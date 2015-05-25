Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Yine geldik bir haftanın daha sonuna. Nazlana nazlana gelen yazın tadını çıkarmaya başladık. Yaz mevsimi tatil anlamına geldiği gibi aynı zamanda yeni bir eve taşınmanın da zamanı. Bu nedenle son günlerde siz homify okurlarıyla çok sayıda konut projesi paylaştık. Bugün de geçen haftaya damgasını vuran ve en fazla okunan beş yazıyı sizlere tekrar hatırlatmak üzere bir seçki hazırladık.

Bu haftanın popüler yazılarının konuları arasında Bursa'dan iki, Kayseri'den ve Adana'dan birer daire yer alırken, ilgi çeken diğer yazımız ise küçük mutfaklar üzerine oldu. Geçen hafta homify'a fazla zaman ayıramadıysanız, bu yazıda haftaya damgasını vuran yazıları bulabilirsiniz.