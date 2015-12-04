Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin

Çok katlı evlerdeki merdiven boşlukları genellikle kullanışsız boş bir alan olarak kalırlar çünkü evlerin iç mimarisi ve dekorasyonu oluşturulurken bu alanları değerlendirmek genellikle düşünülmez. Ne de olsa birden çok katı olan geniş bir ev söz konusudur ve bu yüzden de alan ihtiyacının olmayacağı varsayılır hep. Oysa alan tasarrufu, yalnızca fonksiyonel olarak değil estetik olarak da evimizin değerini arttıran özelliklerden biridir ve merdiven boşluklarını değerlendirerek harika dizaynlar ortaya çıkarabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte merdiven boşluklarını boş ve kullanışsız alanlar olmaktan çıkaran harika fikirlere bir göz atalım.
Evlerinize ferahlık, tazelik ve doğallık katmak istiyorsanız bunun en iyi yollarından biri modern ve şık görünümleriyle her tarz dekorasyona uyum sağlayabilen Zen bahçeleridir kuşkusuz. İç mekanlar için harika bir doğal ortam yaratan Zen bahçeleri, kum, çakıl, taş ya da kayaların zeminini oluşturduğu bir tür bahçe anlamına geliyor. Zen bahçeleri bugünün modern evlerinde önemli yer tutan dekoratif fikirlerden biri. Merdiven boşlukları da evlerinizi Zen bahçeleri ile renklendirmek ve ferahlatmak için en ideal alanlardan.
Merdivenlerinizin altında kalan boş alanı değerlendirmek istiyorsanız merdiven boşluğuna şöyle bir bakın, ölçüsünü alın ve sonra da evinizde en çok neye ihtiyaç duyduğunuzu, neyin eksikliğini çektiğinizi düşünün. Merdiven boşlukları pek çok şey için ideal alanlara dönüşebilirler. Bu boş alanlarda depolama alanları, kitaplıklar, dolaplar ve hatta minik yaşam alanları yaratabilirsiniz.
Merdiven boşluklarını değerlendirmek denilince akla ilk gelen fikirlerden biri genellikle kitaplık oluyor. Gerçekten de kitaplıklar evlerimizde yer kaplayan ve eğer ayrı bir çalışma odamız yoksa dekorasyona uyum sağlamaları için biraz çaba isteyen tasarım unsurlarıdır. Merdiven boşluklarını kitaplığa dönüştürmek gerçekten de dekorasyon ve pratiklik açısından harika bir fikir.
Merdiven alanlarını değerlendirmek derken aklımıza hep merdiven boşlukları geliyor ama merdivenlerin yanlarındaki duvarları neden değerlendirmeyelim ki? Merdiven altındaki boşluklar ve yan taraflardaki duvarlar yaratıcı depolama alanları yaratmak için idealdir. Buralara şık raflar ve nişler yerleştirerek biblolarınızı, aksesuarlarınızı, dekoratif küçük ev eşyalarını sergileyebilirsiniz ve böylelikle salonunuzun şıklığını merdiven ve koridorlarınıza da taşıyabilirsiniz.
Herhangi bir iç mimari değişime gerek duymadan yapabileceğiniz basit ve kolay çözümlerden biri de bar ve büfeler. Şık ve dekoratif bardak, kase ve şişelerle süsleyeceğiniz tercihen canlı renklerde bir büfe merdiven boşluğunuzu doldurmak için oldukça sofistike ve seçkin bir tasarım fikri.
Eğer geniş merdivenleriniz varsa merdiven boşluğunuz da nispeten geniş olacaktır ve bu gibi durumlarda da merdiven altında tezgah tipi masalar ve yer kaplamayan sandalyeler ile ister çocuğunuz ister kendiniz için küçük bir çalışma odası yaratabilirsiniz.
İşte gerçekten özgün ve yaratıcı bir fikir daha: Merdiven boşluklarına çanta, ayakkabı ve giysileriniz için küçük dolaplar yerleştirmek. Bir başka fikir de evlerimizde nereye koyacağımızı bilemediğimiz çarşaf, battaniye, nevresim takımı gibi tekstil ürünleri için uzunlamasına dolaplar yaratmak.
Merdiven boşluğunuzu değerlendirirken neye ihtiyacınız olduğunu düşünmenizi söylemiştik. Eğer evinizde ayrı bir misafir tuvaleti yoksa, merdiven boşluğunu bir kapıyla kapatıp içeriye küçük bir lavabo ve tuvalet yerleştirebilirsiniz. Biraz zahmetli bir uygulama olduğu doğru ama buna değeceğine eminiz. İtalyan tasarım firması 23Bassi tarafından dizayn edilen bu merdiven altı küçük lavabo da bunun şahane bir kanıtı.
Eğer merdivenleriniz spiral şeklinde uzanıyorsa ve dar bir boşluk alanı varsa bu küçük alanları değerlendirmenin de bir yolu var elbette: Renkli tablolar, sanatsal heykeller… Bu tür aksesuarlar hem sanatsal olarak mekana estetik bir değer katacak hem de evinizi renklendirip hareketlendirecektir.