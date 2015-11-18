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Modern aileler için ideal rüya evler

ümit atdağ ümit atdağ
Casa JD, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Modern Evler
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Günümüzde gelişen teknolojilere bağlı olarak yeni yapı malzemeleri geliştirilmiş ve ev inşa edilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Yeni yapı malzemeleri, tasarımı yapılan evlerin, binaların çeşitli yerlerinde bir arada kullanılarak insan yaşamı için gerekli olan konforun oluşturulmasını sağlayarak tüm ihtiyaçlara cevap verebilen rüya evler inşa edilmesine olanak tanımıştır. Oturduğumuz evler eski evler olduğu için bütün ihtiyaçlarımıza cevap verememektedir. Aile yapısına bağlı olarak tercih edilen evler, ihtiyaçların tamamına cevap verebileceği gibi ihtiyaç öncelik listesi yapılarak tercih edilen evler ise bütün ihtiyaçlara cevap veremez. Modern aileler için yapılan ve devasa maliyetlere mal olan rüya evler bütün ihtiyaçlara cevap verdiği gibi, konfor açısından istenilen seviyeden daha fazla konfor sunmuştur.  Bu tür evlerde; müzik odası, kitap odası, çalışma odası , tv odası, yaşam odaları, açık, kapalı garaj, açık kapalı yüzme havuzu, çamaşır odası gibi ihtiyaç duyacağınız bütün odalar yeterli büyüklüklere sahip olacak şekilde yer alır. Bütün ihtiyaçlara cevap verebilen  modern aileler için ideal rüya evler inşa edilmekte ve  her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde dekore edilmektedir. Bu tür ev modelleri için homify modern evler sayfasını ziyaret ederek örnek ev stillerini inceleyebilirsiniz.

Küçük modern evler

HUF Haus MODUM 7:10, HUF HAUS GmbH u. Co. KG HUF HAUS GmbH u. Co. KG Modern Evler
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG
HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Modern ev demek büyük devasa ev anlamına gelmiyor. Modernizm küçük evlerde de pekala uygulanabilir, ve estetik küçük bir ev oluşturabilirsiniz. Örnek resimde yer alan ev modeli, cam kullanımı, estetik bahçe peyzajı, görsel dış cephe dekorasyonu ile bizleri büyülüyor.

Havuz, teras ve bahçe

House HU, CONIX RDBM Architects CONIX RDBM Architects Modern Evler
CONIX RDBM Architects

CONIX RDBM Architects
CONIX RDBM Architects
CONIX RDBM Architects

Örnek resimde yer alan modern ev örneğinde, ihtiyaç duyulan ve insanı dinlendiren havuz, kış terası, bahçe gibi önemli ayrıntılara sahip modern bir şekilde inşa edilmiş rüya evlerden birisi yer almaktadır.  Evin dış tasarımı kadar iç tasarımı da bütün ihtiyaçlara cevap verebilen, istenilen kadar oda sayısına sahip bir ev modeli olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özel tasarım evler

Casa JD, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Modern Evler
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

Ev tasarımları yapılırken özel ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından farklı geometrik şekillerde tasarlanır ve  inşa edilirler. Örnek resimde yer alan ev modelinde olduğu gibi bir bölümü iki katlı olarak inşa edilmiş iken diğer kısmı farklı amaçları karşılaması için tak katlı olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Modern evlerde olduğu gibi havuzu ve yeşil alanı da unutulmamıştır.

Ahşap kullanımı

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall The Bazeley Partnership Modern Evler
The Bazeley Partnership

Sundown, Widemouth Bay, Cornwall

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Modern evler inşaat yapı malzemeleri ile yapılıp sonrasında modern bir görünüm kazandırmak ve özel bir görsellik oluşturmak için ahşap ile kaplanırlar. Genellikle büyük alanlara inşa edilen bu evler özel aydınlatmalar ile estetik ve şık bir görünüme kavuşurlar. 

Cam kulanımı

Дом под Москвой, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Modern ev inşasında olabildiğince güneş ışığının doğal yollar ile evin içine girmesi için tasarımlar yapılır. Bu tasarımlar cam yoğun şekilde kullanılır. Örnek resimde olduğu gibi hem ahşap zeminden oluşan kış terası hem de güneş ışığından yararlanmak için cam kullanımı ile modern bir ev inşa edilmiştir.

Modern görsel evler

Recuperação e ampliação Vila Chã - Amarante, Bárbara abreu Arquitetos Bárbara abreu Arquitetos Modern Evler Beyaz
Bárbara abreu Arquitetos

Bárbara abreu Arquitetos
Bárbara abreu Arquitetos
Bárbara abreu Arquitetos

Modern evler ihtiyaçlara cevap verebildikleri kadar dış cephe dekorasyonları ile de göz kamaştırır. Örnek resimde olduğu gibi yeşil bir alanın ortasına oturtulmuş, ağaçların içinde, havuzu bulunan ve özel güneşlenme alanına sahip modern bir ev olarak karşımıza çıkan bu ev modelleri aynı zamanda doğa ile iç içe yaşama şansı sunuyor. 

Genç odası dekorasyonu nasıl olmalı?
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