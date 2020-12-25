Bahçe ve balkonlarda hemen uygulayabileceğiniz 13 Kendin Yap fikri

Bahçe, balkon ve teras gibi alanlarda kullanılacak mobilyaların açık hava şartlarına dayanıklı olması gerekeceğinden genelde sert malzemelerden ve endüstriyel özelliklerde üretilirler. Bu nedenle el yapımı olanlarına rastlamak ya da ev imkanlarıyla yapmak daha kolaydır. Basit bir ahşap kasa bile size bir balkon mobilyası ya da bir bahçe çözümü sunabilir. Biz de bu yazımızda sizlere ucuz bahçe mobilyaları arayanların işine yarayabilecek Kendin yap fikirleri sunacağız. Şık örnekler eşliğinde vereceğimiz fikirleri çok faydalı bulabilirsiniz.

Teras ve bahçe dekorasyonunuz için daha fazla tasarım örneğine ihtiyaç duyarsanız ’Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.