.

Şehzade kaftanı

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Duvardaki tablo içinde asılı duran kaftan Topkapı Sarayı'nı ziyaret edenlere tanıdık gelebilir. Orada padişah kaftanlarının yanında her boyda şehzade kaftanları da sergilenir. Buradaki bir şehzade kaftanı mıdır bilinmez ama küçük bir Osmanlı vatandaşına ait olduğu besbelli.

Batı sanatı

homify Oturma OdasıDolap & Büfeler
homify

homify
homify
homify

Duvardaki büst ise salonda  Antik ve Roma dönemi rüzgarları estiriyor. Heykelin barok dönem bir Osmanlı masasının üstünde durduğunu da dikkatinizi çekeriz. 

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Orta Asya

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Arkada görülen tablo ise salona Orta Asya esintileri getiriyor. Tablonun eski Türk kavimlerine mi yoksa eski Çin uygarlığına mı ait olduğunu tam kestiremedik ama Orta Asya'dan olduğuna hiç şüphe yok.

Afrika etkisi

homify Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Evin holünde de Afrika rüzgarları esiyor. Portre'de bir Afrikalı figürü var. Onun dışında kapitoneli deri koltuk ve duvar aplikleri de göz alıcı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

Saray mutfağı gibi

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Helvacıoğlu mutfakta beyaz rengi tercih etmiş. Parlak akrilik boyayla boyanan dolapların çizgilerinde klaisk etki görmek mümkün. Mutfağın en dikkat çekici yanlarından biri isi duvarlardaki varaklı duvar kağıtları ve bağımsız davlumbaz.

Şık bir banyo

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Böyle bir evin banyosundan da sıradan bir banyo olmasını beklemek pek doğru olmazdı. Banyo ayna kullanımıyla ve pencereden giren doğal ışıkla son derece ferah görünüyor.

Akşam sefası

homify Klasik Havuz
homify

homify
homify
homify

Villa aAltın varaklı musluklardan havuza akan suyun eşliğinde akşam yemeklerini yeyip içkilerini yudumlayacak ev sahiplerini bekliyor. 

Helvacıoğlu'nun gustosundan etkilendiyseniz bu yazı da kesin olarak ilginizi çekecek.

Renklerin dans ettiği bir dubleks
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