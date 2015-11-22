Evim için en uygun raf standı hangisi ?

Yaşadığımız evleri dekore ederken aklımızda sadece mobilyaların seçimi, duvar kağıtlarının, duvar için boya renklerinin seçimleri, perdeler, yer döşemesi, zemin kaplaması gibi ana detaylar vardır. Ancak dekorasyonların sadece bu unsurlardan oluşmadığını, dekorasyon içerisinde, süsleme sanatının ağırlıklı olarak yer aldığını da bilmemiz gerekir. Süs aksesuarlarını evimizde koyacağımız yerler yoğunluklu olarak orta masalar, tv üniteleri gibi alanlardır. Bu alanların dışında isteğe bağlı olarak oluşturulan yalancı kolonlar yardımıyla niş alanlar içerisinde de süs aksesuarları sergilenmekte, kitaplar konularak bu alanlar kitaplık gibi kullanılmaktadır. Niş alanların dışında özel duvar rafları oluşturularak, mobilyaların revize edilmesi ile yapılan özel raf standları ile, evlerimizde yaptığımız farklı raf standı tasarımları ile evlerimizdeki süs aksesuarlarını teşhir eder, kitaplarımızı bu alanlarda muhafaza eder ve ev dekorasyonunun yardımcı unsurlarından birisi olan süsleme sanatını da evimizde yapmış oluruz.

Peki bu raf standlarından, raf alanlarından hangisinin evimiz için en ideal raf standı olacağına nasıl karar veririz. Bunun için yapmamız gereken raf örneklerini detaylı olarak incelemek, evimizin şekelini detaylandırarak kişiliğimize, zevkimize uygun, tarzımızı yansıtan ve istediğimiz özelliklere sahip olacak, ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek raf standını belirlemeliyiz. Bu yöntem ile ihtiyacımız olan ve evimiz için en uygun raf standını belirlemiş bütün ihtiyaçları karşılayabilecek, aynı zamanda ev dekorasyonunuza canlılık katacak, ferah bir ev dekorasyonu yapmanızı sağlayacak raf standını seçmiş olursunuz.

Raf standları genel olarak özel duvar rafları, süs rafları, kitaplıklar, niş rafları gibi standlar olarak tercih edilmektedir. Bu raf standları minimalist ve vintage mobilya dekorasyonlarında kendilerine pek yer bulamadıkları için kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla mobilyalar ile birleştirilmiş raf standı modelleri hem kullanıcıları rahatlatmış hem de raf standı modellerinin minimalist ve vintage modası içerisinde yer almasını sağlamıştır. Özellikle minimalist moda içerisinde olabildiğince az mobilya bulundurarak aynı zamanda rafları da eklemiş ve farklı bir minimalist dekorasyonu yapmış olursunuz. Vintage dekorasyon akımı içerisinde ise mobilya türlerine uygun işlemeli, özel raf standlarını özellikle oturma odaları ve salonlarda uygulayan tasarımcılar bu sayede mahrum olduğunuz süs aksesuar raflarını odalarınıza yerleştirmenizi ve görsel, estetik ve canlı dekorasyonlar yaparak hem vintage modasını yaşamanızı hem de istediğiniz dekorasyonu yapmanızı sağlar.