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Daha güzel bir yatak odası için Türk evlerinden 6 fikir

Meral Eser Meral Eser
Yatak Odalarında En Çok Hangi Renk Tercih Edilmelidir?, Evinin Ustası Evinin Ustası Endüstriyel Yatak Odası
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Bireysel yaşam alanlarında geçirilen zaman gittikçe artıyor ve dolayısıyla yatak odası dekorasyonu da buna göre konfor sunacak şekilde dizayn ediliyor. Eskiden ailelerin büyük zamanı salonda geçerdi. Günümüzde bakıldığında ise bireysel yaşam alanlarında daha çok vakit geçirmeyi tercih edenler için yatak odası dekorasyonu daha kullanışlı ve göze hitap edilecek şekilde dizayn ediliyor. Bu yazımızda Türk evlerinden ilham verecek 6 şahane yatak odası derledik, ilginizi çekecek detaylar yakalayacağınızı umuyoruz.

1. Natürel dokularla duvar dekorları

Yatak Odası (Bed Room) Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Yatak Odası
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Yatak Odası (Bed Room)

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Günümüzde artık alternatif seçenekleri ile dekoratif duvar kağıtları modelleri her  odayı değiştirebiliyor.Natürel renk ve dokuların ahenk kattığı bir yatak odası ile karşı karşıyayız. Duvar dekoru için şık duvar kağıtlarıyla istenen  efekt sağlanıyor. Doğal taş kaplama etkisi uyandıracak kaplamalarla daha cazip duvarlar dekore edebilir, estetik bir görünüm sağlayabilirsiniz. Krem, bej ve kahverengi tonları natürel renkler arasındadır. Doğal dokuların göze hitap ettiği bu yatak odası modelinde olduğu gibi taş duvar kağıtları, tuğla duvar ya da ahşap zemin kaplama alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz. 

2. Endüstriyel stil

Yatak Odalarında En Çok Hangi Renk Tercih Edilmelidir?, Evinin Ustası Evinin Ustası Endüstriyel Yatak Odası
Evinin Ustası

Yatak Odalarında En Çok Hangi Renk Tercih Edilmelidir?

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

Hem çarpıcı hem de göz alıcı tasarımıyla endüstriyel stil yatak odası modelleri ilginizi çekebilir. İster dekorasyonda nötr renkler kullanın, ister soğuk renkler olsun; ahşabın natürel dokusu yatak odanıza sıcak bir atmosfer katacaktır. Yatak alanını farklı bir kota taşıyan ahşap zemin, doğallığı ve natürel dokusu ile göz okşuyor. Eskiden bilindiği üzere yer yatağı kullanılırdı. Günümüzde daha modern ve akılcı çözümlerle farklı bir kot oluşturarak, endüstriyel tarz yatak modelleri ile ev dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz.

3. Şık ışıklandırma unsurları

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Işıklandırma unsurlarının etkili olduğu yatak odası modelinde şıklıktan ödün verilmemiş. Renklerin uyumu ve ahengini öne çıkaran bir başka faktör de doğru ve ölçülü şık ışıklandırma unsurları arasında yer alıyor. Natürel dokuları öne çıkaran ışıklandırma unsurları simetri uyumu ve ahengi sağlanarak göze hitap edecek şekilde dizayn ediliyor. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile yatak odasında fark yaratabilir, bambaşka bir görünüm sağlayabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

4. Göz alıcı duvar dekorları: İstanbul silueti

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Duvar dekorları ile uyumlu yatak başlığı, aydınlatma unsurları naif çizgilerle tercih edilmiş. Uyum ve ahengin yakalandığı yatıştırıcı bir atmosfer kazanılırken, tek duvarda mavi ile siyahın kontrast sağladığı bir İstanbul silueti kullanılmış. Hem şık duvar dekorları hem de estetik uyum arayanlar için bu duvar dekoru her eve yakışacak modellerden tercih edilmiş. İstanbul siluetini aydınlatan ışıklandırma unsurları ile daha da cazip hale gelen duvar dekorlarını, farklı siluetler ve konseptler için de tercih edebilirsiniz.

5. Paletlerle fark yaratan yatak modelleri

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Özellikle tarzı ve dizaynı ile gençleri cezbedecek bir yatak odası modeli. Yatak odası dekorasyonunda fark yaratan modelleri tercih ediyorsanız bu yatak odası size hitap ediyor olabilir. Paletlerle oldukça çık ve çarpıcı bir yatak karyolası imal edilmiş. Yatak başlığı modelinde de paletler kullanılmış. Ahşabın natürel dokusu ve sadeliği ile doğal dokuların zarafeti ön plana çıkıyor. Duvar dekorları için de ilham verecek bu örnek özellikler genç odaları için ideal bir örnek teşkil ediyor. Ayrıca duvar dekoru ile kontrast oluşturan yatak malzemesinde kullanılan ahşap paletler, hem işlevsel hem de estetik modeller arayanlar için oldukça ideal.

6. Göz alıcı cibinlik modelleri

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Cibinlik tercih edenler için güneş ışıklarını kıracak ferahlık sağlayan bir yatak modeli. Özellikle enfes bir doğa manzarasına eşlik eden yatak odaları için geniş pencerelerin önemi yadsınamaz. Beyazın ve ahşabın natürel dokusunun zarafetinin öne çıktığı bu yatak odası modeli birçok insanın hayallerini süsleyecek. Gölgelik yapmayı isteyenlere alternatif olabilecek bu yatak modeli, rustik esintiler taşıyan diğer ahşap mobilyalarla oldukça muntazam uyum sağlıyor. Hem otantik, hem de ferah bir atmosfer sağlanan yatak odası modellerini tercih edenlere ilham verebilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Her eve yakışacak şifonyer ve yatak modelleri’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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