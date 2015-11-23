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Küçük bir mutfağı nasıl daha kullanışlı hale getirebilirim?

Güleren Eren Güleren Eren
kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Mutfak
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Mutfağınız küçük diye üzülmeyin. Küçük mutfakları da kullanışlı hale getirecek yöntemler mevcut. Bu yöntemler artık son derece estetik seçenekleri de içinde barındırıyor. Evinizin mutfağında yer sıkıntısı yüzünden problem yaşıyorsanız bahsedeceğimiz ipuçlarıyla kendinize alan kazandırıp kullanımı kolaylaştırabilirsiniz. Yeni yaptıracağınız ya da yenileyeceğiniz mutfağı da aynı yöntemlerle daha işlevsel şekilde planlamanız mümkün.

Küçük mekanlar göze korkuucu görünse de bazen büyük mekanlara göre daha kullanışlı hale gelebilirler çünkü işlevsellik ve optimum işlevsellik önemsenerek planlanır. Geniş mutfaklarda bazen buzdolabından tezgaha yol yürüdüğünüzü hissedebilirsiniz ve bu hem vakit kaybettirir hem de fark etmeden sizi yorabilir. Bu yüzden küçük mutfak sizi korkutmasın, yalnızca nasıl planlayacağınıza önem verin ve özen gösterin. 

Nişlere yerleştirilmiş raflar

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR Modern Mutfak
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

Nişler ister küçük olsun ister büyük tüm mekanlara işlevsel ve estetik bir değer katar. Özellikle eski yapılarda kalın, yığma duvarlarda var olan ya da açılabilecek kimi boşluklar mekanı daha iyi kullanmanızı sağlayabilir. bu mutfakta karşıda gördüğünüz duvar üstü kemer şeklinde bir nişe sahip. Bu nişin içinde kalan duvar taşıyıcı olmadığı için diğer kısımlara göre daha ince. U şeklinde dönen tezgahın bir kısmı da bu nişin içinde kaldığı için yerden tasarruf edilmiş. Tezgahın altı kalın duvar da olabilir, Bu durumda dolapların içi diğerleriyle aynı derinlikte olmasa da tezgah derinliği yeterli oranda kalacaktır. Üst kısımlarda da raflar tamamen nişin içinde kalacak şekilde dizilmiş durumda. Bu rafları kendi ihtiyaçlarına göre farklı yüksekliklerde de dizebilirsiniz elbette. Ayrıca rafların altına kancalarla ya da metal borulara takılmış kancalar ekleyerek asılacak malzemelere alan da sağlamanız mümkün olurdu. Bazı gereçler dolap içlerinde değil raflarda ve kancalara asılı halde olursa daha pratik bir kullanıma sahip olurlar. Özellikle sık kullandığınız tavalar, sahanlar, süzgeçler ya da daha ufak aletler kancalarla kullanılınca büyük rahatlık sağlar. Raflara yerleştirilen tuz, şeker, un gibi sık kullanılan malzemelerin kavanozları da sık kullanılan malzemeler olduğu için bu akılcı bir tercihtir.

Nişler arasında dolap

MARGURİT, DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ MutfakDolap & Raflar
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

MARGURİT

DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ
DESIGNMOB MOBİLYA İNŞ SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ

Nişleri boydan boya dolaplar halinde de düşünebilirsiniz. Eğer mutfağınızın içinde normal tezgah olarak kullanılmayacak kadar dar bir boşluk varsa ona alternatif bir şekilde planlama yapmak mümkün. Bazen mekanın şekli 100 santimetre civarı boşluklar yaratabilir, bir tarafta kolon bir tarafta duvar dönüşü ya da tesisat bacası vardır mesela ve yıkmanız mümkün değildir. Bu durumda küçük mutfağı hem iyi bir şekilde kullanmak hem de kalabalık yaratmamak için bu nişe tam oturacak bir dolap yaptırabilirsiniz. Böylece kapanınca da görsel olarak kalabalık yaratmayacaktır. Designmob tasarımı bu dolap tam da söylediğimiz gibi bir örnek. Mutfakta yer kaplayan ama sık kullanılan blender, su ısıtıcısı, tost makinesi, kahve makinesi gibi araçlar da bu dolabın içinde bir tezgahın üzerine yerleştirilmiş fakat üstlerinde normal bir tezgahtakine göre daha yakında kalan bir raf da kullanılabilmiş. Dolabın açılınca kendi içinde, yanlara giren kapakları iki türlü, açık ya da kapalı kullanıma olanak sağlıyor. İster açıp sürekli kullanın, ister kapatıp mekandaki görsel kalabalığı azaltın.

Dolap kapaklarına kulp taktırmayın

Adin Knutları, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Arte FABBRO

Adin Knutları

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Belki size çok ufak bir detay gibi gelebilir ama dolap kapaklarına alışıldık tarzda kulplar taktırmamak küçük mutfaklar için daha kullanışlı bir çözüm. Örnekteki gibi içerlek kulplar ya da sadece bastırarak açılıp kapanan kulpsuz kapaklar üç beş santim de olsa daha az yer kaplıyorlar ve özellikle karşılıklı tezgahların olduğu ya da dar ve uzun planlı mutfaklarda etkili oluyorlar. Detay demeyin, deneyin.

