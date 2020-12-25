Bahçe ve balkonlarda hemen uygulayabileceğiniz 13 Kendin Yap fikri

Bahçe, balkon ve teras gibi alanlarda kullanılacak mobilyaların açık hava şartlarına dayanıklı olması gerekeceğinden genelde sert malzemelerden ve endüstriyel özelliklerde üretilirler. Bu nedenle el yapımı olanlarına rastlamak ya da ev imkanlarıyla yapmak daha kolaydır. Basit bir ahşap kasa bile size bir balkon mobilyası ya da bir bahçe çözümü sunabilir. Biz de bu yazımızda sizlere ucuz bahçe mobilyaları arayanların işine yarayabilecek
Kendin yap fikirleri sunacağız. Şık örnekler eşliğinde vereceğimiz fikirleri çok faydalı bulabilirsiniz.
Teras ve bahçe dekorasyonunuz için daha fazla tasarım örneğine ihtiyaç duyarsanız ’Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Bahçenize bir barbekü alanı ya da açık hava mutfağı yaptırmak istiyorsanız bu modeli kendiniz de kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Edineceğiniz birkaç uygun malzemeyi dilediğiniz gibi yerleştirip monte ederek hem masa hem de oturak olarak kullanılabilecek bir alan oluşturun. Masa yapımı için malzemeler nedir diye düşünüyorsanız bu projeyi örnek alabilirsiniz.
Yük paletleri ile yapılan mobilya ve eşyalar kendin yap projeleri içinde en çok ilgi görenler oluyor. Özellikle paletten balkon kanepesi ve koltuğu yapmak bu sıralar oldukça revaçta. Şık görünüme sahip bu palet mobilyayı yapmak için 3 adet büyük yük paletine ihtiyacınız olacak. İlk paletin altına dört adet tekerlek monte edip alt kasa olarak kullanacaksınız. Üzerine ekleyeceğiniz diğer iki paletin ise gövdelerini kesip çıkarmanız, yalnızca sırt ve kolluk kısımlarını kullanmanız gerekecek. Son olarak dilediğiniz gibi boya ve cila yapıp birkaç minderle dekore edebilirsiniz.
Bahçe ve balkonlarda kullanılan kuş yuvaları dekorasyonlara çok güzel bir hava kazandırıyor. Sarkaç şeklinde kullanılacak bir kuş yuvası için onlarca farklı model üretmeniz de mümkün. Mutfağınızdaki kullanılmayan porselenleri bu iş için değerlendirebilirsiniz.
Balkon dekorasyonlarına şıklık kazandıran en etkili eşyalar pratik bahçe mobilyaları oluyor. Rattan balkon kanepesi modelleri yağmur ve sıcak gibi hava koşullarına dayanıklı olduklarından en çok tercih edilenlerdir. Rattan mobilyaları daha şık ve dikkat çekici bir hale getirmek için kendi yapacağınız minder ve kırlentleri kullanabilirsiniz. Evdeki artık kumaşlardan kırk yama yöntemiyle ya da dilediğiniz desende kumaşlar edinerek kırlent ve minderler yapabilirsiniz.
Dikey alanları bitkilendirmenin en etkili yolu olan dikey bahçe uygulamaları size masraflı geliyorsa böyle bir yöntemi de deneyebilirsiniz. Bahçe veya balkon duvarını sağlam iplerle birbirine bağlanmış saksı ya da saksı olarak kullanılabilecek malzemelerle kaplayarak kendinize pratik bir dikey bahçe yapabilirsiniz. Plastik şişeleri bu iş değerlendirmek de oldukça iyi bir fikir.
Bu kapağın yapımı çok kolay! Evdeki artık bir tül parçasını daire biçiminde kesip kolaladıktan sonra, yayvan bir kasenin dışına gerip kurumaya bırakıyorsunuz, kasenin şeklini alarak kuruduktan sonra çıkarıp dilediğiniz gibi işleyin ve kulp dikin. Açık havada verdiğiniz yemekler için şık bir koruma.
Çocukken okullarda öğrettikleri makrome sarkaçları modern saksılarla birleştirerek şık aksesuarlar yapabilirsiniz. Balkon ve bahçelerde kullanabileceğiniz bu sarkaçların yapımı oldukça kolay ve dinlendirici.
