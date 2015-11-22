Evim için en uygun raf standı hangisi ?

Yaşadığımız evleri dekore ederken aklımızda sadece mobilyaların seçimi, duvar kağıtlarının, duvar için boya renklerinin seçimleri, perdeler, yer döşemesi, zemin kaplaması gibi ana detaylar vardır. Ancak dekorasyonların sadece bu unsurlardan oluşmadığını, dekorasyon içerisinde, süsleme sanatının ağırlıklı olarak yer aldığını da bilmemiz gerekir. Süs aksesuarlarını evimizde koyacağımız yerler yoğunluklu olarak orta masalar, tv üniteleri gibi alanlardır. Bu alanların dışında isteğe bağlı olarak oluşturulan yalancı kolonlar yardımıyla niş alanlar içerisinde de süs aksesuarları sergilenmekte, kitaplar konularak bu alanlar kitaplık gibi kullanılmaktadır. Niş alanların dışında özel duvar rafları oluşturularak, mobilyaların revize edilmesi ile yapılan özel raf standları ile, evlerimizde yaptığımız farklı raf standı tasarımları ile evlerimizdeki süs aksesuarlarını teşhir eder, kitaplarımızı bu alanlarda muhafaza eder ve ev dekorasyonunun yardımcı unsurlarından birisi olan süsleme sanatını da evimizde yapmış oluruz.
Peki bu raf standlarından, raf alanlarından hangisinin evimiz için en ideal raf standı olacağına nasıl karar veririz. Bunun için yapmamız gereken raf örneklerini detaylı olarak incelemek, evimizin şekelini detaylandırarak kişiliğimize, zevkimize uygun, tarzımızı yansıtan ve istediğimiz özelliklere sahip olacak, ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek raf standını belirlemeliyiz. Bu yöntem ile ihtiyacımız olan ve evimiz için en uygun raf standını belirlemiş bütün ihtiyaçları karşılayabilecek, aynı zamanda ev dekorasyonunuza canlılık katacak, ferah bir ev dekorasyonu yapmanızı sağlayacak raf standını seçmiş olursunuz.
Raf standları genel olarak özel duvar rafları, süs rafları, kitaplıklar, niş rafları gibi standlar olarak tercih edilmektedir. Bu raf standları minimalist ve vintage mobilya dekorasyonlarında kendilerine pek yer bulamadıkları için kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla mobilyalar ile birleştirilmiş raf standı modelleri hem kullanıcıları rahatlatmış hem de raf standı modellerinin minimalist ve vintage modası içerisinde yer almasını sağlamıştır. Özellikle minimalist moda içerisinde olabildiğince az mobilya bulundurarak aynı zamanda rafları da eklemiş ve farklı bir minimalist dekorasyonu yapmış olursunuz. Vintage dekorasyon akımı içerisinde ise mobilya türlerine uygun işlemeli, özel raf standlarını özellikle oturma odaları ve salonlarda uygulayan tasarımcılar bu sayede mahrum olduğunuz süs aksesuar raflarını odalarınıza yerleştirmenizi ve görsel, estetik ve canlı dekorasyonlar yaparak hem vintage modasını yaşamanızı hem de istediğiniz dekorasyonu yapmanızı sağlar.
Yatak odalarında genellikle yatak takımı,
elbiseler için gardırop, boy aynası, makyaj masası gibi yatak odası mobilyaları için yer ayrılıp geri kalan alanların boş kalması istenir. Bu nedenle yatak odalarınızda süs aksesuarlarını teşhir edecek, kitaplarınızı, dergilerinizi koyabileceğiniz kitaplık türü mobilyalar yer almayacaktır. Bu duruma engel olmak adına yatak odalarınızda örnek resimdeki gibi dekoratif bir duvar rafı dekorasyonu yaparak hem süs aksesuarları ile yatak odanıza canlılık kazandırmış olursunuz hem de kitaplarınız ve dergileriniz için yatak odalarınız da yer ayırmış olursunuz. Bu nedenle evinizde yatak odalarınızda yer ayıramıyorsanız en uygun raf standı dekoratif duvar rafı standıdır. Dekoratif duvar rafı standını tek parça halinde yapabileceğiniz gibi parça parça veya farklı geometrik şekillerde de yapabilirsiniz.
