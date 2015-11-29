Minimalist dış cephe dizaynları: 10 etkilieyici örnek

Karlar içerisinde görünen bu minimalist ev de tahmin edeceğiniz gibi Rusya’dan. Bolca cam ve siyah ile gri granit kullanımıyla hem içerisinde bulunduğu doğaya uyum sağlarken, minimalist tarzdan da taviz verilmemiş. Göz kamaştıran bir çalışma.

Minimalizm akımından hoşlanıyorsanız ve bu akım sadece dış cephe konusunda değil mimari ve iç mimari ile ilgili başka alanlarda da ilginizi çekiyorsa, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Minimalistçizgide 10 farklı oturma odası dekorasyonu’ başlığını taşıyan yazımızın da beğeninizi kazanacağını umuyoruz.