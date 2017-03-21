400 TL'den ucuza evinizi güzelleştirecek dekorasyon fikirleri

Evinizi 400 TL'den ucuza güzelleştirmeye ne dersiniz? Yepyeni bir görünüm kazandırmak için dekoratif fikirleri değerlendirebilir, bu iş için sadece bir tatil gününüzü ayırabilirsiniz. Daha ferah ve göze hitap eden bir ev dizaynı oluşturmak için bazı alternatif fikirler derledik. Mutfak dolaplarını yenilemeden değiştirebilir, mobilyaları boyayabilir ya da cilalayabilir, döşeme zeminleri için bakım yapabilir, şık ve göz alıcı duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Daha fazlası için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin!
Eğer şimdiye kadar doğru zamanı beklediyseniz, artık mutfak duvarları için işlevsel dekor fikirleri düşünmenin zamanı geldi. Örnek görselde görüldüğü üzere hem şık hem de fonksiyonel raf sistemleri dizayn edebilir, günümüzde sıklıkla tercih edilen yeni model dekoratif raf sistemlerini mutfağınızda dizayn ettirebilirsiniz.
Mutfak dolaplarını tamamen değiştirmeye gerek kalmadan kaplamak ya da boyamak mümkün. Böylelikle dönemsel ya da mevsimsel renk değişiklikleriyle mutfağınıza yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Mutfak dolapları için ayrıca kaplama malzemeleri ile dekoratif alternatifleri değerlendirebilirsiniz.
Daha davetkar bir ev girişi oluşturmaya ne dersiniz? Dekoratif bitki saksılarından, aksesuarlara geniş yelpazeye yayılan dekor fikirlerini gözden geçirebilir, şık ve göz alıcı dekorlar oluşturabilirsiniz. Giriş kapıları için de dekoratif ve alternatif süslemeleri uygulanacak stil ve tarza göre belirleyebilirsiniz.
Döşeme zeminini değiştirmeye gerek kalmadan parke bakımını yapabilirsiniz. İhtiyaca göre zımparalama ya da cilalama işlemlerini öğrenebilir, bunun için gerekirse uzmanların yardımlarını alabilirsiniz.
Hafta bittiğinde hobi amaçlı evinizi güzelleştirmek üzere bazı aktiviteler düzenleyebilirsiniz. Örneğin eğer bir şömineniz bulunuyorsa, şömine içi duvarlarını boyayabilir, oturma alanındaki atmosferi değiştirebilirsiniz.
Antre evinize adım atar atmaz konuklarınızı ve sizi karşılayan ilk yer, evinizdir. Antre dekorasyonunu daha şık hale getirecek iç açıcı ve ferah bir atmosfer oluşturmanızı sağlayacak zemin uygulamaları ya da ışıklandırmalar ile daha göz alıcı hale getirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilirsiniz.
Daha iyi bir depolama sistemi için kendinizin imal edebileceği mobilya ürünleri ve aksesuarları kullanabilirsiniz. Geri dönüşüm malzemeleriyle kitaplık dizayn edebilir, depolama ihtiyacını muntazam karşılayabilirsiniz. Bu iş için ahşabın şekil alabilirliğinden faydalanabilirsiniz.
Alternatif aydınlatma aksesuarlarını değerlendirebilir, bunun için internetteki zengin bir yelpazeye dağılan örnekleri gözden geçirebilirsiniz. Evinizde Kendin Yap projeleri ile aydınlatma aksesuarları yapabilrsiniz.
Sade renkli ya da çok renkli kutularla hem eğlenceli hem de işlevsel raf sistemleri dizayn edebilirsiniz. Genç odaları için ideal dekoratif raf örneklerini inceleyebilirsiniz.
Mutfağınızda kullandığınız musluk ve filtre ile ilgili yen ve modern çözümleri takip edin. Hayatınızı kolaylaştıracak armatür alternatiflerini kullanın. Eğer uzun süredir değişmeyi ihmal ettiğiniz armatür ya da filtreler bulunuyorsa, bu işi ihmal etmeyin.
Duvara monte edilen Tv alanı için beyaz ve natürel ahşap dokusuyla kutuları dizeyen modern stil bir dekor oluşturabilirsiniz. Evinize ve ihtiyacınıza uygun farklı ebatlarda kutuları seçerken, hangi stil ve tarz uyguluyorsanız, buna uygun ya da kontrast yaratacak renkleri tercih edebilirsiniz.
Evin girişini dekore ederken göze hitap eden aydınlatma aksesuarlarından, kapı modeli üzerindeki detaylara odaklanabilirsiniz. Daha davetkar ve şık bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, duvar dekorları ve zemin örtülerini de gözden geçirebilirsiniz.
Eskiyen eşyalarınızı atmak yerine, onları yenileyerek benzeri bulunmayacak bir dekor ürününe dönüştürebilirsiniz. Mobilyalardan aksesuarlara, birçok eşya ve mobilya ürününü boyayabilir, cilalayabilir ya da farklı amaçlar için kullanılabilecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Örneğin artık kullanılmayan eski fincanlarla şık ve dekoratif aydınlatma aksesuarları yapabilirsiniz.
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