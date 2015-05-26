Bursa'da siyah ve beyazın aşkı

Türkiye'nin ve hatta balkanların en büyük sanayi kentlerinden biri olan Bursa, bugünler hızlı bir değişim içinde. Aslında bu değişimin çok yeni olduğunu söylemek de yanlış olur. Eski ve köklü bir kent olan Bursa, bir zamanlar Yeşil Bursa ismiyle anılırdı. Yeşil Bursa için yazılmış şarkılar, türküler bile vardı. Yıllar içinde sanayileşmenin hız kazanmasıyla eski yeşilliği kalmamış olsa da, yine de pek çok büyük şehire kıyasla halen en yeşil ve en güzel kentlerimizden biri olduğunu söylemek mümkün. Başta bahsettiğimiz değişim ise özellikle inşaat sektöründe yaşanıyor. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görmeye alışkın olduğumuz türden lüks konut projeleri hedeflerine Bursa'yı da almaya başladılar son zamanlarda. İnşaat sektörünün en çok yoğunlaştığı birkaç şehirden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte sektörü çevreleyen başkaca alanlarda da ciddi gelişmeler gözleniyor. Bunlardan biri de kuşkusuz iç mimari ve dekorasyon. Bu yazımızda Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen siyah ve beyaz renklerin karaterize ettiği çok şık bir daireyi tanıtıyoruz.
Siyah, beyaz ve gri tonların ağırlıkta olduğu bu dairenin salonunda, koyu kırmızı unsurlar ile kontrast bir hava yakalanmış. Televizyon ünitesi ve yemek masasının sandalyelerinde dikkat çeken bu kırmızı, adeta siyah beyaz bir fotoğraftaki tek renkli detay gibi göz alıcı bir sonuç ortaya çıkarmış. Salonun genel yerleşimindeki sade ve işlevsel tarz da gözlerden kaçmıyor.
Gereksiz göz yoran detaylardan kaçınılan salonun oturma bölümü son derece minimal ve çağdaş bir tarza sahip. Basit bir televizyon ünitesi, karşılıklı koltuklar ve klasik bir sehpa. Bununla birlikte şıklıktan ödün verildiğini söylemek de yanlış olur. Birkaç küçük dokunuşla estetiğin yakalanabileceğini kanıtlar nitelikte detaylar mevcut. Yine gri tondaki şık aydınlatmalar ve modern bir desene sahip halı bu detaylardan yalnızca ikisi.
Siyah ve beyaz kontrastı, eklendiği her kompozisyona şıklık katan son derece isabetli ve kesin sonuç veren bir dokunuştur. Üzerine bir de kırmızı eklenirse, sonuç bir kat daha garanti olur. Mükemmel aydınlatılmış ve derinliğiyle bir bilim kurgu filmi sahnesinden izler taşıyan bu antre ve koridorda bu sonucu görebiliyoruz.
Antre ve koridor bölümlerinde kullanılan siyah beyaz karolar mutfakta da devam ediyor. Buradaki kırmızı detay ise pencerenin de bulunduğu duvarda yer alıyor. Bu kırmızı detay dışında siyah, beyaz ve grinin hakim olduğu mutfakta modern bir hava hakim ve pratikliğe önem verilmiş.
Mutfak bölümü hacmen çok geniş olmamakla birlikte, küçük bir masa ve duvara monte edilmiş LCD televizyon için uygun bir yer bulunmuş. Bu bölüm aslında mutfağı olduğundan da geniş gösteriyor. Bununla birlikte bu bölüm, işe gitmeden önce haberleri izleyip pratik bir kahvaltı yapmak için de adeta biçilmiş kaftan.
Evin bütününde doğal ışıktan sağlıklı yararlanılması için yapılmış düzenlemeler gözlerden kaçmıyor. Oldukça geniş tutulan pencereler bunu sağlayan en önemli unsurlar. Bu uzunlamasına yerleştirilmiş oturma odasında da gün ışığından en güzel şekilde yararlanmak mümkün. Minimal bir tarzda ve rahatlığı ön planda tutarak düzenlenmiş bu odada, ailenizle keyifler bir vakit geçirebileceğinizden emin olabilirsiniz.
Evin genelindeki minimal çizgi yatak odasında da devam ediyor. Aynı zamanda siyah, beyaz, gri ve kırmızı kardeşliği de bu odada da kendini gösteriyor. Bu kez yatak başında kullanılan raf grubunun bir bölümü, köşede yer alan tekli koltuk ve yastıklarda kırmızı tercih edilmiş. Kaliteli bir uyku ve işlevselliğe odaklı bu yatak odası görevini fazlasıyla başarmış gibi görünüyor.
Yeşil Bursa'nın bir başka güzel dairesi için Bursa’da hayret verici bir ferahlık yazımıza da bakabilirsiniz.