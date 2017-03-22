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Her konfora sahip mütevazı bir aile evi

Meral Eser Meral Eser
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SADA, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Klasik Evler
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Modern ve geleneksel izleri bir araya getiren evler her zevke ediyor. Özellikle büyük ve şık bir aile evini yakından tanımak isteyenler için bu yazımızda klasik ve modern stili harmanlayan bir konut projesini derleidk. Ahşap, cam tuğla ya da doğal taş dokuların kullanıldığı yapıda natürel dokulara rastlayabilirsiniz.  Zarif çizgilerle fonksiyonelliği ön plana alan konut projesini iç ve dış mekan görselleriyle ele aldık. Intra Arquitectos mimarlarının tasarladığı şahane konutu daha yakından tanımak için alt başlıklarımızı mutlaka inceleyin.

Yamaç manzarası

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SADA, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Klasik Evler
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Bir yamacın üzerine konumlanan yapının cephesinde eğimli kiremit çatı örtüsü ile klasik stil öğeler kullanılmış. Ayrıca geometrik formları öne çıkaran baca dizaynı ile modern çizgi ile klasik öğeler bir araya geliyor. Huzurlu ve sakin bir arazide, yamaç manzarasının keyfini çıkarmak isteyenler için, ferah ve sıcak bir atmosfer hakim.

Giriş cephesi

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SADA, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Klasik Evler
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Girişe yönlendiren çim alanla bütünleşen taş zeminlerle yol dizayn edilmiş. Giriş cephesinden bakıldığında çatı eğimi, teras alanı ve merdiven alanı görülüyor. İki katlı yapının geniş bir bahçe alanı mevcut. Bahçe içinde kullanılan ağaçların yanı sıra, fidanlar kullanılarak hem bahçe hem de manzara ile bütünleşen bir peyzaj çalışması düzenleniyor.

Arka cephe

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SADA, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Klasik Evler
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Evin arka tarafındaki gölgeli teras, iç mekanı doğayla birleştirmek için mükemmeldir. Dinlenmek, sevdikleriyle sohbet etmek veya mülkün çevresindeki yemyeşil doğayı hayranlıkla izlemek için mükemmel bir mekandır. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

Teras keyfi

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SADA, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Klasik Evler
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Natürel renk ve dokuların kullanıldığı terasta ahşap bahçe mobilyaları kullanılmış. Tavan ve kiriş detaylarında da ahşap materyallerin kullanımına rastlayabilir, rustik stil öğeler bulabilirsiniz.

Antre şıklığı

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SADA, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Kolonyal Koridor, Hol & Merdivenler
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Işıl ışıl ve şık dizayn edilen antre, ahşabın ağırlıklı kullanımıyla sıcak bir atmosfer oluşturuluyor. Görüldüğü üzere kontrast öğelerin sıklıkla kullanımı daha dinamik ve göz alıcı bir atmosfer oluşmasını sağlıyor.

Işıl ışıl bir yemek masası

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SADA, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Kolonyal Şarap Mahzeni
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Şık ve göz alıcı bir yemek alanı dizayn edilmiş. Duvar dekorlarında birbiriyle kontrast renkler kullanılarak daha çarpıcı ve sıcak bir atmosfer oluşurken, beyazın zarafetini ön plana çıkaran bir yemek masası dizayn edilmiş. Oldukça sade ve basit bir yemek masası dizaynı ile şıklık sağlanıyor.

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Cam tuğla duvar

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SADA, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Görsel açıdan estetik görünen bölme duvar alternatifleri arasında cam tuğla duvar geliyor. Böylelikle hem şık, hem derinlik katan unsurlarla daha cazip bir duvar dekoru olarak değerlendiriliyor. Cam tuğla duvar modeli kullanmak isteyenlere alternatif bir örnek.

Modern mutfak

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SADA, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Klasik Mutfak
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Ahşabın ağırlıklı kullanıldığı modern çizgilerle bir mutfak dizayn edilmiş. Ayrıca rustik stil etkilerle ahşabın hem duvar dekorlarında, hem de mutfak elemanlarında kullanımına sıklıkla rastlayabilirsiniz. Siyahla ahşabın göz alıcı uyumunu tercih edenler için bir alternatif mutfak dekorasyonu.

Ebeveyn yatak odası

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SADA, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Klasik Yatak Odası
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Yemek alanında olduğu gibi dekoratif renk ve desenler çoğunlukla duvar dekorlarında kullanırken, sadelik ve zarifliğin ön planda olduğu yatak modeli huzurlu ve sakin bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor. Dingin bir atmosfer ve kaliteli bir uyku için konfor sunan bir yatak modeli kullanılmış.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Geleneksel izler taşıyan muhteşem prefabrik ev!' yazımız da ilginizi çekebilir.

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