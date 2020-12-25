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Bahçe ve balkonlarda hemen uygulayabileceğiniz 13 Kendin Yap fikri

Homify Homify
BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Balkon, Veranda & Teras
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Bahçe, balkon ve teras gibi alanlarda kullanılacak mobilyaların açık hava şartlarına dayanıklı olması gerekeceğinden genelde sert malzemelerden ve endüstriyel özelliklerde üretilirler. Bu nedenle el yapımı olanlarına rastlamak ya da ev imkanlarıyla yapmak daha kolaydır. Basit bir ahşap kasa bile size bir balkon mobilyası ya da bir bahçe çözümü sunabilir. Biz de bu yazımızda sizlere ucuz bahçe mobilyaları arayanların işine yarayabilecek Kendin yap fikirleri sunacağız. Şık örnekler eşliğinde vereceğimiz fikirleri çok faydalı bulabilirsiniz. 

Teras ve bahçe dekorasyonunuz için daha fazla tasarım örneğine ihtiyaç duyarsanız ’Teraslarınız için ilham verecek 15 farklı stil’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir. 

1. Biraz ahşap birkaç tuğla ile yapılabilecek bir yemek alanı

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー BahçeOcak & Barbekü
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Bahçenize bir barbekü alanı ya da açık hava mutfağı yaptırmak istiyorsanız bu modeli kendiniz de kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Edineceğiniz birkaç uygun malzemeyi dilediğiniz gibi yerleştirip monte ederek hem masa hem de oturak olarak kullanılabilecek bir alan oluşturun. Masa yapımı için malzemeler nedir diye düşünüyorsanız bu projeyi örnek alabilirsiniz.

2. Palet koltuklar

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario BahçeMobilyalar
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

Yük paletleri ile yapılan mobilya ve eşyalar kendin yap projeleri içinde en çok ilgi görenler oluyor. Özellikle paletten balkon kanepesi ve koltuğu yapmak bu sıralar oldukça revaçta. Şık görünüme sahip bu palet mobilyayı yapmak için 3 adet büyük yük paletine ihtiyacınız olacak. İlk paletin altına dört adet tekerlek monte edip alt kasa olarak kullanacaksınız. Üzerine ekleyeceğiniz diğer iki paletin ise gövdelerini kesip çıkarmanız, yalnızca sırt ve kolluk kısımlarını kullanmanız gerekecek. Son olarak dilediğiniz gibi boya ve cila yapıp birkaç minderle dekore edebilirsiniz. 

3. Bahçenize kuşları davet edin

Teapot Bird Feeder ELLA JAMES BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
ELLA JAMES

Teapot Bird Feeder

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

Bahçe ve balkonlarda kullanılan kuş yuvaları dekorasyonlara çok güzel bir hava kazandırıyor. Sarkaç şeklinde kullanılacak bir kuş yuvası için onlarca farklı model üretmeniz de mümkün. Mutfağınızdaki kullanılmayan porselenleri bu iş için değerlendirebilirsiniz.  

4. Renkli kırlentler ile balkonunuzu canlandırın

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Balkon, Veranda & Teras
Mimoza Mimarlık

BILGE & AHMET SEZER EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Balkon dekorasyonlarına şıklık kazandıran en etkili eşyalar pratik bahçe mobilyaları oluyor. Rattan balkon kanepesi modelleri yağmur ve sıcak gibi hava koşullarına dayanıklı olduklarından en çok tercih edilenlerdir. Rattan mobilyaları daha şık ve dikkat çekici bir hale getirmek için kendi yapacağınız minder ve kırlentleri kullanabilirsiniz. Evdeki artık kumaşlardan kırk yama yöntemiyle ya da dilediğiniz desende kumaşlar edinerek kırlent ve minderler yapabilirsiniz. 

