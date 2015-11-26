Kendinize uygun evi nasıl seçmelisiniz?

Nasıl bir ev almalısınız? Sizin için ya da yatırımınız için en uygun olan tarz, yer ve boyut nedir? Bunlar genelde ev almaya karar verildiğinde yeterince sistemli olarak düşünülmezler. Oysa bu kadar ciddi bir kararı verirken ince eleyip sık dokumakta fayda var. Genelde insanlar onlara dunulan seçenekler arasında karar verirler. Bazen bir emlak danışmanı, bazen eş dost akraba, bazen yeni konut projelerinin reklamları hangi evi alacakları konusunda etkili olur. Oysa ev alma kararı verdikten sonra bunun üzerine ders çalışır gibi çalışmak ya da buna bir iş projesi gibi bakmak yapılacak en doğru şey. Böylece hem yaşayacağınız yerin gerçekten istediğiniz gibi olmasını sağlarsınız hem de gelecek için daha sağlam olması muhtemel bir yatırım yaparsınız. Böyle kararlar oldu bittiye getirilerek verilmemelidirler. Acele davranmak da asla yararınıza olmayacaktır. Aceleci davranmak ancak gerçekten karşınıza kelepir bir seçenek çıktığında işe yarayabilir. Gerçekten de siz davranmadan önce başka birinin alabileceği kadar cazip bir fırsat ortaya çıktığında kaçırmamanız gerekebilir. Ancak bu fırsatın cazip olduğunu bilmek de yine de bir süre bu konuda mesai yaptıktan sonra mümkün olabilir. Belki yaşadığınız yerde, bildiğiniz muhitte bir fırsat çıkarsa bunu daha etraflıca değerlendirebilirsiniz o kadar. Onun dışında yürütülen tahminlerin somut dayanakları olması gerekir, bu dayanakların yokluğu acemice hatalar yapmayı beraberinde getirebilir. Bu yüzden öncelikle aman aceleci olmayın. Önce kendi isteklerinizi tartın, belirleyin sonra size uygun seçenekleri ve fırsatları bulmaya bakın. Böylece yaşamak istediğiniz eve sahip olabilirsiniz.
Nasıl bir hayat tarzınızın olduğu ev seçiminde önemli bir veridir. Evinizi içinde nasıl yaşayacağınıza göre seçmelisiniz. Çok sosyal olmayan bir ev kedisi misiniz? Bu durumda evde neler yapmayı sevdiğiniz önem taşır. Televizyon karşısında saatlerce film izlemekten mi, mutfakta çeşitli tarifler denemekten mi ya da bir çalışma masasında çalışmaktan ya da bilgisayar oyunu oynamaktan hoşlanırsınız? Bunların cevabı herhangi bir ya da hepsi olabilir. İşte bu eylemlerin gerçekleşeceği alanların niteliği sizin bu eylemlere verdiğiniz öneme göre değişir. Örneğin çalışma odasında mutlaka ihtiyacınız varsa bunun için uygun bir odanız olmalıdır. Yatak odasından ayrı bir mekan ya da bölme, sizin istediğiniz gibi ışığa sahip bir çalışma alanı önemli bir kriter olmalıdır. Kimi insanlar bu resimdeki kadın gibi güzel havalarda balkonda oturup bir fincan kahve içmeyi günün en keyifli anlarından sayabilirler. O insanlardan biriyseniz mutlaka balkonlu ya da belki bahçeli bir ev aramalısınız. Bahçe ve geniş balkon çiçek yetiştirmekten zevk alanlar için de önemli bir kriter olabilir. Böylece evde bitkilerle de uğraşarak daha huzurlu bir hayat sürebileceklerdir.
Başka örnek vermek gerekirse, evlerinde yalnız başına vakit geçirmeyi değil sürekli misafir ağırlamayı, onlara güzel sofralar kurmayı seven insanlar için de önemli alanlar mutfak ve yemek odasıdır. Ya geniş ve misafir ağırlayabilecek bir mutfakla İtalyan filmlerinin atmosferini yakalamak isteyebilir ya da yine geniş bir salona büyük bir masa yerleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Yine bu yüzden bahçeli bir ev tercih edenler de olacaktır.
Öte yandan evde fazla vakit geçirmeyi sevmeyen, iş ve sosyal hayatı yoğun bir insan da olabilirsiniz. Bu durumda daha küçük, kompakt bir ev sizin için yeterli olacaktır.
Bu gibi kriterlere karar vermek için bir evden neler beklediğinizi belirlemeye çalışmak ilk yapacağınız iş olmalı.
