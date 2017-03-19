현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Tadilatta güzelleşen ön cephelere 8 farklı örnek

Özlem K. Özlem K.
ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Modern Evler
Loading admin actions …

homify Önce & Sonra sayfamızda bugünkü konuklarımız yapılan yenileme çalışmaları sonucu muazzam düzeyde değişen ön cepheler. Evin göze çarpan ilk unsuru olan ve bu nedenle de ilk izlenimin oluştuğu ana giriş kapılarının ve ön cephelerin önemini bilmeyen yoktur. Evlerimizi bir bütün olarak ele almalı, iç kısımları kusursuz bir biçimde düzenlerken teras, balkon, bahçe ve cepheler gibi dış kısımları göz ardı etmemeliyiz. Bugün sayfamızda konuk ettiğimiz ve komple tadilat sonrası eski hallerinden eser kalmayan bu yapıların ön cepheleri, evlerinin görünümünü değiştirmeyi planlayan okuyucularımız için ilham kaynağı olacaktır. 

1. Önce: Zaman yenilmiş, kötü görünümlü bir ön cephe

REFORMA SOBRADINHO SANTO IRINEU, SET Arquitetura e Construções SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções

SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções

Fotoğrafta zaman yenilmiş, kötü görünümlü bir ön cephe görüyoruz. Bu eve kimsenin giresi gelmez herhalde.

1. Sonra: Ahşapla zenginleşen davetkar bir giriş

REFORMA SOBRADINHO SANTO IRINEU, SET Arquitetura e Construções SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções

SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções
SET Arquitetura e Construções

Sanıyorum ki, temiz bir badananın ve ahşap unsurların halledemeyeceği iş yok! İşin içine birkaç bitki de girince, ortaya işte böyle şık ve samimi bir ön cephe çıkıyor.

2. Önce: Basit bir kır evi; son derece güzel ancak fena halde yıpranmış

homify
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta basit bir kır evi görüyoz. Evin mimarisi çok güzel ancak yapı fena halde yıpranmış. 

2. Sonra: Mükemmel bir peyzaj içinde çağdaş bir yapı

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Modern Evler
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Bu evin bir önceki evin tadilat görmüş hali olduğuna inanmak neredeyse imkansız. Merak edenler için diğer fotoğrafları şu linkte.

3. Önce: Yüz yıllık bir harabe

Adaptacja kuźni, Loft Kolasiński Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Loft Kolasiński
Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Fotoğrafta yüz yıl kadar önce inşa edilmiş ancak zaman içerisinde bakımsız kalarak adeta bir harabeye dönüşmüş bir ev görüyoruz. 

3. Sonra: Modern bir aile evi

Adaptacja kuźni, Loft Kolasiński Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Loft Kolasiński
Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Yapılan muazzam bir yenileme çalışması sonrası bir yüz yıl daha ayakta kalmayı garantilermiş muhteşem bir ev görüyoruz. Hele bir de içinin fotğraflarına bakın!

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

4. Önce & Sonra: Muhteşem bir yenileme

Reforma Residencial, Dias & Peralta Arquitetos Dias & Peralta Arquitetos
Dias &amp; Peralta Arquitetos

Dias & Peralta Arquitetos
Dias &amp; Peralta Arquitetos
Dias & Peralta Arquitetos

Eklenen geniş bir teras ve asimetik pergolası ile tamamen yüz değiştiren bu ev de muhteşem bir yenileme örneği.

5. Önce & Sonra: Kolonyal bir cepheden çağdaş bir cepheye dönüşüm

ANTES E DEPOIS, Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração

Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&Faria Arquitetura e Decoração

Fotoğraflarda yer alan bu cephe yenileme örneğinde ise yapının eski halindeki kolonyal stil unsurlar ortadan kaldırılmış ve yapı tamamen modern bir konuta dönüştürülmüş.

6. Önce & Sonra: Muazzam bir değişim

ANTES E DEPOIS, Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração

Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&Faria Arquitetura e Decoração

Köşe konumlu bu ev ise el değiştirince komple bir tadilata girmiş ve yapı tamamen elden geçirilerek mimari stiline kadar her şeyi değiştirilmiş. 

7. Önce & Sonra: Yarım kalmış bir inşaatan çıkan kuğu gibi bir ev

ANTES E DEPOIS, Quitete&Faria Arquitetura e Decoração Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração

Quitete&Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&amp;Faria Arquitetura e Decoração
Quitete&Faria Arquitetura e Decoração

Yine muazzam bir örnekle karşınızdayız. İnşaatı bir nedenle yarım kalmış olan ve bu haliyle yıpranan bu kabası bitmiş konut el değiştirince çalışma yetenekli mimarlara teslim edilmiş ve ortaya bembeyaz cephesi, ahşap detaylı garaj kapısı ve mükemmel peyzajı ile bu kuğu gibi ev çıkmış. 

8. Önce: Terkedilmiş bir ev

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu ev ise arazinin müthiş derecede değerli olduğu Japonya'dan. Böylesine güzel bir bahçeye sahip olan köşe konumlu bu evin talibi elbette onu baştan aşağıya değiştirecekti.

8. Sonra: Teras ve bahçelerin planlı dağılımı

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소 Modern Evler
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

Atıl durumdaki bahçeye sahip terkedilmiş ev komple tadilata girince, bahçesi de bir yaşam alanı haline getirilmiş ve yapının iki cephesine de geniş teraslar inşa edilmiş.

Bu yazımızı beğendiyseniz, 'Önce&sonra: Yığınlardan ferah ve cazip bir bahçe alanına dönüşüm' başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.

Açık bir mutfağı nasıl döşeyebilirim: 10 fikir
Bu ön cephe tadilat projelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler