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Minimalist dış cephe dizaynları: 10 etkilieyici örnek

Murat Aksoy Murat Aksoy
Hinanai Village House, dygsa dygsa Modern Evler
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Geçmişi daha eskiye dayanmakla birlikte özellikle son yıllarda mimariye damgasını vurmuş bir akım, bugünkü yazımızın konusunu oluşturuyor: Minimalizm. Bu yazımızda sizlere farklı ülkelerden on örnek eşliğinde minimalizm akımının binaların dış cephesindeki tezahürlerini tanıtmaya çalışacağız.

Minimalizm, adından da anlaşılacağı üzere, sadeliğin ön plana çıktığı, parlak renklerden ziyade beyaz, siyah ya da gri gibi renklerin daha çok kullanıldığı, geometrik şekillere ve düz çizgilere görece daha sık rastlanılan bir akımdır. Aşağıda sizlere tanıtacağımız evler, bu özellikleri en güzel anlatan, dışa vuran örneklerdendir.

Stil sahibi bir ev

Casa Pitahayas 87, Zibatá, El Marqués, Querétaro, JF ARQUITECTOS JF ARQUITECTOS Minimalist Evler
JF ARQUITECTOS

JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS
JF ARQUITECTOS

Kayaların üzerinde yükseldiği izlenimi veren bu ev, tarzın özelliğine uygun olarak bolca beyaz renk barındırıyor. Düz ve geometrik çizgilerden sapılmadığını pencelerden ve balkon demirlerinden de anlıyoruz. Balkonun duvarındaki ahşap kaplamayla bu eşsiz güzellik tamamlanmış.

Işığın doğal kullanımı

homify Minimalist Evler
homify

homify
homify
homify

Geniş cam cephesi ve aydınlık iç mekanıyla gönülleri çelen bu minimalist cepheli tek katlı ev Portekiz’de yer alıyor. Ağaçlık bir lokasyonda yer alması sebebiyle zaten iç ferahlatıcı bir havaya sahip olan eve bahsettiğimiz geniş cam uygulaması çok şey katmış. Granit kaplamalı cephesindeki geometrik çizgiler de minimalist tarza sadakatı ortaya koyuyor.

Ahşap bir cephe

homify Minimalist Evler
homify

homify
homify
homify

Minimalizmde elbette ahşaba da yer var. Fransa’dan seçtiğimiz bu örnek modelimizdeki ahşaptan incecik çizgiler adeta göz kamaştırıyor. Bu çizgilerin inceliğiyle uyumlu olarak pencereler de yine görece ince çizgiler şeklinde tutulmuş. Sade ve insana huzur veren bir görüntü, en azından dışarıdan bakanlar için.

Başarılı bir aydınlatma

homify Müstakil ev Beton Beyaz
homify

homify
homify
homify

İspanyol Dosicreatius isimli firmaya ait olan bu dış cephe fotoğraftaki gibi karanlıkta dışarıdan baklıldığında başarılı iç aydınlatmasıyla güzelliğini ortaya koyuyor. Bugünkü yazımızın tarzından şaşmayacak şekilde bolca beyaz ve bolca dikdörtgen görmeniz mümkün. Her ne kadar çelişkili gibi görünse de ‘ihtişamlı bir sadelik’ desek çok da yanlış olmaz diye düşünüyoruz.

Huzur veren bir sadelik

桜水の家, 株式会社ブレッツァ・アーキテクツ 株式会社ブレッツァ・アーキテクツ Modern Evler
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ

株式会社ブレッツァ・アーキテクツ
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ
株式会社ブレッツァ・アーキテクツ

Sizler için Japonya’dan seçtiğimiz bu tek katlı ev, bu kültüre özgü sadeliği her ayrıntısıyla yansıtma başarısına sahip. Beyazdan başka bir renk görmek neredeyse mümkün değilken, ince, şık, dekoratif çizgiler yukarıdan aşağıya uzanıyor. Bir deprem ülkesi olan Japonya’da böyle alçak ve kompakt evlere rastlamak hiç de şaşırtıcı olmasa gerek.

İddialı evler

Casa 345, 21arquitectos 21arquitectos Minimalist Evler
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Bu gösterişli ve iddialı ev de önceki örneklerimizin aksine devasa yapısıyla dikkati çekiyor. Kesik koni şeklindeki ön cephesi yere kadar camla tamamlanarak nefis bir görüntü oluşturulmuş. Öndeki siyah kısım da kontrast uygulamasının en güzel örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Aydınlatmanın mükemmelliğini ve merdivenlerdeki aydınlatma detaylarını da unutmayalım.

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Harmonik birlik

Hinanai Village House dygsa Modern Evler
dygsa

Hinanai Village House

dygsa
dygsa
dygsa

Kompaktlığından da anlaşılacağı üzere yine bir Japon eviyle devam ediyoruz. Yine Japon evlerindekji ful ahşap kaplama uygulamasından vazgeçilmemiş elbette. Dılşarıdan bakınca küçük görünen ancak geniş sayılabilecek bir iç hacme sahip bir ev. Ahşap ve beyazın miniimalist sadelikte şık ve benzersiz buluşması

Şiirsel somutluk

SolCity, Studio of Architecture and Design "St.art" Studio of Architecture and Design 'St.art' Minimalist Evler
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>

Studio of Architecture and Design "St.art"
Studio of Architecture and Design <q>St.art</q>
Studio of Architecture and Design "St.art"

Sovyet mimarisinden izler de taşıması nedeniyle bizleri Rusya’dan olduğuna şaşırtmayan bu dizayn’da da beton kalıpların da ne kadar estetik kullanılabileceğine dair bir kanıt niteliğinde. Bir miktar kaba gözükse de barındırdığı geometrik şekiller ve boşluklar nedeniyle çok çeşitli ışık oyunlarına izin veren bir yapıya sahip, bu da bu cepheyi her şeye rağmen sevimli kılıyor.

Düz hatlar

CASA AR, Lucio Muniain et al Lucio Muniain et al Minimalist Evler
Lucio Muniain et al

Lucio Muniain et al
Lucio Muniain et al
Lucio Muniain et al

Minimalizmin temel karakteristik özelliklerinden biri olarak belirtilen bu düz ve geometrik çizgilerin en belirgin ve başarılı uygulamalarından birini İspanyol mimarlara ait olan bu tasarımda görüyoruz. Merdivenlerde siyah rengin kullanılması ise kontrast uygulaması açısından çok başarılı bir dokunuş olarak göze çarpıyor.

Görüntü güzelliği

Hammer House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Karlar içerisinde görünen bu minimalist ev de tahmin edeceğiniz gibi Rusya’dan. Bolca cam ve siyah ile gri granit kullanımıyla hem içerisinde bulunduğu doğaya uyum sağlarken, minimalist tarzdan da taviz verilmemiş. Göz kamaştıran bir çalışma.

Minimalizm akımından hoşlanıyorsanız ve bu akım sadece dış cephe konusunda değil mimari ve iç mimari ile ilgili başka alanlarda da ilginizi çekiyorsa, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Minimalistçizgide 10 farklı oturma odası dekorasyonu’ başlığını taşıyan yazımızın da beğeninizi kazanacağını umuyoruz.

Muhteşem bir tatil evi!
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