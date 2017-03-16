Bahar temizliği: Bu mutfak eşyalarından kurtulabilirsiniz!

Bahar temizliği geldi çattı ve evin hali giderek gözünüzü daha çok korkutuyor değil mi? Neyi nereye koyacağınızı, temizliğe nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bu yazımızda size birkaç küçük tavsiyemiz olacak. Evi ferahlatmanın en etkili çözümleri her zaman kalabalıklardan kurtulmakla başlar. Yalnızca evden çıkarılacaklar değil, depolanması gerekenler de bu listede yer alacak. O halde temizliğe başlarken evdeki hangi eşyalardan ve kalabalıklardan kurtulmanız gerektiğini etraflıca konuşalım. İşe mutfaktan başlamak en doğrusu olacağından bu yazımızda size bahar temizliği sırasında mutfaktan çıkaracağınız eşyaları anlatacağız. Muhteşem mutfak tasarımları eşliğinde vereceğimiz önerilere mutlaka göz atın.

Bahar temizliğinin bir diğer önemli parçası olan balkon ve teraslar için dekorasyon önerileri bulabileceğiniz ’Yaza hazırlık: 14 şahane bahçe ve teras fikri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.