Aklınızı başınızdan alacak bir çatı dubleksi

Barınma ihtiyacı, her ne kadar insanın su ve yemekten sonra gelen en temel ihtiyaçlarından biri olsa da, konut olarak kullanılan yapılar bazen bu temel ihtiyacı unutturacak kadar farklı bir noktaya ulaşabiliyor. Bu yazımızda ele aldığımız muhteşem çatı dubleksi, kuşkusuz bunlardan bir tanesi. Her odası, her duvarı, her köşesi adeta bir sanat eseri gibi nakşedilmiş bu dairenin yalnızca bir ihtiyaca cevap verdiğini söylemek büyük bir haksızlık olur. Sektörde adını sıkça duymaya başladığımız firmalardan biri olan Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanan bu daireye birlikte göz atalım.