5. Dikey bahçe için pratik bir çözüm

Photos, homify Online GmbH & Co. KG homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG

homify Online GmbH & Co. KG
homify Online GmbH &amp; Co. KG
homify Online GmbH & Co. KG

Dikey alanları bitkilendirmenin en etkili yolu olan dikey bahçe uygulamaları size masraflı geliyorsa böyle bir yöntemi de deneyebilirsiniz. Bahçe veya balkon duvarını sağlam iplerle birbirine bağlanmış saksı ya da saksı olarak kullanılabilecek malzemelerle kaplayarak kendinize pratik bir dikey bahçe yapabilirsiniz. Plastik şişeleri bu iş değerlendirmek de oldukça iyi bir fikir. 

6. Açık havada yemeklerinizi bu basit işlemeli kapaklar ile koruyun

Picnic Crochet Food Cover Dotcomgiftshop MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Dotcomgiftshop

Picnic Crochet Food Cover

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

Bu kapağın yapımı çok kolay! Evdeki artık bir tül parçasını daire biçiminde kesip kolaladıktan sonra, yayvan bir kasenin dışına gerip kurumaya bırakıyorsunuz, kasenin şeklini alarak kuruduktan sonra çıkarıp dilediğiniz gibi işleyin ve kulp dikin. Açık havada verdiğiniz yemekler için şık bir koruma. 

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7. Dekoratif sarkaç ve saksılıklar

MACRAME PLANT HANGER DOUBLE iDecorate Ltd BahçeSaksı & Vazolar
iDecorate Ltd

MACRAME PLANT HANGER DOUBLE

iDecorate Ltd
iDecorate Ltd
iDecorate Ltd

Çocukken okullarda öğrettikleri makrome sarkaçları modern saksılarla birleştirerek şık aksesuarlar yapabilirsiniz. Balkon ve bahçelerde kullanabileceğiniz bu sarkaçların yapımı oldukça kolay ve dinlendirici. 

- Farklı saksı askılığı fikirleri

SO REZIDANS CAYYOLU, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK Balkon
ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK

SO REZIDANS CAYYOLU

ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK

Elbette saksı askılıkları sadece makrome ipleri ile değil, çok farklı malzemelerle de yapılabiliyor. Deri şeritler ya da bu örnekteki gibi zincirlerle, balkon ve bahçelerinizi güzelleştirecek sarkaçlar tasarlayabilirsiniz.

8. Paletlerle çeşit çeşit mobilya

homify Yemek OdasıSandalye & Banklar
homify

homify
homify
homify

Palet ve kasaları mobilya olarak kullanmanın tek yolu onları kesip farklı şekillerde monte etmek değildir. Direkt oldukları gibi de değerlendirebilirsiniz. Paletlerin üzerine bir cam koyup orta sehpa yapabilir ya da birkaç minder dikip oturak olarak değerlendirebilirsiniz. Ahşap masa yapımı için de paletler kullanılabilir. Bahçe ve balkonlar için palet ve kasalardan yapabileceğiniz eşyaların sınırı yok.

- Ekonomik ve pratik

Garden Palet Sehpa, Garden Mobilya Garden Mobilya Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Garden Mobilya

Garden Palet Sehpa

Garden Mobilya
Garden Mobilya
Garden Mobilya

Zaten bu yüzden bugün ucuz bahçe mobilyaları denilince akla ilk olarak paletten yapılan mobilya ve aksesuarlar geliyor. Ayrıca eğer kendiniz bu tarz mobilya ve aksesuarlar yapamayacağınızı düşünüyorsanız paletten mobilyaları isterseniz profesyonel bir marangoza da yaptırabilirsiniz. Malzeme ucuz olduğu için yine de hazır bir bahçe mobilyası almaktan daha ekonomik olacaktır.

