Kendinize uygun evi nasıl seçmelisiniz?

Nasıl bir hayat tarzınızın olduğu ev seçiminde önemli bir veridir. Evinizi içinde nasıl yaşayacağınıza göre seçmelisiniz. Çok sosyal olmayan bir ev kedisi misiniz? Bu durumda evde neler yapmayı sevdiğiniz önem taşır. Televizyon karşısında saatlerce film izlemekten mi, mutfakta çeşitli tarifler denemekten mi ya da bir çalışma masasında çalışmaktan ya da bilgisayar oyunu oynamaktan hoşlanırsınız? Bunların cevabı herhangi bir ya da hepsi olabilir. İşte bu eylemlerin gerçekleşeceği alanların niteliği sizin bu eylemlere verdiğiniz öneme göre değişir. Örneğin çalışma odasında mutlaka ihtiyacınız varsa bunun için uygun bir odanız olmalıdır. Yatak odasından ayrı bir mekan ya da bölme, sizin istediğiniz gibi ışığa sahip bir çalışma alanı önemli bir kriter olmalıdır. Kimi insanlar bu resimdeki kadın gibi güzel havalarda balkonda oturup bir fincan kahve içmeyi günün en keyifli anlarından sayabilirler. O insanlardan biriyseniz mutlaka balkonlu ya da belki bahçeli bir ev aramalısınız. Bahçe ve geniş balkon çiçek yetiştirmekten zevk alanlar için de önemli bir kriter olabilir. Böylece evde bitkilerle de uğraşarak daha huzurlu bir hayat sürebileceklerdir.

Başka örnek vermek gerekirse, evlerinde yalnız başına vakit geçirmeyi değil sürekli misafir ağırlamayı, onlara güzel sofralar kurmayı seven insanlar için de önemli alanlar mutfak ve yemek odasıdır. Ya geniş ve misafir ağırlayabilecek bir mutfakla İtalyan filmlerinin atmosferini yakalamak isteyebilir ya da yine geniş bir salona büyük bir masa yerleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Yine bu yüzden bahçeli bir ev tercih edenler de olacaktır.

Öte yandan evde fazla vakit geçirmeyi sevmeyen, iş ve sosyal hayatı yoğun bir insan da olabilirsiniz. Bu durumda daha küçük, kompakt bir ev sizin için yeterli olacaktır.

Bu gibi kriterlere karar vermek için bir evden neler beklediğinizi belirlemeye çalışmak ilk yapacağınız iş olmalı.