Ekonomik iç mekan dekorasyonunun püf noktaları

Her başarılı dekorasyon, kendine has nitelikler taşır. Fakat yine de, bir dekorasyonu başarılı kılan bazı çok temel niteliklerin olduğunu da söylemek gerekir. Örnek vermek gerekirse, sadelik çoğunluk olumlu yorumlanır. Eğer, dekorasyonda hakim olan akım oldukça fazla sayıda ögeye yer vermeyi gerektiriyorsa, bu durum tam tersine döner. Fakat genellikle, sadelik bir dekorasyonun başarı ölçütlerinden biridir. Yani, bir dekorasyon çoğunlukla sade olduğu ölçütte başarılıdır. Bir dekorasyonu başarılı kılan diğer temel niteliklerden biri de, yapılan dekorasyonun maliyetinin limitlenmesi konusudur. Yani, yapılan dekorasyon ne kadar belli bir bütçe içinde yapılırsa o kadar başarılıdır. Kimi zaman, dekorasyonda fiyatı yüksek mobilyalara ya da aksesuarlara yer vermek zorunda olabilirsiniz. Fakat kalan diğer tüm zamanlarda, dekorasyonunuzu belli bir bütçe ile çerçevelemeye çalışın. Eğer böyle bir sorununuz yoksa dahi, kendine böyle bir sınır koyarak, dekorasyonu yaparken oldukça açılıp sonrasında bir takım ekonomik sorunlar yaşamanın da önüne geçebilirsiniz. İşte bugünkü yazımızın yıldızı da dekorasyonu oldukça makul bir maliyete tamamlamak üzerine olacak. Özellikle iç mekanlarda uygulayabileceğiniz bu basit adımlar sayesinde, hem oldukça şık hem de ekonomik durumunuza uygun bir dizayna imza atabilirsiniz.

Peki bir iç mekanı ekonomik sınırlar içinde dekore ederken uygulayabileceğiniz adımlar nelerdir ? Aslında bakacak olursanız, bu yolda uygulayabileceğiniz birçok adım var. Fakat biz bu yazımızda en temel konular üzerinde duracağız. En temel konulardan kastımız, bir dekorasyonu gerçekleştirirken bütçeden en çok dilim ayrılan konulardır. Örnek vermek gerekirse, çoğunluk bir dekorasyonda en çok kalem ayrılan konulardan biri boya işleridir. Yazımızın kalan kısmında bu konuya dair daha ayrıntılı fikirleri sizler ile paylaşacağız fakat yine ucuz boyalar tercih etmek bu konuda size yardımcı olabilir. Ayrıca, eğer üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorsanız, iç mekanınızı kendiniz boyayabilirsiniz. Bu sayede hem içinize iyice sinen bir boyaya imkan sağlarken, hem de boya konusunda emeğe vereceğiniz ücreti de maliyetten çıkarmış olursunuz. Bir diğer konu ise mobilyalar… Mobilyalar genellikle bir dekorasyonun toplam maliyetinde oldukça büyük bir dilime sahip olurlar. Peki iç mekanınızı dekore ederken makul fiyatlarda mobilyalar tercih etmek mümkün müdür ? Evet, ikinci el ya da eski mobilyaları tercih ederek mobilyalara ayrılan dilimi biraz olsun küçültmek mümkün. Diğer yandan, hem şık hem de göz alıcı aksesuarlar için de kendin yap projelerinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede hem emek verdiğiniz bir şeyi evinizde sergilemenin hazzını yaşarsınız, hem de aksesuar için ayrı bir maliyet yaratmamış olursunuz.

Bu yazımızda sizlerle sınırlı sayıda örnek paylaşacağız. Daha fazla görsel örneğe daha yakından bakmak isteyen okurlarımız, ilgili kategoriyi ziyaret ederek profesyoneller tarafından seçilmiş binlerce dizaynı inceleyebilirler…