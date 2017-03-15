Odaları daha modern göstermek için ekonomik bir çözüm: Alçı levha fikirleri

Modern iç mekan tasarımlarında en sık kullanılan duvar ve tavan dekorasyon çözümü alçı levha uygulamalarıdır. Birbirinden farklı dekoratif çözümler sunan alçı levha uygulamasının ne olduğunundan kısaca bahsetmek gerekirse; iki tarafı karton kaplı olan ve duvar ile tavan dekorasyonunda kullanılan, izolasyon özelliği de taşıyan, alçı levhalar olduğunu söyleyebiliriz. Levha halinde fabrikalarda üretilen ve uygulanacağı alanın ölçülerine göre şekillendirilerek monte edilen alçı levhalar pratik ve modüler bir dekorasyon çözümüdür. Siz de evinizin daha modern ve göz alıcı bir havaya sahip olmasını istiyorsanız bu uygulamadan faydalanabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere alçı levha kullanımına farklı örnekler tanıtacağız. Birbirinden güzel bu örnek dekorasyonları çok seveceksiniz.
Duvar dekorasyonu için farklı önerilere ihtiyacınız varsa ’Duvar dekorasyonu için kopya çekebileceğiniz 7 parlak fikir’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Birçok amaçla kullanılabilen ve oldukça popüler bir duvar dekorasyon çözümü olan nişleri alçı levhalarla ile yapmak çok daha pratik. Kitaplık ve raf olarak kullanabileceğiniz dilerseniz ışıklandırarak daha şık bir görünüm kazandırabileceğiniz duvar nişlerini çok ucuza da mal edebilirsiniz. Bu dekorasyonda duvar nişlerinin bir televizyon ünitesi gibi kullanıldığını görebilirsiniz.
Duvar dekorasyonunuzu alçı levhalar sayesinde adeta bir mobilya gibi şekillendirebilirsiniz. Duvara yaptıracağınız nişleri raf ve kitaplık olarak kullanabileceğiniz gibi bu örnektekine benzer bir offset duvar ile televizyon ünitesi olarak da kullanabilirsiniz. Alçı levha uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için dekoratörler, döşeme ustaları ya da iç mimarlarla iletişime geçebilirsiniz.
Alçı levha uygulamasının üretimi ve montesi son derece pratik olduğundan birçok farklı modelde üretilebiliyor. Odanıza farklı duvar dekorasyonları kazandırmak için siz de dilediğiniz modelde bir alçı levha uygulaması yaptırabilirsiniz. Bu örnekte evin antresine bir paravan gibi kurulmuş dairesel bir modele sahip bir uygulama görüyorsunuz.
Duvar dekorasyonu için son derece kullanışlı olan alçı levha esasen tavan dekorasyonu için kullanılan bir çözüm. Asma tavan, asma kat ve farklı tavan aydınlatma çözümleri için kullanılan alçı levha evin her köşesine güzellik kazandıracak bir yönteme sahip. Bu dekorasyonda duvarlar ve tavanda kullanıldığını görebilirsiniz.
Tavan uygulamalarında özellikle led ve spot ışıklarla birlikte kullanılan alçı levhalar, bu sayede eve farklı bir ışıklandırma kazandırmış oluyor. Bu odada asma tavan ve aralarında led ışıklandırmalar kullanılmış.
Açık odalarda iki alanı birbirinden ayırmak için kullanılabilecek paravan çözümlerini alçı levha ile de yaptırabilirsiniz. Bu evde, oturma odası ve mutfak olarak kullanılan alanlar alçı levha uygulaması ile ayrılmış. Ayrıca üzeri raf ve ışıklandırmalarla dekore edilerek aynı anda birçok işlevi barındıracak hale getirilmiş.
Multimedya odası gibi alanlarda doğru ışıklandırmayı sağlamak için de alçı levhalardan faydalanılabilir. Spotların yerlerini ve açılarını belirlemek ve en doğru şekilde sabitlemek için alçı levhalar ile zemin hazırlanır.
Dikkat çekici bir dekorasyona sahip olan bu odada led ve alçı levha çözümleri sile harika bir tavan oluşturulmuş. Oturma odanıza daha modern ve farklı bir hava katmak için siz de böyle bir tavan tasarımı düşünebilirsiniz.
Dekorasyonunuzda farklı aydınlatma çözümleri kullanmayı düşünüyorsanız tavanda mutlaka alçı levha uygulaması kullanmanız gerekir. Farklı boyutlarda formlar ile yapılan modeller gösterişli aydınlatma çözümleri için harika bir zemin hazırlar.