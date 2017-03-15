Şahane bir aile evinden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Yukarıdaki resimlerden anlaşılacağı üzere evin bir balkonu, büyük pencereleri ve yine geniş bir ahşap terası var. Tüm bunlar harika olmakla birlikte yine de kış mevsiminde kullanışlı değil açık alanlar. Bu nedenle kış bahçeleri giderek popüler oluyor. Bu projede de balkon ve açık alanlara ek olarak enfes bir kış bahçesi hazırlanmış. Resimde görüldüğü gibi rahat koltuklar, yemek masası ve perdelerle birlikte adeta oturma odası gibi döşenmiş. Böylelikle ikinci oturma odası daha sağlandı.