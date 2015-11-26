Antre için hangi zemin kaplamasını seçmeliyim?

Evin antresi evin kalan kısmının dekorasyonunun bir ön gösterimi gibidir. Evin karakterinin ilk izlenimini yaratır ve odalarda neyle karşılaşılacağı konusunda fikir verir. Hem kendimiz hem de konuklarımız için davetkar bir giriş holü arzu ederiz. Evin dekoruna uyumlu, ferah, karmaşık olmayan, insandan içeri girme isteği uyandıran bir antre, şık bir antreyi tanımlayan kelimelerdir.
Antre dekorasyonunu yaparken seçebileceğimiz birçok zemin kaplaması çeşidi mevcut. Tıpkı diğer odalarda da olduğu üzere, ahşaptan mermer ve benzeri doğal taşlara, halı ve kilim çeşitlerinden yeniden piyasaya çıkan ve muhteşem renkleri ve desenleri ile insanı hayrete düşüren vinil ve linolyum modellerine kadar birçok seçenek içinden evimizin dekoru ile en uyumlu olanı seçip evimizin giriş holünü olabileceği en şık hale getirebiliriz.
Bu sayfamızda farklı kaplama çeşitleri kullanılarak dekore edilmiş antre örneklerini derledik. Her bir kaplamanın ayrı bir havası, avantajları ve elbette dezavantajları olabilir. Eviniz için antre kaplaması seçerken bu yazımızda incelediğimiz seçenekler sizler için de kılavuz görevi görecektir.
Giriş holleri için en iyi seçeneklerden biri seramik karo ve fayanslardır. Birçok renk ve desen çeşidi sunan seramik karolarla evinizin girişini ister klasik nötr tonlarda döşeyerek dikkati başka dekoratif aksesuarlara çekebilirsiniz ya da birçok farklı renk ya da desenden birini seçerek evin girişini çarpıcı bir zemin dekoru sayesinde gösterişi bir hale getirebilirsiniz. Seramik karoların mermer görünümlü, ahşap görünümlü, brüt beton görünümlü seçenekleri dahi mevcut. En büyük avantajları ise kolay temizlenebilir olmaları. Kir, toz ve dökülen sıvılar seramik karolara kolay kolay zarar vermezler. Bir not düşelim: Evinizin giriş kısmı doğal ışık almıyorsa nispeten açık renkleri seçmekte fayda var.
Eskiden evlerde sıklıkla kullanılan ucuz ve temizlemesi kolay bir malzeme vardı: Vinil, yani muşamba. Kulağa çok çekici gelmese de, aslında oldukça pratik bir malzeme olması ve uygun fiyatı ile zamanının en popüler zemin kaplama malzemelerinden biri olan vinil, birçok farklı desen ile geri döndü. Geometrik desenlerden eski tip karoları andıran geleneksel desenlere kadar seçenekler sonsuz. Bu yeni nesil vinil zemin kaplamaları, kolay temizlenme özellikleri, uygun fiyatları ve ayağa verdikleri yumuşak basma hissi ile tercih nedeni olabilirler. Sert ve sivri maddeler ile kolayca yıpranmaları ile en büyük dezavantajları.
Fotoğrafta Villa Sapanca Butik Konukevi'nin muhteşem giriş holünü görmekteyiz.
Minimal tarz, endüstriyel tarz ve ekspresyonist tarzda sıklıkla kullanılan brüt beton duvar ve zeminler, modenist tasanım prensiplerini benimseyen ve evinde sıra dışı bir özellik yaratmak isteyen okuyucularımız için şahane bir örnek. 1950'li yıllarda ortaya çıkan ancak son yıllarda özellikle batıda giderek yaygınlaşan ve ülkemizde de örneklerini görmeye başladığımız beton dekor çalışmaları, ana malzemeyi saklamak yerine öne çıkaran tavrıyla dikkat çekiyor. Brüt beton, üzerinde yapılan tesfiye (zımpara) ve cila çalışmaları ile arzu edilirse pürüzsüz ve parlak hale de getirilebiliyor. Beton üzerine epoksi denilen özel bir cila türü sürülerek zemin kusursuz bir parlaklığa ulaşıyor ve epoksinin yarattığı sertlik ile daha sağlam hale geliyor. Epoksi cila, temizliği kolaylaştırmak, yüzeylere güzel bir görünüm sağlamak, mekanik ve kimyasal etkilerden korumak amacıyla teknelerde, doğal taşlar üzerinde ve betonda yapılan uygulamalarda kullanılan cilanın adıdır.
