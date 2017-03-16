Birçok yaratıcı fikir barındıran küçük ve ferah daire

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu sade ve ferah görüntüsüyle içimizi açan ufak bir apartman dairesi. Genç bir çiftin sahip olduğu bu daire, sade ve aydınlık görüntüsü ile gözü hiçbir şekilde rahatsız etmeyen, davetkar bir atmosfer sağlıyor. Beyaz rengin doğal ahşap tonları ile harmanlandığı, canlı renklerin ve hareketin ise dekoratif aksesuarlarla mekana getirildiği bu daireyi gelin daha yakından inceleyelim.
İskandinav stilin en belirgin özelliği, sade çizgilere sahip olması ve ferah bir görünüm sağlaması sonucu zamandan bağımsız bir atmosfer oluşturması. Bu nedenle, evinizi İskandinav stil döşediğinizde, evinizin dekorunun asla ve asla demode kalmayacağından emin olabilirsiniz.
Fotoğrafta bu küçük dairenin yemek odasını görüyoruz. Ahşap tonları ve beyaz renk uyumu bu fotoğrafta açıkça görülüyor. Sandalye tasarımı tanıdık mı geldi? Evet, bu sandalyeler Danimarkalı tasarımcı Hans Wegner'in Wishbone sandalyeleri. Adını sandalyenin sırtındaki lades kemiği görünümlü parçadan alan sandalye ikonik tasarımlar arasında yer alıyor.
Konutun iç mimarları mekanlarda en ufak bir ölü alan kalmasına izin vermemişler ve zamanımızın en büyük konut problemlerinden biri olan depolama konusuna muhteşem çözümler getirmişler. Mekanların birbirinden ayıran duvarlara ve diğer boş duvaralara raflar yerleştrilmiş bu bu raflar hem dekoratif hem de işlevsel amaçla kullanışmış.
İskandinav stilin tüm özelliklerini görebildiğimiz bir mekan daha; oturma odası. Sağlam görünüşlü, düz hatlara sahip bir köşe kanepeye, Eames kardeşlerin ikonik koltuk tasarımı Eames Lounge Chair eşlik ediyor. Tasarım mobilyalar ilginizi çekiyorsa, 'Sofistike zevklere hitap eden 10 ikonik sandalye' başlıklı yazımız tam size göre!
Bu evin en güzel özelliklerininden birinin küçük boyutuna rağmen sahip olduğu depolama sistemeleri olduğundan bahsetmiştik. Bu fotoğrafta bu sistemlerden birini daha yakından inceleme fırsatı elde ediyoruz. Yemek odası ile mutfak arasındaki duvar açık ve kapalı tipte depolama alanları ile donatılmış. Mutfak kısmında ankastre ürünlerin de yer aldığı kapalı dolaplar, yemek odasına bakan kısımda ise ahşaptan açık raf sistemi mevcut.
Yemek odasından mutfağa doğru geçtiğimizde, dibe doğru daralan ancak doğal gün ışığı alan penceresi ve bembeyaz dolapları ve duvarları sayesinde ışıl ışıl olan bir alan görüyoruz. Dolap kapaklarının tamamen düz modellerden seçilmiş olmaları, kulpla dahi görünümün bölünmemesi mekanın daha ferah ve geniş görünmesini sağlamış. Zeminde kullanılan brüt beton rengindeki seramikler ise ufak tefek kırıntı gibi kirleri saklayarak kullanımı kolaylaştırıyor.
Mutfaktaki stilinin bire bir aynısını banyoda da görüyoruz. Zeminde brüt beton rengi seramik karolar kullanılmış, onun dışında kalan her bir unsur bembeyaz ve dümdüz. Ancak bu alanda da dekorasitf bir aksesuardan vazgeçilmemiş ve rezervuarın olduğu duvarın üzerine beyaz bir vazo içinde beyaz çiçekler gibi görünen kurutulmuş bir pamuk bitkisi dalı konmuş.
Son olarak ise dairenin çalışma odasından bir fotoğraf görüyoruz. Küçük alana ufak bir çalışma masası ve yine ikonik bir tasarım olan Eames plastik sandalye yerleştirilmiş. Rengarenk bir poster, siyah dünya, ahşap takvim gibi dekoratif detaylarla mekan kişiselleştirilmiş.