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Küçük bir ev inşa ettirmek isteyenler için 20 harika fikir

Özlem K. Özlem K.
Winkelbungalow FILOU, Mihm Thermohaus Mihm Thermohaus Bungalov
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homify 360 sayfamızın bugünkü konukları sevimli yapıları ve davetkar görünümleri ile birbiridnen farklı 20 küçük ev! Birçoğumuzun hayalini süsleyen yemyeşil bahçeler içerisinde yer alan, şehrin gürültüsünden ve kargaşasından uzak, tertemiz bir hava soluyabileceğiniz kırsal bölgelerde konumlanan bu evlerin hiçbir devasa boyutlarda ve gösterişli evler değiller. İdare etmesi kolay, bakımı aşırı masraflı olmayacak, ilk inşası bile lüks site evlerinden bir hayli düşük olan bu evlerin kimi betonarme kimi ise prefabrik yapıda. Bu evlerin hepsi homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimarlar ve inşaat firmaları tarafından tasarlanıp inşa edilmiş yapılar, dolayısıyla fotoğrafların sol alt köşesinde bulunan firma logolarına tıklayarak firmaların ana sayfalarını açabilir, arzu ederseniz kendilerine mesaj yollayarak merak ettiğiniz sorlar için direkt irtibat da kurabilirsiniz. 

1) Çatı katı odasıyla modern bir bungalov

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz beyaz abadanalı, ahşap görünümlü garaj kapısı, titanyum çinko çatı kaplamasıyla muhteşem bir bungalov.

2) Geleneksel detaylara sahip modern bir dubleks

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

İkinci örneğimizde yine çatı katına sahip bir ev görüyoruz. Benzer mimari özelliklere sahipler; modern ancak geleneksel mimariden de çok uzaklaşmamış.

3) Derli toplu, şık ve sevimli bir ev

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Üçüncü örneğimizin yine eğimli bir çatısı var ve geleneksel yapılarda kullanılan kızıl kiremitin aksine günümüz trendi olan antrasit renginde. Yapının tüm kapı ve pencere çerçeveleri de çatı ile uyumlu olacak şekilde koyu renkli.

4) L şeklinde sıra dışı bir yapı

BV Seibold, Architekturbüro Arndt Architekturbüro Arndt Modern Evler
Architekturbüro Arndt

Architekturbüro Arndt
Architekturbüro Arndt
Architekturbüro Arndt

Fotoğrafta gördüğümüz bu ev ise L formuna sahip. L'nin kısa bacağına tekabul eden kısım tek katlı, diğer kısım ise eğimli bir çatı altında çift katlı.

5) Geniş bir balkona sahip tripleks ev

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Evler
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

İkinci katında son derece geniş bir balkona sahip olan bu evin bir de eğimli çatı altında üçüncü bir katı bulunuyor. 

6) Muhteşem bir kır evi

homify Kır evi
homify

homify
homify
homify

Bu evi ise yine antrasit renkli bir çatıya sahip ancak diğer örneklere göre daha geleneksel bir kır evi mimarisi var.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Küp şeklinmde sıra dışı bir ev

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Modern Evler
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

Eğimli çatılı evlerden sonra bu seferki örneğimiz düz çatılı, dikdörtgen prizma şeklindeki iki parçadan oluşan enteresan bir yapı.

8) Modern bir Orta Avrupa evi

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Yine beyaz badanalı, antrasit kiremitli ve kapı-pencere çerçeveli modern ancak gelenekselden tam olarak kopmamış güzel bir ev görüyoruz.

9) Geniş cam kapılara sahip tek katlı

Winkelbungalow, K-MÄLEON Haus GmbH K-MÄLEON Haus GmbH Modern Evler Beyaz
K-MÄLEON Haus GmbH

K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH
K-MÄLEON Haus GmbH

Fotoğrafta içeri bol bol doğal gün ışığı alan geniş cam kapılara sahip güzel bir tek katlı ev projesi görüyoruz.

10) Dikine panellerle kaplı geleneksel bir model

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Evler
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Kırmızı kiremit çatısı ve dikine monte edilmiş ahşap panel kaplamasıyla muhteem bir kır evi!

11) Asimetrik pencerelere sahip sade bir ev

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

Bu evin ise tüm pencereleri birbirinden farklı boyutta ve şekilde. Yapının sadeliği bu asimetrik pencerelerle kırılmış.

12) Ahşap şingıllarla kaplı bir kır evi

Haus am See, Pfeiffer Architekten Pfeiffer Architekten Evler
Pfeiffer Architekten

Pfeiffer Architekten
Pfeiffer Architekten
Pfeiffer Architekten

İşte oldukça sıra dışı bir model daha. Çatısı ve tüm yüzeyleri geleneksel ahşap şingıllar (shingle) ile kaplanmış.

13) Sıra dışı bir üst kat

Wohnhaus Sürth, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Modern Evler
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

Fotoğraftaki bu örnekte ise eğimli çatıdan fırlamış kocaman bir üst kat penceresi görüyoruz. Oldukça enteresan bir mimari.

14) Modern bir ev mi yoksa rustik bir ahır mı

[lu:p] Architektur, [lu:p] Architektur GmbH [lu:p] Architektur GmbH Modern Evler
[lu:p] Architektur GmbH

[lu:p] Architektur GmbH
[lu:p] Architektur GmbH
[lu:p] Architektur GmbH

Amerikan filmlerinde gördüğümüz at ahırlarına benzeyen bu yapı aslında ultramodern bir ofis binası! İç mekan fotoğrafları şu linkte.

15) Muhteşem tavan pencereleri

HAUS GROSS GLIENICKE, Müllers Büro Müllers Büro Minimalist Evler
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

Çatı katı odalarına sahip bu evin ise muhteşem tavan pencereleri var. Özenli peyzajı ve bakımlı bahçesi ise hemen dikkat çekiyor. 

16) Loft gibi bir ahşap ev

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Kütük ev
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

Ahşap ev dendiğinde genelde geleneksel kütük evler akla geliyor ancak bu fotoğraftaki örnek gibi son derece modern, loft gibi geniş alanlara sahip muhteşem modeller mevcut.

17) Elektriğini kendisi üreten ev

Winkelbungalow FILOU, Mihm Thermohaus Mihm Thermohaus Bungalov
Mihm Thermohaus

Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus
Mihm Thermohaus

Teknolojinin ilerlemesiyle güneş panelleri incedi de inceldi. Kısa sürede kendini amorti edebilecen güneş panelleri antrasit kiremitlerin üzerinde pek dikkat bile çekmiyor!

18) Dev bir çatı altında iki ekstra kat

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Klasik Evler
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu evin ise devasa çatısı altında iki kat var! İç mekanlarının fotoğraflarını şurada görebilirsiniz.

19) Cesur bir renk kombinasyonuna sahip L biçimli ev

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro Bungalov
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

En kullanışlı modellerinden biri olan L formunu bu bungalovda da görüyoruz. Kızıl kiremitlerin altındaki pastel mavi boya ise oldukça cesur bir çekim ve çok da güzel olmış.

20) İhtiyacınız olan her şey burada

homify Müstakil ev
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafya homify 360 sayfalarının en beğenilen evlerinden birini görüyoruz. Üstelik bu evin planları da yayınlanmış! 'Muhteşem bir tek katlı, hem de proje çizimiyle birlikte!' başlıklı yazımızda görebilirsiniz.

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