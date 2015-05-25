Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Yine geldik bir haftanın daha sonuna. Nazlana nazlana gelen yazın tadını çıkarmaya başladık. Yaz mevsimi tatil anlamına geldiği gibi aynı zamanda yeni bir eve taşınmanın da zamanı. Bu nedenle son günlerde siz homify okurlarıyla çok sayıda konut projesi paylaştık. Bugün de geçen haftaya damgasını vuran ve en fazla okunan beş yazıyı sizlere tekrar hatırlatmak üzere bir seçki hazırladık.
Bu haftanın popüler yazılarının konuları arasında Bursa'dan iki, Kayseri'den ve Adana'dan birer daire yer alırken, ilgi çeken diğer yazımız ise küçük mutfaklar üzerine oldu. Geçen hafta homify'a fazla zaman ayıramadıysanız, bu yazıda haftaya damgasını vuran yazıları bulabilirsiniz.
Bursa'nın başarılı iç mimarlarından Niyazi Özçakar'ın imzasını taşıyan bu daireyle ilgili yazımız haftanın en çok okunan yazısı oldu. Çalışmalarında gri renge bolca yer veren Özçakar bu çalışmasında da geleneği bozmamış ve griye bolca alan bırakmış. Gri ve bordonun uyumundan faydalanılan evin holü ve mutfağında kullanılan parlak damalı karolar ise evin ilgi çekici unsurlarından biri olmuş.
Grinin, beyazın, siyahın ve bordonun ustalıkla kullanıldığı bu eve daha ayrıntılı bakmak için burayı tıklayabilirsiniz.
Kayseri merkezi İndeksa Mimarlık homify'ın en çok takip edilen uzmanlarından biri. Şirketin çalışmalarını Top 5 yazılarımızda görmeye çok alışığız. Bu hafta da şirketin imzasını taşıyan bir daireyi konu ettik ve bu yazı da en çok okunan beş yazı arasına girmeyi başardı. Nötr ve canlı renklerin dengeli olarak kullanıldığı evde özgün çizgilere sahip tasarım ürünleri dikkat çekiyor. Resimde gördüğünüz dairenin mutfağında da tezgah ve dolaplar arasındaki duvarda sıra dışı bir tasarım tercih edilmiş. Kayseri manzarasına hakim bu dairenin ayrıntılarını görmek için böyle buyurun.
Arazi fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak özellikle büyük şehirlerde konutların kullanım alanları küçülüyor. Bu küçülme evin tüm bölümleri gibi mutfakları da etkiliyor. Mutfaklar aileyi birleştiren yerler olmaktan çıkıp, sadece işlevsel olarak yemek pişirilebilen alanlara dönüştü. Ancak özenli bir mimari yaklaşımla mutfakların küçüklük sorunun üstesinden gelinip, alanın her santimetre karesi etkin biçimde kullanılabiliyor. Bu hafta küçük olmasına rağmen, çok başarılı biçimde tasarlanmış mutfaklardan bir derleme yaptık. Tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkma bu mutfaklara yakından bakmak için tıklayabilirsiniz.
Bu hafta bir ilk gerçekleşti. Top 5 listemize aynı uzmanın iki çalışması girdi. Resimde salonundan bir kesit gördüğünüz bu ev de Niyazi Özçakar'ın imzasını taşıyor. Bursa'daki ev küçük olmasına rağmen, ustalıkla ferah bir ev olarak tasarlanmış. Griden asla vazgeçmeyen Özçakar bu evde grinin açık tonları ve yanı sıra beyaz rengi kullanarak mekanın aydınlık bir görünüm kazanmasını sağlamış. Bunun dışında geniş pencerelerle bolca doğal ışık girmesi sağlanan ev insana büyük bir huzur veriyor. Evin geri kalanını görmek için tıklayabilirsiniz.
Bu hafta Top 5 listemizdeki bir diğer ev ise Adana'da bulunuyor. Teknik Sanat Mimarlık imzası taşıyan ev yeşil rengin başarılı kullanımıyla dikkat çekiyor. Klasik tarzın modern bir anlayışla yorumlandığı evde estetik çizgilere sahip başarılı tasarım ürünleri de yer alıyor. Bu olağanüstü evin daha fazlasını görmek için tıklayın.