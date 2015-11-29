Minimalist dış cephe dizaynları: 10 etkilieyici örnek

Geçmişi daha eskiye dayanmakla birlikte özellikle son yıllarda mimariye damgasını vurmuş bir akım, bugünkü yazımızın konusunu oluşturuyor: Minimalizm. Bu yazımızda sizlere farklı ülkelerden on örnek eşliğinde minimalizm akımının binaların dış cephesindeki tezahürlerini tanıtmaya çalışacağız.
Minimalizm, adından da anlaşılacağı üzere, sadeliğin ön plana çıktığı, parlak renklerden ziyade beyaz, siyah ya da gri gibi renklerin daha çok kullanıldığı, geometrik şekillere ve düz çizgilere görece daha sık rastlanılan bir akımdır. Aşağıda sizlere tanıtacağımız evler, bu özellikleri en güzel anlatan, dışa vuran örneklerdendir.
Kayaların üzerinde yükseldiği izlenimi veren bu ev, tarzın özelliğine uygun olarak bolca beyaz renk barındırıyor. Düz ve geometrik çizgilerden sapılmadığını pencelerden ve balkon demirlerinden de anlıyoruz. Balkonun duvarındaki ahşap kaplamayla bu eşsiz güzellik tamamlanmış.
Geniş cam cephesi ve aydınlık iç mekanıyla gönülleri çelen bu minimalist cepheli tek katlı ev Portekiz’de yer alıyor. Ağaçlık bir lokasyonda yer alması sebebiyle zaten iç ferahlatıcı bir havaya sahip olan eve bahsettiğimiz geniş cam uygulaması çok şey katmış. Granit kaplamalı cephesindeki geometrik çizgiler de minimalist tarza sadakatı ortaya koyuyor.
Minimalizmde elbette ahşaba da yer var. Fransa’dan seçtiğimiz bu örnek modelimizdeki ahşaptan incecik çizgiler adeta göz kamaştırıyor. Bu çizgilerin inceliğiyle uyumlu olarak pencereler de yine görece ince çizgiler şeklinde tutulmuş. Sade ve insana huzur veren bir görüntü, en azından dışarıdan bakanlar için.
İspanyol Dosicreatius isimli firmaya ait olan bu dış cephe fotoğraftaki gibi karanlıkta dışarıdan baklıldığında başarılı iç aydınlatmasıyla güzelliğini ortaya koyuyor. Bugünkü yazımızın tarzından şaşmayacak şekilde bolca beyaz ve bolca dikdörtgen görmeniz mümkün. Her ne kadar çelişkili gibi görünse de ‘ihtişamlı bir sadelik’ desek çok da yanlış olmaz diye düşünüyoruz.
Sizler için Japonya’dan seçtiğimiz bu tek katlı ev, bu kültüre özgü sadeliği her ayrıntısıyla yansıtma başarısına sahip. Beyazdan başka bir renk görmek neredeyse mümkün değilken, ince, şık, dekoratif çizgiler yukarıdan aşağıya uzanıyor. Bir deprem ülkesi olan Japonya’da böyle alçak ve kompakt evlere rastlamak hiç de şaşırtıcı olmasa gerek.
Bu gösterişli ve iddialı ev de önceki örneklerimizin aksine devasa yapısıyla dikkati çekiyor. Kesik koni şeklindeki ön cephesi yere kadar camla tamamlanarak nefis bir görüntü oluşturulmuş. Öndeki siyah kısım da kontrast uygulamasının en güzel örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Aydınlatmanın mükemmelliğini ve merdivenlerdeki aydınlatma detaylarını da unutmayalım.
Kompaktlığından da anlaşılacağı üzere yine bir Japon eviyle devam ediyoruz. Yine Japon evlerindekji ful ahşap kaplama uygulamasından vazgeçilmemiş elbette. Dılşarıdan bakınca küçük görünen ancak geniş sayılabilecek bir iç hacme sahip bir ev. Ahşap ve beyazın miniimalist sadelikte şık ve benzersiz buluşması
Sovyet mimarisinden izler de taşıması nedeniyle bizleri Rusya’dan olduğuna şaşırtmayan bu dizayn’da da beton kalıpların da ne kadar estetik kullanılabileceğine dair bir kanıt niteliğinde. Bir miktar kaba gözükse de barındırdığı geometrik şekiller ve boşluklar nedeniyle çok çeşitli ışık oyunlarına izin veren bir yapıya sahip, bu da bu cepheyi her şeye rağmen sevimli kılıyor.
Minimalizmin temel karakteristik özelliklerinden biri olarak belirtilen bu düz ve geometrik çizgilerin en belirgin ve başarılı uygulamalarından birini İspanyol mimarlara ait olan bu tasarımda görüyoruz. Merdivenlerde siyah rengin kullanılması ise kontrast uygulaması açısından çok başarılı bir dokunuş olarak göze çarpıyor.
Karlar içerisinde görünen bu minimalist ev de tahmin edeceğiniz gibi Rusya’dan. Bolca cam ve siyah ile gri granit kullanımıyla hem içerisinde bulunduğu doğaya uyum sağlarken, minimalist tarzdan da taviz verilmemiş. Göz kamaştıran bir çalışma.
Minimalizm akımından hoşlanıyorsanız ve bu akım sadece dış cephe konusunda değil mimari ve iç mimari ile ilgili başka alanlarda da ilginizi çekiyorsa, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Minimalistçizgide 10 farklı oturma odası dekorasyonu’ başlığını taşıyan yazımızın da beğeninizi kazanacağını umuyoruz.