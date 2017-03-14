Bursa'da zarafetiyle öne çıkan şahane bir ev

Evin geneline hakim olan zarafet ve şıklık atmosferi banyoda da etkisini gösteriyor pek tabii ki. Banyonun vurgu unsuru ise altın varaklı çerçevesi ile görkemli ayna.

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(Bu evi beğendiyseniz Ataköy'de hiç eskimeyecek bir dekorasyon projesi başlıklı yazımızda ziyaret ettiğimiz eve de bayılacağınıza eminiz.)