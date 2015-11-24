Dekorasyonda niş nasıl kullanılır?

Yaşam alanlarımızda konfor ve sağlamlık kadar görsel özelliklere de önem veriyoruz. Yaşadığımız binaların iç ve dış görüntüsünü daha modern ve şık hale getirmenin yollarından biri de iç ve dış duvar dekorasyon yöntemleridir. Yüzyıllardır duvar dekorasyonunun dikkat çeken ögelerinden olan nişler hem işlevsel yapısı hem de şık görünümleri ile günümüz mimarisinin de gözdelerinden. Ev dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız ve duvarlarınız için dekorasyon fikirlerine ihtiyacınız varsa duvar nişleri üzerine ufak bir araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Evinizin her odasında iç ve dış duvarlara uygulayabileceğiniz nişler dekorasyonunuza modern ve şık bir görünüm kazandıracak.

Peki nedir bu niş? Nasıl uygulanır ve ne işe yarar kısaca bir göz atmaya ne dersiniz? Tarihi milattan öncesine kadar dayandığı bilinen duvar nişleri mimarinin en sık kullanılan duvar dekorasyon şekillerinden biridir. Niş, “duvar hücresi” anlamına gelen Fransızca Niche kelimesine dayanır. Yapılarda duvar süslemesi olarak kullanılan duvar nişleri, hem işlevsel hem de görsel avantajlar sağlayan bir mimarı ögedir. Yapı olarak duvarlarda bırakılan boşluklardır. Eski yıllarda kandil gibi aydınlatma araçlarını duvarlara yerleştirmek için ya da raf amaçlı kullanılan nişler, günümüz mimarisinde daha çok görsel özellikler kazandırmak için ya da vitrin amaçlı kullanılıyor. Oturma odası, yatak odası, mutfak hatta banyolarda bile kullanışlı ve şık duvar dekorasyonu sunan nişlere bayılacaksınız. Homify profesyoneller ekibi olarak duvar nişleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi fikir ve önerilerle bu yazımızda topluyoruz. Birbirinden güzel örnek tasarımlarla sunacağımız duvar nişleri dekorasyonlarınız için ilham kaynağı olacak.

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