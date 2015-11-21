Ekonomik iç mekan dekorasyonunun püf noktaları

Her başarılı dekorasyon, kendine has nitelikler taşır. Fakat yine de, bir dekorasyonu başarılı kılan bazı çok temel niteliklerin olduğunu da söylemek gerekir. Örnek vermek gerekirse, sadelik çoğunluk olumlu yorumlanır. Eğer, dekorasyonda hakim olan akım oldukça fazla sayıda ögeye yer vermeyi gerektiriyorsa, bu durum tam tersine döner. Fakat genellikle, sadelik bir dekorasyonun başarı ölçütlerinden biridir. Yani, bir dekorasyon çoğunlukla sade olduğu ölçütte başarılıdır. Bir dekorasyonu başarılı kılan diğer temel niteliklerden biri de, yapılan dekorasyonun maliyetinin limitlenmesi konusudur. Yani, yapılan dekorasyon ne kadar belli bir bütçe içinde yapılırsa o kadar başarılıdır. Kimi zaman, dekorasyonda fiyatı yüksek mobilyalara ya da aksesuarlara yer vermek zorunda olabilirsiniz. Fakat kalan diğer tüm zamanlarda, dekorasyonunuzu belli bir bütçe ile çerçevelemeye çalışın. Eğer böyle bir sorununuz yoksa dahi, kendine böyle bir sınır koyarak, dekorasyonu yaparken oldukça açılıp sonrasında bir takım ekonomik sorunlar yaşamanın da önüne geçebilirsiniz. İşte bugünkü yazımızın yıldızı da dekorasyonu oldukça makul bir maliyete tamamlamak üzerine olacak. Özellikle iç mekanlarda uygulayabileceğiniz bu basit adımlar sayesinde, hem oldukça şık hem de ekonomik durumunuza uygun bir dizayna imza atabilirsiniz.
Peki bir iç mekanı ekonomik sınırlar içinde dekore ederken uygulayabileceğiniz adımlar nelerdir ? Aslında bakacak olursanız, bu yolda uygulayabileceğiniz birçok adım var. Fakat biz bu yazımızda en temel konular üzerinde duracağız. En temel konulardan kastımız, bir dekorasyonu gerçekleştirirken bütçeden en çok dilim ayrılan konulardır. Örnek vermek gerekirse, çoğunluk bir dekorasyonda en çok kalem ayrılan konulardan biri boya işleridir. Yazımızın kalan kısmında bu konuya dair daha ayrıntılı fikirleri sizler ile paylaşacağız fakat yine ucuz boyalar tercih etmek bu konuda size yardımcı olabilir. Ayrıca, eğer üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsanız, iç mekanınızı kendiniz boyayabilirsiniz. Bu sayede hem içinize iyice sinen bir boyaya imkan sağlarken, hem de boya konusunda emeğe vereceğiniz ücreti de maliyetten çıkarmış olursunuz. Bir diğer konu ise mobilyalar… Mobilyalar genellikle bir dekorasyonun toplam maliyetinde oldukça büyük bir dilime sahip olurlar. Peki iç mekanınızı dekore ederken makul fiyatlarda mobilyalar tercih etmek mümkün müdür ? Evet, ikinci el ya da eski mobilyaları tercih ederek mobilyalara ayrılan dilimi biraz olsun küçültmek mümkün. Diğer yandan, hem şık hem de göz alıcı aksesuarlar için de kendin yap projelerinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede hem emek verdiğiniz bir şeyi evinizde sergilemenin hazzını yaşarsınız, hem de aksesuar için ayrı bir maliyet yaratmamış olursunuz.
Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Daha fazla görsel örneğe daha yakından bakmak isteyen okurlarımız, ilgili kategoriyi ziyaret ederek profesyoneller tarafından seçilmiş binlerce dizaynı inceleyebilirler…
Bütçenize uygun biçimde dekore etmek istediğiniz iç mekanlarda, ekonomik durumunuzu zorlamadan orjinal bir dizayna imza atmanın en etkili yollarından biri de hiç şüphesiz doğru bir boya seçimidir. Peki ama hem bütçenizi zorlamadan hem de oldukça şık bir boya ile dekore etmek istediğiniz iç mekanı hoş renklere büründürmek nasıl mümkün olur ? Aslında bu sorunun yanıtı oldukça basit… Öncelikle, aykırı tonlardan kaçınmaya çalışın. Bu sayede boyaya ayırdığınız bütçeyi direkt olarak azaltabilirsiniz. Aykırı tonlardan kaçınmanın yanında, pastel tonlarına sahip renkler tercih ederek, içinize huzur dolmasını sağlayan bir dizayna imza atabilirsiniz. Diğer yandan ise, seçtiğiniz boya türünü en iyi kaliteden seçmek yerine, daha az kaliteli boyalar tercih ederek boya işini oldukça makul bir rakama halledebilirsiniz. Fakat daha kısa sürede eskiyecek olan boya yapısını kısa süre yeniden gözden geçirmeniz gerekecek…
Özellikle öğrenciler için büyük bir problem olan dekorasyon maliyeti, birkaç basit adım sayesinde oldukça makul bir hale gelebilir. Fakat bunun için öncelikle seçeneklerin hepsini gözden geçirip, hem en ucuz hem de fiyatına rağmen kaliteli olan seçenekleri tercih etmeniz gerekmekte. Bu sayede hem bütçenizi sarsmaktan kaçınıp, hem de göz alıcı bir dekorasyona sahip olmak pekala mümkün. Dekorasyon sürecinde maliyeti oldukça yakından etkileyen konulardan biri de zemin kaplaması. Özellikle metrekare üzerinden hesaplanan bu kaplamalar, dekorasyonu ekonomik biçimde halletmek isteyenlerin cebini zorluyor. Tıpkı boya örneğinde olduğu gibi, bu konuda da daha az kaliteli seçenekler tercih edebilirsiniz. Özellikle nem ve rutubet tehdidi bulunmayan bir yerde yaşıyorsanız, zemin kaplamasında daha az kaliteli seçenekleri tercih etmek o kadar da büyük bir sorun teşkil etmeyecektir… Tadilat Şirketleri imzalı bu örnek, bütçenizi sarsmadan uygun biçimde zemin kaplaması tercihi yaparken size oldukça fayda sağlayabilir.
