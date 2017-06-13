Göz alıcı bir mutfak için Türk evlerinden 10 fikir

Yeni nesil mutfak tasarımları bizlere mümkün olduğunca şık ve konforlu bir yemek hazırlama ve yemek yeme alanı sunuyor. Uzun ve yorucu yemek yapma işlemini mümkün olduğunca kolaylaştıran çeşitli işlevlerle bezeli, depolama alanları konusunda cömert, iyi bir aydınlatmaya sahip ve aynı zamanda yemek yeme zamanlarını da en keyifli hale getiren en nesil mutfaklar konusunda en iyiyi yakalayabilmemiz için dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var.
Her birimizin evinin büyüklüğü de, dekorasyon stili de farklı, ancak ihtiyacınız duyduğumuz şeyler genel olaral aynı. Sahip olduğumuz mekanı beğendiğimiz stile de uygun olacak şekilde optimum kullanmak için yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyabiliriz. Bugün sayfamıza Türk evlerinden 10 harika fikir getirdik. Bu fikirleri mutfak üreticinize göstererek benzerlerini kendi eviniz için yaptırtabilir ya da orijinal örneklerin tasarımcıları ile homify üzerinden direkt irtibat kurarak bu mutfak modelleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz, arzu ederseniz direkt kendilerine yaptırtablirsiniz.
Mutfağınızın şekli ve stili nasıl olursa olsun, üst dolapların rengini alın taşları ve duvarlarla aynı renkte yaptırtarak mekanın daha geniş ve ferah görünmesini sağlayabilirsiniz.
Açık planlı mutfak ve oturma odası arasına hem mekanları fiilen birbirinden ayrıcak hem de arada şık bir yemek yeme alanı oluşturacak güzel bir tezgah (ada/yarımada ünite şeklinde de olabilir) yaptırabilirsiniz.
Kahvaltı tezgahı olarak andığım mutfak barlarını genelde mutfağın ortasında ya da açık mutfağın ucunda ada/yarımada ünite olarak görüyoruz ancak böyle bir imkanınız yoksa ancak yine de alanı şık ve işlevsel bir biçimde kullanmak istiyorsanız, fotoğraftaki gibi bir çalışma tercih edebilirsiniz.
Mutfak barı yüksekliği nedeniyle sizin için konforlu bir seçenek değilse, tezgahın devamı niteliğinde olan ancak normal bir masa yüksekliğinde devam eden bir tasarım da seçebilirsiniz.
Açık planlı mutfak dendiğinde oturma ve yemek odası ile birlikte olan mutfaklar aklam geliyor, ancak ona alternatif olarak evin koridoruna açılan ve böylece daha az sayıda duvara sahip olduğu için daha genişlleyen ve daha ferah olan bir mutfak çalışması da iyi bir fikir.
Tek noktadan yapılan aydınlatmalar yalnızca mutfakta değil, tüm odalarda kötü bir görünüme ve koyu gölgelere neden olur. Homojen dağılmış yumuşak bir ışık için aydınlatma profesyonelleri ile çalışarak fotoğraftaki gibi güzel bir tasarım yaptıtabilirsiniz.
Son dönemlerde ahşap mutfak tezgahları gözdelerimizden biri. Suya dayanıklı olmaları ve şık görüntüleri ile ön çıkan ahşap tezgahlara, tezgahın devamı niteliğinde alın da yapılabilir, böylece görüntüde şık bir bütünlük de sağlanır.
Ada ya da yarımada ünitenin uç kısmında kalan kısım sıradan bir depolama ünitesine değil, şık bir şaraplığa çevrilebilir. Fotoğrafta harika bir örnek görüyoruz.
Mutfak tezgahlarının yüksekliği genellikle 85 cm'dir. Ancak standart bir bar yüksekliği tercih ediyorsanız, bu yüksekliği yaklaşık 110 cm'e çıkarmanız gerekir. Hem kullanımı kolay hem de yemek yemek için kullanılacak kısmı yüksek bir tezgah istiyorsanız, fotoğraftaki gibi bir çözüme başvurabilirsiniz.
Mutfak tasarımları kişisel ihtiyaçlara, beğenilere ve mekanların boyutuna ve tipine göre değişiklik gösterir. Günümüzde mutfak tasarımcıları son derece şık ve bir o kadar da kullanışlı ancak daha önceden gördüğümüz hiçbir modele benzemeyen, ezberleri tamamen bozan harika tasarımlara imza atıyor.
'Mutfak yaptırmak isteyenlere model olacak 10 Türk mutfağı' başlıklı yazımızda yer alan mutfak örneklerine de göz atmanızı tavsiye ederiz.