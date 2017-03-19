Tadilatta güzelleşen ön cephelere 8 farklı örnek

homify Önce & Sonra sayfamızda bugünkü konuklarımız yapılan yenileme çalışmaları sonucu muazzam düzeyde değişen ön cepheler. Evin göze çarpan ilk unsuru olan ve bu nedenle de ilk izlenimin oluştuğu ana giriş kapılarının ve ön cephelerin önemini bilmeyen yoktur. Evlerimizi bir bütün olarak ele almalı, iç kısımları kusursuz bir biçimde düzenlerken teras, balkon, bahçe ve cepheler gibi dış kısımları göz ardı etmemeliyiz. Bugün sayfamızda konuk ettiğimiz ve komple tadilat sonrası eski hallerinden eser kalmayan bu yapıların ön cepheleri, evlerinin görünümünü değiştirmeyi planlayan okuyucularımız için ilham kaynağı olacaktır.