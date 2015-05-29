Modern Osmanlı

Beykoz İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri. Bir tarafı Boğaz'a diğer tarafı yemyeşil ormanlara bakan ilçe son yıllarda yeni yapılan sitelerle orta ve üst sınıfın tercih ettiği bir bölge haline geldi. Bu tercihe neden olan sitelerden birisi de Soğuksu Park Evleri. 16 evden oluşan butik projede her dairenin yaşam tarzına uygun alanlar oluşturulmuş.
Bugün homify'da sitede başarılı uzmanlarımızdan Leyla Doğrular Simpson'ın sihirli dokunuşlarıyla şekillenen bir daireye konuk olacağız.
teras ve bahçe alanlarını birbirinden ayırmak için son derece estetik seperatörlerden faydalanılmış. Resimde teras bölümünü görüyorsunuz. Seperatörün arkası ise bahçe olarak düzenlenmiş. Terasta bulunan doğal rattan oturma grubu, yastıklarla konforlu hale getirilmiş. Mekanda bulunan ahşap dekoratif unsurlar ise mekana Osmanlı havası katmış. Yeşilliklerin içindeki terasa, saksıdaki çam ağacıyla doğal bir dokunuşta bulunulmuş.
Resimde villanın yemek odasını görüyorsunuz. Antika masa ve sandalyelerin bulunduğu mekanda en dikkat çekici tasarım unsuru duvardaki yüz resimleri. Osmanlı kadınlarının yüz ayrıntılarından oluşturulan kompozisyon mekana sıra dışı bir etki katmış. Estetik çizgilere sahip kanepe ve antika avize de yemek bölümünün dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor. Duvara gömülü dolap ve raflarda yemek takımları ve bardaklar saklanabiliyor.
Evin her yerinde antika eşyalara rastlamak mümkün. Bu bakır servis kapağı da bunlardan biri. Bu kapakla hangi Osmanlı soylusunun yemekleri soğumadan servis edildi bilinmez ama kapağın eve estetik bir katkı sağladığı su götürmez bir gerçek. Sandalyelerin kadife döşemeleri ve tepeden sallanan püsküllü lambaların evin genel konseptine nasıl da uyum sağladığını belirtmeden de geçmeyelim.
Kahve köşesi sıra dışı tekli koltuklarla dikkat çekiyor. Pastel renklerin kullanıldığı koltukları tarif etmeye gerek yok sanıyoruz. Çünkü bakıldığı anda farklarını görmek mümkün oluyor. Açık renk kullanılan koltukların aksine sehpa da koyu renk tercih edilmiş ve hoş bir kontrast elde edilmiş.
Osmanlı'ya Bizans'tan miras olsa da Erguvan rengi dönemin en çok tercih edilen renklerinden biri olmuştur. Tasarımcımız villadaki Osmanlı etkisini güçlendirmek için bolca erguvan kullanmış. Bunun bir örneğine de yatak odasında rastlıyoruz. Kadife döşemeyle kaplanmış kapitone erguvan karyola başlığı odanın baş rolünde. Yastıklar da karyola başlığıyla uyum içinde. Genel itibariyle açık renklerin tercih edildiği yatak odasındaki erguvan etkisi bir denge yaratmış.
Evde birbirinden güzel aksesuarlara rastlıyoruz. Bunlardan biri de erguvan renkli seramik nar figürleri. Bolluk ve bereketin sembolü nar, erguvan renkle çok estetik görünüyor. Umarız bu narlara eve bolluk ve bereket getirir.
Evin banyolarından birini görüyorsunuz. Beyaz ve koyu renklerin dengeli kullanıldığı banyoda altın varaklı unsurlar dikkat çekiyor.