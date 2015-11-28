Bahçenizde doğal hayata nasıl yer açabilirsiniz?

İnsanların sahip olmak istediği bahçe tiplerinde çeşitlilik mevcut. Kimileri jilet gibi budanmış taflanlar, dümdüz ve ayrık otlarından arındırılmış çim zemin isterken kimleri daha doğal, kendiliğindenlik taşıyan ve vahşi yaşamı kapsayan bahçeleri tercih ediyor. Bu ikincisi eskiden hiç rağbet görmeyen bir tarzdı, insanlar sinekten, böcekten, arıdan uzak kalmak istediği için özellikle onların geleceği kaotik bahçeler istemiyordu. Şimdi yaşamlarımızın giderek doğadan kopması ve şehirlerde doğal hayatı öldürmemizin getirdiği vicdan azabıyla insanlar doğaya dönüş arzusu duymaya başladı.
Aslında bahçenizde yaşayabilecek ufak canlılar korkulacak varlıklar değil. Pek çoğumuz şehirleşme yüzünden eski kır hayatında birlikte yaşanan canlılara yabancı kaldık. Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek yerine kurduğumuz betondan kentlerde doğayı öldürdük, ekosistemi kendi çıkarlarımız için düşünmeden hırpaladık. Elbette kimi canlılar insan hayatını negatif etkileyecek özelliklere de sahip. Örneğin sivrisineklerin inanılmaz şekilde ürediği ortamlarda yaşamak dayanılmaz olabilir. Ancak sivrisineklerin ciddi bir rahatsızlık vermeyecekleri koşullar da doğaya ufak müdahalelerle, diğer hayvanların varlığıyla yaratabilir. Bizler sivrisinekleri ya da istemediğimiz başka canlıları yok etmek için bütün canlılara sonuç olarak da insanlar dahil bütün varlıklara zarar verecek kimyasal yöntemler seçtik. Bu tercihleri belki toplamda değiştirmek çok kolay değil ama belki kendi küçük bahçemizde tüm canlıların huzur içinde yaşayabileceği bir ekosistem kurabiliriz. Zor ama emeğe değer bir uğraş olabilir bu.
Belki şehirdeki bahçeniz bir köyde olduğu kadar doğal hayata açık olmayabilir, ne de olsa şehir içinde evinizin bahçesine gelecek kadar canlı yok. Ancak yine de bahçeniz kuşiar ve arılar, belki kirpiler hatta kim bilir tavşan ve sincaplar için bile ilgi çekici olabilir. Bir şekilde yol bulup gelebilecekleri bir ortam varsa bu imkansız değil.
Bahçenizi doğal hayata açmanız için birkaç ipucu da verebiliriz. Canlıların ilgisini çekecek şeyler yaparsanız, sizi ziyaret etmekten hoşlanabilirler.
Bahçenizi sınırlayan ya da arazi içinde eskiden kalma eski duvarlar varsa onlara dokunmayın. Sadece tarihi nitelikleri olduğundan değil, her zaman öyle de olmaz zaten, aynı zamanda canlılar için cazip yuvalar olduğu için eski duvarlar bahçenizin doğal hayatla bütünleşmesinde önemli bir faktördür. Özellikle arılar taş ve tuğlaların aralarındaki boşluklara yuva yaparlar.
Eski ahşap objeler için bahçeniz için oldukça güzel dekoratif objelerdir. Ancak bu objeler aynı zamanda arı ve böcekler, sürüngenlerle bazı küçük memeli hayvanlar için de cazip yerlerdir. Böyle objeler kullanmanız da şart değil, kütükleri bahçenizin bir köşesine yığarak da rustik bir atmosfer yaratırken vahşi yaşama davetkar davranabilirsiniz.
