Tadilatta güzelleşen ön cephelere 8 farklı örnek

homify Önce & Sonra sayfamızda bugünkü konuklarımız yapılan yenileme çalışmaları sonucu muazzam düzeyde değişen ön cepheler. Evin göze çarpan ilk unsuru olan ve bu nedenle de ilk izlenimin oluştuğu ana giriş kapılarının ve ön cephelerin önemini bilmeyen yoktur. Evlerimizi bir bütün olarak ele almalı, iç kısımları kusursuz bir biçimde düzenlerken teras, balkon, bahçe ve cepheler gibi dış kısımları göz ardı etmemeliyiz. Bugün sayfamızda konuk ettiğimiz ve komple tadilat sonrası eski hallerinden eser kalmayan bu yapıların ön cepheleri, evlerinin görünümünü değiştirmeyi planlayan okuyucularımız için ilham kaynağı olacaktır.
Fotoğrafta zaman yenilmiş, kötü görünümlü bir ön cephe görüyoruz. Bu eve kimsenin giresi gelmez herhalde.
Sanıyorum ki, temiz bir badananın ve ahşap unsurların halledemeyeceği iş yok! İşin içine birkaç bitki de girince, ortaya işte böyle şık ve samimi bir ön cephe çıkıyor.
Fotoğrafta basit bir kır evi görüyoz. Evin mimarisi çok güzel ancak yapı fena halde yıpranmış.
Bu evin bir önceki evin tadilat görmüş hali olduğuna inanmak neredeyse imkansız. Merak edenler için diğer fotoğrafları şu linkte.
Fotoğrafta yüz yıl kadar önce inşa edilmiş ancak zaman içerisinde bakımsız kalarak adeta bir harabeye dönüşmüş bir ev görüyoruz.
Yapılan muazzam bir yenileme çalışması sonrası bir yüz yıl daha ayakta kalmayı garantilermiş muhteşem bir ev görüyoruz. Hele bir de içinin fotğraflarına bakın!
Eklenen geniş bir teras ve asimetik pergolası ile tamamen yüz değiştiren bu ev de muhteşem bir yenileme örneği.
Fotoğraflarda yer alan bu cephe yenileme örneğinde ise yapının eski halindeki kolonyal stil unsurlar ortadan kaldırılmış ve yapı tamamen modern bir konuta dönüştürülmüş.
Köşe konumlu bu ev ise el değiştirince komple bir tadilata girmiş ve yapı tamamen elden geçirilerek mimari stiline kadar her şeyi değiştirilmiş.
Yine muazzam bir örnekle karşınızdayız. İnşaatı bir nedenle yarım kalmış olan ve bu haliyle yıpranan bu kabası bitmiş konut el değiştirince çalışma yetenekli mimarlara teslim edilmiş ve ortaya bembeyaz cephesi, ahşap detaylı garaj kapısı ve mükemmel peyzajı ile bu kuğu gibi ev çıkmış.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu ev ise arazinin müthiş derecede değerli olduğu Japonya'dan. Böylesine güzel bir bahçeye sahip olan köşe konumlu bu evin talibi elbette onu baştan aşağıya değiştirecekti.
Atıl durumdaki bahçeye sahip terkedilmiş ev komple tadilata girince, bahçesi de bir yaşam alanı haline getirilmiş ve yapının iki cephesine de geniş teraslar inşa edilmiş.
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