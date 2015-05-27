Bodrum'a yakışan lüks

Bodrum denilince herkesin yüzüne bir gülümseme yayıldığına hiç kuşku yok. Ege'nin incisi tatil beldesinde birbirinden lüks otellerin yanı sıra Bodrumlu olmak isteyenler için yepyeni konutlar da üretiliyor. Bugün homify'da böyle bir konutu sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Bodrum'un yükselen yıldızı Gündoğan beldesinde yeni yapılan Zen Gündoğan sitesinde bulunan ev olağanüstü gün batımı, deniz ve doğa manzarasıyla Bodrum'a yakışır bir lüks ve konfor sunuyor. Bodrum yarımadaında emlak alım satımından, bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmet veren ARTHUR&MILLER şirketinin portföyünde bulunan villalar görenleri büyülüyor. Siz de büyülenmeye hazırsanız, turumuza başlayalım.