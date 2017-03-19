Bahar temizliği: Nereden başlamalıyım, nasıl yapmalıyım?

Sıcaklar kendini belli etmeye, kuşlar her zamankinden daha sesli cıvıldamaya başladıysa evlerde de bahar temizliği vakti geldi demektir. Bahar temizliğine nereden başlayacağınızı ya da nasıl bir yol izleyeceğinizi bilemiyorsanız bu yazımızda size birkaç küçük öneri sunacağız. Şık tasarımlar eşliğinde sunacağımız öneriler işinize yarayabilir.
Bahar temizliği yalnızca bir dizi temizlik işini kapsamaz, ayrıca çeşitli tadilat ve bakım, eşya eleme ve depolama gibi işlemleri de içerir. Bu nedenle rutin temizlik işlerine göre biraz daha detaylı planlamak ve evin eksiklerini iyi analiz etmek gerekir. Eğer evinizde çeşitli tadilat ve bakım işlerine de ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız; iyi bir boya badana ile evinizi ferahlatmak için boya ustalarımızdan, ahşap geri dönüşüm ve bakım işleriniz için marangozlardan, çatı bakımı için çatı ustalarımızdan ve diğer bütün tamirat işlemleriniz için profesyonellerimizden danışmanlık alabilirsiniz.
İşe temizlik planı yaparak başlamak ve gün gün hangi işlemi takip edeceğinizi önceden belirlemek daha kolay ve stressiz bir çalışma sağlar. Bu nedenle önce hangi odanın nasıl bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu belirlemeli ve ona göre bir program hazırlamalısınız. Önce halı, perde ve yorgan gibi eşyaları temizleterek depolayabilir sonrasında tamirat işlerini halledip bu arada evdeki kalabalıkları seçebilirsiniz. Son olarak ise detaylı bir temizlik ile işi tamamlayabilirsiniz.
Evdeki kalabalıklardan kurtulmak bahar temizliğinin önemli bir adımıdır. Son bir yıl içinde kullanmadığınız bütün eşyaları seçip ihtiyacı olanlara veya geri dönüşüme verebilir ya da ikinci el eşya pazarına satabilirsiniz.
Mutfağın temizlik ve bakım işi diğer odalara göre daha detaylı olacaktır bu nedenle ilk olarak mutfak yükünden kurtulmak daha iyi olabilir. Mutfakta detaylı bir tadilat işlemi yapılmayacaksa işe fazla eşyalardan kurtularak başlayabilirsiniz. Hangi ürünlere artık ihtiyacınız olmadığını kestirmekte zorlanıyorsanız ’Bahar temizliği: Bu mutfak eşyalarından kurtulabilirsiniz!’ başlıklı yazımız bu konuda size yardımcı olabilir.
Mutfakta ilk seçeceğiniz fazlalıklar tarihi geçmiş ürünler ve kilerin kuytu bir köşesinde kalıp küflenen gıdalar olmalı. Bakteri yayan ve hiçbir işinize de yaramayacak olan bu ürünleri derhal evden uzaklaştırın.
Fazla eşyalar konusunda ise rehberiniz kullanım alışkanlıklarınız olmalı. Son bir sene içinde bir kez bile kullanmadığınız mutfak eşyalarına aslında pek de ihtiyacınız yok demektir. İhtiyacı olan birilerine verebilir ya da geri dönüşüme gönderebilirsiniz.
İşin bu kısmı biraz da evi nasıl kullandığınıza bağlı. Eğer yaz günlerinizi bir yazlık evde geçiriyorsanız halı ve perde gibi eşyaları depolamak yerine kapalı kaldıklarında sorun çıkarmayacak şekilde temizletip bırakabilirsiniz. Yaz boyunca da aynı evi kullanacaksınız o zaman mutlaka kışlık eşyaların depolanması gerekecek. Bu iş için temizlik şirketlerinden ve halı yıkamacılarında yardım alabilirsiniz.
Yatak odasında bahar temizliği demek işin yazlık kışlık, kıyafet kısmı demektir. Halı, perde, yorgan, battaniye gibi tekstil eşyalarının yanı sıra kıyafet seçimini de halletmeniz gerekecek. Kışlık ayakkabılarınızı temizleyip, sararak kaldırmanız, kaban ve paltoları güzelce depolamanız önemli. Bu işi giyinme odanız varsa daha kolay çözebilirsiniz.
Evinizde giyinme odası varsa yazlık kışlık ayrımı pek yorucu olmaz çünkü hepsi için yeterince askı ve dolabınız vardır. Bu durumda yalnızca kışlık bot ve ayakkabıları temizleyip, kalıplarına ve kutularına koyarak yerlerine kaldırmanız ve yaz boyu kullanmayacağınız kabanları temizletip asmanız yeterli olacaktır.
Banyoda eğer tadilat işleriniz yoksa bütün yapmanız gereken sıkı bir temizlik olacaktır. Rutin temizliğin yanı sıra bahar temizliğinde yapmanız gerekenlere gelince;
- Havluları seçip eskisi kadar emici olmayanları beyaz sirkeli suda bekleterek yumuşatabilirsiniz. Yumuşatıcı ve deterjan gibi kimyasallar zamanla havluların su emme özelliğini azaltır, bundan kurtulmak için yılda birkaç kez, tercihen bahar temizliği sırasında havluları birkaç damla beyaz sirke eklenmiş suda bekletip, yıkayarak kullanmaya devam edebilirsiniz.
- Banyonuzdaki cam ve aynaların buhardan etkilenmemesini ve su lekesi oluşturmamasını istiyorsanız her bahar temizliğinde onları gliserinle hidrofobik hale getirebilirsiniz. Islak bezle tozlarını aldığınız camlara, kurumadan önce naylonlu bir bez yardımıyla gliserinli su sürün ve kurumaya bırakın. Gliserin cam ve aynalara buğulanmayan ve su tutmayan bir özellik kazandıracaktır.
Kış boyu kapalı kalan teras ve balkonları sıkı bir temizlikten sonra kullanıma açabilirsiniz. Renkli minder ve kırlentlerle süsleyeceğiniz dekorasyonlar bahar aylarında en sevdiğiniz alan olacak.
Bahar temizliğinize bahçe ve havuz bakımını da dahil edecekseniz bu iş için mutlaka bir uzmandan yardım almanızı tavsiye ederiz. Havuzu kullanıma açmadan önce sıkıca temizlenip ilaçlanması, pompa ve drenaj sisteminin kontrol edilmesi ve elektrik tesisatının da bakımdan geçmesi gerekebilir.
Evde ve bahçede yapılan temizliğin bütün atıkları son olarak garajda toplanacaktır. Her ne kadar kullanılmayan eşyaları atmak için yola çıksanız da günün sonunda yine kıyamayıp saklayacağınız ve garajı boylayacak eşyalar olacağını siz de biliyorsunuz. Bu nedenle en son iş olarak bir de garaja el atmanızı tavsiye ederiz. Donmuş boya ve vernik kutularını, kullanılmayan eşya ve ekipmanları seçip garajı ferahlatabilirsiniz.