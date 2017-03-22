Her konfora sahip mütevazı bir aile evi

Yemek alanında olduğu gibi dekoratif renk ve desenler çoğunlukla duvar dekorlarında kullanırken, sadelik ve zarifliğin ön planda olduğu yatak modeli huzurlu ve sakin bir atmosfer oluşturmayı kolaylaştırıyor. Dingin bir atmosfer ve kaliteli bir uyku için konfor sunan bir yatak modeli kullanılmış.

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