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Küçük bahçeler için harika fikirler

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homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
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Hızlı kentleşme, beraberinde topraktan ve bahçe fikrinden hızlı bir kopuşu da getirdi. Çoğumuz artık yüksek binalarda, devasa betonarme kütlelerin içinde yaşıyoruz. Parklar da olmasa doğayla temasımız yok gibi. Oysa kentleşmenin daha sindirilerek gerçekleştiği batı ülkelerinde şehir insanının doğayla ve toprakla olan ilişkisi bizde olduğu kadar cılız değildir. Parklar ve bahçeler şehrin mimarisinde önemli bir yer tutar. Dahası, konut alanlarında yatay mimari tercihler yaygındır ve çok katlı yapılarda da hiç değilse bir avlu alanı bulunur. Ve bu alanlar büyük bir nefes alma imkanı yaratır aslında. Bugün İstanbul gibi aylarca sokaklarda dolaşıp belki bir avuç toprak göremeyeceğiniz bir şehirde bunlardan söz etmek anlamsız gelebilir. Ama neyse ki yeşil alanlar, parklar ve bahçeler konusunda ülkemizde de belli bir bilinç seviyesi yakalanmaya başlandı. Konut projelerinde yeşil alanların ağırlığı giderek artıyor. Temiz gıda ve temiz çevre konusunda kaygı sahibi insanlar sahip oldukları bahçelerin kıymetini anlıyorlar. Ve küçük de olsalar bu bahçelere gözleri gibi bakıyorlar. Bir parça karamsar bir tablo çizmiş olsak da, İstanbul'un da pek çok semtinde apartmanların arkalarında gizli bahçeler olduğunu ve çoğunun bakımsız bir halde kaderine terk edildiğini biliyoruz. Gün geçtikçe kıymetlenen bu küçük bahçeleri bambaşka alanlara dönüştürebilecek fikirleri derlediğimiz bir yazı hazırladık sizler için. Bunları gördükten sonra bir an önce harekete geçmek isteyeceksiniz. 

Mini bir şelale

Bahçe Şelalesi homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Bahçe Şelalesi

homify
homify
homify

Bakırdan imal edilmiş bu üç basamaklı mini şelaleye baktığınızda, aklınıza gelecek ilk fikirlerden biri ne kadar basit olduğu olacak büyük bir ihtimalle. Evet, son derece basit, ve bir o kadar da güzel. Bunun gibi birtakım basit fikirlerle, sonuçları hiç de basit görünmeyecek olağanüstü değişiklikler yaratabilirsiniz. Üretici firma Damla Şelale'nin portföyünde bunun gibi daha pek çok model bulunuyor. 

Bakımı kolay, keyfi ise gerçekten bir olay

Bahçe Şelalesi homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Bahçe Şelalesi

homify
homify
homify

İnşa maliyeti yüksek ve bakımı zor olan eski tip bir bahçe havuzu yerine bunun gibi son derece kolay uygulanacak ve bakım gerektirmeyecek, üstüne üstlük kat be kat daha şık bir modele ne dersiniz? Doğal taşların arasından sızdırılan su bu küçük bahçeye harika bir serinlik katarken, siz de bir yandan kitabınızı okuyup bir yandan suyun şırıltısını dinleyebilirsiniz. 

Şık bir su perdesi

Bahçe Şelalesi homify BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Bahçe Şelalesi

homify
homify
homify

Ne kadar küçük olursa olsun bahçenizde hemen hiç yer kaplamadığı halde muhteşem bir güzellik katacak, bunun yanında sıcak yaz aylarının bunaltıcı havasını bir nebze serinletecek bu şık su perdesine ne dersiniz?

İçinizi açacak bir peyzaj

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BahçeBitki & Çiçekler
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evinizin ya da işyerinizin bahçesinde birkaç metrekareden ibaret bir alanınız bile olsa, burada ne yapılır diye düşünmeyin. Üzerine düşünülmüş bir çalışma ve belki bir profesyonelin yardımıyla, küçük alanlarda da son derece güzel ve iç açıcı sonuçlar elde edilebilir. Ayayapı Tasarım imzası taşıyan bu uygulama bunun güzel bir örneği.

Bahçenizden kışın da yararlanın

XL Bahçe Şöminesi Meda Home BahçeOcak & Barbekü
Meda Home

XL Bahçe Şöminesi

Meda Home
Meda Home
Meda Home

Meda Home tarafından sunulan bu son derece basit ama bir o kadar da işlevsel bahçe şöminesi, bahçenizi soğuk kış ve bahar aylarında da kullanmanıza imkan verecek. Mevsime takılmaksızın arkadaşlarınızla sıcak bir sohbetin veya ailenizle bir haftasonu pikniğinin yıldızı olabilecek bu ürün bahçenizin görüntüsünü bir anda değiştirebilecek kadar güzel.

Başarılı bir teras uygulaması

İstanbul -Kemerburgaz Çisem Peyzaj Tasarım Modern Bahçe
Çisem Peyzaj Tasarım

İstanbul -Kemerburgaz

Çisem Peyzaj Tasarım
Çisem Peyzaj Tasarım
Çisem Peyzaj Tasarım

Bahçeniz küçük olmanın yanında bir de eğimli bir yapıdaysa ne yapacaksınız? Çisem Peyzaj Tasarım böyle durumlar için mükemmel bir çözüm üretmiş. Basit bir teraslama uygulaması eğimli açık alanları kullanılır hale getirmekle kalmaz, bahçenizin toplam alanını da olduğundan daha büyük gösterir. Teraslama yapılırken kullanılan ahşap kütükler de bahçeye son derece doğal ve sıcak bir hava katmış. 

Bahçeniz için harika mobilya ve aksesuarların derlendiği Sıradışı bahçe mobilyaları yazımıza da bir göz atmanızda yarar var. 

Bursa'da siyah ve beyazın aşkı
Bu küçük bahçelerden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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