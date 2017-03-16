현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Keşke benim olsa diyeceğiniz rüya gibi çiftlik evi

nihal e. nihal e.
"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Evler Ahşap
Loading admin actions …

Şehir içinde yaşamanın pek çok avantajı olduğu gibi uzun vadede eksileri de vardır. Özellikle trafik, nüfus kalabalığı, yüksek fiyatlar ve küçücük apartman daireleri düşününce yaşadığımız stresi daha iyi anlayabilirsiniz. Buna bir de doğaya duyduğumuz özlemi ekleyin. Bugünkü yazımızda şehir hayatının keşmekeşinden ve gökyüzüne uzanan gökdelenlerden uzaklaşıp kısa bir mola veriyoruz. Mükemmel bir bahçeye sahip olan ev kesinlikle çok hoş ve sıcak bir deneyim sunuyor. İçeri göz atmaya hazırsanız sırayla fotoğraflara bakalım.

​Arka cephe

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Evler
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Mütevazi boyutlara sahip bu evin büyük bir konut olduğu iddia edilemez. Ancak gri betonun soğuk etkisini hissettiren apartman daireleri gibi ruhsuz değil. Dış cephe tasarımında kırmızı kiremitler yapıya geleneksellik katarken beyaz pencere çerçeveleri sıradan evlerden ayrılır ve öne çıkar. Bu fotoğraf evin arka cephesini gösteriyor. Bahçe alanı basit ve etkili. Kış aylarında iç mekandaki şömine için odun yığılmış. em ev hem de bahçe temiz, basit, şeffaf ve çok iyi muhafaza edilmiş.

​Şömine

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Oturma Odası
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Arka bahçede gördüğümüz odunlar bu şömine için hazırlanmış. Etrafındaki süslemeler ile birlikte şömine ev içerisindeki en güzel yerlerden biri. Arkadaşlarınız ve ailenizi toplamak için ideal bir toplanma köşesi olup estetik, sıcak ve davetkar. Geleneksel bir taş şömine olmasına rağmen oldukça da güvenli. Zira ön kısmı kapatılmış. Fotoğrafta şöminenin yılbaşına göre süslenmiş halini görüyoruz. Kırmızı tuğla taşlarla ahşap kısım mekana rustik bir hava katarsan oturma odasını huzurlu ve sıcak hale getiriyor. Ek olarak çam ağacı şeklinde süslemeler ile küçük lambalar çok sevimli.

​Detaylara dikkat

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Mutfak Tuğla
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Tasarımcılar aksesuarlara gösterdikleri titizlik sayesinde ayrıntıların bu evin dekorasyonu için önemli bir unsur olmasını sağladılar. Evin genel uyum ve birliğini arttırmak için her öğe dikkatle seçilmiş ve eklenmiştir. Resimdeki kesitte tuğla duvar ile birlikte hepsi ayrı ayrı göz alıcı ve şık olan pek çok parçanın birleştirildiğini görüyoruz. Yine bu açıdan mutfağın bir kısmı görünebilir. Beyaz mutfak dolaplarının bir kısmı cam kapaklı. Form olarak evin pencereleriyle uyumlu bir mutfak tasarımı yapılmış. Ek olarak mutfakta da pek dekoratif öğe kullanılmış. Hayvan figürlerinden meyve desenlerine dek pek çok farklı öğe bir arada kullanıldığı halde kesinlikle bir uyumsuzluk göze çarpmıyor. Aksine bunca çeşitlilik ve çok sayıda kullanılması muhteşem bir manzara yaratmış.

​Karakteristik ve büyüleyici

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Mutfak Tuğla
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Duvardaki süslemelere daha detaylı bakınca kırsal stilde dekore edilmiş bir evin ne kadar şahane olabileceğini daha iyi anlıyoruz. Zira kırmızı tuğla duvarlar günümüzde oldukça popüler olup modern evlerden endüstriyel stile dek pek dekorasyon tarzında sıkça karşımıza çıkıyor. Bu örnekte duvara raf olarak ahşap malzeme seçilmiş. Geriye kalan görsellik ise tamamen kullanılan aksesuarlarla sağlanmış. Sonuç çok başarılı.

​Küçük pencere

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Pencere & Kapılar Ahşap
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Mutfakla bir başka oda arasında camsız bir pencere bulunuyor. Ahşap pencere çerçevesi tarz olarak kulübeleri çağrıştırmış. Camsız olmasının sebebi evin genelinde olduğu gibi yine küçük aksesuarlarla süslenmesi. Dikkat çekici çiçek desenli duvar kağıdı ise duvara çok yakışmış.

​Sıcak karşılama

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Evler Ahşap
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

İlk gördüğümüz fotoğraf evin arka cephesine aitti. Bu resimde ise ön cepheyi görüyoruz. Evin ön cephesi de büyük oranda aynı tasarıma sahip. Yalnızca burada veranda alanı mevcut. Ek olarak ön bahçeyi süsleyen rengarenk güller her görenin içini açıyor.

​Taş duvar

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Bahçe Granit
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Bahçe çiti yerine tercih edilen taş duvarlar güvenlik için çok etkili olmasa da gizliliği sağlıyor diyebiliriz. Özellikle açık hava vakit geçirmek, kahve içmek ya da kitap okumak için ihtiyacınız olan mahremiyeti sağlıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz 'Bir bahçe adım adım nasıl güzelleştirilir? Cevabı bu yazıda!' başlığına bakabilirsiniz.

Kendin Yap: İkinci el eşyalarla üretilen 9 ahşap mobilya ürünü
Bu çiftlik evi projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler