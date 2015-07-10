Şehir manzaralı olağanüstü bir villa

Bu yazımızda tanıtacağımız villa, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak türden. Bir konut olmanın sınırlarını zorlayan ve bulunduğu yerde adeta anıtsal bir iz bırakan bu yapı, eşi az bulunur bir kalite ve lüksü bir araya getiriyor. Meksika'nın Sonora eyaletinnin, California Körfezi yakınlarındaki Hermosillo şehrine tepeden bakan bu olağanüstü villa Imativa Arquitectos imzası taşıyor. Her köşesinden ayrı bir zerafet, her odasından sınırları aşan bir lüks fışkıran bu sıradışı yapıya gelin biraz daha yakından bakalım.
Hermosillo şehrine kuşbakışı hakim bir tepede yer alan villa, siz daha yakınına bile gelmeden kendini ele veriyor. Dışarıdan ve hatta uzaktan bakıldığında dahi ne derece bir lüksün hakim olduğunu fark etmek güç değil.
Yüksek bir tepede konumlanmasından dolayı oldukça dik bir yokuş üzerinde bulunan villaya dışardan baktığınızda içereki lüksü fark ediyorsunuz. Fakat bunun dışında dış cephesi evle ilgili çok fazla ipucu vermiyor. Mükemmel düzenlenmiş küçük bir bahçe, girişte yer alan müştemilat tipinde bir oda ve geniş araç park yeri dışında bir şey görülemiyor. Yine de içeride nasıl bir hayat yaşandığını tahmin etmek sanıldığı kadar güç olmasa gerek.
Sahiplerine lüksün doruklarını yaşattığı aşikar olan bu villa, aynı zamanda zamanın ötesinde bir mimari anlayışa da sahip. Üzerinde durduğu tepenin kartal yuvası konumuyla da birleşen bu anıtsal mimari tarz, ağırlıklı olarak tercih edilen beyaz renk ve doğal taş kaplamalarla da uyumlu bir yapıda.
Şehri tepeden bütünüyle kucaklayan bir manzaraya sahip salon, doğru bir tercihle iki cepheden bütünüyle cam duvarlarla donatılmış. Hatta balkon korkuluklarında dahi manzarayı kesmemek adına cam tercih edilmiş. Tüm bunlar iç mekandaki mobilya ve dekorasyon tercihleriyle birleşince, ortaya kraliyet ailesinden bir konuğu dahi rahat ettirebileceğiniz son derece iddialı bir salon çıkmış. Bununla birlikte olağanüstü şehir manzarasını gölgede bırakacak şaşaalı mobilyaların kullanılmadığını da görüyoruz. Bu evde tüm tasarım tercihleri ölçülü ve dengeli, hiçbir unsur bir diğerini gölgede bırakacak kadar aşırıya kaçmıyor.
Bu evin sahiplerinin oldukça meşgul insanlar olduğuna hiç şüphe yok. Ne de olsa böyle bir lükse sahip olmak için çok çalışmak gerekiyor. Buradan hareketle mutfağa girip yemek yapmadıklarını tahmin etmek güç değil. Kuşkusuz böylesine görkemli bir evi her zaman mükemmel şekilde tutmak için bir dizi personelin görev yapması gerekiyor. Bu mutfak da uzun ve keyifli yemek yapma molalarına değil, mutfak profesyonellerinin ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş. Gereksiz detaylar arındırılmış, geniş bir çalışma alanı bırakılmış ve bütünüyle fonksiyonalite odaklı.
Villanın yüksek lüks çıtası, her odada aşırıya kaçan kalabalık dekorasyonlarla sonuçlanmamasıyla da göz dolduruyor. Bu yatak odasında beyaz rengin hakim olduğu sade bir tasarım görüyoruz. Gözü yormayan ve bir yatak odasında olmasını istemeyeceğiniz gereksiz detaylarla boğulmamış dekorasyon tercihi, aynı zamanda yine geniş bir pencere grubuyla iç mekana dahil olan manzaranın görkemini de kesmemiş oluyor.
Maddi olarak çok yatırım yapılmış konut projelerinde, ev sahipleri ödedikleri paranın karşılığını fazlasıyla görmek isterler çoğu kez. Bu da tasarımcının aslında çok da tercih etmediği birtakım gereksiz eşyalar, aşırıya kaçan bir dekorasyon ve sonucunda da kalabalık, boğucu mekanlarla sonuçlanır. Oysa lüks ve konfor üst üste binmiş birtakım lüks eşyaların bir araya gelmesiyle oluşmaz. Böyle düşünmek son derece yanıltıcıdır ve sonuçları da genellikle pek iyi olmaz. Bu iddialı villanın mimarları ve sahipleri ise bu durumun fazlasıyla farkında gibi görünüyor. Bütün odalarda görülen ölçülü ve kararında tasarım anlayışı, banyoda da devam ediyor. Banyoya rengini veren iki temel unsur yoğun mermer kullanımı ve geniş aynalar. Aynı zamanda sıradan bir evin salonunu dahi kıskandıracak bir genişlikte olması da mekana ciddi bir ferahlık katıyor.
Villanın son derece iddialı anıtsal mimarisi ve sakin tarzıyla uyumlu harika bir havuz bizi karşılıyor ön cephede. Yine şehir manzarasına hakim şekilde konumlanan havuz, bir kenarı açık bırakılarak sonsuz havuz tarzında tasarlanmış. Suyun devirdaimini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda son derece şık detaylar olarak konumlanan fıskiyeler ise, asimetrik doğal taş kaplamalı yüksek duvarın içine konumlandırılmış. Havuzun bulunduğu katta da beton duvarlar yerine geniş pencerelerin tercih edilmiş olması da yine iç mekanla dış mekanı başarılı bir şekilde birleştiriyor.
Meksikalı mimarların neler yapabildiğine dair biraz daha fikir edinmek isterseniz Sınırları aşan muhteşem bir daire yazımıza da bakabilirsiniz.