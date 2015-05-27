Bodrum'a yakışan lüks

Bodrum denilince herkesin yüzüne bir gülümseme yayıldığına hiç kuşku yok. Ege'nin incisi tatil beldesinde birbirinden lüks otellerin yanı sıra Bodrumlu olmak isteyenler için yepyeni konutlar da üretiliyor. Bugün homify'da böyle bir konutu sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Bodrum'un yükselen yıldızı Gündoğan beldesinde yeni yapılan Zen Gündoğan sitesinde bulunan ev olağanüstü gün batımı, deniz ve doğa manzarasıyla Bodrum'a yakışır bir lüks ve konfor sunuyor. Bodrum yarımadaında emlak alım satımından, bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmet veren ARTHUR&MILLER şirketinin portföyünde bulunan villalar görenleri büyülüyor. Siz de büyülenmeye hazırsanız, turumuza başlayalım.
Villa önündeki sonsuz havuz, tüm havuz başını kaplayan ahşap deck, oturma grubunun yanı sıra boydan boya uzanan pencereleriyle dikkat çekiyor. Pencereler az sonra göreceğiniz Gündoğan koyu manzarasını maksimumda görebilmek için mümkün olduğu kadar büyük tasarlanmış. Resimde havuzun dışında villanın bahçesi ve harika peyzajıyla ilgili ipucuna da sahip oluyoruz.
Infinity havuz, bir kenarı olmayan sanki sonsuza uzanıyormuş gibi görülen havuzlara verilen ad. Villanın önündeki havuz da adeta Ege Denizi ile birleşen bir infinity havuz. Bu havuzda Ege Denizi manzarası eşliğinde geçirilecek vakte paha biçilebileceğini düşünmüyorum.
Villanın ön cephesini bir başka açıdan gösteren bu fotoğrafta binanın aslında tripleks olduğunu anlıyoruz. 12 adet müstakil tripleks villanın bulunduğu sitedeki villalar 500 metrekare arsa payına ve 340 metrekare kapalı alana sahip. Her villada beş oda ve beş banyo, iki salon ve bir mutfak bulunuyor. Bunların yanı sıra teknik oda, çamaşır-ütü odası, duş -sauna alanına da sahip villalarda özel otopark da bulunuyor.
Dışarıdan duvardan duvara uzanan pencerelerini gördüğümüz salon harika bir koy manzarasına sahip. Sonsuz havuzla bileşen Gündoğan koyu gündüz olduğu kadar gece de görülmeye değer.
Villanın yatak odalarından birini görüyorsunuz. Ama sıl sürprizi bir sonraki resimde göreceksiniz. Yatak odasının manzarası anlatmakla olacak gibi değil.
İşte az önce gördüğünüz yatak odasının manzarası. Üst katta bulunan yatak odasının terasa açılan geniş kapısı size Ege Denizi manzarasıyla uyanma imkanı sunuyor. Villanın iç ve dışına hakim olan ahşap malzemeyi yatak odasının hem içinde hem de dışında görmek mümkün. Teras zemini tamamen ahşap olarak tasarlanmış.
Mutfak açık planlı salonla birleşik olarak tasarlanmış. Üçüncü resimde gördüğümüz alt kattaki salon ve mutfak bir arada. Mutfakta kahverengi ahşap rengi beyaz lake tezgah ve dolaplarla dengelenmiş. Tezgah üstü dolplarında cam kullanılan mutfakta aydınlatma unsurları oldukça modern görünüyor.
Banyo pek alışık olduğumuz banyolara benzemiyor. Banyoda da Ege Denizi manzarası mevcut. Bağımsız küvette manzaraya bakarak keyif sürmek mümkün. Lavabo ve duş bölümü ise cam bir bölmeyle banyonun kalanından ayrılmış.
Villanın diğer salonu ise dev ekranlı TV sayesinde ev sahiplerine bir sinema keyfi de sunuyor. Tasarım işe kanepe ve pufların süslediği salonun aydınlatması da son derece başarılı. Spotların yanı sıra alçı tavanda gizlenmiş aydınlatma unsurları çok şık bir sonuç ortaya çıkarmış.
Villada her türlü lüksün yanında sauna da unutulmamış. Bu şık saunada ter atıp, Ege'nin leziz yemekleriyle alınan kilolardan kurtulmak mümkün.
Bodrum'u seviyorsanız, bu yazımızı da şiddetle tavsiye ediyoruz.