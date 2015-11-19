Sadelik ve stilin göz kamaştıran dansı

Bugün İsviçre'nin Zürih kentinde Meier Architekten isimli dekorasyon firmasının başarılı bir dizaynı ile karşınızdayız. Bu dizaynın en hoş tarafı, sadeliği ve şıklığı aynı çizgide buluşturması ve bu sadelikle oldukça hoş bir atmosfer yaratmasıdır. Rüya gibi bir mutfak, gayet huzurlu bir banyo, zevkli bir yemek odası ve tepeden bakıldığında fantastik bir görünüme sahip olan oturma odası… Bu ev, gayet sade ve mütevazı şekilde dekore edilmesine rağmen, bir dekorasyonda aradığınız her özelliğe sahip.