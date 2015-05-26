Ne siyah ne beyaz, şimdi trend gri oturma grupları

Gri çok eski dönemlerden beri, hatta belki de ilk tanımlandığı andan itibaren, soğuk ve donuk bir renk olarak tariflenmiş, öyle kabul edilmiştir. Hayatın yeşiline karşı teorinin griliğinden söz edilir. Bir şeyin renksiz olduğunu belirtmek için bile gri kullanılır. Oysa grinin anlamını siyahla beyazın arasında, o sonsuz geçişlilikte, hani şu gri alan denilen yerde aramak gerekir. Ve bütün hayat, bütün dünya o aradaki skalada akar aslında. Hayatın siyah ya da beyazdan ibaret olmadığını, aslolanın gri olduğunu kavramak en büyük olgunluktur belki de.
Felsefi düzlemde griyle ilgili daha pek çok şey söylemek mümkün elbette. Ama bugünkü konumuz, grinin gerçek yaşamda hak ettiği yere gelmesine işaret eden en yeni oturma grupları. Gerek diğer tüm renklerle iyi geçinmeleri ve kolaylıkla uyumlanmaları ile, gerekse de kir tutmama ve uzun ömürlü olmalarıyla gri koltuk takımları giderek daha fazla tercih edilir oldular. İçine girdikleri mekana aynı zamanda kaliteli bir hava da katan bu takımlardan bir derleme yaptık sizin için. Belki de oturma odanızı yenilemek için aradığınız bahaneyi bu listede bulacaksınız.
Loft tipi daireler de gri oturma grupları gibi şehrin yeni modası oldu dersek herhalde abartmış olmayız. Şehirlerde giderek artan arazi sıkıntısı nedeniyle dikey mimari kendine hızla yeni alanlar açmaya devam ediyor. Bunun sonucunda elli, altmış, hatta yüz katlı yapılar görmek çok da sıradışı bir durum değil artık. Bu yüksek yapıların içindeki konutlarda ise loft tipindeki çok yüksek tavanlar ve yarım katlar veya asma katlar görmek mümkün. Bütünüyle cam kaplı cephelerle de birleşince ortaya şehir insanının çok da alışık olmadığı türden bir ferahlık çıkaran bu daire tipi, elbette konfor bakımından da kendine yakışır eşyaları hak ediyor. Burada görmüş olduğumuz son derece güzel gri oturma grubunda bu konforu tam anlamıyla hissediyoruz. Bu takımla birlikte kullanılan sarı ince uzun yastıklar da grinin diğer renklerle ne kadar rahat uyumlandığını kanıtlar nitelikte adeta. Bu şık ve modern takım Osmanoğulları Mobilya imzasını taşıyor.
Voltaj Tasarım tarafından dizayn edilen bu oturma odasında ise, tam anlamıyla deniz mavisi ya da belki Ege mavisi diyebileceğimiz bir rengin hakimiyetini görüyoruz. Ortadaki dört parçalı kare formundaki sehpada ve oturma grubu üzerindeki yastıkl ve kırlentlerin bir kısmında bu renk tercih edilmiş. Oturma grubunda ise, içine bir parça mavi çalınmış, belki biraz da petrol rengini andıran iddialı bir gri tercih edilmiş. Mavi tonların karıştığı açık gri son dönemde gerek mobilyalarda, gerekse iç mekan duvarlarında sıklıkla karşılaştığımız ve her türden dekorasyon tercihine rahatlıkla hizmet edebilen bir renk.
Belki biraz fazla tekrar ettik ama, gri gerçekten de her renkle uyum gösterme konusunda tüm renkler arasında rakipsiz olabilir. Ne beyazdan, ne de siyahtan bu kadar yüksek bir uyumluluk bekleyemeyiz. Klasik bir tarzda döşenmiş bu oturma odasında kırmızıyla harika bir ahenk tutturmuş grinin soğuk olduğunu kim iddia edebilir? Bu şık oturma odasında ise son dönemde adını sıkça duyduğumuz Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzası bulunuyor.
Bütün renkler bir yana, anlaşılan o ki griyi en güzel sarı vurguluyor. Burada da yine bir sarı ve gri kombinasyonu görüyoruz. Mobilyam İnegölden tarafından tasarlanan ve imal edilen bu takımın, odada kullanılan diğer renkler olan petrol mavisi, yeşil gibi renklerle de dengeli bir şıklık yakaladığını söylemek mümkün.
Gkhnerdgn Architecture Office tarafından tasarlanan bu son derece iddialı salonda, yoğun ahşap kullanımı dışında en çok dikkat çeken unsur geniş ve rahat oturma grubu. Kırçıllı bir grinin tercih edildiği oturma grubuna, salonun diğer ucunda yine aynı renkte bir yemek odası takımı eşlik ediyor.
Yemek odalarıyla ilgili taze fikirler için İştah açan yemek odaları yazımıza da bakabilirsiniz.