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Odaları daha modern göstermek için ekonomik bir çözüm: Alçı levha fikirleri

Homify Homify
Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Oturma Odası Beyaz
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Modern iç mekan tasarımlarında en sık kullanılan duvar ve tavan dekorasyon çözümü alçı levha uygulamalarıdır. Birbirinden farklı dekoratif çözümler sunan alçı levha uygulamasının ne olduğunundan kısaca bahsetmek gerekirse; iki tarafı karton kaplı olan ve duvar ile tavan dekorasyonunda kullanılan, izolasyon özelliği de taşıyan, alçı levhalar olduğunu söyleyebiliriz. Levha halinde fabrikalarda üretilen ve uygulanacağı alanın ölçülerine göre şekillendirilerek monte edilen alçı levhalar pratik ve modüler bir dekorasyon çözümüdür. Siz de evinizin daha modern ve göz alıcı bir havaya sahip olmasını istiyorsanız bu uygulamadan faydalanabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere alçı levha kullanımına farklı örnekler tanıtacağız. Birbirinden güzel bu örnek dekorasyonları çok seveceksiniz. 

Duvar dekorasyonu için farklı önerilere ihtiyacınız varsa ’Duvar dekorasyonu için kopya çekebileceğiniz 7 parlak fikir’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir. 

Duvar nişleri için en ideal yöntem

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto Minimalist Oturma Odası
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

Birçok amaçla kullanılabilen ve oldukça popüler bir duvar dekorasyon çözümü olan nişleri alçı levhalarla ile yapmak çok daha pratik. Kitaplık ve raf olarak kullanabileceğiniz dilerseniz ışıklandırarak daha şık bir görünüm kazandırabileceğiniz duvar nişlerini çok ucuza da mal edebilirsiniz. Bu dekorasyonda duvar nişlerinin bir televizyon ünitesi gibi kullanıldığını görebilirsiniz.  

Duvar dekorasyonunu mobilya gibi değerlendirebilirsiniz

CASA T&, lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione Minimalist Oturma Odası
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione

lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione

Duvar dekorasyonunuzu alçı levhalar sayesinde adeta bir mobilya gibi şekillendirebilirsiniz. Duvara yaptıracağınız nişleri raf ve kitaplık olarak kullanabileceğiniz gibi bu örnektekine benzer bir offset duvar ile televizyon ünitesi olarak da kullanabilirsiniz. Alçı levha uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için dekoratörler, döşeme ustaları ya da iç mimarlarla iletişime geçebilirsiniz. 

Dairesel modellerle eve farklılık katabilir

homify Minimalist Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Alçı levha uygulamasının üretimi ve montesi son derece pratik olduğundan birçok farklı modelde üretilebiliyor. Odanıza farklı duvar dekorasyonları kazandırmak için siz de dilediğiniz modelde bir alçı levha uygulaması yaptırabilirsiniz. Bu örnekte evin antresine bir paravan gibi kurulmuş dairesel bir modele sahip bir uygulama görüyorsunuz. 

Tavan ve duvar dekorasyonu için kullanışlı bir yöntem

PROJEKT WNĘTRZA MIESZKANIA W HONG KONGU M1-28M INVADER APARTMENT, OneByNine OneByNine Minimalist Oturma Odası
OneByNine

OneByNine
OneByNine
OneByNine

Duvar dekorasyonu için son derece kullanışlı olan alçı levha esasen tavan dekorasyonu için kullanılan bir çözüm. Asma tavan, asma kat ve farklı tavan aydınlatma çözümleri için kullanılan alçı levha evin her köşesine güzellik kazandıracak bir yönteme sahip. Bu dekorasyonda duvarlar ve tavanda kullanıldığını görebilirsiniz.   

Ledlerle birlikte muhteşem görüntüler

CASA T&, lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione Minimalist Oturma Odası
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione

lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto – studio di progettazione
lidia tecla sivo architetto - studio di progettazione

Tavan uygulamalarında özellikle led ve spot ışıklarla birlikte kullanılan alçı levhalar, bu sayede eve farklı bir ışıklandırma kazandırmış oluyor. Bu odada asma tavan ve aralarında led ışıklandırmalar kullanılmış. 

Alanları ayırmak için de kullanılabilir

Квартира стилиста., Tutto design Tutto design Minimalist Oturma Odası
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Açık odalarda iki alanı birbirinden ayırmak için kullanılabilecek paravan çözümlerini alçı levha ile de yaptırabilirsiniz. Bu evde, oturma odası ve mutfak olarak kullanılan alanlar alçı levha uygulaması ile ayrılmış. Ayrıca üzeri raf ve ışıklandırmalarla dekore edilerek aynı anda birçok işlevi barındıracak hale getirilmiş. 

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Görev aydınlatmaları için zemin hazırlar

Квартира стилиста., Tutto design Tutto design Minimalist Çocuk Odası
Tutto design

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Multimedya odası gibi alanlarda doğru ışıklandırmayı sağlamak için de alçı levhalardan faydalanılabilir. Spotların yerlerini ve açılarını belirlemek ve en doğru şekilde sabitlemek için alçı levhalar ile zemin hazırlanır. 

Göz alıcı bir tavan dekorasyonu

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Modern Yemek Odası
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Dikkat çekici bir dekorasyona sahip olan bu odada led ve alçı levha çözümleri sile harika bir tavan oluşturulmuş. Oturma odanıza daha modern ve farklı bir hava katmak için siz de böyle bir tavan tasarımı düşünebilirsiniz. 

Farklı aydınlatma fikirleri için muhteşem bir kaynak

Apartamento São Paulo, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Oturma Odası Beyaz
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Dekorasyonunuzda farklı aydınlatma çözümleri kullanmayı düşünüyorsanız tavanda mutlaka alçı levha uygulaması kullanmanız gerekir. Farklı boyutlarda formlar ile yapılan modeller gösterişli aydınlatma çözümleri için harika bir zemin hazırlar.  

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