Önce & Sonra: Bir sahil evinin büyük değişimi

Çatı katı her ne kadar başka çatı katlarına oranla daha basık gibi görünse de manzarası bile bu katı sevmeye yeterli gibi görünüyor. Ayrıca ek olarak önüne açılan ve çatı katına nisbeten geniş gibi görünen bir de balkon mevcut.

Evlerin dönüşüm projelerine meraklıysanız ve bu yazı da hoşunuza gittiyse daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve 'Rüyaları süsleyecek bir ev' başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.