Keşke benim olsa diyeceğiniz rüya gibi çiftlik evi

Bahçe çiti yerine tercih edilen taş duvarlar güvenlik için çok etkili olmasa da gizliliği sağlıyor diyebiliriz. Özellikle açık hava vakit geçirmek, kahve içmek ya da kitap okumak için ihtiyacınız olan mahremiyeti sağlıyor.

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