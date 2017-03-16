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Bahar temizliği: Bu mutfak eşyalarından kurtulabilirsiniz!

Homify Homify
Konut /Dubleks Daire, I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş Kırsal Mutfak Ahşap Beyaz
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Bahar temizliği geldi çattı ve evin hali giderek gözünüzü daha çok korkutuyor değil mi? Neyi nereye koyacağınızı, temizliğe nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız bu yazımızda size birkaç küçük tavsiyemiz olacak. Evi ferahlatmanın en etkili çözümleri her zaman kalabalıklardan kurtulmakla başlar. Yalnızca evden çıkarılacaklar değil, depolanması gerekenler de bu listede yer alacak. O halde temizliğe başlarken evdeki hangi eşyalardan ve kalabalıklardan kurtulmanız gerektiğini etraflıca konuşalım. İşe mutfaktan başlamak en doğrusu olacağından bu yazımızda size bahar temizliği sırasında mutfaktan çıkaracağınız eşyaları anlatacağız. Muhteşem mutfak tasarımları eşliğinde vereceğimiz önerilere mutlaka göz atın.

Bahar temizliğinin bir diğer önemli parçası olan balkon ve teraslar için dekorasyon önerileri bulabileceğiniz ’Yaza hazırlık: 14 şahane bahçe ve teras fikri’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.  

1. Halı ve kalın perdeler kış için depolanmaya hazır!

KONUT PROJESİ , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya Klasik Mutfak
vanetta mutfak Çankaya

KONUT PROJESİ

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

Bahar temizliği öncesi mutfağı ferahlatmak için yapmanız gereken ilk şey halıları toplamak olacaktır. Bir yıkamacıya vererek ya da havalandırarak depolamaya hazır hale getirdiğiniz halıları dikkatlice sarıp kaldırabilirsiniz. Perdelere gelince; yaz boyu camları mümkün olduğunca açık tutacağınızdan artık perdelere de pek ihtiyacınız olmayacak. Modern, minimal ve iskandinav gibi stillerde sık gördüğümüz perdesiz pencereler eve yenilenmiş bir hava kazandırabilir. Bu nedenle hiç çekinmeden kalın ve hantal perdelerinizden kurtulabilirsiniz.      

2. Bakımı zor ve toz tutan avizeleri hafif lambalarla değiştirin

Mutfak I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş Kırsal Mutfak Ahşap Beyaz provence,mutfak,tasarım
I&#39;Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş

Mutfak

I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş
I&#39;Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş
I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş

Yaz ve bahar mevsimlerinde evin hemen her penceresi açık olacağından tozlanma ciddi bir sorun haline gelebilir. Bu nedenle bu aylarda evde ne kadar az aksesuar bulundurursanız temizlik işleriniz o kadar kolaylaşır. Çok parçalı ve işlemeli aydınlatma ögeleri çok toz tutacağından bakımı yorucu olacaktır. Bu tip aydınlatma ögelerini yaz aylarında rafa kaldırabilir ve yerlerine basit ve modern lambalar takabilirsiniz. Aydınlatma ögeleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve evinize özel fikirler sormak için aydınlatma uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.   

3. Kiler ve depoları elden geçirin

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfağın en karışık alanlarından biri olan kiler ve depoları da bahar temizliği sırasında elden geçirmeniz gerekecek. Sonra kullanırım ya da belki bir işe yarar diye düşünerek kilere attığınız birçok şeyi evden uzaklaştırabilirsiniz. Tarihi geçmiş ürünleri, dibinde kalan bir miktar gıdayla birlikte küflenmiş kavanozları, kullanılmayan saklama kaplarını, takımı bozulmuş tabak ve çizilmiş bardakları, saklama kabı olarak kullanmak için biriktirdiğiniz ama hiç kullanmadığınız yoğurt ve benzeri ürünlerin kaplarını toplayıp geri dönüşüme vermenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca derin dondurucuda bir yıldan uzun zamandır bekleyen gıdaların da artık atılma vakti gelmiş demektir.

