Günümüzde gelişen teknolojilere bağlı olarak yeni yapı malzemeleri geliştirilmiş ve ev inşa edilmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Yeni yapı malzemeleri, tasarımı yapılan evlerin, binaların çeşitli yerlerinde bir arada kullanılarak insan yaşamı için gerekli olan konforun oluşturulmasını sağlayarak tüm ihtiyaçlara cevap verebilen rüya evler inşa edilmesine olanak tanımıştır. Oturduğumuz evler eski evler olduğu için bütün ihtiyaçlarımıza cevap verememektedir. Aile yapısına bağlı olarak tercih edilen evler, ihtiyaçların tamamına cevap verebileceği gibi ihtiyaç öncelik listesi yapılarak tercih edilen evler ise bütün ihtiyaçlara cevap veremez. Modern aileler için yapılan ve devasa maliyetlere mal olan rüya evler bütün ihtiyaçlara cevap verdiği gibi, konfor açısından istenilen seviyeden daha fazla konfor sunmuştur. Bu tür evlerde; müzik odası, kitap odası, çalışma odası , tv odası, yaşam odaları, açık, kapalı garaj, açık kapalı yüzme havuzu, çamaşır odası gibi ihtiyaç duyacağınız bütün odalar yeterli büyüklüklere sahip olacak şekilde yer alır. Bütün ihtiyaçlara cevap verebilen modern aileler için ideal rüya evler inşa edilmekte ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde dekore edilmektedir. Bu tür ev modelleri için homify modern evler sayfasını ziyaret ederek örnek ev stillerini inceleyebilirsiniz.
Modern ev demek büyük devasa ev anlamına gelmiyor. Modernizm küçük evlerde de pekala uygulanabilir, ve estetik küçük bir ev oluşturabilirsiniz. Örnek resimde yer alan ev modeli, cam kullanımı, estetik bahçe peyzajı, görsel dış cephe dekorasyonu ile bizleri büyülüyor.
Örnek resimde yer alan modern ev örneğinde, ihtiyaç duyulan ve insanı dinlendiren havuz, kış terası, bahçe gibi önemli ayrıntılara sahip modern bir şekilde inşa edilmiş rüya evlerden birisi yer almaktadır. Evin dış tasarımı kadar iç tasarımı da bütün ihtiyaçlara cevap verebilen, istenilen kadar oda sayısına sahip bir ev modeli olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ev tasarımları yapılırken özel ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından farklı geometrik şekillerde tasarlanır ve inşa edilirler. Örnek resimde yer alan ev modelinde olduğu gibi bir bölümü iki katlı olarak inşa edilmiş iken diğer kısmı farklı amaçları karşılaması için tak katlı olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Modern evlerde olduğu gibi havuzu ve yeşil alanı da unutulmamıştır.
Modern evler inşaat yapı malzemeleri ile yapılıp sonrasında modern bir görünüm kazandırmak ve özel bir görsellik oluşturmak için ahşap ile kaplanırlar. Genellikle büyük alanlara inşa edilen bu evler özel aydınlatmalar ile estetik ve şık bir görünüme kavuşurlar.
Modern ev inşasında olabildiğince güneş ışığının doğal yollar ile evin içine girmesi için tasarımlar yapılır. Bu tasarımlar cam yoğun şekilde kullanılır. Örnek resimde olduğu gibi hem ahşap zeminden oluşan kış terası hem de güneş ışığından yararlanmak için cam kullanımı ile modern bir ev inşa edilmiştir.
Modern evler ihtiyaçlara cevap verebildikleri kadar dış cephe dekorasyonları ile de göz kamaştırır. Örnek resimde olduğu gibi yeşil bir alanın ortasına oturtulmuş, ağaçların içinde, havuzu bulunan ve özel güneşlenme alanına sahip modern bir ev olarak karşımıza çıkan bu ev modelleri aynı zamanda doğa ile iç içe yaşama şansı sunuyor.