İstanbul'da kültürlerin buluşması

Bugün homify'da sizi öyle bir eve götüreceğiz ki, bu evde Osmanlı kültüründen Uzak doğu kültürüne, Batı kültüründen, Afrika kültürüne pek çok kültürden unsur başarılı bir şekilde bir araya getirilmiş. Bu hayranlık uyandıran çalışmanın altında kimin imzası var? Tabii ki Hakan Helvacıoğlu'nun… Projelerinde klasikle moderni ustaca bir araya getirmesine alışık olduğumuz Helvacıoğlu bu sefer farklı dünya kültürlerini buluşturmuş. İstanbul Kıraç'da bulunan lüks sitedeki evi görmek için sabırsızlandığınızı biliyoruz. O yüzden lafı uzatmadan bir an önce gezimize geçiyoruz.