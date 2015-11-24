Kutu kutu pense: Basit geometrinin başarısı

Yalın ve basit geometrinin iddialı geometrilere göre daha başarılı sonuçlar çıkarma ihtimali daha düşüktür. Çünkü daha dinamik, irrasyonel geometrideki kütlelerin üç boyutlu olarak estetik kılınması gözün alışık olduğu formlara göre daha zordur. Dolayısıyla basit geometrik formlar daha kolayca estetik ir hale getirilebilir, temiz bir tasarım imkanı doğar.
Güney Kore firması Woodsun tarafından gerçekleştirilen bu proje hem form hem de strüktür açısından basit ve estetik bir yaklaşımı benimsemiş. Amerikan tarzı evlerde kullanılan ahşap kagir sistemin kullanıldığı bu yapı hazır malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Kompozisyonu lego gibi düşünün. malzemeler bellidir ama pek çok çeşitleme yapabilirsiniz.
Bu eve dışarıdan baktığımızda adeta küplerin bir araya gelip bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. Bahçe duvarları bile dikdörtgen formlu delikleriyle kutu hissiyatını pekiştiriyor. Çocukların ahşap küplerle oynadığı oyunlar gibi tasarımcılar da küplerle kompozisyonlar yaratıp bunda başarılı da olabiliyorlar.
Kullanılan iki ayrı malzeme ve renk de kütleyi dinamik hale getiriyor. Bu açıdan basit geometriyle yaratılan özgün tasarıma iyi bir örnekle karşı karşıyayız.
Anadolu mimarisinden iyi tanıdığımız, çıkma ve cumbaların modern bir versiyonu burada görülebiliyor. Üst kattan çıkan iki siyah
kutu bu evin karakterini ortaya çıkaran öğelerden. Cumba ve çıkmalardan en önemli farkı az miktarda pencere kullanımı. Bu evin cephesindeki açıklıklar oldukça ekonomik kullanılmış ve kutularda oluşan kütlenin üstünde geometrik yarıklar gibiler.
Evin girişi oldukça hoş bir tasarımla, lineer bir anlayışla ortaya çıkarılmış. Cephede kullanılan siyah, nervürlü malzeme ve açık renk duvarlar hoş bir kontrast yaratırken, giriş boşluğunun ahşap tavanı ve zemin döşemesi sıcak bir atmosferle insanı eve davet ediyor. Cephede kullanılan aydınlatmalar da siyah cepheyle uyum içinde ve açık renk duvar üzerinde estetik bir leke halinde duruyor. Aynı renk yağmur borularında da kullanıldığı için özen gösterilmiş bir devamlılık sağlandığını söyleyebiliriz.
İç mekanda yalnızca beyaz ve ahşap kullanılarak oldukça sıcak bir ortam sağlanmış durumda. Tasarımı şekillendiren kare ve dikdörtgen prizmaların izini tavanda da izleyebiliyoruz. Ahşap strüktür açıkta bırakılarak tavanda da farklı boyutlarda kutular oluşturulmuş.
Üst kata çıkan merdivenin tırabzanı da yine aynı ahşap malzemeden bir karolajla tavana kadar devam ediyor. Bu şekilde de bir kütüphane oluşturulmuş. Evi şekillendiren tasarımın aynı zamanda işlevsel olduğunu görebiliyoruz bu örnekte.
Alt katta başlayan tırabzan kitaplık üst katta da aynı şekilde devam ediyor. Yan yana kutulardan oluşturulmuş hissi veren bu kitaplık en işlevsel tırabzan tasarımlarının arasında sayılabilir. Üst katta evin estetik dilinin aynı şekilde beyaz ve ahşapla sürdürüldüğünü de görüyoruz. Kapıların malzemesi de bütün bu tasarımla son derece uyumlu.
Kutuların üzerinde lineer yarıklar olarak bahsettiğimiz pencere açıklıklarına bir örnek de bu gördüğümüz pencere. Yatay lineer formu küpleren oluşan kütleyi dengeliyor ve oldukça tatlı bir ışık hüzmesinin evin içine dolmasını sağlıyor.
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