Bahar temizliğini kolaylaştıracak 7 mobilya fikri

Kara kışı geride bırakırken cıvıl cıvıl renkleriyle baharı karşılamaya hazır mısınız? Bahar temizliği ve ev düzeni sağlamak için, yatak altı depolamadan akılcı çekmece ve raf sistemlerine, çok fonksiyonlu mobilyalardan sürgülü sistemlerle raf çözümlerine birçok alternatif mobilya fikri kullanım amacına göre fark yaratacaktır. Bu yazımızda bahar temizliğini kolaylaştıracak 6 mobilya fikrini bir araya getirdik, hayatınızı kolaylaştıracak fikirleri değerlendirmeye hemen başlayabilirsiniz!
Kışlıkları kaldırmanın vakti geliyor! Aylar birbirini kovalarken artık kalın kazaklardan, montlardan ve kabanlardan kurtulmak mı istiyorsunuz? O halde yatak odasında depolama çözümlerini birçok alternatifle değerlendirebilirsiniz. Mümkün olabildiğince kışlıkları göz hizası üzerinde dolaplar ve dolap üzeri noktalara depolayın. Sıklıkla kullandığınız baharlık eşyalarınız ise göz hizası raflar ve elle kolaylıkla uzanabileceğiniz dolaplar olmalıdır. Yatak altı alanları da depolama amaçlı değerlendirebilirsiniz. Sıklıkla kullandığınız ve el altında bulunmasını istediğiniz yastık, nevresim, pijamalar ve dahasını yatak altında depolayabilirsiniz.
Kapandığında modern bir ahşap sehpa görünümüne kavuşan bu mobilya, bir araya gelen ahşap malzemelerin birbirine monte edilmesiyle şık bir görünüm sağlıyor. İhtiyaç duyulduğunda sürülerek açılan bu ahşap kapak, görüldüğü üzere ister dergi ve kitaplar için ekstra alan, ister terlik ya da ayakkabılar için bir depolama alanı olarak değerlendirilebilir. Ev düzeni sağlarken ekstra depolama alanı sağlayan çok amaçlı mobilyalar birçoğumuzun hayatını kolaylaştıracaktır. Burada görülen ahşap mobilya ürününde hava alma sıkıntısı da yaşanmayacağında depolanan eşya ve gereçlerle ilgili bu ayrıntıyı göz önünde tutabilirsiniz.
Temizlik yaparken kirli çamaşırları renklerine göre ayırmak, giysileri askılığa asmak ve bunu yaparken pratik çözümlerle her parça için tek tek uğraşmadan günlük rutin işlerinize dahil etmeye ne dersiniz? Duvara monte sepet çözümlerini evinizdeki dekorasyon stili ve tarza göre farklı kutu ya da sepetlerle çözebilirsiniz. Askılık ya da gardıroplarda yer almasını istemediğiniz çamaşırları renklerine göre kullanım sonrası bu sepetlerde depolayabilir, minimalist çizgisiyle ahşap askılık ve raf sistemlerini kullanabilirsiniz.
Özellikle genç ve çocuk odaları için depolama ihtiyacını muntazam karşılayan raf sistemlerini baharı davet eden renklerle karşılamaya ne dersiniz? Kullanım amacına ve ihtiyaca göre depolama olanağı sunan renkli kutular ve çekmeceler, kullanım sonrası pratik bir şekilde raflara dizilerek oda düzeni sağlanıyor. Ebatlara göre sepetler, kutular veya çekmeceler dizayn edebilir, numaralandırabilir, cıvıl cıvıl renklerle oda düzeni sağlayabilirsiniz.
Hem yatak alanı, hem de depolama ihtiyacını tek bünyede çözen kompakt sistem, ev dekorasyonu ile uyumlu beyaz ve ahşap tonlarında dizayn ediliyor. Duvar zemini ile benzere beyaz renk tercihi, göz yormuyor ve kasvetli bir atmosfer oluşmasını önlüyor. Sürgülü sistemlerle askılık ihtiyacını gideren ahşap dolap sistemi ise kompakt sistemin en işlevsel parçalarından biri. Küçük ve dar alanlarda depolama ihtiyacı, yatak alanı ve mutfak tezgahı ihtiyacını bir arada çözmek isteyenler için ilham verebilir.
Dolap kapaklarını mat, şeffaf ya da buzlu cam modelleriyle tercih edebilirsiniz. Dolap kapakları açıldığında sürgülü sistemlerle çekmece modellerini ihtiyaca göre ayırabilir, düzen oluşturabilirsiniz. Farklı ebatlarda kavanozlar, konserveler, bakliyat ürünleri ve diğer gıdalar için özel tasarlanan çekmece sistemleri mutfak düzeni oluşturmanızı sağlarken işlerinizi kolaylaştırır. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde mutfak modeli bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Kullanım amacına göre depolama ihtiyacını en iyi karşılayan sistemleri bir araya getirebilirsiniz. Askılık sistemleri, sürgülü çekmeceler ya da gizli raflar tasarlayabilirsiniz. Ev düzeni sağlamada depolama ihtiyacını muntazam karşılayan gardırop sistemleri, dolap kapakları kapandığında duvar rengi ile benzer renk uyumu sağladığında ise oda yüksekliği algısını arttırır. Daha düzenli ve temiz görünen bir ev için, akılcı depolama sistemlerini kullanmayı ihmal etmeyin.
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