Oturma odalarında ve salonlarda sadelikten yana
olanlar ve fazla eşyalardan hoşnut olmayanlar için benzer durum söz konusudur. Oturma odasında oturma grupları, sehpalar, orta masalar, halılar, aydınlatma armatürleri gibi dekorasyon unsurları detaylı bir şekilde planlanırken kitaplıklar, kitap rafları, niş raflar gibi detaylara pek dikkat edilmez. Bu durun çok sade, süs aksesuarlarından yoksun, kitap, dergi gazetelerin muhafaza edileceği alanlardan eksik, sadece oturma grubu mobilyalarının yer aldığı oturma odaları içinfarklı tasarımlar yapılmış, oturma grupları ile aynı renklerde, hemen oturma grubu mobilyalarının sırtlık hizasından başlayan ve duvara monte edilen kibar, naif, ve nazik raf standları tasarlanmıştır. Bu raf standları örnek resimdeki gibi bütün bir halde olabileceği gibi, tek sıra halinde bir parça veya çok parçadan oluşan kat kat kitap raf standlarından tercih ederek estetik ve zarif raf standına sahip oturma odaları ve salonlar dekore edebilirsiniz. Böylece sade olmasını istediğiniz oturma odalarını sade ve fazla eşya olmadan dekore edilebilir estetik, zarif bir dekorasyon yapabilirsniz.
Evlerimizde görsellik yaratması açısından özel kolon ve kiriş süslemeleri ile oluşturduğumuz şömine kenarları niş alanlar olarak kalırlar. Bu alanları çok güzel raf standları ile kaplayarak örnek resimde yer alan uygulamanın benzerini evlerimize salonlarımıza yapabiliriz. Niş alanlar her evde bulunmayacağı için ve özellikle oda içerisinde çıkıntı ve fazla yer işgal etme gibi sorunlar yaratmayacağından, görsel olarak çok dekoratif duracağından ve odamıza fonksiyonellik, işlevsellik kazandıracağından uygulanması çok ideal raf standlarıdır. Örnek resimdeki raf standlarından farklı olarak cam raf türlerini veya şeffaf flexi glass raf türlerini tercih ederek özel uygulamalar yapabilir ve süs aksesuarlarınız olan biblolar, oyuncak hayvan figürleri, spor malzemesi maskotları gibi aksesuarlarınızı estetik olarak sergileyebilirsiniz.
Ahşap raf standları doğal malzemelerden yapıldıkları için en çok tercih edilen raf standlarıdır. Evimizin içinde yer işgal etmesini istemediğimiz raf standlarını en uygun alanlara kaydırarak veya uygun alanlara özel imalatlar yaparak istediğiniz rafları evinizin içinde tutmuş olursunuz. Örnek resimde olduğu gibi çatı katında veya asma kat duvarının üzerine yapacağınız ahşap kitap rafları ile evlerinizi hem doğal bir malzeme ile dekore etmiş olursunuz hem de kitaplarınız için istediğiniz raflara fazladan yer ayırmamış olursunuz. Yatay olarak yapılan raf sistemlerinin yerine odalarınızda bulunan ölü alanları değerlendirmek için özel tasarımlara sahip ahşap raf sistemleri tercih ederek işlevsel ve ölü alanları kullanabileceğiniz raf standlarına sahip olabilirsiniz.
Hem dekoratif ve görsel bir oda dekorasyonu yapmak hem de özel bir aksesuar sergileme alanı oluşturmak istiyorsanız örnek resimde yer alan raf uygulamasının aynısını yapabilirsiniz. Yalancı kolon ve yalancı duvar oluşturarak oda içerisinde niş alanlar oluşturup estetik desenli duvar kağıtları ile süsleyerek niş alanları için özel raf standları yaparak istediğiniz alanları yaratmış olursunuz. Bu sayede hem oda içi dekorasyonunuzu görsel bir şekilde yapmış hem de istediğiniz süs raflarına kavuşmuş olursunuz.
Salonlar geniş alanlar olduğu için uygulaması zor olan raf sistemleri belirli alanlar seçilerek oluşturulabilir. Örnek resimdeki gibi sadece koltuğun üzerine görsellik yaratmak amaçlı raf sistemi oluşturarak ahşabın doğallığı ve görselliği kullanılmış ve özel bir alan oluşturulmuştur. İstenildiği takdirde raf aralıkları daha kısa tutularak 3 kat raf standı oluşturulabilir ve daha çok süs aksesuarı sergileme alanı oluşturabilirsiniz.
Pencere kenarları, pencere altları gibi alanları değerlendirmek ve görsellik kazandırıp dekorasyona dahil etmek için örnek resimdeki gibi bir uygulama yapılarak özel raf standları ile zarif pencere altı veya kenarı oluşturulabilir. Uygulanacak raf sistemleri için kullanılacak malzemeler oda içerisinde kullanılan mobilya renklerine uygun ve dekorasyonun hakim olduğu renk bütünlüğü ile aynı olmalı ve görselliği bozmamalıdır.Pencere altı için oluşturulan alanların darlığı hiç sorun olmayacaktır. Raf standlarının boyları istenildiği gibi ayarlanabildiği için her alanda her boyutta istenildiği gibi raf standı oluşturularak uygulanabilir. Örnek pencere altı raf uygulamasını baz alarak benzer bir uygulama yapabilirsiniz.