Dekorasyonda niş nasıl kullanılır?

Yaşam alanlarımızda konfor ve sağlamlık kadar görsel özelliklere de önem veriyoruz. Yaşadığımız binaların iç ve dış görüntüsünü daha modern ve şık hale getirmenin yollarından biri de iç ve dış duvar dekorasyon yöntemleridir. Yüzyıllardır duvar dekorasyonunun dikkat çeken ögelerinden olan nişler hem işlevsel yapısı hem de şık görünümleri ile günümüz mimarisinin de gözdelerinden. Ev dekorasyonunuza yeni başlıyorsanız ve duvarlarınız için dekorasyon fikirlerine ihtiyacınız varsa duvar nişleri üzerine ufak bir araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Evinizin her odasında iç ve dış duvarlara uygulayabileceğiniz nişler dekorasyonunuza modern ve şık bir görünüm kazandıracak.
Peki nedir bu niş? Nasıl uygulanır ve ne işe yarar kısaca bir göz atmaya ne dersiniz? Tarihi milattan öncesine kadar dayandığı bilinen duvar nişleri mimarinin en sık kullanılan duvar dekorasyon şekillerinden biridir. Niş, “duvar hücresi” anlamına gelen Fransızca Niche kelimesine dayanır. Yapılarda duvar süslemesi olarak kullanılan duvar nişleri, hem işlevsel hem de görsel avantajlar sağlayan bir mimarı ögedir. Yapı olarak duvarlarda bırakılan boşluklardır. Eski yıllarda kandil gibi aydınlatma araçlarını duvarlara yerleştirmek için ya da raf amaçlı kullanılan nişler, günümüz mimarisinde daha çok görsel özellikler kazandırmak için ya da vitrin amaçlı kullanılıyor. Oturma odası, yatak odası, mutfak hatta banyolarda bile kullanışlı ve şık duvar dekorasyonu sunan nişlere bayılacaksınız. Homify profesyoneller ekibi olarak duvar nişleri hakkında bilmek isteyeceğiniz her şeyi fikir ve önerilerle bu yazımızda topluyoruz. Birbirinden güzel örnek tasarımlarla sunacağımız duvar nişleri dekorasyonlarınız için ilham kaynağı olacak.
Duvar dekorasyonunuz için daha farklı dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa “Ev duvar dekorasyonu seçenekleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Ayrıca binlerce farklı dekorasyon örneği için sitemizde arama yapabilirsiniz.
Nişler, iskelet olarak duvara monte edilen profiller ve üzerine kapatılan alçı paneller ile oluşturulan duvar dekorasyonudur. Panellerle kapatılan kısım dışında kalan boşluklar birçok farklı amaçla kullanılabilen dekoratif bölmelerdir. Niş duvar dekorasyonları özellikle spot ışıklar, farklı renkli led ışıklandırmalar ile daha modern biçimlerde tasarlanıp kullanılıyorlar. Günümüzde bu kullanımı oldukça popüler. Odalarınızda alan tasarrufu sağlayan nişler aynı zamanda dekoratif bir ögedir. Nişlerin iç kısımları duvar kağıdı ile kaplanabilir, istenilen renge boyanabilir hatta sticker veya mozaiklerle süslenebilir. Televizyon ünitesi olarak yaptırılan nişler sade ve şık yapılarıyla hem mobilya kalabalığından kurtarır hem de çok daha ekonomiktir. Ayrıca şömine için yaptırılan nişler rölyef işlemeleriyle mükemmel dekorlar yaratabilir. Bu dekorda duvarın tamamı kitaplık niş olarak dizayn edilmiş. Kitaplık, raf ve vitrin olarak kullanılan niş mobilya kalabalığından kurtaran ferah bir dekor sunmuş.
Niş duvar dekorasyonu kitaplık, raf, vitrin, televizyon ünitesi, şömine ve benzeri amaçlarla kullanılabilen dekoratif duvar ögesidir. En büyük avantajı mekanlarda alan tasarrufu sağlamak olan nişler, modern görüntüleriyle de göz doldurur. Duvarlarda bırakılan boşlukları dilediğiniz gibi kullanabileceğinizden dekorasyonunuza çok yönlü çözümler sunar. Bunun yanı sıra mobilya görevi gören duvar nişleri sayesinde hem mobilyaların kalabalığından hem de masrafından kurtulmuş olursunuz. Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzası taşıyan bu dekorasyonda kullanılan nişler raf, vitrin ve kitaplık görevi görüyor. Hem kitaplarınızı koyabileceğiniz kitaplık ve raf olarak, hem de aksesuarlarınızı sergileyeceğiniz vitrin olarak kullanabileceğiniz bu niş dekorasyonu, size pratik çözümler sunuyor.
