Küçük bir ev inşa ettirmek isteyenler için 20 harika fikir

homify 360 sayfamızın bugünkü konukları sevimli yapıları ve davetkar görünümleri ile birbiridnen farklı 20 küçük ev! Birçoğumuzun hayalini süsleyen yemyeşil bahçeler içerisinde yer alan, şehrin gürültüsünden ve kargaşasından uzak, tertemiz bir hava soluyabileceğiniz kırsal bölgelerde konumlanan bu evlerin hiçbir devasa boyutlarda ve gösterişli evler değiller. İdare etmesi kolay, bakımı aşırı masraflı olmayacak, ilk inşası bile lüks site evlerinden bir hayli düşük olan bu evlerin kimi betonarme kimi ise prefabrik yapıda. Bu evlerin hepsi homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimarlar ve inşaat firmaları tarafından tasarlanıp inşa edilmiş yapılar, dolayısıyla fotoğrafların sol alt köşesinde bulunan firma logolarına tıklayarak firmaların ana sayfalarını açabilir, arzu ederseniz kendilerine mesaj yollayarak merak ettiğiniz sorlar için direkt irtibat da kurabilirsiniz.
İlk örneğimiz beyaz abadanalı, ahşap görünümlü garaj kapısı, titanyum çinko çatı kaplamasıyla muhteşem bir bungalov.
İkinci örneğimizde yine çatı katına sahip bir ev görüyoruz. Benzer mimari özelliklere sahipler; modern ancak geleneksel mimariden de çok uzaklaşmamış.
Üçüncü örneğimizin yine eğimli bir çatısı var ve geleneksel yapılarda kullanılan kızıl kiremitin aksine günümüz trendi olan antrasit renginde. Yapının tüm kapı ve pencere çerçeveleri de çatı ile uyumlu olacak şekilde koyu renkli.
Fotoğrafta gördüğümüz bu ev ise L formuna sahip. L'nin kısa bacağına tekabul eden kısım tek katlı, diğer kısım ise eğimli bir çatı altında çift katlı.
İkinci katında son derece geniş bir balkona sahip olan bu evin bir de eğimli çatı altında üçüncü bir katı bulunuyor.
Bu evi ise yine antrasit renkli bir çatıya sahip ancak diğer örneklere göre daha geleneksel bir kır evi mimarisi var.
Eğimli çatılı evlerden sonra bu seferki örneğimiz düz çatılı, dikdörtgen prizma şeklindeki iki parçadan oluşan enteresan bir yapı.
Yine beyaz badanalı, antrasit kiremitli ve kapı-pencere çerçeveli modern ancak gelenekselden tam olarak kopmamış güzel bir ev görüyoruz.
Fotoğrafta içeri bol bol doğal gün ışığı alan geniş cam kapılara sahip güzel bir tek katlı ev projesi görüyoruz.
Kırmızı kiremit çatısı ve dikine monte edilmiş ahşap panel kaplamasıyla muhteem bir kır evi!
Bu evin ise tüm pencereleri birbirinden farklı boyutta ve şekilde. Yapının sadeliği bu asimetrik pencerelerle kırılmış.
İşte oldukça sıra dışı bir model daha. Çatısı ve tüm yüzeyleri geleneksel ahşap şingıllar (shingle) ile kaplanmış.
Fotoğraftaki bu örnekte ise eğimli çatıdan fırlamış kocaman bir üst kat penceresi görüyoruz. Oldukça enteresan bir mimari.
Amerikan filmlerinde gördüğümüz at ahırlarına benzeyen bu yapı aslında ultramodern bir ofis binası! İç mekan fotoğrafları şu linkte.
Çatı katı odalarına sahip bu evin ise muhteşem tavan pencereleri var. Özenli peyzajı ve bakımlı bahçesi ise hemen dikkat çekiyor.
Ahşap ev dendiğinde genelde geleneksel kütük evler akla geliyor ancak bu fotoğraftaki örnek gibi son derece modern, loft gibi geniş alanlara sahip muhteşem modeller mevcut.
Teknolojinin ilerlemesiyle güneş panelleri incedi de inceldi. Kısa sürede kendini amorti edebilecen güneş panelleri antrasit kiremitlerin üzerinde pek dikkat bile çekmiyor!
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu evin ise devasa çatısı altında iki kat var! İç mekanlarının fotoğraflarını şurada görebilirsiniz.
En kullanışlı modellerinden biri olan L formunu bu bungalovda da görüyoruz. Kızıl kiremitlerin altındaki pastel mavi boya ise oldukça cesur bir çekim ve çok da güzel olmış.
Fotoğrafya homify 360 sayfalarının en beğenilen evlerinden birini görüyoruz. Üstelik bu evin planları da yayınlanmış! 'Muhteşem bir tek katlı, hem de proje çizimiyle birlikte!' başlıklı yazımızda görebilirsiniz.