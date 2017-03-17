Bahar temizliği: Bu fazlalıklardan kurtularak başlayın!

Nihayet üç cemre de düştü* ve bahar yüzünü gösterdi. Yurt genelinde yağışlı havaların etkisi altında da olsak, kısa süre içerisinde güneşin verdği ısı artmaya başlayacak. 21 Mart'ta gündüz ve gece eşit olacak ve bahar mevsimi resmen başlayacak. O halde evimizi de önümüzdeki ilkbahar ve yaz sezonuna hazırlamanın zamanı geldi sayılır. Yoğun yağmurların dinmesiyle bahar temizliğine başlayabiliriz. Bir süre önce '6 maddede derin ev temizliği' başlıklı bir yazı yayınlamış, iyi bir bahar temizliği için bazı tüyolar vermeye gayret etmiştik. Bu sefer ise, işi daha da kolaylaştırmanın yollarını aradık. Yalnızca bahar temizliğini kolaylaştırmak için değil, hayatınızı kolaylaştırmak için yapmamız gereken en önemli konuya değindik: Azalmak!
Evlerimiz kullanmadığınız, nadiren kullandığımız, belki bir gün kullanmayı düşündüğümüz eşyalar ile dolu. Yılların birikimi ile oluşan eşya fazlalığı, yenisini alıp eskini elden çıkaramamak evlerimizin belki de bir numaralı problemi. Çağımızda evler küçüldükçe küçülüyor ancak eşya sayımız da arttıkça artıyor. homify Dergi sayfalarında depolama konulu onlarca yazımızı bulabilirsiniz, zira bu konu işlevsel dekorasyonun en önemli noktalarından biri haline geldi. Ancak biz bugünkü yazımızda bir adım ileri giderek yalnızca işleri değil, tüm hayatı kolaylaştıracak bir uygulama önereceğiz ve hayatımızı sadeleştirerek bahara daha ferah bir evde girmenin yollarını göstereceğiz. Bu yazımızda yer alan önerilerin oldukça cesur hamleler olduğunu söyleyebiliriz ancak uygulamayı başarırsanız, göreceksiniz ki eviniz de, siz de rahatlayacaksınız.
Kenarı kırılmış fincanlar, çatlamış tabaklar, dibi yanmış tencere ve tavalar, tek kalmış bardaklar… Tüm bunlar elden çıkarmaya başlamak için harika! İhtiyacınızdan fazla hiçbir mutfak eşyasını elinizde tutmayın, bir parçanın yenisini alırsanız eskisini mutlaka elden çıkarın.
Evinizde kaç kişi yaşıyor, kaç adet koltuğa sahipsiniz? Kırk yılın başı gelen misafirleriniz için özel koltuk takımınız mı var? Yemek odası takımınız kocaman bir masa, bir vitrin, bir de büfeden mi oluşuyor (ve üstelik mutfak masasında mı yemek yiyorsunuz?), kaç adet sehpa, kaç adet raf, kaç adet halı, kaç kat perde, kaç çeşit kırlente sahipsiniz? Evinizi olduğundan küçük gösterecek, kalabalık hale getirerek bir depo görünümüne sokacak fazla eşyalarınızı da elden çıkarın. Göreceksiniz ki odalarınız muazzam düzeyde ferahlayacak, derin ya da günlük temizlik çok daha kolay olacak.
Tüm fazlalık eşyalarınızı göz önünde bulundurursan, elden çıkarması en kolay olanların giysileriniz olacağını göreceksiniz. Gardıroplarımız giymediğimiz giysilerle dolu. Bir dolap içindeki giysilerin yarısının bile daimi olarak kullanılmıyor. Üst üste asılmış, aylarca hatta belki yıllarca görmediğimiz giysilerimiz var; buruşuk, dipte unutulmuş, eski moda ya da belki artık üzerimize olmayan giysiler. Bu giysilerden kurtulmanın vakti sizce de gelmedi mi? Böylece %100 kullanılan, ferah, hafif, tamamı üzerimize olan ve iyi görünen giysilerimiz ön plana çıkarır fazla eşya yükünü hem gardırobumuzdan hem de sırtımızdan atmış oluruz.
Balkonlar ve teraslar evin içinde koyacak yer bulamadığınız eşyaları alt alta, üst üste depoladığımız atıl mekanlar değil, açık havanın tadını çıkardığımız ikinci birer yaşam alanı olmalı. Eğer bu alanı eski püskü eşyalarla doldurduysanız, onlardan kurtulmanın artık tam zamanı!
Ne kadar yıkanırsa yıkansın, rengi kaçmış, kirli görünen havlular ve paspaslar da elden çıkmalı. Aynı şey eski çarşaflar, yastık kılıfları, nevresimler için de geçerli. Tertemiz, yepyeni görünümlü havlular ve yatak takımları ile bahar temizliğinizi taçlandırın!