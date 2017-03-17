Kullanışlı iç mekanı ile dikkat çeken küçük bir modüler ahşap ev!

Dilediğiniz yere kolayca kurulabilen, yapımı basit ve ekonomik modüler evler sizi hala bir dağ evi sahibi olmaya ikna edemediyse bu yazımız edecektir. Hızlı, kolay, ekonomik ve ekolojik bir şekilde yapılan bu küçük ve sevimli evi görünce siz de bir tane yaptırmak için can atacaksınız. İstediğiniz yere inşa edilebilen bu ev için küçük bir araziye sahip olmanız ve bir miktar da bütçe ayırmanız yeterli. Gelin bu evi birlikte daha yakından tanıyalım.
Yapı sektörünün giderek popülerleşen, ekonomik bir çözümü olan modüler ahşap evler birçok özellikleri ile betonarme yapıların önüne geçiyor. Kolay ve hızlı inşaları, ekonomik çözümleri ve ekolojik yöntemleri bu evleri diğer bütün evlerin önüne geçirebiliyor. Bu yazımızda size modüler ve ahşap evlerin bilinen özelliklerinden de kısaca bahsedeceğiz. Ülkemizde de sipariş ile bu tip evler yapan firmalar bulmak mümkün. Profesyoneller sayfamızdan mimarlar, marangozlar ve inşaat şirketleri ile iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.
Ülkemizde üretilen ahşap ve modüler evlere örnekler görmek isterseniz ’Bursa'da sipariş üzerine ahşap ev yapan bir firmadan 6 şahane proje’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.
Öncelikle modüler ev kavramından biraz bahsedelim. Modüler evler, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılar olarak biliniyor. Modüler yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yok. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıyabilirsiniz. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası.
Kısa sürede inşa edilen ve minimum inşaat atığı çıkaran modüler evlerin deprem yükü de oldukça düşüktür ve bu yönüyle de oldukça güvenlidirler. Ahşap malzemeden üretilen modüler evlerden bahsetmek gerekirse; ilk olarak betonarme evlerin ömrü demirdeki korozyona ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojiktirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir.
Beyaz dış cephesi, sevimli verandası, alüminyum/titanyum kaplama çatısı ve ahşap yapısı ile son derece çekici görünen bu küçük evin iç mekanları kendinden beklenmeyecek kadar ferah ve kullanışlı. İç mekan duvarlarında ahşap malzemenin yer yer alçı sıva ile kaplandığını yer yer çıplak bırakıldığını görebilirsiniz. Bu eve oldukça şık bir hava kazandırmış. Zemin ve mobilyalarda da en çok kullanılan malzeme elbette ahşap. Rahat ve kullanışlı bir dekorasyon oluşturulmuş.
Beyaz ve açık renk ahşap malzemenin ferah kombinasyonundan faydalanılan evde çok sayıda pencere ve cam kapılar da bulunuyor. Bu sayede evin içi son derece ferah.
Tamamen ahşapla kaplı olan bir ev yangın tehlikesi düşünüldüğünde endişe yaratabiliyor ancak üreticilerin bu konuda da çözümleri var. Ahşap evler için, tutuşma hızını düşüren ve yangına karşı müthiş bir dayanıklılık sağlayan, hatta bu konuda betonarmenin önüne geçen kaplama malzemeleri bulmak mümkün.
Modüler evlerin en büyük özelliği
taşınabilir ev olmasıdır. Bu nedenle evinizin yerini yerleştikten sonra bile değiştirebilirsiniz. Dilediğiniz tepe ya da yamaca kurulabilen bu evleri siz de vakit kaybetmeden değerlendirebilir ve bir emeklilik planı olarak işleme koyabilirsiniz.