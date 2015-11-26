Antre için hangi zemin kaplamasını seçmeliyim?

Evin antresi evin kalan kısmının dekorasyonunun bir ön gösterimi gibidir. Evin karakterinin ilk izlenimini yaratır ve odalarda neyle karşılaşılacağı konusunda fikir verir. Hem kendimiz hem de konuklarımız için davetkar bir giriş holü arzu ederiz. Evin dekoruna uyumlu, ferah, karmaşık olmayan, insandan içeri girme isteği uyandıran bir antre, şık bir antreyi tanımlayan kelimelerdir.

Antre dekorasyonunu yaparken seçebileceğimiz birçok zemin kaplaması çeşidi mevcut. Tıpkı diğer odalarda da olduğu üzere, ahşaptan mermer ve benzeri doğal taşlara, halı ve kilim çeşitlerinden yeniden piyasaya çıkan ve muhteşem renkleri ve desenleri ile insanı hayrete düşüren vinil ve linolyum modellerine kadar birçok seçenek içinden evimizin dekoru ile en uyumlu olanı seçip evimizin giriş holünü olabileceği en şık hale getirebiliriz.

Bu sayfamızda farklı kaplama çeşitleri kullanılarak dekore edilmiş antre örneklerini derledik. Her bir kaplamanın ayrı bir havası, avantajları ve elbette dezavantajları olabilir. Eviniz için antre kaplaması seçerken bu yazımızda incelediğimiz seçenekler sizler için de kılavuz görevi görecektir.