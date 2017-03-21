400 TL'den ucuza evinizi güzelleştirecek dekorasyon fikirleri

Evinizi 400 TL'den ucuza güzelleştirmeye ne dersiniz? Yepyeni bir görünüm kazandırmak için dekoratif fikirleri değerlendirebilir, bu iş için sadece bir tatil gününüzü ayırabilirsiniz. Daha ferah ve göze hitap eden bir ev dizaynı oluşturmak için bazı alternatif fikirler derledik. Mutfak dolaplarını yenilemeden değiştirebilir, mobilyaları boyayabilir ya da cilalayabilir, döşeme zeminleri için bakım yapabilir, şık ve göz alıcı duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Daha fazlası için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin!