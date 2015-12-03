Kübik mimarileriyle şaşırtan 10 çağdaş ev modeli

Ahşap evlerin ne kadar tılsımlı ve doğal bir güzelliklerini olduğunu hepimiz biliyoruz. Ahşap malzemenin çağdaş bir mimariyle birleşmesi ise olağanüstü güzellikte evler yaratıyor. Yüksek tavanlı ve geniş iki katlı bu şahane ev de bunun en başarılı örneklerinden biri. Evin kübik mimarisinin yanı sıra duvarlarda kullanılan ahşabın türü ve kalitesi, dokusu ve rengi de oldukça samimi ve hoş bir ambiyans yaratırken, pencerelerde kullanılan koyu renk metal ayrıntılar da doğallığın çağdaş modernlikle buluşmasına eşlik ediyor.