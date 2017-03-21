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400 TL'den ucuza evinizi güzelleştirecek dekorasyon fikirleri

Meral Eser Meral Eser
Wickham House, C7 architects C7 architects Modern Mutfak
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Evinizi 400 TL'den ucuza güzelleştirmeye ne dersiniz? Yepyeni bir görünüm kazandırmak için dekoratif fikirleri değerlendirebilir, bu iş için sadece bir tatil gününüzü ayırabilirsiniz. Daha ferah ve göze hitap eden bir ev dizaynı oluşturmak için bazı alternatif fikirler derledik. Mutfak dolaplarını yenilemeden değiştirebilir, mobilyaları boyayabilir ya da cilalayabilir, döşeme zeminleri için bakım yapabilir, şık ve göz alıcı duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Daha fazlası için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin!

1. Mutfak duvarlarında yeni raflar dizayn edin

진달래 대우 푸르지오, 라움 디자인 라움 디자인 Modern Mutfak
라움 디자인

라움 디자인
라움 디자인
라움 디자인

Eğer şimdiye kadar doğru zamanı beklediyseniz, artık mutfak duvarları için işlevsel dekor fikirleri düşünmenin zamanı geldi. Örnek görselde görüldüğü üzere hem şık hem de fonksiyonel raf sistemleri dizayn edebilir, günümüzde sıklıkla tercih edilen yeni model dekoratif raf sistemlerini mutfağınızda dizayn ettirebilirsiniz.

2. Mutfak dolaplarını boyayın ya da kaplayın

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture Eklektik Mutfak
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

Mutfak dolaplarını tamamen değiştirmeye gerek kalmadan kaplamak ya da boyamak mümkün. Böylelikle dönemsel ya da mevsimsel renk değişiklikleriyle mutfağınıza yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Mutfak dolapları için ayrıca kaplama malzemeleri ile dekoratif alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

3. Evinizin girişini özelleştirin

Front door K-Tribe Studió Klasik Evler
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

Daha davetkar bir ev girişi oluşturmaya ne dersiniz? Dekoratif bitki saksılarından, aksesuarlara geniş yelpazeye yayılan dekor fikirlerini gözden geçirebilir, şık ve göz alıcı dekorlar oluşturabilirsiniz. Giriş kapıları için de dekoratif ve alternatif süslemeleri uygulanacak stil ve tarza göre belirleyebilirsiniz.

4. Döşeme zeminine bakım yapın

Wickham House, C7 architects C7 architects Modern Mutfak
C7 architects

Wickham House

C7 architects
C7 architects
C7 architects

Döşeme zeminini değiştirmeye gerek kalmadan parke bakımını yapabilirsiniz. İhtiyaca göre zımparalama ya da cilalama işlemlerini öğrenebilir, bunun için gerekirse uzmanların yardımlarını alabilirsiniz.

5. Şöminenin içini boyayın

Fireplace Roselind Wilson Design Modern Evler fireplace,marble,contemporary,interior design
Roselind Wilson Design

Fireplace

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Hafta bittiğinde hobi amaçlı evinizi güzelleştirmek üzere bazı aktiviteler düzenleyebilirsiniz. Örneğin eğer bir şömineniz bulunuyorsa, şömine içi duvarlarını boyayabilir, oturma alanındaki atmosferi değiştirebilirsiniz.