Elbette saksı askılıkları sadece makrome ipleri ile değil, çok farklı malzemelerle de yapılabiliyor. Deri şeritler ya da bu örnekteki gibi zincirlerle, balkon ve bahçelerinizi güzelleştirecek sarkaçlar tasarlayabilirsiniz.
Palet ve kasaları mobilya olarak kullanmanın tek yolu onları kesip farklı şekillerde monte etmek değildir. Direkt oldukları gibi de değerlendirebilirsiniz. Paletlerin üzerine bir cam koyup orta sehpa yapabilir ya da birkaç minder dikip oturak olarak değerlendirebilirsiniz. Ahşap masa yapımı için de paletler kullanılabilir. Bahçe ve balkonlar için palet ve kasalardan yapabileceğiniz eşyaların sınırı yok.
Zaten bu yüzden bugün ucuz bahçe mobilyaları denilince akla ilk olarak paletten yapılan mobilya ve aksesuarlar geliyor. Ayrıca eğer kendiniz bu tarz mobilya ve aksesuarlar yapamayacağınızı düşünüyorsanız paletten mobilyaları isterseniz profesyonel bir marangoza da yaptırabilirsiniz. Malzeme ucuz olduğu için yine de hazır bir bahçe mobilyası almaktan daha ekonomik olacaktır.
Odun sobalarının kırsal, iskandinav ve rustik gibi stillerle çok önemli bir yeri olabiliyor. Eğer bahçe ya da balkonunuzda bu stillerden birini uyguladıysanız ısıtma sistemi olarak bir odun sobasını tercih edebilirsiniz. Kurulumu, temizliği, bakımı ve yakması tamamen sizin elinize bakan bu ısınma yöntemi de bir kendin yap projesi sayılabilir. Üstelik doğal, sağlıklı ve ekonomik bir çözümdür.
Odun sobası yerine yeni nesil açık hava şöminelerini de değerlendirebilirsiniz.
Evdeki kullanılmayan dolap ve vitrinleri basit bir bakımla şık bir bahçe dolabına çevirebilirsiniz. Biraz cila ve boya işinizi görecektir. Özellikle bahçecilikle uğraşanlar için böyle bir eşya dolabı çok işlevsel olacak.
Bahçe tarımı yapmayı planlıyorsanız ekim alanlarını ve birbirinden ayırmanız gerekebilir. Bu durumda eski mobilyalardan kalan ya da marangozlardan ucuza edinebileceğiniz ahşap levhalar işinizi görebilir. Bostan olarak kullanacağınız alanları bahçenin diğer kısımlarından ayırmak için geniş ahşap levhalar, bostandaki farklı sebze ve otlar için kullanılacak alanları ise ince levhalar ile ayırarak düzenli bir tarım bahçesi oluşturabilirsiniz.
Dış mekan ahşap döşeme paletleri hem pratik uygulama yöntemleri ile hem de uygun fiyatları ile son yıllarda çok popüler. Masa yapımı için malzemeler arasında da alternatif olarak bu döşeme paletleri bulunuyor. Bu malzemeyi yalnızca zemin döşemesinde değil, ahşap masa yapımı ve diğer bahçe mobilyaları yapımında da kullanabilirsiniz. Mobilya yapımı için el becerinize ve ekipman desteğinize güveniyorsanız hiç durmayın, balkonunuz bu mobilyalar ile çok daha kullanışı ve şık olacak. Ahşap döşeme paletleri hakkında daha çok bilgi almak için zemin döşeme uzmanlarına danışabilirsiniz.
Bahçe, balkon ya da terasta sizi güneşten koruyacak bir çözüme ihtiyacınız varsa saz örtü ile kaplanmış demir/ahşap/ferforje pergolayı kendiniz de yapabilirsiniz. Uygun ölçülerde kestirip monte ettireceğiniz bir iskeleti saz örtüler ile kaplayıp ortama tropikal bir hava kazandırabilirsiniz.
Evinizin iç mekanlarını da şık bir bahçeye dönüştürmek istiyorsanız bkz: Ev içinde yetişen çiçekler: 16 örnek