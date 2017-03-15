Odaları daha modern göstermek için ekonomik bir çözüm: Alçı levha fikirleri

Modern iç mekan tasarımlarında en sık kullanılan duvar ve tavan dekorasyon çözümü alçı levha uygulamalarıdır. Birbirinden farklı dekoratif çözümler sunan alçı levha uygulamasının ne olduğunundan kısaca bahsetmek gerekirse; iki tarafı karton kaplı olan ve duvar ile tavan dekorasyonunda kullanılan, izolasyon özelliği de taşıyan, alçı levhalar olduğunu söyleyebiliriz. Levha halinde fabrikalarda üretilen ve uygulanacağı alanın ölçülerine göre şekillendirilerek monte edilen alçı levhalar pratik ve modüler bir dekorasyon çözümüdür. Siz de evinizin daha modern ve göz alıcı bir havaya sahip olmasını istiyorsanız bu uygulamadan faydalanabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere alçı levha kullanımına farklı örnekler tanıtacağız. Birbirinden güzel bu örnek dekorasyonları çok seveceksiniz.

Duvar dekorasyonu için farklı önerilere ihtiyacınız varsa ’Duvar dekorasyonu için kopya çekebileceğiniz 7 parlak fikir’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.