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Birçok yaratıcı fikir barındıran küçük ve ferah daire

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Oturma Odası
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homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu sade ve ferah görüntüsüyle içimizi açan ufak bir apartman dairesi. Genç bir çiftin sahip olduğu bu daire, sade ve aydınlık görüntüsü ile gözü hiçbir şekilde rahatsız etmeyen, davetkar bir atmosfer sağlıyor. Beyaz rengin doğal ahşap tonları ile harmanlandığı, canlı renklerin ve hareketin ise dekoratif aksesuarlarla mekana getirildiği bu daireyi gelin daha yakından inceleyelim.

İskandinav stilin oluşturduğu zamandan bağımsız atmosfer

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

İskandinav stilin en belirgin özelliği, sade çizgilere sahip olması ve ferah bir görünüm sağlaması sonucu zamandan bağımsız bir atmosfer oluşturması. Bu nedenle, evinizi İskandinav stil döşediğinizde, evinizin dekorunun asla ve asla demode kalmayacağından emin olabilirsiniz.

Fotoğrafta bu küçük dairenin yemek odasını görüyoruz. Ahşap tonları ve beyaz renk uyumu bu fotoğrafta açıkça görülüyor. Sandalye tasarımı tanıdık mı geldi? Evet, bu sandalyeler Danimarkalı tasarımcı Hans Wegner'in Wishbone sandalyeleri. Adını sandalyenin sırtındaki lades kemiği görünümlü parçadan alan sandalye ikonik tasarımlar arasında yer alıyor.

Ölü alan bırakmayan işlevsel bir tasarım

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Konutun iç mimarları mekanlarda en ufak bir ölü alan kalmasına izin vermemişler ve zamanımızın en büyük konut problemlerinden biri olan depolama konusuna muhteşem çözümler getirmişler. Mekanların birbirinden ayıran duvarlara ve diğer boş duvaralara raflar yerleştrilmiş bu bu raflar hem dekoratif hem de işlevsel amaçla kullanışmış.

Oturma odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İskandinav stilin tüm özelliklerini görebildiğimiz bir mekan daha; oturma odası. Sağlam görünüşlü, düz hatlara sahip bir köşe kanepeye,  Eames kardeşlerin ikonik koltuk tasarımı Eames Lounge Chair eşlik ediyor. Tasarım mobilyalar ilginizi çekiyorsa, 'Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye' başlıklı yazımız tam size göre!

Depolama sistemlerine yakından bir bakış

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Bu evin en güzel özelliklerininden birinin küçük boyutuna rağmen sahip olduğu depolama sistemeleri olduğundan bahsetmiştik. Bu fotoğrafta bu sistemlerden birini daha yakından inceleme fırsatı elde ediyoruz. Yemek odası ile mutfak arasındaki duvar açık ve kapalı tipte depolama alanları ile donatılmış. Mutfak kısmında ankastre ürünlerin de yer aldığı kapalı dolaplar, yemek odasına bakan kısımda ise ahşaptan açık raf sistemi mevcut.

Bembeyaz bir mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Yemek odasından mutfağa doğru geçtiğimizde, dibe doğru daralan ancak doğal gün ışığı alan penceresi ve bembeyaz dolapları ve duvarları sayesinde ışıl ışıl olan bir alan görüyoruz. Dolap kapaklarının tamamen düz modellerden seçilmiş olmaları, kulpla dahi görünümün bölünmemesi mekanın daha ferah ve geniş görünmesini sağlamış. Zeminde kullanılan brüt beton rengindeki seramikler ise ufak tefek kırıntı gibi kirleri saklayarak kullanımı kolaylaştırıyor.

Bembeyaz bir banyo

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Mutfaktaki stilinin bire bir aynısını banyoda da görüyoruz. Zeminde brüt beton rengi seramik karolar kullanılmış, onun dışında kalan her bir unsur bembeyaz ve dümdüz. Ancak bu alanda da dekorasitf bir aksesuardan vazgeçilmemiş ve rezervuarın olduğu duvarın üzerine beyaz bir vazo içinde beyaz çiçekler gibi görünen kurutulmuş bir pamuk bitkisi dalı konmuş.

Çalışma masası

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Son olarak ise dairenin çalışma odasından bir fotoğraf görüyoruz. Küçük alana ufak bir çalışma masası ve yine ikonik bir tasarım olan Eames plastik sandalye yerleştirilmiş. Rengarenk bir poster, siyah dünya, ahşap takvim gibi dekoratif detaylarla mekan kişiselleştirilmiş.  

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