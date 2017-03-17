Kullanışlı iç mekanı ile dikkat çeken küçük bir modüler ahşap ev!

Dilediğiniz yere kolayca kurulabilen, yapımı basit ve ekonomik modüler evler sizi hala bir dağ evi sahibi olmaya ikna edemediyse bu yazımız edecektir. Hızlı, kolay, ekonomik ve ekolojik bir şekilde yapılan bu küçük ve sevimli evi görünce siz de bir tane yaptırmak için can atacaksınız. İstediğiniz yere inşa edilebilen bu ev için küçük bir araziye sahip olmanız ve bir miktar da bütçe ayırmanız yeterli. Gelin bu evi birlikte daha yakından tanıyalım.

Yapı sektörünün giderek popülerleşen, ekonomik bir çözümü olan modüler ahşap evler birçok özellikleri ile betonarme yapıların önüne geçiyor. Kolay ve hızlı inşaları, ekonomik çözümleri ve ekolojik yöntemleri bu evleri diğer bütün evlerin önüne geçirebiliyor. Bu yazımızda size modüler ve ahşap evlerin bilinen özelliklerinden de kısaca bahsedeceğiz. Ülkemizde de sipariş ile bu tip evler yapan firmalar bulmak mümkün. Profesyoneller sayfamızdan mimarlar, marangozlar ve inşaat şirketleri ile iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ülkemizde üretilen ahşap ve modüler evlere örnekler görmek isterseniz ’Bursa'da sipariş üzerine ahşap ev yapan bir firmadan 6 şahane proje’ başlıklı yazımız da size yardımcı olabilir.