Daha güzel bir yatak odası için Türk evlerinden 6 fikir

Cibinlik tercih edenler için güneş ışıklarını kıracak ferahlık sağlayan bir yatak modeli. Özellikle enfes bir doğa manzarasına eşlik eden yatak odaları için geniş pencerelerin önemi yadsınamaz. Beyazın ve ahşabın natürel dokusunun zarafetinin öne çıktığı bu yatak odası modeli birçok insanın hayallerini süsleyecek. Gölgelik yapmayı isteyenlere alternatif olabilecek bu yatak modeli, rustik esintiler taşıyan diğer ahşap mobilyalarla oldukça muntazam uyum sağlıyor. Hem otantik, hem de ferah bir atmosfer sağlanan yatak odası modellerini tercih edenlere ilham verebilir.

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