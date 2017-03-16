Birçok yaratıcı fikir barındıran küçük ve ferah daire

İskandinav stilin en belirgin özelliği, sade çizgilere sahip olması ve ferah bir görünüm sağlaması sonucu zamandan bağımsız bir atmosfer oluşturması. Bu nedenle, evinizi İskandinav stil döşediğinizde, evinizin dekorunun asla ve asla demode kalmayacağından emin olabilirsiniz.

Fotoğrafta bu küçük dairenin yemek odasını görüyoruz. Ahşap tonları ve beyaz renk uyumu bu fotoğrafta açıkça görülüyor. Sandalye tasarımı tanıdık mı geldi? Evet, bu sandalyeler Danimarkalı tasarımcı Hans Wegner'in Wishbone sandalyeleri. Adını sandalyenin sırtındaki lades kemiği görünümlü parçadan alan sandalye ikonik tasarımlar arasında yer alıyor.