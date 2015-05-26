Ne siyah ne beyaz, şimdi trend gri oturma grupları

Gri çok eski dönemlerden beri, hatta belki de ilk tanımlandığı andan itibaren, soğuk ve donuk bir renk olarak tariflenmiş, öyle kabul edilmiştir. Hayatın yeşiline karşı teorinin griliğinden söz edilir. Bir şeyin renksiz olduğunu belirtmek için bile gri kullanılır. Oysa grinin anlamını siyahla beyazın arasında, o sonsuz geçişlilikte, hani şu gri alan denilen yerde aramak gerekir. Ve bütün hayat, bütün dünya o aradaki skalada akar aslında. Hayatın siyah ya da beyazdan ibaret olmadığını, aslolanın gri olduğunu kavramak en büyük olgunluktur belki de.

Felsefi düzlemde griyle ilgili daha pek çok şey söylemek mümkün elbette. Ama bugünkü konumuz, grinin gerçek yaşamda hak ettiği yere gelmesine işaret eden en yeni oturma grupları. Gerek diğer tüm renklerle iyi geçinmeleri ve kolaylıkla uyumlanmaları ile, gerekse de kir tutmama ve uzun ömürlü olmalarıyla gri koltuk takımları giderek daha fazla tercih edilir oldular. İçine girdikleri mekana aynı zamanda kaliteli bir hava da katan bu takımlardan bir derleme yaptık sizin için. Belki de oturma odanızı yenilemek için aradığınız bahaneyi bu listede bulacaksınız.