Mobilyalar da ekonomik dekorasyon aşamasında bütçeyi zorlayan konulardan biridir. Herkes yeni bir dekorasyonda yeni eşyalara yer vermek ister. Böyle durumlarda da eski eşyalarını ya kapı önüne koyar ya da en iyi ihtimalle satmaya çalışır. Fakat ekonomik bir dekorasyona imza atmak istiyorsanız, bütçenizin mobilyaya ayırdığınız dilimi de küçültmeniz gerekir. Peki yeni bir dekorasyon yaparken mobilya masrafı nasıl azaltılabilir ? Aslında bu sorunun birçok yanıtı olsa da, biz ikinci el eşyaları tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle internetten biraz araştırma yaparak, hem temiz hem de ucuz mobilyalar bulabilirsiniz. Diğer bir seçenek oalrak, tanıdığınız ya da güvendiğiniz kişilerden mobilya alarak, en azından içinizin birazcık daha rahat olmasını da sağlayabilirsiniz.
İmkanlar kısıtlı olduğu zaman, her amaç için farklı bir öge satın almak mümkün olmayabilir. Eğer her şey için farklı bir eşya satın alırsanız, bütçenize uygun bir dekorasyona imza atma hayalinizden de uzaklaşmış olursunuz. İşte bu sebepten ötürü, özellikle ekonomik ve şık bir dekorasyonun izini süren okurlarımız, birden fazla amaç için kullanılabilecek ürünleri tercih edebilirler. Bu sayede ikinci fonksiyon için para ödemeniz gerekmez. Alım Mobilya'ya ait olan bu örnekte ise, bu çok amaçlı dekoratif araçların en basitlerinden biri olan bir baza görebilirsiniz. Özellikle alt kısmında bulunan alan sayesinde, depolamak istediğiniz eşyaları kolaylık depolayabilirsiniz. Bu sayede, depolanması gereken eşyaları depolamak için ikinci bir alanı işgal etmeniz gerekmez. Bu tarz fonksiyonel eşyaları keşfetmek için profesyoneller tarafından seçilmiş yüzlerce örneğe yakından bakabilirsiniz.
Bir dekorasyonun en çok özen ve maliyet isteyen taraflarından biri de aydınlatmalardır. Aslında aydınlatma konusuna bu denli önem verilmesi de oldukça yerindedir. Çünkü doğru bir ışıkla, her şeyi değiştirmek mümkündür. İşte bu sebepten ötürü, dekorasyonunuzdaki aydınlatmayı seçerken, oldukça özenli davranmaya çalışın. Fakat dekorasyonu yaparken kısıtlı bir bütçeye sahipseniz, aydınlatma konusu sizin için içinden çıkılamaz bir muammaya dönüşebilir. Böyle durumlarda, sizleri yaratıcı davranmaya davet ediyoruz… Örnekte de görebileceğiniz üzere, evde kendi başınıza bile yapabileceğiniz bu tarz basit aksesuarlar sayesinde, aydınlatma konusunu oldukça makul bir maliyete halledebilirsiniz. Üstelik bu aydınlatmaların oldukça şık olduğunu da söylemeden edemeyeceğiz…
Örneklerimizden birinde de bahsettiğimiz üzere, yeni bir dekorasyonda en çok bütçe isteyen konulardan biri de mobilya tercihidir. Fakat eğer yeni bir mobilya takımı satın almak konusunda oldukça takıntılı değilseniz, eski eşyaları da tercih edebilirsiniz. Antika dahi sayılabilecek fakat kıymetsiz bu eşyaları, birkaç basit ve yaratıcı dokunuş sayesinde tekrar canlandırmak pekala mümkün. Örneğin bu görselde gördüğünüz sandalye, oldukça eski bir sandalye. Fakat birazcık zımpara, boya ve vernik sayesinde yeni bir ruha kavuşmuş. Üstelik, minderinin ve kumaşının da değişmesi ile tamamen yeni bir hale bürünmüş…