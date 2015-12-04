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Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin

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Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
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Çok katlı evlerdeki merdiven boşlukları genellikle kullanışsız boş bir alan olarak kalırlar çünkü evlerin iç mimarisi ve dekorasyonu oluşturulurken bu alanları değerlendirmek genellikle düşünülmez. Ne de olsa birden çok katı olan geniş bir ev söz konusudur ve bu yüzden de alan ihtiyacının olmayacağı varsayılır hep. Oysa alan tasarrufu, yalnızca fonksiyonel olarak değil estetik olarak da evimizin değerini arttıran özelliklerden biridir ve merdiven boşluklarını değerlendirerek harika dizaynlar ortaya çıkarabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte merdiven boşluklarını boş ve kullanışsız alanlar olmaktan çıkaran harika fikirlere bir göz atalım.

Zen bahçeleri

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Evlerinize ferahlık, tazelik ve doğallık katmak istiyorsanız bunun en iyi yollarından biri modern ve şık görünümleriyle her tarz dekorasyona uyum sağlayabilen Zen bahçeleridir kuşkusuz. İç mekanlar için harika bir doğal ortam yaratan Zen bahçeleri, kum, çakıl, taş ya da kayaların zeminini oluşturduğu bir tür bahçe anlamına geliyor.  Zen bahçeleri bugünün modern evlerinde önemli yer tutan dekoratif fikirlerden biri. Merdiven boşlukları da evlerinizi Zen bahçeleri ile renklendirmek ve ferahlatmak için en ideal alanlardan.

Neye ihtiyacınız varsa

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Merdivenlerinizin altında kalan boş alanı değerlendirmek istiyorsanız merdiven boşluğuna şöyle bir bakın, ölçüsünü alın ve sonra da evinizde en çok neye ihtiyaç duyduğunuzu, neyin eksikliğini çektiğinizi düşünün. Merdiven boşlukları pek çok şey için ideal alanlara dönüşebilirler. Bu boş alanlarda depolama alanları, kitaplıklar, dolaplar ve hatta minik yaşam alanları yaratabilirsiniz.

Kitaplıklar

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

Merdiven boşluklarını değerlendirmek denilince akla ilk gelen fikirlerden biri genellikle kitaplık oluyor. Gerçekten de kitaplıklar evlerimizde yer kaplayan ve eğer ayrı bir çalışma odamız yoksa dekorasyona uyum sağlamaları için biraz çaba isteyen tasarım unsurlarıdır. Merdiven boşluklarını kitaplığa dönüştürmek gerçekten de dekorasyon ve pratiklik açısından harika bir fikir.

Duvar nişleri ve raflar

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

Merdiven alanlarını değerlendirmek derken aklımıza hep merdiven boşlukları geliyor ama merdivenlerin yanlarındaki duvarları neden değerlendirmeyelim ki? Merdiven altındaki boşluklar ve yan taraflardaki duvarlar yaratıcı depolama alanları yaratmak için idealdir. Buralara şık raflar ve nişler yerleştirerek biblolarınızı, aksesuarlarınızı, dekoratif küçük ev eşyalarını sergileyebilirsiniz ve böylelikle salonunuzun şıklığını merdiven ve koridorlarınıza da taşıyabilirsiniz.

Büfe ve barlar

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Herhangi bir iç mimari değişime gerek duymadan yapabileceğiniz basit ve kolay çözümlerden biri de bar ve büfeler. Şık ve dekoratif bardak, kase ve şişelerle süsleyeceğiniz tercihen canlı renklerde bir büfe merdiven boşluğunuzu doldurmak için oldukça sofistike ve seçkin bir tasarım fikri.

Küçük bir çalışma alanı

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Eğer geniş merdivenleriniz varsa merdiven boşluğunuz da nispeten geniş olacaktır ve bu gibi durumlarda da merdiven altında tezgah tipi masalar ve yer kaplamayan sandalyeler ile ister çocuğunuz ister kendiniz için küçük bir çalışma odası yaratabilirsiniz.

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Giysi dolapları ve ayakkabılıklar

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

İşte gerçekten özgün ve yaratıcı bir fikir daha: Merdiven boşluklarına çanta, ayakkabı ve giysileriniz için küçük dolaplar yerleştirmek. Bir başka fikir de evlerimizde nereye koyacağımızı bilemediğimiz çarşaf, battaniye, nevresim takımı gibi tekstil ürünleri için uzunlamasına dolaplar yaratmak.

Misafir tuvaleti

the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Minimalist Banyo
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Merdiven boşluğunuzu değerlendirirken neye ihtiyacınız olduğunu düşünmenizi söylemiştik. Eğer evinizde ayrı bir misafir tuvaleti yoksa, merdiven boşluğunu bir kapıyla kapatıp içeriye küçük bir lavabo ve tuvalet yerleştirebilirsiniz. Biraz zahmetli bir uygulama olduğu doğru ama buna değeceğine eminiz. İtalyan tasarım firması 23Bassi tarafından dizayn edilen bu merdiven altı küçük lavabo da bunun şahane bir kanıtı. 

Tablo ve heykellerle sanatsal dokunuşlar

Appartement Paris 75116 :, ARC et SENS ARC et SENS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ARC et SENS

ARC et SENS
ARC et SENS
ARC et SENS

Eğer merdivenleriniz spiral şeklinde uzanıyorsa ve dar bir boşluk alanı varsa bu küçük alanları değerlendirmenin de bir yolu var elbette: Renkli tablolar, sanatsal heykeller… Bu tür aksesuarlar hem sanatsal olarak mekana estetik bir değer katacak hem de evinizi renklendirip hareketlendirecektir.

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Çok katlı evlerdeki merdiven boşluklarını değerlendirmek için derlenen bu fikirleri siz nasıl buldunuz?

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