Niş yapımı için ilk iş olarak, yapılmak istenen nişin planlanması ve modelin kağıt üzerine çizilerek belirlenmesi gerekir. Daha sonra belirlenen şekil duvara silinebilir kalemle çizilerek gerekli düzenlemeler yapılır. Son şekil verildikten sonra profil montajına geçilir.
Nişin duvardaki iskeletinin yapımında galvaniz profiller kullanılmalıdır. Dayanıklı ve kolay uygulanabilir yapısıyla galvaniz malzeme profil için en uygun olanıdır. Montaj için profillerin niş ölçülerine uygun olarak kesilmeleri gerekir. Profillerin kesilmesi için metal makası ya da metal kesme araçları kullanılabilir. Elbette bu işlemler için profesyonel bir ekipten tavsiye ve yardım almanızı öneriyoruz. Ardından kesilen profillerin montajı için profilleri duvara dayayarak vidalanacak yerleri işaretleyip uygun matkap ucunu seçerek delmeniz gerekecektir. Açılan deliklere uygun ölçülerdeki dübeller takılarak profil üzerinden duvara monte edilir. Son olarak vidalar sıkılanır ve galvaniz profil duvara sabitlenir. Böylece nişin iskeletini duvara çıkarmış olursunuz. İkinci aşamada alçı levhalar, profillere uygun ölçülerde kesilir. Kesilen alçı levhalar, özel vidaları ile profillere sabitlenir. Nişlerde ışıklandırma kullanılacaksa bunun için gerekli ögelerinde niş içerisine yerleştirilmesi gerekir. Bütün bu işlemlerin ardından nişin son kısmı olan alçı sıva, zımpara ve boya işlemleri yapılır. Böylece duvarınızda dilediğiniz ölçülerde sağlam nişler oluşturmuş olursunuz. Geriye dekorasyonun en zevkli kısmı olan aksesuar yerleşimi kalır. Planlama ve hesaplama konularında ayrıca ekipman alış verişi sırasında işin ustalarından yardım almanızı tavsiye ediyoruz.
Nişlerin en sık kullanıldığı odalardan biri de oturma odalarıdır. Raf, kitaplık, televizyon ünitesi, şömine ve vitrin görevi gören nişler en çok oturma odalarına yakışacağından birçok salon dekorasyonunda en dikkat çekici ögeler olarak kullanılırlar. İçlerine eklenen lake raflarla mükemmel birer kitaplığa dönüşebilen duvar nişleri vitrin amaçlı kullanım için de idealdir. Bu dekorasyonda ferah bir oturma odasının duvarlarına uygulanan beyaz nişler mükemmel bir raf kitaplık sistemi oluşturmuş. Herhangi bir led veya spot ışıklandırmaya ihtiyaç duymayan bu niş odanın sade ve natürel görünümüne oldukça iyi uyum sağlamış.
Yatak odalarında genelde yatak başına uygulanan nişler dekoratif amaçlı kullanılır. İç kısmına istediğiniz duvar dekorasyonunu da ekleyebilirsiniz. Duvar kağıtları, ışıklandırmalar, stickerlar veya rölyef ve kabartmalar nişlerin iç kısmında sıkça kullanılıyor. Bu dekorasyonda nişin iç kısmına duvar kağıdı döşenerek tablolarla süslenmiş. Birkaç küçük aksesuarla da muhteşem bir duvar dekorasyonu sağlanmış.
Evin her alanında yer tasarrufu sağlayan nişler banyolarda da işinizi kolaylaştırıyor. Duvara açılan niş içerisine raflar monte edilerek oluşturulan sistem dolap, raf veya vitrin gibi kullanılabilir. Ahşap ögelerin beyaz renk ile kombinasyonunun başarılı bir örneği olan bu dekorasyon muhteşem bir banyo tasarımı. Küvetin bitişik duvarına uygulanan niş dekorasyonun dikkat çeken ögelerinden biri olmuş. Sizin de banyonuzda niş uygulaması yapabileceğiniz bir duvar varsa kolay bir uygulama ve düşük masraf ile bu duvar dekorasyonuna kavuşabilirsiniz.
Galiba raf ve benzeri depolama alanlarına en çok ihtiyaç duyulan oda mutfaktır. Eğer siz de mutfak malzemeleriniz için yeterince depolama alanı bulamamaktan şikayetçiyseniz niş duvar dekorasyonları ile hem alandan kazanabilir hem de son derece dekoratif görünümlü raflara sahip olabilirsiniz. İstediğiniz gibi dekore edebileceğiniz nişler mutfağınıza canlı ve özgün bir çizgi katacaktır.