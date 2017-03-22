Her konfora sahip mütevazı bir aile evi

Modern ve geleneksel izleri bir araya getiren evler her zevke ediyor. Özellikle büyük ve şık bir aile evini yakından tanımak isteyenler için bu yazımızda klasik ve modern stili harmanlayan bir konut projesini derleidk. Ahşap, cam tuğla ya da doğal taş dokuların kullanıldığı yapıda natürel dokulara rastlayabilirsiniz. Zarif çizgilerle fonksiyonelliği ön plana alan konut projesini iç ve dış mekan görselleriyle ele aldık. Intra Arquitectos mimarlarının tasarladığı şahane konutu daha yakından tanımak için alt başlıklarımızı mutlaka inceleyin.
Bir yamacın üzerine konumlanan yapının cephesinde eğimli kiremit çatı örtüsü ile klasik stil öğeler kullanılmış. Ayrıca geometrik formları öne çıkaran baca dizaynı ile modern çizgi ile klasik öğeler bir araya geliyor. Huzurlu ve sakin bir arazide, yamaç manzarasının keyfini çıkarmak isteyenler için, ferah ve sıcak bir atmosfer hakim.
Girişe yönlendiren çim alanla bütünleşen taş zeminlerle yol dizayn edilmiş. Giriş cephesinden bakıldığında çatı eğimi, teras alanı ve merdiven alanı görülüyor. İki katlı yapının geniş bir bahçe alanı mevcut. Bahçe içinde kullanılan ağaçların yanı sıra, fidanlar kullanılarak hem bahçe hem de manzara ile bütünleşen bir peyzaj çalışması düzenleniyor.
Evin arka tarafındaki gölgeli teras, iç mekanı doğayla birleştirmek için mükemmeldir. Dinlenmek, sevdikleriyle sohbet etmek veya mülkün çevresindeki yemyeşil doğayı hayranlıkla izlemek için mükemmel bir mekandır. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Natürel renk ve dokuların kullanıldığı terasta ahşap bahçe mobilyaları kullanılmış. Tavan ve kiriş detaylarında da ahşap materyallerin kullanımına rastlayabilir, rustik stil öğeler bulabilirsiniz.
Işıl ışıl ve şık dizayn edilen antre, ahşabın ağırlıklı kullanımıyla sıcak bir atmosfer oluşturuluyor. Görüldüğü üzere kontrast öğelerin sıklıkla kullanımı daha dinamik ve göz alıcı bir atmosfer oluşmasını sağlıyor.
Şık ve göz alıcı bir yemek alanı dizayn edilmiş. Duvar dekorlarında birbiriyle kontrast renkler kullanılarak daha çarpıcı ve sıcak bir atmosfer oluşurken, beyazın zarafetini ön plana çıkaran bir yemek masası dizayn edilmiş. Oldukça sade ve basit bir yemek masası dizaynı ile şıklık sağlanıyor.
Görsel açıdan estetik görünen bölme duvar alternatifleri arasında cam tuğla duvar geliyor. Böylelikle hem şık, hem derinlik katan unsurlarla daha cazip bir duvar dekoru olarak değerlendiriliyor. Cam tuğla duvar modeli kullanmak isteyenlere alternatif bir örnek.
Ahşabın ağırlıklı kullanıldığı modern çizgilerle bir mutfak dizayn edilmiş. Ayrıca rustik stil etkilerle ahşabın hem duvar dekorlarında, hem de mutfak elemanlarında kullanımına sıklıkla rastlayabilirsiniz. Siyahla ahşabın göz alıcı uyumunu tercih edenler için bir alternatif mutfak dekorasyonu.
Yemek alanında olduğu gibi dekoratif renk ve desenler çoğunlukla duvar dekorlarında kullanırken, sadelik ve zarifliğin ön planda olduğu yatak modeli huzurlu ve sakin bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor. Dingin bir atmosfer ve kaliteli bir uyku için konfor sunan bir yatak modeli kullanılmış.
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