Bahar temizliği: Bu fazlalıklardan kurtularak başlayın!

Nihayet üç cemre de düştü* ve bahar yüzünü gösterdi. Yurt genelinde yağışlı havaların etkisi altında da olsak, kısa süre içerisinde güneşin verdği ısı artmaya başlayacak. 21 Mart'ta gündüz ve gece eşit olacak ve bahar mevsimi resmen başlayacak. O halde evimizi de önümüzdeki ilkbahar ve yaz sezonuna hazırlamanın zamanı geldi sayılır. Yoğun yağmurların dinmesiyle bahar temizliğine başlayabiliriz. Bir süre önce '6 maddede derin ev temizliği' başlıklı bir yazı yayınlamış, iyi bir bahar temizliği için bazı tüyolar vermeye gayret etmiştik. Bu sefer ise, işi daha da kolaylaştırmanın yollarını aradık. Yalnızca bahar temizliğini kolaylaştırmak için değil, hayatınızı kolaylaştırmak için yapmamız gereken en önemli konuya değindik: Azalmak!

Evlerimiz kullanmadığınız, nadiren kullandığımız, belki bir gün kullanmayı düşündüğümüz eşyalar ile dolu. Yılların birikimi ile oluşan eşya fazlalığı, yenisini alıp eskini elden çıkaramamak evlerimizin belki de bir numaralı problemi. Çağımızda evler küçüldükçe küçülüyor ancak eşya sayımız da arttıkça artıyor. homify Dergi sayfalarında depolama konulu onlarca yazımızı bulabilirsiniz, zira bu konu işlevsel dekorasyonun en önemli noktalarından biri haline geldi. Ancak biz bugünkü yazımızda bir adım ileri giderek yalnızca işleri değil, tüm hayatı kolaylaştıracak bir uygulama önereceğiz ve hayatımızı sadeleştirerek bahara daha ferah bir evde girmenin yollarını göstereceğiz. Bu yazımızda yer alan önerilerin oldukça cesur hamleler olduğunu söyleyebiliriz ancak uygulamayı başarırsanız, göreceksiniz ki eviniz de, siz de rahatlayacaksınız.