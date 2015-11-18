Günümüzde gelişen teknolojilere bağlı olarak yeni yapı malzemeleri geliştirilmiş ve ev inşa edilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Yeni yapı malzemeleri, tasarımı yapılan evlerin, binaların çeşitli yerlerinde bir arada kullanılarak insan yaşamı için gerekli olan konforun oluşturulmasını sağlayarak tüm ihtiyaçlara cevap verebilen rüya evler inşa edilmesine olanak tanımıştır. Oturduğumuz evler eski evler olduğu için bütün ihtiyaçlarımıza cevap verememektedir. Aile yapısına bağlı olarak tercih edilen evler, ihtiyaçların tamamına cevap verebileceği gibi ihtiyaç öncelik listesi yapılarak tercih edilen evler ise bütün ihtiyaçlara cevap veremez. Modern aileler için yapılan ve devasa maliyetlere mal olan rüya evler bütün ihtiyaçlara cevap verdiği gibi, konfor açısından istenilen seviyeden daha fazla konfor sunmuştur. Bu tür evlerde; müzik odası, kitap odası, çalışma odası , tv odası, yaşam odaları, açık, kapalı garaj, açık kapalı yüzme havuzu, çamaşır odası gibi ihtiyaç duyacağınız bütün odalar yeterli büyüklüklere sahip olacak şekilde yer alır. Bütün ihtiyaçlara cevap verebilen modern aileler için ideal rüya evler inşa edilmekte ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde dekore edilmektedir. Bu tür ev modelleri için homify modern evler sayfasını ziyaret ederek örnek ev stillerini inceleyebilirsiniz.