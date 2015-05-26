Bursa'da siyah ve beyazın aşkı

Evin genelindeki minimal çizgi yatak odasında da devam ediyor. Aynı zamanda siyah, beyaz, gri ve kırmızı kardeşliği de bu odada da kendini gösteriyor. Bu kez yatak başında kullanılan raf grubunun bir bölümü, köşede yer alan tekli koltuk ve yastıklarda kırmızı tercih edilmiş. Kaliteli bir uyku ve işlevselliğe odaklı bu yatak odası görevini fazlasıyla başarmış gibi görünüyor.

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