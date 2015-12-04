Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin

Çok katlı evlerdeki merdiven boşlukları genellikle kullanışsız boş bir alan olarak kalırlar çünkü evlerin iç mimarisi ve dekorasyonu oluşturulurken bu alanları değerlendirmek genellikle düşünülmez. Ne de olsa birden çok katı olan geniş bir ev söz konusudur ve bu yüzden de alan ihtiyacının olmayacağı varsayılır hep. Oysa alan tasarrufu, yalnızca fonksiyonel olarak değil estetik olarak da evimizin değerini arttıran özelliklerden biridir ve merdiven boşluklarını değerlendirerek harika dizaynlar ortaya çıkarabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte merdiven boşluklarını boş ve kullanışsız alanlar olmaktan çıkaran harika fikirlere bir göz atalım.