Köşeler için özel çözümler

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd MutfakDolap & Raflar
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

Mutfak dolapları köşe birleşimlerinde özel çözümlere ihtiyaç duyar. Bunun için çeşitli yöntemler mevcut, siz de kendi kullanımınıza en uygun olan köşe dolap içi aksesuarı alabilirsiniz. Bu örnekte görülen modelde kapalıyken köşede kalan kısım dahil dolabın içini tamamen kaplayan raflar kapak açılınca tamamen dışarı çıkartılarak kullanılabiliyor. Böylece hem yerden kayıp yaşanmıyor hem de normalde bu mekanizme olmasa içte kalacak kısım dışarı alınarak gereçlere kolay ulaşım sağlanıyor. Bu model dışında iki köşenin iki yanını kaplayan döner modeller de mevcut. 

Sadece köşeler için değil tüm dolaplar için iç aksesuarlar oldukça işlevsel çözümler sunuyor. Dar dolaplar için tamamen dışa çekilen mekanizmalar da oldukça kullanışlı ve dolabınızın her noktasını verimli kullanmanız için tasarlanmış. Hayatı kolaylaştıran mutfak dolabı aksesuarları başlıklı yazıda bunlara dair pek çok örneği inceleme fırsatı bulabilirsiniz. 

Aspiratörlerde kompakt modeller

APARTIMAN BELKIS, albox albox MutfakElektronik Ürünler
albox

APARTIMAN BELKIS

albox
albox
albox

Havalandırma artık mutfakların olmazsa olmazı. Ancak her mutfak kocaman davlumbazlar için uygun değil. Özellikle bacasız modellerde dolap altında duran modeller küçük mutfaklar için uygun. Bacasız modellerde üstteki dolapta da daha çok alanınız kalıyor. 

Tezgah altından çıkan masa

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Mutfak masası küçük mutfaklar için hayal olmak zorunda değil. Özellikle sabahları hem hızlı hem de keyifli kahvaltılar yapmak isteyenler için mutfak masası çok kıymetlidir. Geniş mutfaklarda bunun için daha fazla seçeneğiniz var ancak küçük mutfaklarda açılıp kapanan modellerin tercih edilmesi en akıllıcası. Genelde boş ola duvara açılıp kapanan yuvarlak masaların koyulmasına alışığızdır. Bir tarafı kapalı olarak duvara dayalı duran masaların bir tarafı açık olur. Daha da kompaktı Duvara monte edilen ve tablası tamamen açılıp kapanabilen masalar. Artık bunlardan da çok çeşitli formlarda bulmak mümkün. Hatta kendi istediğiniz malzemeyi istediğiniz boyutta alıp, ayrıca uygun mekanizmaları satın alarak bunu kendinizin de yapması mümkün.

Fotoğraftaki masaysa tezgahın içinden çıkıyor. Hem tezgahın hem de masanın birlikte kullanıldığı bu model özellikle kullanılabilecek başka boş bir duvar olmadığı takdirde en ideal çözüm. Ancak sonradan dolaba eklemek daha zor. O yüzden mutfağı yaptırırken böyle bir masanın olduğu bir üniteyi de yaptırmak gerekiyor. 

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Dar masalarla hem yerden kazanın hem kahvaltınızı mutfakta yapın

homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

homify
homify
homify

Açılıp kapanan masalar yerine dar ve yüksek bir masa kullanmak da mantıklı. Bu tip masalar dar ve uzun mutfaklarda kurtarıcı olabilir. İnce uzun formu karşılıklı değil aynı yöne bakarak oturmaya olanak kılıyor ancak bazen bu masaları pencerelerin önüne koymak mümkün olduğunda baktığınız yer de oldukça cazip olabilir. 

Açık renklere ağırlık verin

Kalamış'ta Ev, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Mutfak
Bozantı Mimarlık

Kalamış'ta Ev

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

Küçük mutfakların kullanışlı olması size verdiği hisle de bağlantılıdır. Küçük de olsa ferah görünen bir mutfak orada çalışmayı da daha zevkli ve kolay bir hale getirebilir. Bu yüzden açık renklere ağırlık vermekte fayda var. Dolap kapaklarınız ve duvar seramiklerinizde beyaz veya beyaza çalan açık renkleri seçerseniz emin olun mutfağınızda daha ferah bir hisse sahip olup, içinde çalışırken kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Fotoğrafta yemek odası kısmından açık renk mutfağa bakış bu duruma iyi bir örnek olmuş. Kayar kapıda kullanılan aynaysa daha mutfağa girmeden geniş bir alan duygusu yaratmaya yarıyor.  

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Kküçük mutfakları kullanışlı hale getirmekle ilgili bu ipuçlarını siz nasıl buldunuz?

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