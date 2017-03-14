Bursa'da zarafetiyle öne çıkan şahane bir ev

Beyaz renk dokunduğu her şeyi daha zarif ve daha güzel hale getirebilen yegane renk. Beyaz rengin güzelliği yalnızca dekorasyonlar için geçerli değil elbette, modada da her zaman popülaritesini koruyan renklerin başında geliyor beyaz. Saflığın, zarafetin ve şıklığın sembolü olan beyaz içine girdiği her dekorasyonda fark yaratmayı başarıyor. Bugün, bu yazımızda kapılarını çalacağımız ve yaşam alanlarına göz gezdireceğimiz dairede de beyazın büyüsünün en doğru kullanımı ile karşılaşacağız. Bursa’da konumlanan bu daire Öykü İç Mimarlık adına Sibel Dilek tarafından dizayn edilmiş.
Koridor alanlarını kusursuz bir şekilde dekore etmek aslında her ne kadar kolaymış gibi görünse de aslında çoğu yaşam alanından çok daha zorlayıcıdır çünkü mümkün olduğunca minimal mobilya kullanımıyla oldukça kısıtlı bir alanda çok fonksiyonlu bir etki yaratmak zorundasınızdır. Bu koridor ise tüm bu özellikleri başarıyla hayata geçirebilmiş.
Bembeyaz mobilyaların kaliteli ve karakterli ahşap tonlarıyla bir araya gelmesi her zaman eşsiz bir estetik yaratıyor. Bu oturma odasında da muhteşem zarafetiyle göz dolduran beyaz televizyon ünitesi tüm cepheyi kaplarken ahşap zemin döşemesi de ona eşlik ederek harika bir kontrast ve elegan bir etki ortaya çıkarıyor.
Geniş bir alana sahip olan salonda da göz kamaştırıcı bir şıklığa sebep olan eklektik bir dizayn stili ile karşı karşıyayız. Kapitone dikişli klasik berjerler, İngiliz tarzı kanepeler, kontrastın kullanıldığı düzenli perdeler ve modern ahşap mobilyalar bir arada kullanılarak büyüleyici bir doku ortaya çıkarılmış.
Hem ağırbaşlı bir hava, hem şık bir atmosfer, hem de düzenli ve temiz bir estetik anlayışı ile dekore edilen salonda oturma alanının yan tarafında bir de yemek alanı bulunuyor. Ahşap şıklığının etkisini gösterdiği yemek alanı da salonun genel karakterine uyum sağlıyor.
Yemek alanına yakından baktığımızda ne kadar ferah ve etkili bir dekorasyona sahip olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Klasik tarzlı sandalyeler, koyu renk ahşabın büyüsü, gösterişli ve nostaljik bir etki yaratan avize, doğallık katan ev ağacı ve masadaki zarif çiçekler ve tabii ki ahşap parkelerle şık bir kontrast oluşturan halı… Her şey adeta dört dörtlük bir düzende.
Üst kata çıkılan merdivenin bulunduğu holde vurgu unsuru olarak şahane bir halı kullanılmış. Sade ama etkileyici bir tasarımla ahşap ve beyazın burada da baş rolde olduğunu görebiliyoruz.
Mutfakta ise kırık beyaz tonları hakim. Fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu mutfak alanında şıklıktan da kesinlikle taviz verilmediğini söyleyebiliriz. Salondaki geniş yemek takımının yanı sıra mutfakta da gündelik kullanım için daha küçük bir yemek alanı oluşturulmuş.
Yatak odası adeta huzurun ve dinlendiriciliğin zarafetle birleşmiş hali! Koyu renkli ahşap parkeler odada mükemmel bir doku oluşturuyor ve bu doku sayesinde son derece minimal olan dekorasyon da huzur verici ve yenileyici bir atmosfere kavuşuyor.
Evin geneline hakim olan zarafet ve şıklık atmosferi banyoda da etkisini gösteriyor pek tabii ki. Banyonun vurgu unsuru ise altın varaklı çerçevesi ile görkemli ayna.
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(Bu evi beğendiyseniz Ataköy'de hiç eskimeyecek bir dekorasyon projesi başlıklı yazımızda ziyaret ettiğimiz eve de bayılacağınıza eminiz.)