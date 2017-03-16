Keşke benim olsa diyeceğiniz rüya gibi çiftlik evi

Şehir içinde yaşamanın pek çok avantajı olduğu gibi uzun vadede eksileri de vardır. Özellikle trafik, nüfus kalabalığı, yüksek fiyatlar ve küçücük apartman daireleri düşününce yaşadığımız stresi daha iyi anlayabilirsiniz. Buna bir de doğaya duyduğumuz özlemi ekleyin. Bugünkü yazımızda şehir hayatının keşmekeşinden ve gökyüzüne uzanan gökdelenlerden uzaklaşıp kısa bir mola veriyoruz. Mükemmel bir bahçeye sahip olan ev kesinlikle çok hoş ve sıcak bir deneyim sunuyor. İçeri göz atmaya hazırsanız sırayla fotoğraflara bakalım.
Mütevazi boyutlara sahip bu evin büyük bir konut olduğu iddia edilemez. Ancak gri betonun soğuk etkisini hissettiren apartman daireleri gibi ruhsuz değil. Dış cephe tasarımında kırmızı kiremitler yapıya geleneksellik katarken beyaz pencere çerçeveleri sıradan evlerden ayrılır ve öne çıkar. Bu fotoğraf evin arka cephesini gösteriyor. Bahçe alanı basit ve etkili. Kış aylarında iç mekandaki şömine için odun yığılmış. em ev hem de bahçe temiz, basit, şeffaf ve çok iyi muhafaza edilmiş.
Arka bahçede gördüğümüz odunlar bu şömine için hazırlanmış. Etrafındaki süslemeler ile birlikte şömine ev içerisindeki en güzel yerlerden biri. Arkadaşlarınız ve ailenizi toplamak için ideal bir toplanma köşesi olup estetik, sıcak ve davetkar. Geleneksel bir taş şömine olmasına rağmen oldukça da güvenli. Zira ön kısmı kapatılmış. Fotoğrafta şöminenin yılbaşına göre süslenmiş halini görüyoruz. Kırmızı tuğla taşlarla ahşap kısım mekana rustik bir hava katarsan oturma odasını huzurlu ve sıcak hale getiriyor. Ek olarak çam ağacı şeklinde süslemeler ile küçük lambalar çok sevimli.
Tasarımcılar aksesuarlara gösterdikleri titizlik sayesinde ayrıntıların bu evin dekorasyonu için önemli bir unsur olmasını sağladılar. Evin genel uyum ve birliğini arttırmak için her öğe dikkatle seçilmiş ve eklenmiştir. Resimdeki kesitte tuğla duvar ile birlikte hepsi ayrı ayrı göz alıcı ve şık olan pek çok parçanın birleştirildiğini görüyoruz. Yine bu açıdan mutfağın bir kısmı görünebilir. Beyaz mutfak dolaplarının bir kısmı cam kapaklı. Form olarak evin pencereleriyle uyumlu bir mutfak tasarımı yapılmış. Ek olarak mutfakta da pek dekoratif öğe kullanılmış. Hayvan figürlerinden meyve desenlerine dek pek çok farklı öğe bir arada kullanıldığı halde kesinlikle bir uyumsuzluk göze çarpmıyor. Aksine bunca çeşitlilik ve çok sayıda kullanılması muhteşem bir manzara yaratmış.
Duvardaki süslemelere daha detaylı bakınca kırsal stilde dekore edilmiş bir evin ne kadar şahane olabileceğini daha iyi anlıyoruz. Zira kırmızı tuğla duvarlar günümüzde oldukça popüler olup modern evlerden endüstriyel stile dek pek dekorasyon tarzında sıkça karşımıza çıkıyor. Bu örnekte duvara raf olarak ahşap malzeme seçilmiş. Geriye kalan görsellik ise tamamen kullanılan aksesuarlarla sağlanmış. Sonuç çok başarılı.
Mutfakla bir başka oda arasında camsız bir pencere bulunuyor. Ahşap pencere çerçevesi tarz olarak kulübeleri çağrıştırmış. Camsız olmasının sebebi evin genelinde olduğu gibi yine küçük aksesuarlarla süslenmesi. Dikkat çekici çiçek desenli duvar kağıdı ise duvara çok yakışmış.
İlk gördüğümüz fotoğraf evin arka cephesine aitti. Bu resimde ise ön cepheyi görüyoruz. Evin ön cephesi de büyük oranda aynı tasarıma sahip. Yalnızca burada veranda alanı mevcut. Ek olarak ön bahçeyi süsleyen rengarenk güller her görenin içini açıyor.
Bahçe çiti yerine tercih edilen taş duvarlar güvenlik için çok etkili olmasa da gizliliği sağlıyor diyebiliriz. Özellikle açık hava vakit geçirmek, kahve içmek ya da kitap okumak için ihtiyacınız olan mahremiyeti sağlıyor.
Bu yazıyı beğendiyseniz 'Bir bahçe adım adım nasıl güzelleştirilir? Cevabı bu yazıda!' başlığına bakabilirsiniz.