4. Hediye ya da anı diye saklanan işlevsiz biblo ve süs eşyalarını kaldırın

Kitchen trolley homify MutfakYemek Takımı & Bardaklar
homify

Kitchen trolley

homify
homify
homify

Sırf hediye ya da anı olduğu için sakladığınız ve mutfakta ciddi kalabalık yapan bir sürü eşya var öyle değil mi? Hepsini geri dönüşüme yollayın! Modası geçmiş biblolar, tozlanmış tüllü pullu aksesuarlar, yapay çiçekler ve daha gözünüze kalabalık görünen ne varsa kurtulabilirsiniz. Mutfak eşya ve ekipmanlarından hangilerini seçeceğinize karar veremiyorsanız kullanma alışkanlıklarınıza göre eleme yapın yani son bir yıl içerisinde hiç kullanmadığınız bütün eşyaları ihtiyacı olanlara verebilir veya geri dönüşüme atabilirsiniz. Ayrıca yemek siparişleri ile birlikte gelen plastik çatal bıçaklardan ve her alış verişte biraz daha yığılan plastik poşetlerden de kurtulun. Plastik ürünlerin geri dönüşümünün çevre için ne kadar önemli olduğunu da unutmayın. 

5. Yapay çiçekleri atıp yerlerine taze bahar çiçekleri koyun

Yeşil Vadi 2012, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Mutfak
ARTISTIC DESIGN

Yeşil Vadi 2012

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Baharın geldiğini taze çiçek kokularından anlayanlar bu başlığı çok sevecek. Evinizde aksesuar olarak kullandığını yapay çiçekler varsa ya kaldırın ya da geri dönüşüme yollayın çünkü onların yerini gerçek olanlar alacak. Hatta saksılı bitkileri seçerseniz daha uzun ömürlü ve her daim capcanlı olacaklardır.  

6. Buzdolabının üzerini işgal eden bütün nikah şekerlerinden, davetiyelerden, reklam magnetlerinden ve zamanı geçmiş notlardan kurtulun

Balham Maple Kitchen designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited Modern Mutfak Masif Ahşap
Tim Wood Limited

Balham Maple Kitchen designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

Buzdolabının üstü de her geçen gün biraz daha kalabalıklaşan alanlardandır. Seçmeye üşendiğimiz için çoğu zaman vakti geçmiş notları bile orada tutabiliyoruz. Bütün bu tozlu eşyalara ihtiyacınız yok, hepsini toplayıp, hiç düşünmeden geri dönüşüm kutusuna atın.  

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7. Kullanmadığınız tarif kitaplarını atın, ne de olsa artık her şeyi internetten bulabiliyoruz

Old-Meets-New Krantz Designs Modern Mutfak
Krantz Designs

Old-Meets-New

Krantz Designs
Krantz Designs
Krantz Designs

Bundan birkaç yıl önce tarif kitaplarının mutfaklarda önemli bir yeri vardı ancak artık istediğiniz her tarifi cep telefonunuzdan bakarak uygulayabiliyorsunuz. Hal böyle olunca tarif kitapları da tozlanmaya bırakıldı. Her bir sayfası bir ağaç dalını kurtarabilecek bu kitapları toplayıp geri dönüşüme yollayın. Hem evinizde yer açılsın hem de sayfalar değerlensin. Ayrıca bir yıldan uzun süredir tuttuğunuz makbuz ve fatura sliplerini de atabilirsiniz.  

8. Doğrama tahtalarını arada bir yenilemekte yarar var

Cutting board CUT e15 Modern Mutfak
e15

Cutting board CUT

e15
e15
e15

Doğrama tahtası ve el bezi gibi bakterilere bolca maruz kalan ürünleri yılda bir kez yenilemekte yarar var. Bu tip ürünleri, her ne kadar yıkasanız da, kesme sırasında oluşan mikro çizgilerinde milyonlarca bakteri barındırabiliyorlar. Çok maliyetli ürünler de olmadıklarından arada bir yenilemenizi tavsiye ederiz. Eskilerini ise geri dönüşüme yollayabilirsiniz.

9. Pencerenizin önünü kaplayan boş saksıları kaldırın ya da değerlendirin

Laundry Cottage, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Pencere & KapılarPencere Dekorasyonu
Roundhouse Architecture Ltd

Laundry Cottage, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Geçen bahar heyecanla diktiğiniz çiçekler kış boyu ya hava şartlarından ya da bakımsızlıktan ölmüş olabilir. Bu boş ve işlevsiz saksıları öylece bekletmektense yeni çiçekler dikebilirsiniz. Eğer mutfağınızda taze çeşniler kullanmak isterseniz nane, biberiye, fesleğen gibi aromatik bitkiler dikerek de boş saksıları değerlendirmeniz mümkün. Hiç kullanmayacağınıza eminseniz atın gitsin.

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