Evin boyutu o evde yaşayacak ve ileride yaşaması planlanan kişi sayısına göre belirlenmelidir. Bir çift ev alırken doğal olarak ileride çocukları olacağı düşüncesine göre oda sayısına karar verecektir. Çocuk sahibi olma planları yoksa da ona göre daha ufak bir evi tercih edebilirler. Kalabalık ailelerin çocuklarının büyüyeceğini ve ayrı odalar isteyebileceklerini göz önünde bulundurmalı faydalıdır. İmkanları dahilindeyse, büttçeleri buna yeterliyse kararlarını buna göre vermeleri daha akılcı olacaktır.
Hayat tarzınız ve hayattan beklentileriniz nerede ev alacağınızı da belirler. Eğer ev dışındaki sosyal hayat sizin için yaşamsal bir değer arz ediyorsa merkezi bir lokasyonda olmayı tercih etmeniz kadar doğal bir şey olamaz. Buna göre yaşamayı seçeceğiniz semtleri belirlemelisiniz. Merkezlere uzak bir yerde yaşamak sürekli yol yapmanızı gerektirecekse eve ulaşmak sizin için çekilmez bir şeye dönüşebilir. Öte yandan daha ev odaklı bir yaşamı seviyorsanız, hatta bir miktar doğayla da buluşmak istiyorsanız bu isteğinize uygun semtleri, büyük merkezlere daha uzak yerleri tercih edebilirsiniz. Bu size aynı fiyata daha büyük bir ev ve belki yeşil alan da sağlayacaktır. İşiniz sizin için ön plandaysa işinize veya genel olarak iş merkezlerine yakın bir semt tercih etmelisiniz. Bütün bunları çeşitlendirmek mümkün. Çözüm sizin kendi hayatınızı çözümlemenize bakıyor.
Şüphesiz ev alırken sizin kendi zevkleriniz, hayat tarzınız kadar bütçeniz de önemli. İsteklerinizle bütçeniz doğrultusunda optimum bir çözüm bulmalısınız. Herkes bu fotoğraftaki gibi Fade Marble mermerleriyle döşenmiş geniş ve konforlu bir salon arzulayabilir ancak bütçeniz buna elvermiyorsa benzer bir tarzı daha ufak evlerde gerçekleştirmeyi denemelisiniz. İsteklerinizden tamamen vazgeçmeniz gerekmez ancak bütçenize uygun düzenlemelerle isteklerinizi optimize edebilirsiniz. Ancak asla ucuz olsun diye istemediğiniz bir evi almayın, çünkü önemli olan evdeki huzurunuzdur. Acele etmemek bu açıdan önem taşır. Sabredip uygun bir fırsat bulmaya çalışmak en iyisi, bir saray yavrusu bulmasanız da ufak ama sempatik, sizin için çekici bir ev bulmanız imkansız değil. Kelepir bir ev bulup onu istediğiniz şekilde yenilemeniz de ihtimaller dahilinde.
Bazen sadece kira ödememek ve gerekirse daha sonra satmak için de ev alınabilir. Bu durumda her şeyin idealinizdeki gibi olmasını beklemeyebilirsiniz. Kısa dönemde evi değiştirebileceğinizi düşünüyorsanız değer kaybetmeyeceğinden emin olduğunuz lokasyonlarda ev almaya çalışın. Bu durumda ihtiyacınızdan küçük olmasına da aldırmayabilirsiniz. Evin kötü durumda olan mekanları varsa yenilemeyi ihmal etmeyin, Ancak bu yenilemeyi de malzemenin ve tarzın ucuzuna kaçarak değil, kendi yaşamak isteyeceğiniz şekilde yapmanızda fayda var. Bu evinizin değerini gerçek anlamda arttıracak ve ileride satmanızı çok daha kolay bir hale getirecektir.
Uzun vadeli bir yatırım içinse tekrar acele etmemenizi öneririz. Sakin ve kararlı adımlarla kriterlerinize en yakın evi bulmaya çalışın. Mutlu ve keyifli bir ev hayatına böyle sahip olabilirsiniz.
Nasıl bir stilde ev seçeceğinizi biz size söyleyemeyiz. Buna kendi zevklerinize göre karar verecek ya da evinizi buna göre yenileyeceksiniz. Ancak baştan kendi estetik tercihlerinizi de belirlemek ev arama sürecinde bazı seçenekleri öne çıkarabilir ve tercih yapmanızı kolaylaştırabilir. Bir evi baştan tadilatla istediğiniz stile döndürmektense ona yakın tarzda bir ev bulmak çok daha iyi olacaktır.
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