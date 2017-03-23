Bahar temizliğini kolaylaştıracak 7 mobilya fikri

Kullanım amacına göre depolama ihtiyacını en iyi karşılayan sistemleri bir araya getirebilirsiniz. Askılık sistemleri, sürgülü çekmeceler ya da gizli raflar tasarlayabilirsiniz. Ev düzeni sağlamada depolama ihtiyacını muntazam karşılayan gardırop sistemleri, dolap kapakları kapandığında duvar rengi ile benzer renk uyumu sağladığında ise oda yüksekliği algısını arttırır. Daha düzenli ve temiz görünen bir ev için, akılcı depolama sistemlerini kullanmayı ihmal etmeyin.

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