9. Açık hava ısıtması için en ideal fikir

Charnwood Country 4 Multi Fuel / Wood Burning Defra Approved Stove Direct Stoves Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Direct Stoves

Charnwood Country 4 Multi Fuel / Wood Burning Defra Approved Stove

Direct Stoves
Direct Stoves
Direct Stoves

Odun sobalarının kırsal, iskandinav ve rustik gibi stillerle çok önemli bir yeri olabiliyor. Eğer bahçe ya da balkonunuzda bu stillerden birini uyguladıysanız ısıtma sistemi olarak bir odun sobasını tercih edebilirsiniz. Kurulumu, temizliği, bakımı ve yakması tamamen sizin elinize bakan bu ısınma yöntemi de bir kendin yap projesi sayılabilir. Üstelik doğal, sağlıklı ve ekonomik bir çözümdür.    

- Modern açık hava şömineleri

KIŞ GÜNEŞİ BAHÇE ŞÖMİNESİ BahçeOcak & Barbekü
BAHÇE ŞÖMİNESİ

KIŞ GÜNEŞİ

BAHÇE ŞÖMİNESİ
BAHÇE ŞÖMİNESİ
BAHÇE ŞÖMİNESİ

Odun sobası yerine yeni nesil açık hava şöminelerini de değerlendirebilirsiniz.

10. Bahçecilikle uğraşanlar için eşya dolabı

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre BahçeMobilyalar
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Evdeki kullanılmayan dolap ve vitrinleri basit bir bakımla şık bir bahçe dolabına çevirebilirsiniz. Biraz cila ve boya işinizi görecektir. Özellikle bahçecilikle uğraşanlar için böyle bir eşya dolabı çok işlevsel olacak.

11. Tahta levhalar kullanarak bahçenizi tarım ve bahçecilik için daha kullanışlı hale getirebilirsiniz

Modern Garden with a rustic twist Yorkshire Gardens Modern Bahçe raised beds,sleepers
Yorkshire Gardens

Modern Garden with a rustic twist

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

Bahçe tarımı yapmayı planlıyorsanız ekim alanlarını ve birbirinden ayırmanız gerekebilir. Bu durumda eski mobilyalardan kalan ya da marangozlardan ucuza edinebileceğiniz ahşap levhalar işinizi görebilir. Bostan olarak kullanacağınız alanları bahçenin diğer kısımlarından ayırmak için geniş ahşap levhalar, bostandaki farklı sebze ve otlar için kullanılacak alanları ise ince levhalar ile ayırarak düzenli bir tarım bahçesi oluşturabilirsiniz.  

12. Dış mekan ahşap döşeme paletleri ile hem zemin hem de mobilya yapın

BURSA KURŞUNLU/BAHÇE KAMELYASI YAPIM AŞAMASI homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

BURSA KURŞUNLU/BAHÇE KAMELYASI YAPIM AŞAMASI

homify
homify
homify

Dış mekan ahşap döşeme paletleri hem pratik uygulama yöntemleri ile hem de uygun fiyatları ile son yıllarda çok popüler. Masa yapımı için malzemeler arasında da alternatif olarak bu döşeme paletleri bulunuyor. Bu malzemeyi yalnızca zemin döşemesinde değil, ahşap masa yapımı ve diğer bahçe mobilyaları yapımında da kullanabilirsiniz. Mobilya yapımı için el becerinize ve ekipman desteğinize güveniyorsanız hiç durmayın, balkonunuz bu mobilyalar ile çok daha kullanışı ve şık olacak. Ahşap döşeme paletleri hakkında daha çok bilgi almak için zemin döşeme uzmanlarına danışabilirsiniz. 

13. Yapımı kolay saz pergola

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Balkon, Veranda & Teras
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bahçe, balkon ya da terasta sizi güneşten koruyacak bir çözüme ihtiyacınız varsa saz örtü ile kaplanmış demir/ahşap/ferforje pergolayı kendiniz de yapabilirsiniz. Uygun ölçülerde kestirip monte ettireceğiniz bir iskeleti saz örtüler ile kaplayıp ortama tropikal bir hava kazandırabilirsiniz. 

Evinizin iç mekanlarını da şık bir bahçeye dönüştürmek istiyorsanız bkz: Ev içinde yetişen çiçekler: 16 örnek

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