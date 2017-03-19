Bahar temizliği: Nereden başlamalıyım, nasıl yapmalıyım?

Sıcaklar kendini belli etmeye, kuşlar her zamankinden daha sesli cıvıldamaya başladıysa evlerde de bahar temizliği vakti geldi demektir. Bahar temizliğine nereden başlayacağınızı ya da nasıl bir yol izleyeceğinizi bilemiyorsanız bu yazımızda size birkaç küçük öneri sunacağız. Şık tasarımlar eşliğinde sunacağımız öneriler işinize yarayabilir.

Bahar temizliği yalnızca bir dizi temizlik işini kapsamaz, ayrıca çeşitli tadilat ve bakım, eşya eleme ve depolama gibi işlemleri de içerir. Bu nedenle rutin temizlik işlerine göre biraz daha detaylı planlamak ve evin eksiklerini iyi analiz etmek gerekir. Eğer evinizde çeşitli tadilat ve bakım işlerine de ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız; iyi bir boya badana ile evinizi ferahlatmak için boya ustalarımızdan, ahşap geri dönüşüm ve bakım işleriniz için marangozlardan, çatı bakımı için çatı ustalarımızdan ve diğer bütün tamirat işlemleriniz için profesyonellerimizden danışmanlık alabilirsiniz.