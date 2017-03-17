Küçük bir ev inşa ettirmek isteyenler için 20 harika fikir

homify 360 sayfamızın bugünkü konukları sevimli yapıları ve davetkar görünümleri ile birbiridnen farklı 20 küçük ev! Birçoğumuzun hayalini süsleyen yemyeşil bahçeler içerisinde yer alan, şehrin gürültüsünden ve kargaşasından uzak, tertemiz bir hava soluyabileceğiniz kırsal bölgelerde konumlanan bu evlerin hiçbir devasa boyutlarda ve gösterişli evler değiller. İdare etmesi kolay, bakımı aşırı masraflı olmayacak, ilk inşası bile lüks site evlerinden bir hayli düşük olan bu evlerin kimi betonarme kimi ise prefabrik yapıda. Bu evlerin hepsi homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen mimarlar ve inşaat firmaları tarafından tasarlanıp inşa edilmiş yapılar, dolayısıyla fotoğrafların sol alt köşesinde bulunan firma logolarına tıklayarak firmaların ana sayfalarını açabilir, arzu ederseniz kendilerine mesaj yollayarak merak ettiğiniz sorlar için direkt irtibat da kurabilirsiniz.