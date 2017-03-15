Şahane bir aile evinden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Hem dış cephe hem iç dekorasyon fotoğraflarını inceleyeceğimiz şahane bir ev sizi bekliyor.
Genellikle çatı yapımında geleneksel kırmızı kiremit kullanılsa da farklı renklerdeki modern çatı malzemeleri evleri daha cazip ve çağdaş hale getiriyor. Dış cephe tasarımında en çok rastladığımız beyaz ise modası geçmeyen renklerden biri. Bu örnekteki gibi koyu renkli bir çatı ile dış cephe rengi görsel açıdan estetik bir görünüm sağlıyor.
İki katlı ev oldukça büyük bir alana sahip. Yine bu sebeple büyük pencerelere sahip. Ancak bu örnekte ilginç bir pencere modeli görüyoruz. Tam evin köşesine denk gelen pencere görünüm olarak dikkat çekici. Eğer sıra dışı bir pencere tasarımı istiyorsanız bu tür pencere modellerini düşünebilirsiniz.
Yukarıdaki resimlerden anlaşılacağı üzere evin bir balkonu, büyük pencereleri ve yine geniş bir ahşap terası var. Tüm bunlar harika olmakla birlikte yine de kış mevsiminde kullanışlı değil açık alanlar. Bu nedenle kış bahçeleri giderek popüler oluyor. Bu projede de balkon ve açık alanlara ek olarak enfes bir kış bahçesi hazırlanmış. Resimde görüldüğü gibi rahat koltuklar, yemek masası ve perdelerle birlikte adeta oturma odası gibi döşenmiş. Böylelikle ikinci oturma odası daha sağlandı.
İç mekan geniş olmakla birlikte oda dağılımı duvar ve kapılarla yapılmadı. Bunun yerine yemek odası, oturma odası ve mutfak bir arada planlandı. Odalar arası sınırlar ise ilk anda fark edilmeyen daha ince düşünülmüş detaylarla çizildi. Örneğin yemek odası beyaz ve parlak bir zemine sahipken oturma odasında ahşap kaplama kullanıldı.
Halı kullanılmayan salon dekorasyonu nispeten fazla boş denebilir. Zira mobilya olarak bir köşe kanepe ile üstü cam altı ahşap bir orta sehpa kullanılmış. Bir de televizyon ünitesi var. bunun dışında oturma odası kısmında başka eşya kullanılmamış. Yine de salon dekorasyonu basit ve sıradan durmuyor. Çünkü televizyonun bulunduğu duvar tamamen koyu ve desenli bir duvar kağıdıyla kaplanmış.
Evin güzelliklerinden birisi büyük pencereleri sayesinde ışık alması bir diğeri de mimarların tasarımda gösterdiği titizlik. Örneğin bir duvar kolonunda yer alan modern şömine köşeye denk gelecek şekilde yapılmış. Evin dış cephe resmine geri dönersek orada da bir pencerenin köşeye gelecek biçimde tasarlandığı hatırlarız. Bu iki detay aslında küçük şeyler gibi görünse de resmin bütününde uzmanların projeye gösterdikleri özeni belli ediyor.
Sırada mutfağı görüyoruz. Mutfak oldukça aydınlık ve ferah görünüyor. Bunda beyaz rengin bolca kullanılması dışında pencerelerin de etkisi var. Büyük pencereler sayesinde mutfak çok daha cazip hale gelmiş.
Evin zemin katının önemli bölümlerini gördükten sonra üst kata çıkıyoruz. İlk olarak genç odası karşımızda. Balkon bulunan oda bu sayede bolca ışık oluyor. Tıpkı salonda olduğu gibi burada da bir duvara desenli duvar kağıdı uygulanmış. Bunun dışında zeminde ve mobilyalarda ahşap ağırlığı dikkat çekiyor. Çalışma masasına ek olarak gitar da bulunuyor.
Üst katta yatak odaları dışında banyo da mevcut. Tıpkı salon ve genç odasında olduğu gibi banyoda da bir duvara desenli koyu seramik uygulanırken diğer duvarlar bembeyaz. Çatının en eğimli olduğu köşeye küvet eklenmiş.
Projedeki yaratıcı pencere modellerinden biri de resimdeki küçük üçgen pencere. Bu pencerenin bulunduğu duvar alanı yine üçgen biçimli bir forma sahip.
Bu yazıyı beğendiyseniz 'Keşke benim olsa diyeceğiniz rüya gibi çiftlik evi' başlığa bakabilirsiniz.