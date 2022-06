Bursa'da zarafetiyle öne çıkan şahane bir ev

Beyaz renk dokunduğu her şeyi daha zarif ve daha güzel hale getirebilen yegane renk. Beyaz rengin güzelliği yalnızca dekorasyonlar için geçerli değil elbette, modada da her zaman popülaritesini koruyan renklerin başında geliyor beyaz. Saflığın, zarafetin ve şıklığın sembolü olan beyaz içine girdiği her dekorasyonda fark yaratmayı başarıyor. Bugün, bu yazımızda kapılarını çalacağımız ve yaşam alanlarına göz gezdireceğimiz dairede de beyazın büyüsünün en doğru kullanımı ile karşılaşacağız. Bursa’da konumlanan bu daire Öykü İç Mimarlık adına Sibel Dilek tarafından dizayn edilmiş.