Aklınızı başınızdan alacak bir çatı dubleksi

Barınma ihtiyacı, her ne kadar insanın su ve yemekten sonra gelen en temel ihtiyaçlarından biri olsa da, konut olarak kullanılan yapılar bazen bu temel ihtiyacı unutturacak kadar farklı bir noktaya ulaşabiliyor. Bu yazımızda ele aldığımız muhteşem çatı dubleksi, kuşkusuz bunlardan bir tanesi. Her odası, her duvarı, her köşesi adeta bir sanat eseri gibi nakşedilmiş bu dairenin yalnızca bir ihtiyaca cevap verdiğini söylemek büyük bir haksızlık olur. Sektörde adını sıkça duymaya başladığımız firmalardan biri olan Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanan bu daireye birlikte göz atalım.
Çatı katları ve çatı dublekslerinde, çatı eğimi genellikle ciddi bir sıkıntı yaratır. Mimarlar ve iç mimarlar için çözülmesi gereken bir sorundur bu. Kimi zaman ikinci katları neredeyse tamamen işlevsizleşen çatı dubleksleriyle dahi karşılaşabiliyoruz. Fakat buradaki uygulama, bu eğimin nasıl olup da olumsuz bir faktörden olumlu bir faktöre çevrileceği konusunda adeta bir ders niteliğinde.
Birbirinden farklı malzemelerin başarıyla harmanlandığı ve her yönüyle kaliteyi yansıtan bu banyonun en dikkat çeken yönlerinden biri duş zemininde kullanılan ahşap kaplama. Banyoya adeta bir yat güvertesi havası katan bu uygulama, açık ahşap rengiyle de banyonun koyu renkli diğer unsurlarıyla güzel bir kontrast oluşturuyor.
Harika bir terasa ve oradan da mükemmel bir manzaraya bakan bir yatak odasını kim istemez? Hem odada hem de terasta ahşabın ağırlığı belirgin biçimde hissedilirken, diğer unsurlarda ise belirgin bir gri ağırlığı dikkat çekiyor. Bu da terası ve manzarayı ön plana çıkaran bir sadelik katıyor odaya.
Basit bir koridor deyip geçmek mümkün. Ama gerçekten öyle mi? Beyaz duvarları kesen siyah renkli kapılar, zeminde kullanılan birinci sınıf ahşap ve aydınlatma, bu koridora mükemmel bir derinlik katıyor.
Sıradışı diyoruz, çünkü bu giyinme odası daha ziyade bir bankanın özel kasalarının olduğu bölümü andırıyor. Çok sayıdaki dolabın tamamının kapalı olması ve ortada bulunan son derece geniş aksesuar çekmeceleri böyle bir hava katıyor odaya. Fakat bu durum buranın şık ve iddialı bir giyinme odası olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
Her biri iki kişilik yatak boyutlarında iki ayrı yatağın bulunduğu bu oda, hem çocukların bir arada kalarak bağlarının güçlenmesi, ama bir yandan da ihtiyaç duydukları konfora sahip olabilmeleri bakımından işini layıkıyla yapıyor. Masif ahşaptan yapılmış ince uzun yapıdaki çalışma masası ise aynı anda iki kişinin çalışabilmesi için fazlasıyla yeterli.
Bu olağanüstü çatı dubleksinde üzerine düşünülmemiş hiçbir detay yok. Merdivenler de bu bakış açısından nasibini almış. İki renkli halının kenarlarında görülmesine izin verilen ahşap konturlar şık bir hava yaratıyor. Duvarda kullanılan dekoratif tablo ise merdivenleri donuk bir geçiş noktasından canlı bir alana çeviriyor.
Kuşkusuz böyle bir evde böylesi bir salon olmasında şaşılacak hiçbir şey. Her parçası büyük bir özenle seçilmiş ve en küçük detayına kadar zerafet ve asalet kokan bu salonun misafirlerini kıskandıracağına hiç şüphe yok.
Evin çeşitli bölümlerinde kullanılan aksesuarlar da başka bir yerde rastlamanızın kolay olmayacağı türden çok özel parçalardan oluşuyor. Üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan bu devekuşu yumurtası bunlardan bir tanesi.
Yemek masasının bulunduğu bölümün en dikkat çeken parçaları altın renkli aydınlatmalar. Oval yemek masası ve sandalyeleri ise her döneme uyum sağlayacak türden klasik parçalardan oluşuyor. Buna karşın masanın iki tarafındaki büyük sandalyeler aile büyüklerinin hoşuna gidebilecek bir detay.
Mutfak bölümü evin genel çizgisine göre nispeten daha minimal ve modern bir tarzda. İşlev odaklı genel yerleşime, geniş pencerelerin ardından manzaraya bakan yönde yerleştirilen şık mini yemek masası eşlik ediyor.
Bir başka şık dubleks için, Renklerin dans ettiği bir dubleks yazımıza bakmanızı öneririz.