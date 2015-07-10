Şehir manzaralı olağanüstü bir villa

Villanın son derece iddialı anıtsal mimarisi ve sakin tarzıyla uyumlu harika bir havuz bizi karşılıyor ön cephede. Yine şehir manzarasına hakim şekilde konumlanan havuz, bir kenarı açık bırakılarak sonsuz havuz tarzında tasarlanmış. Suyun devirdaimini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda son derece şık detaylar olarak konumlanan fıskiyeler ise, asimetrik doğal taş kaplamalı yüksek duvarın içine konumlandırılmış. Havuzun bulunduğu katta da beton duvarlar yerine geniş pencerelerin tercih edilmiş olması da yine iç mekanla dış mekanı başarılı bir şekilde birleştiriyor.

Meksikalı mimarların neler yapabildiğine dair biraz daha fikir edinmek isterseniz Sınırları aşan muhteşem bir daire yazımıza da bakabilirsiniz.