6. Antreyi yeniden düzenleyin

Oakland Shoe Cupboard and Organiser The Cotswold Company Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
The Cotswold Company

Oakland Shoe Cupboard and Organiser

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Antre evinize adım atar atmaz konuklarınızı ve sizi karşılayan ilk yer, evinizdir. Antre dekorasyonunu daha şık hale getirecek iç açıcı ve ferah bir atmosfer oluşturmanızı sağlayacak zemin uygulamaları ya da ışıklandırmalar ile daha göz alıcı hale getirebilirsiniz. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Geri dönüşüm malzemeleriyle kitaplık

BOOKCASE S1, gianluca facchini gianluca facchini Oturma OdasıDepo
gianluca facchini

BOOKCASE S1

gianluca facchini
gianluca facchini
gianluca facchini

Daha iyi bir depolama sistemi için kendinizin imal edebileceği mobilya ürünleri ve aksesuarları kullanabilirsiniz. Geri dönüşüm malzemeleriyle kitaplık dizayn edebilir, depolama ihtiyacını muntazam karşılayabilirsiniz. Bu iş için ahşabın şekil alabilirliğinden faydalanabilirsiniz.

8. Şık aydınlatma aksesuarları

Light In:Style Direct Klasik Oturma Odası
In:Style Direct

Light

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

Alternatif aydınlatma aksesuarlarını değerlendirebilir, bunun için internetteki zengin bir yelpazeye dağılan örnekleri gözden geçirebilirsiniz. Evinizde Kendin Yap projeleri ile aydınlatma aksesuarları yapabilrsiniz.

9. Kutu kutu raflar

Tessera Step Cube Unit ASPACE Çocuk OdasıDepo
ASPACE

Tessera Step Cube Unit

ASPACE
ASPACE
ASPACE

Sade renkli ya da çok renkli kutularla hem eğlenceli hem de işlevsel raf sistemleri dizayn edebilirsiniz. Genç odaları için ideal dekoratif raf örneklerini inceleyebilirsiniz.

10. Musluk ve filtreleri değiştirin

Industrial Kitchen With American Diner Feel homify Endüstriyel Mutfak Masif Ahşap Mavi bianco venato,monobloc tap,clearwater stereo,windows,drainer grooves,pendant light
homify

Industrial Kitchen With American Diner Feel

homify
homify
homify

Mutfağınızda kullandığınız musluk ve filtre ile ilgili yen ve modern çözümleri takip edin. Hayatınızı kolaylaştıracak armatür alternatiflerini kullanın. Eğer uzun süredir değişmeyi ihmal ettiğiniz armatür ya da filtreler bulunuyorsa, bu işi ihmal etmeyin.

11. Modüler çözümler

Modular Library, Redesign Studio Redesign Studio Çalışma OdasıDolap & Raflar
Redesign Studio

Modular Library

Redesign Studio
Redesign Studio
Redesign Studio

Duvara monte edilen Tv alanı için beyaz ve natürel ahşap dokusuyla kutuları dizeyen modern stil bir dekor oluşturabilirsiniz. Evinize ve ihtiyacınıza uygun farklı ebatlarda kutuları seçerken, hangi stil ve tarz uyguluyorsanız, buna uygun  ya da kontrast yaratacak renkleri tercih edebilirsiniz.

12. Ayrıntılara odaklanın

Large Decorative Front Door Arttus Klasik Evler
Arttus

Large Decorative Front Door

Arttus
Arttus
Arttus

Evin girişini dekore ederken göze hitap eden aydınlatma aksesuarlarından, kapı modeli üzerindeki detaylara odaklanabilirsiniz. Daha davetkar ve şık bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, duvar dekorları ve zemin örtülerini de gözden geçirebilirsiniz.

13. Atmak yerine Kendin Yap projeleri ile yenileyin

London Fog Crown Floors Duvar & ZeminHalı & Kilimler
Crown Floors

London Fog

Crown Floors
Crown Floors
Crown Floors

Eskiyen eşyalarınızı atmak yerine, onları yenileyerek benzeri bulunmayacak bir dekor ürününe dönüştürebilirsiniz. Mobilyalardan aksesuarlara, birçok eşya ve mobilya ürününü boyayabilir, cilalayabilir ya da farklı amaçlar için kullanılabilecek şekilde tasarlayabilirsiniz. Örneğin artık kullanılmayan eski fincanlarla şık ve dekoratif aydınlatma aksesuarları yapabilirsiniz.

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