Brüt beton dekorlar ve brütalizm ilginizi çekiyorsa, daha önce yayınlamış olduğumuz şu yazılara göz atmanızı tavsiye ederiz:
Evin diğer odaları parke, rabıta ya da laminant döşenmiş ise, dekorasyonun bütünlüğü açısından en uygun antre zemin kaplaması seçeneği bu ürünlerden biri olacaktır. Mekana verdikleri sıcak ve samimi hava ile tercih edilen ahşap ve ahşap benzeri malzemeler aynı zamanda son derece şık ve elit de görünüyorlar. Doğal ahşap olan zeminlerin sistre işlemi ile beş-on yılda bir ya da yıprandığında cilasının yenilenmesi imkanı da var. Bu işlem sonucunda eğer zeminde derin izler yoksa, zemin ilk günkü yeni görünebilir. Ancak bu işlem oldukça meşakkatlidir, bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Zira evin giriş kısmı en çok basılan ve hayat tarzınıza göre zaman zaman ayakkabı ile de basılabilen ve dolayısıyla evin diğer kısımlarına göre çok daha hızlı bir şekilde yıpranma ihtimali olan alandır. Laminant parkeler ise bu konuda çok daha kolay kullanıma sahiptir ancak elbette gerçek ahşap kadar şık durmazlar. Sert cisimlere karşı her türlü ahşap zemin seçeneğinde dikkatli olmak gerekir, çünkü seramik ya da mermere göre çok daha kolay zedelenebilirler.
İşte karşınızda bir klasik! Mekana karakter ve zarafet katan mermer ve diğer taşlardan olan zeminler evin giriş holü için en iyi seçeneklerden biridir. Asla modası geçmeyen ve eve kendi başına tarz getirebilecek güce sahip olan doğal taşların da bazı dezavantajları bulunuyor. Öncelikle maliyetleri: Diğer tüm zemin kaplama seçeneklerinden daha yüksek fiyatlara sahipler, yani bu asil görüntünün yüksek bir bedeli var. Bütçe ile ilgili sıkıntı yoksa, gelelim diğer meselelere: Üzerinde cilası olanlar aşırı derecede kaygan olabilir ve evde sakatlanma ihtimalini arttırıyorlar. Cilasız olanlar ise yere dökülen sıvıları çok kolay emiyor ve kalıcı lekelere neden olabiliyorlar. Bunun dışında, genel temizlikleri oldukça kolay olabilmekle birlikte sirke, limon gibi asidik özelliği olan deterjanlardan ve ağır kimsayallardan kaçınmak gerekiyor.
Evin dışarısı ile bağlantı noktasını oluşturan antreler, evin en çok kirlenen noktalarıdır. Ayakkabıların altından ve taşıdığımız eşyalardan eve giren kirler, genelde evin yalnızca giriş değil, aynı zamanda geçiş noktasını da oluşturan antre sayesinde bütün eve yayılma eğilimi gösterirler. Bu nedenle antre temizliğine ekstra önem göstermeli ve antreyi diğer odalara göre biraz daha sık temizlemeliyiz. Buna ek olarak alabileceğimiz önlemler de mevcut. Giriş holüne yerleştireceğimiz bir halı ya da kilim tozun toprağın evin her odasına yayılmasını büyük oranda engellemekle kalmayacak aynı zamanda çok da şık görünecektir. Bu mekan için seçeceğimiz halının tek renk olmamasında fayda var zira kirlenme hızı evdeki diğer halılara göre çok yüksek olacak. belirli aralıklarla da halı yıkama işlemi gerektireceğini unutmayalım.