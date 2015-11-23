Küçük bir mutfağı nasıl daha kullanışlı hale getirebilirim?

Mutfağınız küçük diye üzülmeyin. Küçük mutfakları da kullanışlı hale getirecek yöntemler mevcut. Bu yöntemler artık son derece estetik seçenekleri de içinde barındırıyor. Evinizin mutfağında yer sıkıntısı yüzünden problem yaşıyorsanız bahsedeceğimiz ipuçlarıyla kendinize alan kazandırıp kullanımı kolaylaştırabilirsiniz. Yeni yaptıracağınız ya da yenileyeceğiniz mutfağı da aynı yöntemlerle daha işlevsel şekilde planlamanız mümkün.

Küçük mekanlar göze korkuucu görünse de bazen büyük mekanlara göre daha kullanışlı hale gelebilirler çünkü işlevsellik ve optimum işlevsellik önemsenerek planlanır. Geniş mutfaklarda bazen buzdolabından tezgaha yol yürüdüğünüzü hissedebilirsiniz ve bu hem vakit kaybettirir hem de fark etmeden sizi yorabilir. Bu yüzden küçük mutfak sizi korkutmasın, yalnızca nasıl planlayacağınıza önem verin ve özen gösterin.