Bahçenizde doğal hayata nasıl yer açabilirsiniz?

İnsanların sahip olmak istediği bahçe tiplerinde çeşitlilik mevcut. Kimileri jilet gibi budanmış taflanlar, dümdüz ve ayrık otlarından arındırılmış çim zemin isterken kimleri daha doğal, kendiliğindenlik taşıyan ve vahşi yaşamı kapsayan bahçeleri tercih ediyor. Bu ikincisi eskiden hiç rağbet görmeyen bir tarzdı, insanlar sinekten, böcekten, arıdan uzak kalmak istediği için özellikle onların geleceği kaotik bahçeler istemiyordu. Şimdi yaşamlarımızın giderek doğadan kopması ve şehirlerde doğal hayatı öldürmemizin getirdiği vicdan azabıyla insanlar doğaya dönüş arzusu duymaya başladı.

Aslında bahçenizde yaşayabilecek ufak canlılar korkulacak varlıklar değil. Pek çoğumuz şehirleşme yüzünden eski kır hayatında birlikte yaşanan canlılara yabancı kaldık. Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek yerine kurduğumuz betondan kentlerde doğayı öldürdük, ekosistemi kendi çıkarlarımız için düşünmeden hırpaladık. Elbette kimi canlılar insan hayatını negatif etkileyecek özelliklere de sahip. Örneğin sivrisineklerin inanılmaz şekilde ürediği ortamlarda yaşamak dayanılmaz olabilir. Ancak sivrisineklerin ciddi bir rahatsızlık vermeyecekleri koşullar da doğaya ufak müdahalelerle, diğer hayvanların varlığıyla yaratabilir. Bizler sivrisinekleri ya da istemediğimiz başka canlıları yok etmek için bütün canlılara sonuç olarak da insanlar dahil bütün varlıklara zarar verecek kimyasal yöntemler seçtik. Bu tercihleri belki toplamda değiştirmek çok kolay değil ama belki kendi küçük bahçemizde tüm canlıların huzur içinde yaşayabileceği bir ekosistem kurabiliriz. Zor ama emeğe değer bir uğraş olabilir bu.

Belki şehirdeki bahçeniz bir köyde olduğu kadar doğal hayata açık olmayabilir, ne de olsa şehir içinde evinizin bahçesine gelecek kadar canlı yok. Ancak yine de bahçeniz kuşiar ve arılar, belki kirpiler hatta kim bilir tavşan ve sincaplar için bile ilgi çekici olabilir. Bir şekilde yol bulup gelebilecekleri bir ortam varsa bu imkansız değil.

Bahçenizi doğal hayata açmanız için birkaç ipucu da verebiliriz. Canlıların ilgisini çekecek şeyler yaparsanız, sizi ziyaret etmekten hoşlanabilirler.