Kübik mimarileriyle şaşırtan 10 çağdaş ev modeli

Bugün sayfalarımızda dünyanın farklı yerlerinden müstakil evleri derledik; ancak bu müstakil evlerin ayırt edici özellikleri kübik şekillerde tasarlanmış olmaları. “Kutu gibi ev” tabirine tam olarak uyum sağlayabilen bu evler hem sempatik hem de şık ve sıra dışı mimarileriyle büyüleyici bir estetiğe sahipler. Pratik, fonksiyonel ve ekonomik avantajları, çağdaş mimari kalıpları ve alışılmışın dışında tarzlarıyla bu keskin hatlara sahip evleri çok seveceğinize eminiz. Siz de geometrik şekillere ve çağdaş tasarımlara hayran olanlardansanız, buyurun hep birlikte bu rüya gibi 10 kübik evi ziyaret edelim.
Güney Fransa'da yer alan bu zarif ve dikkat çekici ev, iki küp formunun iç içe geçerek evin ikinci katında kesişmesi şeklinde dizayn edilmiş. Doğal bir çevrenin içindeki modern bir yapı olarak da öne çıkan evin birbirlerine eşlik eden küplerinde kullanılan beyaz ve gri tonları hem yumuşak bir geçiş hem de hoş bir kontrast yaratıyor. Evin güneye bakan cephesinde geniş teraslar ve büyük camlar kullanılırken, rüzgar ve soğuğa karşı duran cephelerde daha küçük pencereler ve buna uygun iç yaşam alanları oluşturulmuş.
Bu göz kamaştırıcı ev ise inşa ve tasarım sürecinde etrafındaki çevrenin karakteristik özelliklerinden ilham almış ve inşaat sırasında yokuşlu ve doğal atmosferi tahrip etmemeye odaklanılmış. Küp şeklindeki bu iki katlı şık evin iç mekanları da genş pencere ve terasları sayesinde dışarıdaki doğayla iç içe geçiyor.
Ahşap evlerin ne kadar tılsımlı ve doğal bir güzelliklerini olduğunu hepimiz biliyoruz. Ahşap malzemenin çağdaş bir mimariyle birleşmesi ise olağanüstü güzellikte evler yaratıyor. Yüksek tavanlı ve geniş iki katlı bu şahane ev de bunun en başarılı örneklerinden biri. Evin kübik mimarisinin yanı sıra duvarlarda kullanılan ahşabın türü ve kalitesi, dokusu ve rengi de oldukça samimi ve hoş bir ambiyans yaratırken, pencerelerde kullanılan koyu renk metal ayrıntılar da doğallığın çağdaş modernlikle buluşmasına eşlik ediyor.
Kendinize ait şahane bir kır eviniz ya da yazlığınız olsun istiyorsunuz ama birikimleriniz buna el vermiyor mu? O halde modüler ev modelleri üzerinde düşünmeye başlamanızı tavsiye ediyoruz. Sadece ekonomik olmalarıyla değil aynı zamanda göz alıcı tasarım çeşitliliğiyle de mimari alanda öne çıkan modüler ya da prefabrik evlerden biri de Casas Cube tarafından dizayn edilmiş olan ve yalnızca 24.900 euroya mal olan bu harika ev.
Sıra dışı görüntüsüyle daha ilk bakışta hafızalarımızda yer edecek olan bu evin mimarları ise kübik yapıyı keskin çizgilerle birleştirerek ortaya alışılmışın bir hayli dışında bir mimari çıkarmışlar. Şirin ve dinlendirici bir bahçeye sahip olan evin dikkat çekici pek çok özelliği var: Devasa camları ve bu camları kaplayan çizgili ahşap duvarları evin maksimum güneş ışığı almasını ama dışarıdaki merakla gözlerden de korunmasını aynı anda sağlayabiliyor.
Herkesin hayallerini süsleyecek kadar güzel olan bu evin mimarisinde ise öne çıkan en büyük mimari özellik pek tabii ki zarafet olmuş. Keskin hatları, ahşap döşemeleri, bembeyaz duvarları ve girintili yapısıyla büyüleyici ve modern bir tarza sahip olan evin havuz kısmındaki harika geçiş de göz alıcı.
Kutu gibi evler deyince aklınıza hemen küçük ev modelleri gelmesin; birden fazla kübik yapının birleşmesiyle oluşturulan bu evde U şeklinde bir mimari tercih edilmiş ve geometrik yapılar birbirlerine eşlik eden yaşam alanlarına dönüşmüş.
Hem pratik, hem ekonomik, hem de şık ev modellerinden birini de bu fotoğrafta görebiliyoruz. Ahşap modüler yapısıyla şık ve modern bir tarza sahip olan bu ev 24 metre uzunluğunda bir alana yayılıyor.