Bahçelerde su öğesine yer açmak insanlar için oldukça huzur verici bir deneyime de kapı açar. Su sesinin verdiği huzur pek çok modern yapıda da kullanılageliyor. Bahçenizin hem bu dinginliğe sahip olması hem de canlılar için çekici hale gelmesi için buna uygun bir habitat yaratabilirsiniz. Bu konuda dikkat etmeniz gereken şey havuzunuzun kenarlarının sürüngenler için yeterli sığlıkta olması. Sürüngenler yakınınızdaki doğal hayatta sizin için oldukça işlevseldir. Sivrisinek ve bitkilere zarar veren böceklerle beslenmeleri insanlar için oldukça yararlı özellikleri. Havuzunuzda oluşan su üstü bitkilerini de korumaya çalışın çünkü onlar da sürüngenlerin yaşamını korurlar. Kimyasal madde kullanmadan, havuzunuzdaki alg düzeyini kontrol edecek kadar ve düzenli temizlik yaparsanız bahçeniz ve içinde yaşayan canlılar için mükemmel bir iş yapmış olacaksınız. Son dönemlerde artık kimileri yüzme havuzlarını bile doğal göletler oluşturarak yapmaya başladılar. Doğanın çok da müdahale gerektirmeden kendini temizlemesi dengeli bir habitatın yüzmek içinde uygun olması sanırız şaşırtıcı gelmeyecektir size.
Arıların eski duvar oyuklarında yuvalanabileceğini söylemiştik. Bahçenizin ekosistemi için önemli olan arıların aynı zamanda polen ve nektar içeren çiçeklere ihtiyacı vardır. Hem bulunduğunuz iklime uygun hem de arıları çekecek bitkileri araştırıp öğrenmek ve dikmek anlamlı olacaktır. Tahmin edebileceğiniz üzere arılara çekici gelecek renkler insanların da göz zevkine hitap edecek canlı olanlar. Sadece arılar için değil kelebekler gibi böcekler de bu çiçeklerin cazibesine kapılırlar.
Kuşlar aslında evde kafeslerde beslenmemeli, onları özgür ortamlarında da besleyebilirsiniz. Bahçenizde pek çok yere yemlikler yerleştirebilir, bu küçük dostlarınızın kimisinin çok seveceği sulukları da hem su içmeleri hem de bazen içlerinde yıkanmaları için hazır bulundurabilirsiniz. Sabah kuş sesleriyle uyanmak bahçeli bir evde hayal olmayacaktır. Bu cıvıltıları arttırmak da sizin elinizde.
Fotoğrafta zeminde görünen bu kuş çeşmesinin bir dezavantajı var. O da yerde kedi ya da diğer ufak avcıların saldırılarına açık olması. O yüzden yem ve su koyduğunuz yerleri biraz yüksek kurgulamakta fayda olduğunu da hatırlatalım.
Basit marangozluk becerilerine ve aletlerine sahipseniz küçük misafirleriniz için kuş evleri yapmak sizin için çok güzel bir hobi olabilir. Çocuklarınızla beraber de bu işe girişebilir, onları canlılar için iyi bir şeyler yapma konusunda heveslendirebilirsiniz. Çok basit kuş evlerinin yapım süreci hakkında internette pek çok kaynak bulmak mümkün, almak isterseniz de öyle çok pahalı şeyler değiller. Hen and Hammock tasarımı bu kuş evi sevimli bir bahçe için oldukça cazip ama bir o kadar da sade bir model.
Doğanın içinde ölümün bile yaşam döngüsüne ne kattığını, yaşamı tekrar ürettiğini görmek için kuru yaprakların marifetlerine bakmak yeter. Sonbaharda kuruyan yaprakları toplayıp atmak yerine bir köşede yığın haline getirin, bu alanın nemli ve gölgede olması en ideal koşullara işaret eder. Elbette yalnızca yaprakları değil tüm bitki artıklarını toplayarak oluşturacağınız gübre yığını bakın neler yapacak.
Bu yığın solucan, sümüklü böcek ve kimi böcekler için bir cazibe merkezi olacaktır. Onlarsa kuşlar, sürüngenler ve küçük memeler için ziyafet anlamına geliyor. Aynı zamanda kurbağalar ve yavruları ya da tilkiler bu yığını hem barınak hem de restoran olarak kullanmaktan çok memnun kalacaklardır.
Böyle bir bahçe fikri size çok cazip gelmiyorsa pek çok farklı tarzı Homify sayfalarında incelemeniz de mümkün. Örneğin Nasıl tropikal bir bahçe oluşturabilirim? yazısı bambaşka bir fikir ve buna ait önerileri içeriyor.