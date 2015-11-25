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Önce & Sonra: Bir sahil evinin büyük değişimi

Murat Aksoy Murat Aksoy
Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Evler
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Bugünkü yazımızda sizlere hem Akdeniz'in hem de Atlantik'in incisi Portekiz'in Porto şehri yakınlarında bulunan Costa Nova sahillerinde yer alan rustik tarzda bir evi dönüşümünü tanıtmaya çalışacağız. Evi dönüştüren, yani restorayon, renovasyon ve iç mimari işlerini yapan firma da yine bir Portekiz firması olan GAAPE olduğunu görüyoruz. Şimdi firmanın bu eski ve büyük evi nasıl dönüştürdüğüne biraz daha yakından bakalım.

Öncesi

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Sizin de görebileceğiniz gibi evin daha önceki görüntüsü estetik kaygıları pek de karşılayacak düzeyde değilmiş. Herhangi bir tarzın şemsiyesi altına sokamayacağımız, derme çatma bir tarza sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tek karakteristik olarak dış cephe kaplamasını gösterebiliriz ki, o da çatı katına kadar valığını sürdürememiş görünüyor. Şimdi de dönüşüm sonrasına bakalım.

Ve sonrası

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Evler
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Görüldüğü gibi artık bambaşka bir ev var karşınızda. Alt kattaki pencereler kaldırılıp garaj haline getirilirken, üst kattaki kattaki minicik balkon ve kapısı da kaldırılırak iki pencereli bir görüntü oluşturulmuş. Göze hoş gelen noktalardan biri de salkım saçak görünen tellerin büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olması.

Teras

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Evler
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Gördüğünüz gibi evin arka tarafında da iki balkon ve şahane bir teras mevcut. İnce ve modern çizgilerle oluşturulmuş, zerafet ve sadeliği bir araya getirmek gibi zor bir görevi, beyaz rengin de yardımıyla yerine getiren, ustalıklı bir arka cephe çalışması.

Mutfak

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Mutfak
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Ahşap zeminiyle dikkati çeken bu Amerikan mutfak rustik tarzın neredeyse tüm özelliklerini yansıtan bir karaktere sahip. Beyaz ve ahşabın bol kullanılmasından dolayı kahevrenginin hakimiyetindeki mutfakta beyaz eşyanın da tarza uygun olarak retro modellerden seçildiği dikkatli okuyucularımızın göznden kaçmamıştır diye düşünüyoruz.

Üstten bir bakış

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Pencere & Kapılar
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Mutfağın arka kısmına merdivenlerden bakınca böyle enfes bir görünüyle karşılaşıyorsunuz. Tavanların yüksek olması eve ayrı bir hava katarken bu yükseklik aynı zamanda fotoğrafta görüldüğü gibi ihtişamlı bir avizeye de izin veren bir yapıya sahip. Yukarıdan aşağıya kadar cam olan ve arka bahçeye açılan cephe ise eve büyük bir aydınlık ve ferahlık getiriyor.

Yemek odası

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Yemek Odası
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Bu da aynı yerin bu kez zeminden görünümü. Her ayrıntının incelikle dşünüldüğü mobilyaların seçiminden de kendini belli ediyor. Yemek odasının mobilyaları da evin genekl dekorasyon tarzıyla uyumlu olarak rustik tarzda seçilmiş. Eskitilmiş dokusuyla sol taraftaki dolap türün en güzel örneklerinden biri.

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Banyo

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Banyo
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Banyo zemininin ahşaptan olması evdeki ilginç ayrıntılardan bir tanesi. Bu kompozisyon sayesinde evin genelinde haklim olan açık kahverengi / beyaz dengesi de bozulmamış olmuş. Penceresi olmadığı anlaşılan banyoda aydınlatma bu yüzden güçlü bir ışık kaynağıyla sağlanmış.

Terasa bir de bu açıdan bakın

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Balkon, Veranda & Teras
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Yine evin arka bahçesine açılan terastayız. Terasın koyu renk ahşaptan zemin kaplaması tam bir usta işi olmuş. Aynı malzeme ve renkten evin üst katlarına yükselen şık merdivenlerin altındaki spot ışıklar ise dikkatinizden kaçmasın. Gölgelik alan beyaz tenteyle sağlanırken şezlongun beyaz rengi ve yine ahşaptan seçilmesi ancak ustaların düşünebileceği türden ayrıntılar.

İç merdivenler

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Evin büyüklüğü hakkındaki gerçek fikri bu devasa merdivenler veriyor aslında. Geniş ve ahşaptan yapılma merdivenler son derece şık ve zarif beyaz metalden küpeştelerle tamamlanmış. Kısıtlı bir alanın verimli kullanılmasının en başarılı uygulamalarından biri.

Çatı katı

Casa das riscas brancas, GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA Eklektik Oturma Odası
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE – ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA
GAAPE - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA

Çatı katı her ne kadar başka çatı katlarına oranla daha basık gibi görünse de manzarası bile bu katı sevmeye yeterli gibi görünüyor. Ayrıca ek olarak önüne açılan ve çatı katına nisbeten geniş gibi görünen bir de balkon mevcut.

Evlerin dönüşüm projelerine meraklıysanız ve bu yazı da hoşunuza gittiyse daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve 'Rüyaları süsleyecek bir ev' başlığını taşıyan yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

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