Küçük bahçeler için harika fikirler

Bahçeniz küçük olmanın yanında bir de eğimli bir yapıdaysa ne yapacaksınız? Çisem Peyzaj Tasarım böyle durumlar için mükemmel bir çözüm üretmiş. Basit bir teraslama uygulaması eğimli açık alanları kullanılır hale getirmekle kalmaz, bahçenizin toplam alanını da olduğundan daha büyük gösterir. Teraslama yapılırken kullanılan ahşap kütükler de bahçeye son derece doğal ve sıcak bir hava katmış.

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