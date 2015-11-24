Kutu kutu pense: Basit geometrinin başarısı

Yalın ve basit geometrinin iddialı geometrilere göre daha başarılı sonuçlar çıkarma ihtimali daha düşüktür. Çünkü daha dinamik, irrasyonel geometrideki kütlelerin üç boyutlu olarak estetik kılınması gözün alışık olduğu formlara göre daha zordur. Dolayısıyla basit geometrik formlar daha kolayca estetik ir hale getirilebilir, temiz bir tasarım imkanı doğar.

Güney Kore firması Woodsun tarafından gerçekleştirilen bu proje hem form hem de strüktür açısından basit ve estetik bir yaklaşımı benimsemiş. Amerikan tarzı evlerde kullanılan ahşap kagir sistemin kullanıldığı bu yapı hazır malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Kompozisyonu lego gibi düşünün. malzemeler bellidir ama pek çok çeşitleme yapabilirsiniz.