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Sadelik ve stilin göz kamaştıran dansı

ümit atdağ ümit atdağ
Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Evler Beyaz
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Bugün İsviçre'nin Zürih kentinde Meier Architekten isimli dekorasyon firmasının başarılı bir dizaynı ile karşınızdayız. Bu dizaynın en hoş tarafı, sadeliği ve şıklığı aynı çizgide buluşturması ve bu sadelikle oldukça hoş bir atmosfer yaratmasıdır. Rüya gibi bir mutfak, gayet huzurlu bir banyo, zevkli bir yemek odası ve tepeden bakıldığında fantastik bir görünüme sahip olan oturma odası… Bu ev, gayet sade ve mütevazı şekilde dekore edilmesine rağmen, bir dekorasyonda aradığınız her özelliğe sahip.

Dış görünüş

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Evler Beyaz
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Bu rüya gibi eve dışarıdan bakınca en çok dikkat çeken nokta, pırıl pırıl olan beyaz dış cephe. Bununla beraber, özellikle çok sayıda olan siyah camları da göz alıcı bir yapıya sahip. İç mekan ve dışarısı arasında sağlam sınırlar oluşturarak, özellikle bodrumun izole bir hale gelmesini sağlıyor. Alt katta, özellikle geniş camlar bahçeyi görmek için güzel bir avantaj. Bir başka olumlu nokta ise, üst katın sahip olduğu muhteşem manzara…

Teras

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap Bej
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Alt kat, geniş ve muhteşem bir terasa sahip. Zorlu hava koşullarına rağmen, görece güzel zaman geçirmenize imkan verebilecek olan bu teras, sahip olduğu ahşap zemin sayesinde de oldukça ferah bir havaya sahip. Ahşap zeminin sebep olduğu rahat atmosfer, siyah ve beyaz dış cephenin oluşturduğu heyecanla güzel bir tezatın meydana gelmesini sağlamış. Terasın bu denli geniş olması, bu geniş alanın ağaçlar tarafından kullanılmasına da imkan sağlamış. Konuklarınız ile birlikte, bu geniş ve ferah terasta oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz…

Yaşam alanı

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

İç mekanın bile sadeliğe uygun biçimde dekore edildiğini görüyoruz… Bu denli geniş bir oturma odasında, köşeli ve siyah oturma grupları, büyük bir öneme sahip. Ahşap döşeme, cam ve duvarların sahip olduğu beyaz doku, siyah oturma grubuyla güzel bir işbirliği oluşturmuş. Odanın yerleşik dolapları, ölçülü dekorasyonun ruhuna uygun biçimde derli toplu ve net biçimde sağlanmış.

Muhteşem bir yemek alanı

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Yemek OdasıSandalye & Banklar
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Oturma odasının mutfağa doğru açıldığını görüyoruz. Bu durumda da, geçidin önemini kavramak gerekir. Yemek alanında lider konumda olan bu geniş ve uzun halı, dekorasyona bir ferahlık katmış. Dikdörtgen yemek masası ise, yemek alanının merkezi konumda. Sahip olduğu havai ışığı ile, altı tane sandalyeye ev sahipliği yapan bu masa sahip olduğu simetrik yapı ile de dekorasyonun genel ilkesi olan sadelik ile güzel bir uyum oluşturmuş. Bu masaya benzer yemek masalarına daha yakından bakmak için, sizleri mutfak kategorimize davet ediyoruz.

Mutfak

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich MutfakMasa & Oturma Grupları
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Mutfak bölümünde ise, beyaz, gümüş, kahverengi tonları ile paslanmaz çeliğin oluşturduğu güzel uyum göze çarpıyor. L şeklindeki bu dizayn, yerleşik fırına ve dolaba sahip. Dizayn, kendine eklenen kahvaltı modülü ile tamamlanmış. Genel olarak bakıldığında ise, yalnızca güzel görünmeyen bu dizayn aynı zamanda oldukça işlevsel. 

Banyo

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich BanyoKüvet & Duşlar
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Banyoda ise doğal renklerle asil malzemelerin oluşturduğu bir rüyaya tanık oluyoruz. Tesisatın ustaca biçimde gizlenmesi ile, ferah ve şık bir dizayn oluşturulmuş. Kahverengi dikdörtgen yer karoları parlak yapıları sayesinde, ortama şık bir hava katmış. Uzun bir boy aynası ile geniş bir makyaj aynası sayesinde, dekorasyonun genel ilkesi olan sadeliğin banyoda da kendine yer bulduğunu görüyoruz…

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